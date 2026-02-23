Новини
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся и не съм се месил в разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“

23 Февруари, 2026 15:14 1 481 23

  • емил дечев-
  • мвр-
  • петрохан-
  • околчица

Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР

Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся и не съм се месил в разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите – с тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината" – заяви министърът.

Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е те

    11 2 Отговор
    това и чакат !

    15:15 23.02.2026

  • 2 кой му дреме

    15 14 Отговор
    четох статията на африкански журналисти кви извращения цицелко е правел с жени и деца в Гана

    все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега

    ужасът... ужасът...
    тва само българин го може

    Коментиран от #9, #19

    15:15 23.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    26 9 Отговор
    Оня цървул от Учин дол, дали схвана за какво става въпрос или ще продължава да се прави на умен?

    15:17 23.02.2026

  • 4 Трол

    4 12 Отговор
    Умен човек е г-н Дечев, видя какво се случи на колегата Цицелков. Ето такива министри ни трябват - да събират две и две и да получават четири.

    Коментиран от #10

    15:19 23.02.2026

  • 5 Дедо Мраз

    22 5 Отговор
    За какво тогава ИТН подадоха сигнал до СГП? Поръчка от мафията да се застраховат, че няма да има промени?

    15:23 23.02.2026

  • 6 И бре

    4 2 Отговор
    Емка, въобще да не ти дреме, превеждат си заплатката, правиш си за няколко месеца едни 50 бона евраци и си продължаваш. Хич да не ти пука.

    15:24 23.02.2026

  • 7 Анонимен

    19 7 Отговор
    Ако не се намесиш им не смениш тези престъпници които назначи послушната мишка Калин Стоянов означава, че убийците на хижарите ще останат неразкрити или викайте чужди експерти да разкрият това зловещо убийство което извършителите нарекоха самоубийство ! Баталясала държава управлявана от мутри и престъпни имитации на полицаи !

    15:25 23.02.2026

  • 8 ужас

    11 9 Отговор
    Тези от ПП много яко ги насадиха на пачи яйца. Майсторски ход на Радев. Сандов и този Цицелков за 5 дни им смъкнаха рейтинга от 16 на 10. Сега този министър се захваща да тормози разследващите полицай и ще смъкне още 2-3 процента. Тези кокорчовци си въобразиха, че протестите бяха в тяхна подкрепа и техен електорат. Тези кирчовци още не са разбрали, че загубите им на 300 000 гласоподаватели се дължеше заради опита им да заличат 3 март. Тогава Бойко рано се усети и се отметна и не понесе големи щети. Отначало се беше съгласил, но има нюх за настроенията на хората и се отметна. Същото направи и с Истанбулската глупост-отначало я подкрепи, а после се отметна с помощта на конституционния съд, за да не му дърпа ушите урсулата.

    15:31 23.02.2026

  • 9 На български ли я

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    написали джунгларите, дай линк и ние да я прочетем, или трябва да искаш разрешение от учиндослското интригантче ? Аз пък четох статия на един шаман от Андите той казва, да се търсят къде са Тиквата, Намагнитения и Митов, че не ги вижда в тавата хвърлил царевица за провидение !

    15:32 23.02.2026

  • 10 1234

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Той какви 2 и 2 събира, след като оказва влияние на разследващите. Факта, че ще има такава среща, е доказателство за това.

    15:34 23.02.2026

  • 11 Анджо

    4 3 Отговор
    И мен ако ме заплащат и аз няма да се мешам.

    15:36 23.02.2026

  • 12 Сталин

    8 3 Отговор
    Вижте му само мазната корумпирана мутра на тоя негодник на заплата към посолството

    Коментиран от #14

    15:38 23.02.2026

  • 13 Звъни ми някак

    4 0 Отговор
    Международно ,убиха Ел менчо мексиканеца ,калушев мексиканеца в отвъдното лодки пълни с наркотици потъват в мексиканския залив и тихия океан заповед на тръмп елиминация на наркоканалите.....

    15:46 23.02.2026

  • 14 Абе убиец на

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    собствените си войници, ти варварин ли си или пещерен "производител" на простащина, я си покажи твойта муцуна да я сравним с муцуна на невестулка имда видиме коя е по-мазна и коя умее само да цитира под диктат изказите на онова нещо от "музеят МАКСУДА" !

    15:49 23.02.2026

  • 15 Зло под слънцето

    4 3 Отговор
    Слави Трифонов и калинките му, макар че тошето прилича повече на торен бръмбар, други на бръмбар носорог и т.н., неуморно разпространяват фалшиви новини! Чудят се как да угодят на този, който им подхвърли трохите на миналите избори. Направо си влизайте официално в ДПС-НН, ама изглежда, че и прасчо не ви иска.

    15:49 23.02.2026

  • 16 СТРАХ....СТРАХ.....СТРАХ !

    3 2 Отговор
    Всички ще чакаме намесата на извънземните......!!!!!

    15:52 23.02.2026

  • 17 СВД

    3 1 Отговор
    Недей се меси, да не те очистят и тебе! Те са убийци!

    16:10 23.02.2026

  • 18 Хо хо

    4 2 Отговор
    Айдее, наказателния съдия отвори дамажаната с обяснител. Да внимава че всичките партии са се наострили срещу педофилите от ППДБ и Радев.

    16:34 23.02.2026

  • 19 кейт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    изпрати линк към съответния източник - макар да не мисля, че си чел нещо - твърде назад във времето е за да е все още онлайн

    17:08 23.02.2026

  • 20 Хаха

    2 0 Отговор
    Боклук

    17:26 23.02.2026

  • 21 Хихи

    1 0 Отговор
    Кога ще кажеш каква част от държавата е завладяна от НПО мафията?

    17:27 23.02.2026

  • 22 Промяна

    1 1 Отговор
    АЙДЕ АЛАБАЛАТА ШАР.АТАНИЯТА ИЗБОРИ С НАШЕ МВР ДАЖЕ И БЕЗ ИЗБОРИ ПЕТРОХАНЦИТЕ БАНДИТИ ЩЕ ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИТЕ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ОВЛАДЯВА НА ЦЯ.ЛАТА ВЛАСТ ОТ ЕДНИ ИЗМАМНИЦИ

    17:28 23.02.2026

  • 23 Истината

    1 0 Отговор
    Трябва международно разследване да има, тогава ще се разберат нещата за тези убийства .......

    17:33 23.02.2026

