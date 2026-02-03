"ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер"

Новини
Делегацията беше представена от зам.-председателите на ПГ Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева

Президентът Илияна Йотова започна втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии.

Първи, в 11 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Тя беше представена от зам.-председателите на ПГ Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева, изброи "Нова телевизия".

Държавният глава бе категорична, че консултациите не са формалност. "Предстоят ни трудни моменти в следващите месеци, но имаме обща цел - прозрачни и честни избори, добра подготовка за тях, както и работеща държава. Както и до съставянето на служебния кабинет, така и по време на работата му. Голяма отговорност е да отговорим на очакванията на гражданите, които излязоха на протест. Надявам се на конструктивна работа занапред. Президентът може да избира между само 10 лица за служебен премиер, за съжаление половината от тях отказаха, водени от различни съображения", заяви Илияна Йотова.

Ще възложа мандат на един от тях, но преценката ви за най-неотложните въпроси в следващите месеци е много важна. Тя ще ми помогне кой от съгласилите се ще е най-подходящ.

Съпредседателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева посочи, че Йотова е показала, че е ярък привърженик на парламентарната демокрация. "Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата ПГ няма да Ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас - ако смятате, че сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъкът с потенциални лица от "домовата книга", коментира тя.

Пред президента има пет варианта от лица от т.нар. "домова книга", които изказаха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители и благодари за предложението. И увери, че ще сподели тази идея с останалите ПГ, но изрази съмнение, че има време за това. "Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", заяви тя.

Според Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебното правителство ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", отбеляза тя.

Малко по-късно, в 13:30 ч., в президентската институция на консултации ще пристигнат и от ПП-ДБ.От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.


  • 1 Последния Софиянец

    36 3 Отговор
    Епстийн е имал връзка с правителството на Бойко Борисов.

    Коментиран от #4, #9, #26

    11:24 03.02.2026

  • 2 Банкянския

    42 5 Отговор
    Предлагам Пееф ски за премиер, на промоция

    Коментиран от #16

    11:25 03.02.2026

  • 3 Поредната

    63 3 Отговор
    герберска тъпотия

    11:26 03.02.2026

  • 4 честен ционист

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А бащата на Гилейн Максуел е съветвал Луканов как да изнесат 10млрд гущери в Лондон.

    11:28 03.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    63 3 Отговор
    Значи Сачева предлага на Йотова да правят далавера със служебният премиер.Мошеници.

    Коментиран от #11

    11:30 03.02.2026

  • 6 избирателни

    23 2 Отговор
    в избирателните списъци трябва да се вписват само хора, които си плащат данъците на територията, за чиито органи на управление гласуват. ....Плащаш данъци на територията на общината - вписват те в общинските избирателни списъци.......Плащаш национални данъци - вписват те в списъците за избор на НС и Президент. ......Не може през последната година да не си внасял нищо в държавната или общинската хазна, а после да ми определяш кой да управлява. ........Ограничете правата на безродниците!

    Коментиран от #14, #47

    11:31 03.02.2026

  • 7 Домашен любимец

    5 15 Отговор
    Комисар Къдрева е изключителна находка! Стига консултации! Народът иска реална власт!

    11:31 03.02.2026

  • 8 Или

    27 7 Отговор
    Скандалните промени в Конституцията, бяха приети от ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ... Долната евроатлантическа сглобка се изгаври с Конституцията.... Затова сега е тази мъка с избора на служебен премиер!

    Коментиран от #13, #23

    11:31 03.02.2026

  • 9 Кренвирши Сачи

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само с мен е имал връзка Епстийн и след това се самоуби

    11:31 03.02.2026

  • 10 Мда

    41 5 Отговор
    голямо шубе да не назначат Гюров за служебен премиер.

    Коментиран от #15

    11:31 03.02.2026

  • 11 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ама ти си платен антибъргарин и не спираш явно е

    11:32 03.02.2026

  • 12 Тъпо

    35 4 Отговор
    като тримата мошеници ! Много безумен номер , само далавери в кратуните им !

