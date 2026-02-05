Новини
Божидар Божанов: Изглежда, че 19 април е разумна дата за провеждане на избори

Божидар Божанов: Изглежда, че 19 април е разумна дата за провеждане на избори

5 Февруари, 2026 08:54 656 17

Служебното правителство трябва да гарантира, че схемите за купуване на гласове няма да бъдат използвани

Божидар Божанов: Изглежда, че 19 април е разумна дата за провеждане на избори - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изглежда, че 19 април е разумна дата за провеждане на избори. Това мнение изрази Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", в предаването "Денят започва" по БНТ.

Начинът, по който президентът Йотова проведе консултациите е именно идеята на тези консултации. Ние изредихме някои от приоритетите, с които трябва да се занимава служебното правителство. На първо място това са честните избори. Освен най-очевидното, МВР, които трябва да преследват и да не подпомагат купувачите на гласове. Кранчето, с което се захранват и купуването на гласове - минава през редица схеми, обясни Божанов.

И даде примери: "Подготвя се индексация на всички договори за пътно строителство, или общинската програма, или горските стопанства - чрез тях се контролират както работници, така и хората, които разчитат да получат държава за огрев. Служебното правителство трябва да гарантира, че тези методи няма да бъдат използвани".

На въпрос Бойко Рашков ли трябва да е служебен вътрешен министър, той отговори: "Ние министри няма да редим. Надявам се, че в България има повече от един вътрешен министър, който може да се справи с купуване на гласове. Ако има само един, който някога се е справял - е огромен проблем". Божанов отново коментира излизането на Румен Радев на партийния терен и потенциален партньор ли е за ПП-ДБ.

"Първо той не изглежда да е изяснил някои позиции. Нашите позиции са ясни, те винаги са били ясни. Радев не е отговорил на много въпроси и нашите избиратели са изначално скептични към него на база на негови предишни позиции. В предизборната кампания всеки ще покаже къде стои", посочи Божанов.

По думите му един от мотивите за промени в Конституцията по отношение на избора на служебен кабинет е договорът с "Боташ".

Относно реденето на партийни листи за предстоящия вот Божанов поясни, че листи не се редят с ултиматуми. "Така преговори се водят много трудно. Преговорите за листите не са започнали още, но не се водят с ултиматуми", категоричен бе той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 иван костов

    11 0 Отговор
    Докъде стигна делото срещу обвиняемият Божанов?

    08:56 05.02.2026

  • 2 Дядо Гъдю

    12 0 Отговор
    Тези ножкаджии бързат че пак някоя далавера са нагласили да си пълнят гушите.

    08:56 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с питон.я

    5 1 Отговор
    Трай. Никой не пита фашистите.

    08:57 05.02.2026

  • 5 мъкаааа

    9 0 Отговор
    Божаноф:- Изглежда, че 1-ви април е разумната дата за провеждане на избори. Ще се лъжем и смеем,колкото си щемъ!

    08:59 05.02.2026

  • 6 Трол

    8 0 Отговор
    Всяка дата е разумна, стига да могат да се манипулират изборите.

    09:02 05.02.2026

  • 7 кмъойи

    9 0 Отговор
    Тоя ПП и ДБ педофили боклук е мъка да го гледаш и слушаш. Сумти като мишок и още не е успял да разбере как са осссрали конституцията заедно с мафията на ГЕРБ и ДПС - шико. Набутаха ни и в еврото, а не казава тока как от 40 лева през декемви, стана 40 ЕВРО през януари??? Не казва как стават тези неща. Уж влязохме в клуба на богатите, а ни крадат и долните гащи. Никакъв глас за тези лъжци от ПП и ДБ педофили. Некадърници. Няма да ви храним с данъците си. Да почвате да работите за да ядете. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Лъжците на боклука.

    09:06 05.02.2026

  • 8 Кристин Ретард

    8 0 Отговор
    Ако се изкъпеш по повод Великден - да, тази дата е добър вариант.

    09:10 05.02.2026

  • 9 Промяна

    10 0 Отговор
    А ОНЕЗИ ТЕРОРИСТИ САНДОВ БЕЛЕВ КИРО ТЕРЗИЕВ ВИЕ СТЕ БИЛИ ИСТИНСКИТЕ МУТРИ ЗАВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЗАЩО ОЩЕ НЕ СТЕ ВЪН РАЗСЛЕДВАНИ Я СЕ МАХАЙ МУТРА ШАРЛАТАНСКА

    09:15 05.02.2026

  • 10 така де

    5 0 Отговор
    добре ама йотова отива да открива зимна олимпиада или да се консултира с некой и друг отговорен фактор.Па я си педстави че си счупи краче и излезе в болнични...То президент ама и забавленията да вървят,,,това дето има спешна работа....АКО Е толкова спешна они сами че си я свършат...

    Коментиран от #11

    09:20 05.02.2026

  • 11 Тя вече зарязва лозя

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "така де":

    Не че беше дошъл празника. Предната седмица беше. Но все тая.

    09:46 05.02.2026

  • 12 Тази дата не ми се вижда добра

    3 1 Отговор
    Датата за избора много закъсня. Това работи в полза на управляващите.

    09:47 05.02.2026

  • 13 много е рано

    0 0 Отговор
    с крадене и манипулации се правят не избори . това е един резил . врява и нищо . да вземат да оправят изборните бакии . то кой как гласува е негова работа . нереални резултати има . тук живеят и хора нямащи право да гласуват . неграмотни , осъждани , купували гласове , каналджии , затворници . да ги махат от списъците . 200 партии ще се състезават . 4 в парламента

    09:50 05.02.2026

  • 14 Истината е че вицепрезидентката

    3 1 Отговор
    Можеше да издаде указ за правителството и за датата на изборите още първата седмица. И да се отиде на избори в края на март но започна едно безкрайно протакане което е в полза на управляващите и на БСП да се намоткат че да видим как да ги вкараме в парламента. Ами вероятно няма да стане.

    09:54 05.02.2026

  • 15 Бончо М.

    1 0 Отговор
    Беше за март, сега говорят за април, може и да успеят да спретнат някакви летни избори през август.

    10:38 05.02.2026

  • 16 ИЗБОРИТЕ !

    1 0 Отговор
    Са ИЗЛИШНИ !

    Трябва Да !

    Изметете !

    Феодалите !

    13:29 05.02.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ОМРЪЗНА НИ ДА ПОКАЗВАТЕ ............,........ ТОЗИ МУХЪЛ ..................

    13:33 05.02.2026

