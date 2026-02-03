"ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер"

Президентът Илияна Йотова започна втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии.
Първи, в 11 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Тя беше представена от зам.-председателите на ПГ Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева, изброи "Нова телевизия".
Държавният глава бе категорична, че консултациите не са формалност. "Предстоят ни трудни моменти в следващите месеци, но имаме обща цел - прозрачни и честни избори, добра подготовка за тях, както и работеща държава. Както и до съставянето на служебния кабинет, така и по време на работата му. Голяма отговорност е да отговорим на очакванията на гражданите, които излязоха на протест. Надявам се на конструктивна работа занапред. Президентът може да избира между само 10 лица за служебен премиер, за съжаление половината от тях отказаха, водени от различни съображения", заяви Илияна Йотова.
Ще възложа мандат на един от тях, но преценката ви за най-неотложните въпроси в следващите месеци е много важна. Тя ще ми помогне кой от съгласилите се ще е най-подходящ.
Съпредседателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че Йотова е показала, че е ярък привърженик на парламентарната демокрация. "Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да Ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас - ако смятате, че сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъкът с потенциални лица от "домовата книга", коментира тя.
Пред президента има пет варианта от лица от т.нар. "домова книга", които изказаха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.
Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители и благодари за предложението. И увери, че ще сподели тази идея с останалите ПГ, но изрази съмнение, че има време за това. "Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", заяви тя.
Според Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебното правителство ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", отбеляза тя.
Малко по-късно, в 13:30 ч., в президентската институция на консултации ще пристигнат и от ПП-ДБ.От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А бащата на Гилейн Максуел е съветвал Луканов как да изнесат 10млрд гущери в Лондон.
8 Или
9 Кренвирши Сачи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само с мен е имал връзка Епстийн и след това се самоуби
11 Промяна
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ама ти си платен антибъргарин и не спираш явно е
13 Амии
До коментар #8 от "Или":Ами нека хората не забравят- който вече е седял в скута на Шиши, много лесно ще го направи отново и пак- ПП, ДБ, БСП, ИТН и прочие други вече изчезнали партии...
14 Домашен любимец
До коментар #6 от "избирателни":Тези с телкове, държавната администрация и на социарни помощи, както и пенсионерите да не гласуват! Само точат от гърба на народа, никаква полза от тях, а те определят кой да тормози хората, които пълнят хазната! Не си плащат сметките и данаците, а гласуват под строй!
11:34 03.02.2026
15 Промяна
До коментар #10 от "Мда":ГЮРО със метежи ще е назначен Ама карай кой ти гледа законите тук Шарлатанията е над законите Нали затова бяха платените метежи от олигарсите Служебна власт за шарлатанията Чудесно
11:35 03.02.2026
11:37 03.02.2026
18 Хаха
Първо с всички възможни кандидати поотделно, сега с всички парраментарни партии, може би след това със секретарки, съпруги, съпрузи и т.н. на всички от домовата книга.... Ами това е несериозно и незаконно протакане на упражняване на конституционни задължения от президента!
19 Башханъм
11:40 03.02.2026
23 Без домова книга
До коментар #8 от "Или":може и Пеевски да е премиер!
11:42 03.02.2026
24 Защо е всичко
25 Да изберат
26 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПАМЕТ БЪЛГАРСКА: Удроу Уилсън
Днешна България дължи оцеляването си
на президента на САЩ Удроу Уилсън!
На днешния 3-ти февруари.
1924-та година.
Умира Нобеловият лауреат Удроу Уилсън.
28-ият президент на САЩ.
Парижката мирна конференция
е свикана във Версай на 18 януари 1919 година.
След края на Първата световна война.
Председателят Жорж Клемансо предлага България да бъде заличена като държва.
Разделена на три части, да бъде погълната от Гърция, от Сърбия и от Румъния.
Английският министър-председател Лойд Джордж и италианският министър-председател Виторио Орландо се съгласяват!
