"Грийнпийс": ТЕЦ „Бобов дол“ трови със серен диоксид, иска да гори 5 пъти повече боклуци

Още една година със свръхзамърсяване със серен диоксид преживяха жителите на Големо село под комините на серийния нарушител ТЕЦ „Бобов дол“, свързван с бизнесмена Христо Ковачки. Това показват официалните данни за 2025 г. съобщава "Грийнпийс".
През 2025 г. мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда е отчела 30 превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на куб.м. Законът позволява до 24 такива превишения годишно.
От април 2025 г. в Големо село има станция за постоянно измерване, поставена от ТЕЦ „Бобов дол“ – ново изискване в разрешителното ѝ след силно настояване на местната общност. До края на декември 2025 г. тя е регистрирала общо 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид. Анализът на „Грийнпийс“ – България показва, че нито едно от тези превишения не съвпада със засечените от мобилната станция.
Това означава, че за 2025 г. в двете станции в Големо село са регистрирани 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, като и в двете станции са отчетени повече от допустимите по закон 24 превишения.
Въпреки че представляват обществена информация, институциите пазят в тайна данните за качеството на въздуха в Големо село. „Грийнпийс“ – България ги публикува, след като ги получи по Закона за достъп до обществена информация. Това се случва за втори път – тайното обгазяване от ТЕЦ „Бобов дол“ излезе наяве с публикация на организацията миналия юни. Оттогава нищо не се е променило – нито бездействието на институциите, нито прозрачността на обществената информация, нито замърсяването на въздуха в Големо село.
На този фон централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, иска да увеличи повече от пет пъти количеството отпадъци, което има право да изгаря според разрешителното си. Вместо сега позволените 35 000 тона годишно, ТЕЦ „Бобов дол“ иска да гори по 185 000 тона, става ясно от документи, внесени в контролния орган – регионалната екоинспекция.
„Въпреки значително краткия период на измерване, са отчетени повече превишения на нормата от позволеното на годишна база. Това показва, че местното население е изложено на опасно замърсяване, много над законовите лимити за опазване на здравето. Превишението на нормата следва да даде основание за затваряне на централата. На практика обаче министър Манол Генов кани системния нарушител да напише програма за намаляване на замърсяването. Властите следва да затворят ТЕЦ „Бобов дол“, докато не извърши достатъчни и качествени ремонти, така че да може да спазва условията в разрешителното си. Всичко друго е прах в очите“, коментира Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“ – България.
1 обективен
09:16 05.02.2026
2 Българин
09:16 05.02.2026
3 в кратце
09:17 05.02.2026
4 Сила
Коментиран от #14
09:17 05.02.2026
5 Държавата е мафия
09:17 05.02.2026
6 Купувайте не остана
Който раазбира купува местно копторче до голям комим и още по-голям катун.
09:21 05.02.2026
7 Истински геноцид в Бобов дол
Олигархията е държава в държавата!
Многобройните служби пият кафе!
09:23 05.02.2026
8 А ток от къде
09:25 05.02.2026
9 Нали Ковачки обещаваше
09:27 05.02.2026
10 Кроношпан
09:31 05.02.2026
11 Сигналите както винаги
Италианските служби първи съобщиха, че българо- италианската мафия гори италиански боклук в Бобов дол.
Коментиран от #24
09:34 05.02.2026
12 Мико десиславов
09:37 05.02.2026
13 Неадекватните от Грийнпийс
Германия вече си възобновиха ТЕЦ-вете, а Полша са пуснали на пълен капацитет 14 въглищни електроцентрали, както и стотици хиляди комини на частни къщи.
09:52 05.02.2026
14 бай Ставри
До коментар #4 от "Сила":А американските марици не тровят нали !?
09:55 05.02.2026
15 Абе
10:04 05.02.2026
16 Ивелин Михайлов
10:10 05.02.2026
17 Боко
Коментиран от #23
10:22 05.02.2026
18 !!!?
10:26 05.02.2026
19 Пият кафе?
10:33 05.02.2026
20 000
10:33 05.02.2026
21 Данко Харсъзина
10:35 05.02.2026
22 Данко Харсъзина
10:39 05.02.2026
23 22232
До коментар #17 от "Боко":Ковачки. Руски възпитаник. Бивш собственик на Общинска банка. И още много други неща. Закупи терена на института за лазерни технологии във Връбница и още много други придобивки. Има добра руска закваска от следването си в Ленинград.
Коментиран от #25
10:40 05.02.2026
24 Какви
До коментар #11 от "Сигналите както винаги":външни служби те гонят - да не би да са марсиански. За всяка държава е най-добре да си изнася/унищожава боклуците извън нейната територия, щом като има мераклии за това и излиза по изгодно. А как ще става това са само тенически подробности - чрез подкупи, чрез т.н. инвестиции, чрез празни обещания, чрез подкрепа за нещо си, чрез сваляне на звезди от небето - варианти много.
10:54 05.02.2026
25 Всеки
До коментар #23 от "22232":бизнесмен с много пари (откраднати или спечелени "честно") закупува каквото прецени и каквото може да докопа евтино чрез свои хора. Закваската тук няма никакво значение дали е руска или американска. Според мен българската е не по лоша.
11:04 05.02.2026
26 Питам
21:41 05.02.2026
27 Локомотива
13:55 06.02.2026