    11:33 03.02.2026

  • 13 Амии

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Или":

    Ами нека хората не забравят- който вече е седял в скута на Шиши, много лесно ще го направи отново и пак- ПП, ДБ, БСП, ИТН и прочие други вече изчезнали партии...

    11:34 03.02.2026

  • 14 Домашен любимец

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "избирателни":

    Тези с телкове, държавната администрация и на социарни помощи, както и пенсионерите да не гласуват! Само точат от гърба на народа, никаква полза от тях, а те определят кой да тормози хората, които пълнят хазната! Не си плащат сметките и данаците, а гласуват под строй!

    11:34 03.02.2026

  • 15 Промяна

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мда":

    ГЮРО със метежи ще е назначен Ама карай кой ти гледа законите тук Шарлатанията е над законите Нали затова бяха платените метежи от олигарсите Служебна власт за шарлатанията Чудесно

    11:35 03.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хихи

    16 2 Отговор
    Аз предлагам Емили Тротинетката до го посочи, а ГЕРБ да го гласуват.

    11:37 03.02.2026

  • 18 Хаха

    12 8 Отговор
    Няма такава процедура, като "консултации" с който и да било за определяне на служебния премиер! Леля ви Илияна умишлено протака, вместо директно да хваща някой за ушите от домовата книга и да го постави на поста, каквито са и конституционните и задължения!
    Първо с всички възможни кандидати поотделно, сега с всички парраментарни партии, може би след това със секретарки, съпруги, съпрузи и т.н. на всички от домовата книга.... Ами това е несериозно и незаконно протакане на упражняване на конституционни задължения от президента!

    Коментиран от #30

    11:37 03.02.2026

  • 19 Башханъм

    10 1 Отговор
    Мандалото лопна!

    11:39 03.02.2026

  • 20 Избирател дето ходи за гъби!

    15 1 Отговор
    Яяя, ми да покани и 239 те депутати на разговори! ХЕ, ХЕЕ, тези политици са ненормални! Явно ГРОБ си дърпат към собственото килимче, без да се интересуват какво искат хората от площада! Нормално, това му се казва, Статукво! Българите искаме избори! Кое не е ясно? Още, разтъкавайте и избори, наесен! Абеееее нямам думи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    11:40 03.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Иван Грозни

    23 4 Отговор
    Мерзавци! Промениха конституцията така, че в домовата книга да има само техни хора.Нямало да дават предложения!Те това го направиха с промените в конституцията. Сега искат още един послушен субект да вкарат в списъка за премиери. Подли и в мозъка на костите.

    Коментиран от #39

    11:41 03.02.2026

  • 23 Без домова книга

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Или":

    може и Пеевски да е премиер!

    11:42 03.02.2026

  • 24 Защо е всичко

    7 7 Отговор
    като си имаме Главчев!Сбърка ли някъде,два пъти?

    Коментиран от #46

    11:43 03.02.2026

  • 25 Да изберат

    8 8 Отговор
    Бойко Борисов за нов председател на народното събрание и да се успокоят най-после.

    11:44 03.02.2026

  • 26 ИСТИНАТА

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПАМЕТ БЪЛГАРСКА: Удроу Уилсън

    Днешна България дължи оцеляването си
    на президента на САЩ Удроу Уилсън!

    На днешния 3-ти февруари.
    1924-та година.

    Умира Нобеловият лауреат Удроу Уилсън.
    28-ият президент на САЩ.

    Парижката мирна конференция
    е свикана във Версай на 18 януари 1919 година.
    След края на Първата световна война.
    Председателят Жорж Клемансо предлага България да бъде заличена като държва.
    Разделена на три части, да бъде погълната от Гърция, от Сърбия и от Румъния.
    Английският министър-председател Лойд Джордж и италианският министър-председател Виторио Орландо се съгласяват!

    Американският президент Удроу Уилсън твърдо заявява,
    че ако бъде заличена такава държава като България-
    с древна култура и с героична минало,
    той ще напусне конференцията!