Американският президент Удроу Уилсън твърдо заявява,
че ако бъде заличена такава държава като България-
с древна култура и с героична минало,
той ще напусне конференцията!
Ето затова,
днешна България дължи съществуването си
на Удроу Уилсън и на САЩ!
И днес, ако не са могъщите САЩ-гръбнакът на НАТО,
рашистът Путлер щеше да превърне в реалност старата руска мечта!
Черно море да стане вътрешно за Русия,
а България да бъде Задунайска губерния.
Каквато фактически беше НРБ.
16-та ССР.
Социалистически концлагер от съвеЦки тип!
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
11:45 03.02.2026
29 овчи мозъци
30 Пепи
До коментар #18 от "Хаха":Можело консултациий за премиер и с 239 народни представители! Но поотделно! Значи, избори другата година по това време:))))) Аз викам да избираме между Тошко Йорданов и Манол Пейков за мин.-председател! Като, ще е цирк, поне да е пълен! Някой да сподели с по-голям международен опит: Има ли по абсурдна политическа класа някъде по света от Българската?
11:47 03.02.2026
31 Хаха
35 Няма време!
С други думи предлагат избор на своя човек, най удобен за тях да бъде избран за служебен премиер. Който да подготви и проведе изборите...
11:50 03.02.2026
39 Хаха
До коментар #22 от "Иван Грозни":Абсолютно незаконна "домова книга" и ограничения на и без това слабите президетски правомощия!
По пътя на логиката - проваля се парламентарноизлъченото уппавление /правителство/, подава оставка или се саморазпада, другите две партии не успяват да излъчата правителство и кво....
Президентът няма право да коригира това неможачество и парламентарно безсилие, а му е натрапена "домова книга" с верни партийни кадри, от която да "избира"! Че някои от "книгата" с претенции и "отказват", без да имат такова право по Конституция! На всичкото отгоре, вместо проваленото народно събрание да бъде разпуснато веднага след всички неуспешни опити за съставяне на редовно правителство, същото продължава да "функционира" и "твори" беззакония до обявяване на старта на предизборната кампания, мисля че месец преди изборите! Сега парадокс - нелегитимни депутати предлагат на Йотова "нов", още по-нелигитимен избор на председател на НС, а правителството в "оставка" си функционира, както е тръгнало може и до изборите...
11:55 03.02.2026
42 Коня Солтуклиева
все едно данайците дошли с дарове
11:59 03.02.2026
46 Да!
До коментар #24 от "Защо е всичко":Сбърка, че изобщо прие!
12:04 03.02.2026
47 Нъцков
До коментар #6 от "избирателни":А трайно безработни вече възрастни около и над 60 години и те ли да нямат глас защото няма работа в населеното място или им се предлага договор 4 часа на минималната за да поработи 12 . След законовия платен срок до една година за безработица хората повече не отиват в бюрото защото то е безполезно . Остава само разходката за да видиш как от две служителките са станали 4 при намаляваща безработица . И така ще си останат и те без глас съвсем. Стари ,ненужни ,безгласови , без деца до себе си защото са из чужбините и без измрелите комшии в пусти села . Да вземете да ги стреляте такива та да не се мъчат , какво ще кажеш . Заради едните милионери партини всякакви и въпроса на кого да дадем да краде и живее в разкош .
12:05 03.02.2026
48 Да сложат
49 ГЕРБ
Йотова и Радев са едно и също.
Как старателно я хвалят, как й помагат- да посочела ТЯ някой подходящ депутат, те щели да я подрепят!
Колко национално отговорно!
За какво ходим на избори, като Йотова ЩЕ ПОСОЧВА председатяля на НС?!
Падението ГЕРБ!
Да ги накажем на изборите! ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОПОЗИЦИЯТА НА РАДЕВ!
12:05 03.02.2026
50 Потрес
52 Срещу
До коментар #48 от "Да сложат":петимата ли?
53 Все по-често
Защо ли? И за кого ли?
