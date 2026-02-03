Заради мъгла е намалена видимостта при проходите "Беклемето" и "Петрохан"

Пътищата из страната са предимно мокри, а на места е възможно заледяване, предупреждават от АПИ.
Заради мъгла тази сутрин е намалена видимостта до 100 метра в района на прохода "Беклемето", както и на места в област Велико Търново.
От 150 до 200 метра е намалена видиността заради мъгла и на прохода "Петрохан".
Подробности за актуалната пътна обстановка и ограничения може да намерите на сайта на АПИ.