    Ето затова,
    днешна България дължи съществуването си
    на Удроу Уилсън и на САЩ!

    И днес, ако не са могъщите САЩ-гръбнакът на НАТО,
    рашистът Путлер щеше да превърне в реалност старата руска мечта!
    Черно море да стане вътрешно за Русия,
    а България да бъде Задунайска губерния.
    Каквато фактически беше НРБ.
    16-та ССР.
    Социалистически концлагер от съвеЦки тип!

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    11:45 03.02.2026

  • 27 9689

    17 2 Отговор
    Три мутренски подлоги.

    11:45 03.02.2026

  • 28 И какво

    3 7 Отговор
    точно зависи от служебния премиер?

    11:45 03.02.2026

  • 29 овчи мозъци

    16 2 Отговор
    Това предложение ,което палясницата сачева направила е заповед на борисов и шиши.Това ако направи йотова свършено е с нея политически

    11:46 03.02.2026

  • 30 Пепи

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Можело консултациий за премиер и с 239 народни представители! Но поотделно! Значи, избори другата година по това време:))))) Аз викам да избираме между Тошко Йорданов и Манол Пейков за мин.-председател! Като, ще е цирк, поне да е пълен! Някой да сподели с по-голям международен опит: Има ли по абсурдна политическа класа някъде по света от Българската?

    11:47 03.02.2026

  • 31 Хаха

    15 2 Отговор
    Да вземем да направим всички гербаджии председатели на Парламата, че да има чорба за президент. Наглостта им е безгранична!

    11:47 03.02.2026

  • 32 Герберастки наглеци!

    14 1 Отговор
    Току що в прав текст казаха, че йориСката от Унсс, специализирала в Ловните стопанства на Менко не става за нищо, освен за послушна метреса.

    11:48 03.02.2026

  • 33 Калфа

    7 0 Отговор
    Какво да се избира от, майстор и четирима чираци?

    11:49 03.02.2026

  • 34 Хе Хе

    5 2 Отговор
    Шишо голямото Д требе официално да е шеф на БардакО. Това ще е върхът на българската Цивилизация. ЧилякО е готов за ПремиерО и ще проведе най-честните избори.

    11:49 03.02.2026

  • 35 Няма време!

    13 1 Отговор
    "ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер"

    С други думи предлагат избор на своя човек, най удобен за тях да бъде избран за служебен премиер. Който да подготви и проведе изборите...

    11:50 03.02.2026

  • 36 7джудже

    8 0 Отговор
    Кой ял,ял!Гасете лампите!

    11:51 03.02.2026

  • 37 Президента

    2 0 Отговор
    може ли да не хареса министър,или да прекрати мандата на служебние премиер?

    11:53 03.02.2026

  • 38 Някой

    2 0 Отговор
    помни ли служебните премиери от 2020 до сега?

    11:55 03.02.2026

  • 39 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иван Грозни":

    Абсолютно незаконна "домова книга" и ограничения на и без това слабите президетски правомощия!
    По пътя на логиката - проваля се парламентарноизлъченото уппавление /правителство/, подава оставка или се саморазпада, другите две партии не успяват да излъчата правителство и кво....
    Президентът няма право да коригира това неможачество и парламентарно безсилие, а му е натрапена "домова книга" с верни партийни кадри, от която да "избира"! Че някои от "книгата" с претенции и "отказват", без да имат такова право по Конституция! На всичкото отгоре, вместо проваленото народно събрание да бъде разпуснато веднага след всички неуспешни опити за съставяне на редовно правителство, същото продължава да "функционира" и "твори" беззакония до обявяване на старта на предизборната кампания, мисля че месец преди изборите! Сега парадокс - нелегитимни депутати предлагат на Йотова "нов", още по-нелигитимен избор на председател на НС, а правителството в "оставка" си функционира, както е тръгнало може и до изборите...

    11:55 03.02.2026

  • 40 Цаков

    11 1 Отговор
    Тези няма ли кой да ги изгони от НС и да им каже да не ходят там повече . Всеки час вреди и далавери с цел удобни за тях избори и нови постове . Нали са в оставка . Преглед на ратификации за милиард не може , за Назрян -може . Махайте се от там веднага - уволнени сте вече месец. До кога ще мърсувате там за пет цифрени заплати ?

