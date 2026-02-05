Новини
"Грийнпийс": ТЕЦ „Бобов дол“ трови със серен диоксид, иска да гори 5 пъти повече боклуци

"Грийнпийс": ТЕЦ „Бобов дол" трови със серен диоксид, иска да гори 5 пъти повече боклуци

5 Февруари, 2026 09:12

Вместо сега позволените 35 000 тона годишно, ТЕЦ „Бобов дол“ иска да гори по 185 000 тона

"Грийнпийс": ТЕЦ „Бобов дол“ трови със серен диоксид, иска да гори 5 пъти повече боклуци - 1
Снимка: Грийнпийс
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още една година със свръхзамърсяване със серен диоксид преживяха жителите на Големо село под комините на серийния нарушител ТЕЦ „Бобов дол“, свързван с бизнесмена Христо Ковачки. Това показват официалните данни за 2025 г. съобщава "Грийнпийс".

През 2025 г. мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда е отчела 30 превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на куб.м. Законът позволява до 24 такива превишения годишно.

От април 2025 г. в Големо село има станция за постоянно измерване, поставена от ТЕЦ „Бобов дол“ – ново изискване в разрешителното ѝ след силно настояване на местната общност. До края на декември 2025 г. тя е регистрирала общо 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид. Анализът на „Грийнпийс“ – България показва, че нито едно от тези превишения не съвпада със засечените от мобилната станция.

Това означава, че за 2025 г. в двете станции в Големо село са регистрирани 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, като и в двете станции са отчетени повече от допустимите по закон 24 превишения.

Въпреки че представляват обществена информация, институциите пазят в тайна данните за качеството на въздуха в Големо село. „Грийнпийс“ – България ги публикува, след като ги получи по Закона за достъп до обществена информация. Това се случва за втори път – тайното обгазяване от ТЕЦ „Бобов дол“ излезе наяве с публикация на организацията миналия юни. Оттогава нищо не се е променило – нито бездействието на институциите, нито прозрачността на обществената информация, нито замърсяването на въздуха в Големо село.

На този фон централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, иска да увеличи повече от пет пъти количеството отпадъци, което има право да изгаря според разрешителното си. Вместо сега позволените 35 000 тона годишно, ТЕЦ „Бобов дол“ иска да гори по 185 000 тона, става ясно от документи, внесени в контролния орган – регионалната екоинспекция.

„Въпреки значително краткия период на измерване, са отчетени повече превишения на нормата от позволеното на годишна база. Това показва, че местното население е изложено на опасно замърсяване, много над законовите лимити за опазване на здравето. Превишението на нормата следва да даде основание за затваряне на централата. На практика обаче министър Манол Генов кани системния нарушител да напише програма за намаляване на замърсяването. Властите следва да затворят ТЕЦ „Бобов дол“, докато не извърши достатъчни и качествени ремонти, така че да може да спазва условията в разрешителното си. Всичко друго е прах в очите“, коментира Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“ – България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    29 0 Отговор
    Никой не пипа Ковачки ,защото той храни законната мафия в територията !!

    09:16 05.02.2026

  • 2 Българин

    11 19 Отговор
    ТЕЦ Бобов Дол има всички документи и разрешения, минава всякакви проверки. Гринпис да си гледат работата!

    09:16 05.02.2026

  • 3 в кратце

    12 18 Отговор
    "Грийнпийс":-Искаме да направим всичко,България да тъне в тъмнина и на колене да ни се моли за електричество!

    09:17 05.02.2026

  • 4 Сила

    34 0 Отговор
    Семейството на Ковачки от много години живее в имение на брега на Женевското езеро ....само за инфо !!! Неговите деца не дишат този въздух ...

    Коментиран от #14

    09:17 05.02.2026

  • 5 Държавата е мафия

    19 1 Отговор
    ОПГ, бандит до бандита

    09:17 05.02.2026

  • 6 Купувайте не остана

    11 0 Отговор
    Апартаменти от 60-те и къщи от 30-те в Бободол. Само 50% по-скъпо от Торино, Ница, Берлин, Монтреал и 50% над къща сред недосканата природа и спокойствие на езерото Комо или на Адриатическото крайбрежие.
    Който раазбира купува местно копторче до голям комим и още по-голям катун.

    09:21 05.02.2026

  • 7 Истински геноцид в Бобов дол

    17 0 Отговор
    се извършва!
    Олигархията е държава в държавата!
    Многобройните служби пият кафе!

