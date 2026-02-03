Правната комисия ограничи до 20 секциите извън ЕС

Правна комисия в Народното събрание прие на второ четене секциите в чужбина извън ЕС да са ограничени до 20. Това беше предложението на "Възраждане", което на първо четене на Комисия беше прието с 10 гласа "за", 6 - "против" и един "въздържал се" от МЕЧ.
В зала народните представители приеха на първо четене със 119 гласа "за", 81 "против" и 12 "въздържал се" законопроекта на "Възраждане". Дебатите в пленарната зала отново преминаха напрегнато - стигна се до ескалация, която наложи намесата на квесторите, за да бъде предотвратен физически сблъсък между депутати.
Отхвърлено бе предложението на МЕЧ към секциите в ЕС да бъдат добавени Великобритания, САЩ, Северна Ирландия и Канада. Депутатите не приеха и идеята на ПП-ДБ ограничението да се увеличи до 100 секции, вместо 20.
Комисията по правни въпроси отложи създаването на район "Чужбина" от 1 януари 2028 година.
Източник: www.focus-news.net
15:29 03.02.2026
15:29 03.02.2026
да не цъкат пълнежи
а да пишат за:
Рекорден скок при услугите
Най-тежък е ударът за потребителите при занаятчийските и личните услуги. Цените на бижутерските и часовникарските услуги са скочили с цели 35% спрямо миналия януари, оправдано от ръста на златото на международните пазари. Ветеринарните услуги са поскъпнали с 25%, а посещението при фризьор вече ни струва с 18% повече.
Сериозен ръст от над 9% се наблюдава и в секторите "Спорт и развлечения" и "Ресторанти и хотели". Образованието също не остава по-назад с годишна инфлация от 8.6%, продиктувана от по-високи университетски такси и курсове.
15:30 03.02.2026
15:33 03.02.2026
15:40 03.02.2026
15:42 03.02.2026
Коментиран от #11
15:49 03.02.2026
15:50 03.02.2026
15:51 03.02.2026
15:52 03.02.2026
До коментар #7 от "Гошо":Поредната глупост на Възраждане. И тези, които гласуваха за тях в чужбина сега са ограничени. От Възраждане. Много умно.
15:53 03.02.2026