"ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер"

Президентът Илияна Йотова започна втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии.

Първи, в 11 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Тя беше представена от зам.-председателите на ПГ Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева, изброи "Нова телевизия".

Държавният глава бе категорична, че консултациите не са формалност. "Предстоят ни трудни моменти в следващите месеци, но имаме обща цел - прозрачни и честни избори, добра подготовка за тях, както и работеща държава. Както и до съставянето на служебния кабинет, така и по време на работата му. Голяма отговорност е да отговорим на очакванията на гражданите, които излязоха на протест. Надявам се на конструктивна работа занапред. Президентът може да избира между само 10 лица за служебен премиер, за съжаление половината от тях отказаха, водени от различни съображения", заяви Илияна Йотова.

Ще възложа мандат на един от тях, но преценката ви за най-неотложните въпроси в следващите месеци е много важна. Тя ще ми помогне кой от съгласилите се ще е най-подходящ.

Съпредседателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че Йотова е показала, че е ярък привърженик на парламентарната демокрация. "Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да Ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас - ако смятате, че сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъкът с потенциални лица от "домовата книга", коментира тя.

Пред президента има пет варианта от лица от т.нар. "домова книга", които изказаха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители и благодари за предложението. И увери, че ще сподели тази идея с останалите ПГ, но изрази съмнение, че има време за това. "Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", заяви тя.

Според Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебното правителство ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", отбеляза тя.

Малко по-късно, в 13:30 ч., в президентската институция на консултации ще пристигнат и от ПП-ДБ.От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.