    09:23 05.02.2026

  • 8 А ток от къде

    1 6 Отговор
    Тези скоро ще бъдат разпъвани като римски бунтовници, за да умтрат екологично с гарван на челото, вредители геретоподобни!

    09:25 05.02.2026

  • 9 Нали Ковачки обещаваше

    8 1 Отговор
    че ще сложи газови котли ?

    09:27 05.02.2026

  • 10 Кроношпан

    8 1 Отговор
    Племето да мре.

    09:31 05.02.2026

  • 11 Сигналите както винаги

    14 0 Отговор
    идват от външни служби!
    Италианските служби първи съобщиха, че българо- италианската мафия гори италиански боклук в Бобов дол.

    Коментиран от #24

    09:34 05.02.2026

  • 12 Мико десиславов

    3 4 Отговор
    Да сложи на кантара ел.енрргия за нея и България,та даже у Украйна и интереса на едни село,в което не е ясно колко души живеят и дали не работят там. Животът е реален. Ток трябва всеки ден и на всеки,дори на тези еколози,зелени и други екоактивисти!

    09:37 05.02.2026

  • 13 Неадекватните от Грийнпийс

    15 4 Отговор
    Да ходят в Брюксел и да питат защо спряха евтиния руски газ?

    Германия вече си възобновиха ТЕЦ-вете, а Полша са пуснали на пълен капацитет 14 въглищни електроцентрали, както и стотици хиляди комини на частни къщи.

    09:52 05.02.2026

  • 14 бай Ставри

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    А американските марици не тровят нали !?

    09:55 05.02.2026

  • 15 Абе

    5 6 Отговор
    Грийнпийси, а самолетите не замърсяват ли бе м-ш-ороци

    10:04 05.02.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Тия хора там все едно са в нацистка газова камера

    10:10 05.02.2026

  • 17 Боко

    5 0 Отговор
    Сетете се кои е собственика на теца🤮

    Коментиран от #23

    10:22 05.02.2026

  • 18 !!!?

    2 1 Отговор
    Копейкин: Тие сме за кюмюра...!

    10:26 05.02.2026

  • 19 Пият кафе?

    3 0 Отговор
    Е какво друго да правят? Нали затова стотици се натискат да работят там. Още повече като няма редовно правителство - не че като има е по различно, но сега е настъпил рая за тях. Като стане нещо (каквото и да е) с по голям обществен интерес се вдига малко шум колкото да се разбере че никой нищо не прави и никой за нищо не отговаря и всичко приключва с хепиенд.

    10:33 05.02.2026

  • 20 000

    0 4 Отговор
    Ковачки работи с американците на тръмп. Грийнпийс е либерално нпо. Другото е ясно.

    10:33 05.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    ТЕЦ Бобов дол не трови никого. Гриинпийс да си гледат работата.

    10:35 05.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Хайде да затворим и ТЕЦовете, които все още работят за кефа на Грийнпис. Само това остана ненарязано на скрап. Тръмп хубаво им би шута и се домъкнаха тук.

    10:39 05.02.2026

  • 23 22232

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Боко":

    Ковачки. Руски възпитаник. Бивш собственик на Общинска банка. И още много други неща. Закупи терена на института за лазерни технологии във Връбница и още много други придобивки. Има добра руска закваска от следването си в Ленинград.

    Коментиран от #25

    10:40 05.02.2026

  • 24 Какви

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сигналите както винаги":

    външни служби те гонят - да не би да са марсиански. За всяка държава е най-добре да си изнася/унищожава боклуците извън нейната територия, щом като има мераклии за това и излиза по изгодно. А как ще става това са само тенически подробности - чрез подкупи, чрез т.н. инвестиции, чрез празни обещания, чрез подкрепа за нещо си, чрез сваляне на звезди от небето - варианти много.

    10:54 05.02.2026

  • 25 Всеки

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "22232":

    бизнесмен с много пари (откраднати или спечелени "честно") закупува каквото прецени и каквото може да докопа евтино чрез свои хора. Закваската тук няма никакво значение дали е руска или американска. Според мен българската е не по лоша.

    11:04 05.02.2026

  • 26 Питам

    1 0 Отговор
    Бобов дол,Брикел,Тец Марица 3 Димитровград !

    21:41 05.02.2026

  • 27 Локомотива

    1 0 Отговор
    Някой от вас влизал ли е в теца да види за какъв АД става въпрос, освен слама се горят най различни пластмасови боклуци, работниците са 90 процента без зъби, всичко всеки момент ще се разпадне НО столовата е почти без пари както през комунизма.

    13:55 06.02.2026