    11:56 03.02.2026

  • 41 Кристин Ретард

    2 4 Отговор
    До 31-ва година Пеги Бънди ще си избере ли най-сетне служебен премиер? Трябва ви редовно правителство на вас, българите, за да може да се промени по-лесно вашата конституцията и да се присъедините новата федерална държава - ЕС.

    11:59 03.02.2026

  • 42 Коня Солтуклиева

    9 1 Отговор
    герп дошли с предложение,
    все едно данайците дошли с дарове

    11:59 03.02.2026

  • 43 Абсолютни

    4 1 Отговор
    Тъпанар!

    11:59 03.02.2026

  • 44 симптоматично

    6 2 Отговор
    Тези хем имаха своя шанс да кажат "Да", хем предлагат още един един председател.😏

    12:00 03.02.2026

  • 45 Това за всички ли

    8 2 Отговор
    Народни представители важи ? Или само за гробарските?

    12:02 03.02.2026

  • 46 Да!

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Защо е всичко":

    Сбърка, че изобщо прие!

    12:04 03.02.2026

  • 47 Нъцков

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "избирателни":

    А трайно безработни вече възрастни около и над 60 години и те ли да нямат глас защото няма работа в населеното място или им се предлага договор 4 часа на минималната за да поработи 12 . След законовия платен срок до една година за безработица хората повече не отиват в бюрото защото то е безполезно . Остава само разходката за да видиш как от две служителките са станали 4 при намаляваща безработица . И така ще си останат и те без глас съвсем. Стари ,ненужни ,безгласови , без деца до себе си защото са из чужбините и без измрелите комшии в пусти села . Да вземете да ги стреляте такива та да не се мъчат , какво ще кажеш . Заради едните милионери партини всякакви и въпроса на кого да дадем да краде и живее в разкош .

    12:05 03.02.2026

  • 48 Да сложат

    4 0 Отговор
    едно магаре !

    Коментиран от #52

    12:05 03.02.2026

  • 49 ГЕРБ

    4 0 Отговор
    наведени пред Йотова, т.е. пред Радев!

    Йотова и Радев са едно и също.

    Как старателно я хвалят, как й помагат- да посочела ТЯ някой подходящ депутат, те щели да я подрепят!

    Колко национално отговорно!
    За какво ходим на избори, като Йотова ЩЕ ПОСОЧВА председатяля на НС?!

    Падението ГЕРБ!

    Да ги накажем на изборите! ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОПОЗИЦИЯТА НА РАДЕВ!

    12:05 03.02.2026

  • 50 Потрес

    4 1 Отговор
    Каква безпределна наглост! Какви отвратителни мушенгии! Що за предложение? Всеки друг само не Андрей Гюров - това искат. Щял да се увеличи изборът! Нищо няма да се увеличи, остават си 10 по домова книга. Само лицето ще е друго. И какво ще я правят Рая Азарян, като я сменят? Подлеци!

    12:06 03.02.2026

  • 51 Ддд

    3 1 Отговор
    Е много са нагли. Ясно ни е какъв председател биха избрали в това НС. И това ако направят хората наистина ще ги гонят с камъни. Вместо да се кротнат, все по арогантни стават. БОЖЕ, пази България

    12:06 03.02.2026

  • 52 Срещу

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да сложат":

    петимата ли?

    12:06 03.02.2026

  • 53 Все по-често

    2 0 Отговор
    Чувам и чета за "Народен съд".
    Защо ли? И за кого ли?

    12:07 03.02.2026

  • 54 Аз кат ви разправям,

    0 4 Отговор
    че следващата сглобка вече е договорена между Борисов , Радев и Доган, не вярвате!

    12:07 03.02.2026

  • 55 Предложението

    5 2 Отговор
    на ГЕРБ е противоконституционно!

