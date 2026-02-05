"Грийнпийс": ТЕЦ „Бобов дол“ трови със серен диоксид, иска да гори 5 пъти повече боклуци

Още една година със свръхзамърсяване със серен диоксид преживяха жителите на Големо село под комините на серийния нарушител ТЕЦ „Бобов дол“, свързван с бизнесмена Христо Ковачки. Това показват официалните данни за 2025 г. съобщава "Грийнпийс".



През 2025 г. мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда е отчела 30 превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на куб.м. Законът позволява до 24 такива превишения годишно.

От април 2025 г. в Големо село има станция за постоянно измерване, поставена от ТЕЦ „Бобов дол“ – ново изискване в разрешителното ѝ след силно настояване на местната общност. До края на декември 2025 г. тя е регистрирала общо 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид. Анализът на „Грийнпийс“ – България показва, че нито едно от тези превишения не съвпада със засечените от мобилната станция.

Това означава, че за 2025 г. в двете станции в Големо село са регистрирани 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, като и в двете станции са отчетени повече от допустимите по закон 24 превишения.

Въпреки че представляват обществена информация, институциите пазят в тайна данните за качеството на въздуха в Големо село. „Грийнпийс“ – България ги публикува, след като ги получи по Закона за достъп до обществена информация. Това се случва за втори път – тайното обгазяване от ТЕЦ „Бобов дол“ излезе наяве с публикация на организацията миналия юни. Оттогава нищо не се е променило – нито бездействието на институциите, нито прозрачността на обществената информация, нито замърсяването на въздуха в Големо село.

На този фон централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, иска да увеличи повече от пет пъти количеството отпадъци, което има право да изгаря според разрешителното си. Вместо сега позволените 35 000 тона годишно, ТЕЦ „Бобов дол“ иска да гори по 185 000 тона, става ясно от документи, внесени в контролния орган – регионалната екоинспекция.

„Въпреки значително краткия период на измерване, са отчетени повече превишения на нормата от позволеното на годишна база. Това показва, че местното население е изложено на опасно замърсяване, много над законовите лимити за опазване на здравето. Превишението на нормата следва да даде основание за затваряне на централата. На практика обаче министър Манол Генов кани системния нарушител да напише програма за намаляване на замърсяването. Властите следва да затворят ТЕЦ „Бобов дол“, докато не извърши достатъчни и качествени ремонти, така че да може да спазва условията в разрешителното си. Всичко друго е прах в очите“, коментира Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“ – България.