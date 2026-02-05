Божидар Божанов: Изглежда, че 19 април е разумна дата за провеждане на избори

Изглежда, че 19 април е разумна дата за провеждане на избори. Това мнение изрази Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", в предаването "Денят започва" по БНТ.
Начинът, по който президентът Йотова проведе консултациите е именно идеята на тези консултации. Ние изредихме някои от приоритетите, с които трябва да се занимава служебното правителство. На първо място това са честните избори. Освен най-очевидното, МВР, които трябва да преследват и да не подпомагат купувачите на гласове. Кранчето, с което се захранват и купуването на гласове - минава през редица схеми, обясни Божанов.
И даде примери: "Подготвя се индексация на всички договори за пътно строителство, или общинската програма, или горските стопанства - чрез тях се контролират както работници, така и хората, които разчитат да получат държава за огрев. Служебното правителство трябва да гарантира, че тези методи няма да бъдат използвани".
На въпрос Бойко Рашков ли трябва да е служебен вътрешен министър, той отговори: "Ние министри няма да редим. Надявам се, че в България има повече от един вътрешен министър, който може да се справи с купуване на гласове. Ако има само един, който някога се е справял - е огромен проблем". Божанов отново коментира излизането на Румен Радев на партийния терен и потенциален партньор ли е за ПП-ДБ.
"Първо той не изглежда да е изяснил някои позиции. Нашите позиции са ясни, те винаги са били ясни. Радев не е отговорил на много въпроси и нашите избиратели са изначално скептични към него на база на негови предишни позиции. В предизборната кампания всеки ще покаже къде стои", посочи Божанов.
По думите му един от мотивите за промени в Конституцията по отношение на избора на служебен кабинет е договорът с "Боташ".
Относно реденето на партийни листи за предстоящия вот Божанов поясни, че листи не се редят с ултиматуми. "Така преговори се водят много трудно. Преговорите за листите не са започнали още, но не се водят с ултиматуми", категоричен бе той.
