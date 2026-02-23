Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся и не съм се месил в разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“

По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите – с тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината" – заяви министърът.

Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.