Заради мъгла е намалена видимостта при проходите "Беклемето" и "Петрохан"

Пътищата из страната са предимно мокри, а на места е възможно заледяване, предупреждават от АПИ.

Заради мъгла тази сутрин е намалена видимостта до 100 метра в района на прохода "Беклемето", както и на места в област Велико Търново.

От 150 до 200 метра е намалена видиността заради мъгла и на прохода "Петрохан".

Подробности за актуалната пътна обстановка и ограничения може да намерите на сайта на АПИ.