    12:07 03.02.2026

  • 56 Президента

    1 5 Отговор
    ако мисли за следващ мандат,трябва да избере Главчев!Другите му носят негативи!

    12:08 03.02.2026

  • 57 Обреден служител

    4 0 Отговор
    Нужно е само Рая да каже ,,Да"!

    12:09 03.02.2026

  • 58 56 - и банкянски теляк

    0 1 Отговор
    Първо: Научи правописа, защото си неграмотен, както всички ГЕРБерасти! Второ: Вземи си розовите хапчета!

    12:09 03.02.2026

  • 59 ГЕРБ уплашени

    3 1 Отговор
    голем страх гони мафията ГЕРБ

    12:11 03.02.2026

  • 60 бай Ставри

    0 2 Отговор
    Имам неприятното усещане, че това служебно правителство ще бъде "правителството на обречените". А потърпевшите ще бъдем всички ние.

    12:14 03.02.2026

  • 61 Наглост без край!

    1 1 Отговор
    СИКаджийската мутра, престъпникът от подземния свят, когото с милионите на мафията комарджията от Мадрид назначи за главен секретар на МВР, после за столичен кмет и накрай, за срам и резил на великата на някога държава - за премиер, та този магистрален бандит е потресаващо коварен! И като всеки селяндур - потресаващо хитър! Иска си бандзитът от Банкя "собствен" премиер, защото вече се е напикал от страх, че следващият МВР- министър няма да е нищожеството Къдравата Сю, а друг и той ще му потърси сметка за грабежите, престъпленията и убийствата! Затова е възложил на политическата номадка ГЕРБачева, пардон - Сачева, да иска в 12 без 5 смяна на председателя на парламента! Ха-ха- ха-! Няма да ти мине номерът, мутро банкянска, няма!

    12:15 03.02.2026

  • 62 Аргументът

    5 1 Отговор
    за тая великански тъпня на скорпионката , дето преди да се настани в Боювата шайка престъпна , хвърляше огън и жупел по него , направо кърти мивки ! Че и като врачка се изявява .

    12:15 03.02.2026

  • 63 Гертруд

    1 1 Отговор
    Цирк. За спасението на редник Назарян...

    12:18 03.02.2026

  • 64 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    1 1 Отговор
    Ако обичате да не предлагате нищо. Достатъчно е объркано всичко в държавата. До изборите е по-добре да се махате и да не пипате никъде. Доста некадърници са се настанили на добра зяплата в Парламента.

    12:18 03.02.2026

  • 65 Залагам на Главчев

    1 2 Отговор
    Илияна е умна и независима!

    12:19 03.02.2026

  • 66 Делегация

    2 1 Отговор
    от три змии !

    12:20 03.02.2026

  • 67 Гюров

    0 0 Отговор
    е на пето място !Носи рискове !

    12:21 03.02.2026

  • 68 Бaлхар от северозапада

    0 0 Отговор
    Да сложат там за председател едно магаре или магарица (според ББ) , та да си останат 240 депутата.

    12:25 03.02.2026

  • 69 Я у лево

    0 0 Отговор
    Абе направо изберете поне 15 зам.пррдседатели на НС.И всички от вашата група.Да има един за премиер,а останалите да стават министри.Като е гарга,рошава да е! Усещат,че се задава буря,която през Април ще се превърне в цунами,а нямат полезен ход.А милиардите от ПВУ,ще ги контролира друг.А това може да се окаже и много опасно! Ако си обещал на някого голямо парче от тортата,срешу предварителната благодарност!

    12:26 03.02.2026

  • 70 газо

    0 0 Отговор
    отгазофустата

    12:26 03.02.2026

  • 71 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Мутренските номера нямат край!?Това може да го предложи само ОПГ.

    12:26 03.02.2026

  • 72 "демократи"

    1 0 Отговор
    Докъде стигнаха герберастите да правят алъш-ведиш дори и с председателя на НС!... не че вече не го направиха неотдавна... И претендират, че са за парламентарна правова република.. СРАМОТА и НАГЛОСТ.

    12:28 03.02.2026

