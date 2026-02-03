Новини
Правната комисия ограничи до 20 секциите извън ЕС

3 Февруари, 2026 15:22

Комисията по правни въпроси отложи създаването на район "Чужбина" от 1 януари 2028 година

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правна комисия в Народното събрание прие на второ четене секциите в чужбина извън ЕС да са ограничени до 20. Това беше предложението на "Възраждане", което на първо четене на Комисия беше прието с 10 гласа "за", 6 - "против" и един "въздържал се" от МЕЧ.

В зала народните представители приеха на първо четене със 119 гласа "за", 81 "против" и 12 "въздържал се" законопроекта на "Възраждане". Дебатите в пленарната зала отново преминаха напрегнато - стигна се до ескалация, която наложи намесата на квесторите, за да бъде предотвратен физически сблъсък между депутати.

Отхвърлено бе предложението на МЕЧ към секциите в ЕС да бъдат добавени Великобритания, САЩ, Северна Ирландия и Канада. Депутатите не приеха и идеята на ПП-ДБ ограничението да се увеличи до 100 секции, вместо 20.

Комисията по правни въпроси отложи създаването на район "Чужбина" от 1 януари 2028 година.

Източник: www.focus-news.net


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ограничете

    4 7 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:29 03.02.2026

  • 2 Направо е смешен

    3 6 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:29 03.02.2026

  • 3 по важното е да

    1 2 Отговор
    вземат писари извън ЕС
    да не цъкат пълнежи
    а да пишат за:

    Рекорден скок при услугите
    Най-тежък е ударът за потребителите при занаятчийските и личните услуги. Цените на бижутерските и часовникарските услуги са скочили с цели 35% спрямо миналия януари, оправдано от ръста на златото на международните пазари. Ветеринарните услуги са поскъпнали с 25%, а посещението при фризьор вече ни струва с 18% повече.

    Сериозен ръст от над 9% се наблюдава и в секторите "Спорт и развлечения" и "Ресторанти и хотели". Образованието също не остава по-назад с годишна инфлация от 8.6%, продиктувана от по-високи университетски такси и курсове.

    15:30 03.02.2026

  • 4 българска туркиня

    6 1 Отговор
    Вече ни се обадиха , за да ни кажат кога и къде ще ни качват на автобусите за България , когато дойдат изборите .

    15:33 03.02.2026

  • 5 Ефектът на бумерангът

    5 3 Отговор
    Ако някой иска да благодари на ПП Възраждане, сега е моментът.

    15:40 03.02.2026

  • 6 Много са!

    4 3 Отговор
    За живота в България,се гласува в България!Точка!

    15:42 03.02.2026

  • 7 Гошо

    2 0 Отговор
    Това ще е и плюс, и минус! Плюс ,защото н.грамотните български турци може и леко да ги ограничи с гласуването. Минус, защото от около 300 000 българи в САЩ ще могат да гласуват едва 1/10 .

    Коментиран от #11

    15:49 03.02.2026

  • 8 Ура,,Ура

    1 1 Отговор
    От Турция ще дойдат тройно повече хора с автобуси. И ще гласуват пак тук. Така че се ограничават избирателите в останалия свят. Глупости правят тези в парламента. И мобилизират етническия вот.

    15:50 03.02.2026

  • 9 Уса

    0 0 Отговор
    Много малко хора извън ЕС гласуват за герб и гласовете им не се продават.Това е причината няма друга

    15:51 03.02.2026

  • 10 Стенли

    0 0 Отговор
    Това е едно от малкото добри неща които този парламент направи аз не желая бъдещето да ми се определя от хора които дори не може да говорят български език

    15:52 03.02.2026

  • 11 Ура,,Ура

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Поредната глупост на Възраждане. И тези, които гласуваха за тях в чужбина сега са ограничени. От Възраждане. Много умно.

    15:53 03.02.2026

