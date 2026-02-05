Слави Трифонов за Петрохан: Това е мафиотско убийство, това е екзекуция

Случилото се край хижа „Петрохан“ е мафиотско убийство. Това заяви в профила си в TikTok председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.
„Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.
По думите му зад трагедията стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.
„Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.
Слави Трифонов отправи и остри критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“.
„Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.
27 Питам само?!
Гледал бил филми хахаха...
11:13 05.02.2026
28 РЕалисто
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":имали нормални хора в Бг които да верват на ДАНС, БОП, МВР, Прокуратура .......????
11:13 05.02.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "Дедо":То че чадъра е от ПП ДБ е видимо от космоса. В Гинци има и нелегална голяма фабрика за фалшив алкохол. Знаят го и мравките в региона. Само милицията не знае. Розовите понита в един ще изгърмят със страшна сила. Само стойте и гледайте.
Коментиран от #38
11:14 05.02.2026
32 Най накрая
11:18 05.02.2026
33 Еха СЛАВУЦА УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛТАК
До коментар #8 от "Сиганска мафия":ГИ РАЗБИРА ТИЯ РАБОТИ. НАЛИ Е СЛУГА, ЛАКЕЙ , ШУТ НА МАФИЯТА И МАЙКОПРОДАВЦИТЕ.
11:18 05.02.2026
36 То да
До коментар #25 от "И тоя специалист":беше само мозъкааа...
11:21 05.02.2026
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":А куките къде са били толкова години?
11:21 05.02.2026
39 Така е! Прав си!
До коментар #31 от "БеГемот":Певецът и шутът на Мафията се обади от тъмната си бърлога, за да хвърли поредната кал и лъжи по ПП-ДБ и да използва трагедията, за да ги "пришие" към това, а самият той да се направи на фалшим "моралист". Всички знаят, че е прал парите на мафията през тъпите си предавания! Хахаха.
11:22 05.02.2026
41 Защо Слави Трифонов говори така
Популярност и платформа: TikTok, социалните мрежи и медийни изяви се оценяват по емоция и драматизъм, не по фактология.
Политическа стратегия: Като лидер на партия, той изгражда образ на „човек, който вижда истината и защитава справедливостта“, дори преди разследването да е приключило.
11:23 05.02.2026
42 Данко Харсъзина
Мисирките се надпреварват да говорят и пишат идиотщини. Тази държавица е за закриване.
Коментиран от #58
11:24 05.02.2026
И е платено с евро или долари
И е платено с евро или долари
11:24 05.02.2026
44 Защо пришива опонентите (ПП-ДБ)?
Свързване на трагедията с политически опоненти: Това е техника, при която проблем или скандал се представя като „провал на опонента“.
Подсилване на собствената позиция: Чрез критика към ПП-ДБ, Трифонов се позиционира като „борец срещу корупция и мафия“, което резонира с част от електората му.
Коментиран от #56
11:24 05.02.2026
45 Защо прави внушения (лъжи)?
Влияние върху общественото мнение: Внушенията създават впечатление, че има „силни играчи“ и „скрити мотиви“, което засилва страх и обществен натиск.
Медийна стратегия: Драматичните внушения се разпространяват по-бързо в социалните мрежи, което увеличава публичността на лидера.
Коментиран от #89
11:24 05.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Какво не е правилно
Политизация на трагедията: Вместо да се изчака разследването, трагедията се използва за атака срещу политически опоненти.
Внушения без доказателства: Това може да навреди на репутацията на невинни хора и да обърка общественото мнение.
11:28 05.02.2026
Защо имат автоматични оръжия и оборудване на специални части и защо ДАНС първи са пристигнали в хижата?
Коментиран от #61
11:28 05.02.2026
53 Извод
за емоционално въздействие;
за създаване на образ на „борец с мафията“;
за критика към опоненти, без проверени факти.
Фактически, това е внушение и политическа риторика,
11:28 05.02.2026
54 Слави Трифонов
Коментиран от #60
11:29 05.02.2026
56 Промяна
До коментар #44 от "Защо пришива опонентите (ПП-ДБ)?":ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР САНДОВ БЕЛЕВ ДАЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО А НЯКАКЪВ СЪДИЯ СЪЩО ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА И ОЩЕ НЕЗНАМ КОЙ СПОНСОРИ РАШКОВ ЗАКРИВА РПУ В ГОДЕЧ ХАХАХАХАХАХА ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ХАХАХАХАХА ОТ ГОДИНИ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ В ПЛАНИНАТА В МИРНО ВРЕМЕ
11:30 05.02.2026
60 Промяна
До коментар #54 от "Слави Трифонов":ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КАКВА ШАРЛАТАНСКА ГНУСНА ДРАСКАНИЦА ТУК ТО ИМА ЯВНА ИСТИНА 54 МРЪСОТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ШАРЛАТАНИЯ МУТРИ ВЪН ЗАЩО ТООЛКОВА ГОДИНИ СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ
11:33 05.02.2026
61 Правилните въпроси са:
До коментар #52 от "Шогун":КОЙ Е ИМАЛ МОТИВ ЗА СМЪРТТА НА ТРИМАТА?
КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
"КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА
... ... ...
Коментиран от #68, #76
11:35 05.02.2026
64 Ако си бяха живели живота
Били са заможни, имали са интересни приключения, всеки от тях е бил забележителен с нещо, познавали са други интерсни хора. Имали са всичко, за да живеят активно и пълноценно.
Но ако са се набъркали в дейности, надхвърлящи капацитета им и опасни по характера си, са станали жертва на неразумно поети рискове. Най- вероятно се е наложило да правят незаконни неща, които са ги поставили в опасна ситуация с опасни хора!
Такива криминални дейности обикновено остават потулени и неразкрити! Поне в нашата държаа е така.
11:36 05.02.2026
65 Да питат
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Ама сигурно ги е страх хората.Навсякъде има къртици.Подредени убитите така ,ми прилича за назидание,т.е останалите от групата да внимават.
11:36 05.02.2026
66 Много сме прости
11:36 05.02.2026
68 Промяна
До коментар #61 от "Правилните въпроси са:":А АЗ ПИТАМ ЩО ТЪРСЯТ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ В ДЪРЖАВНАТА ПЛАНИНА НА КОГО Е ТАЗИ ЧАСТНА АРМИЯ КОЙ Я ФИНАНСИРА КОЙ Е УЗАКОНИЛ В МИРНО ВРЕМЕ ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЩО
11:37 05.02.2026
2-Васил Терзиев им е основен спонсор!
3-разрешителното им е от Министър ма ПП
4-ДАНС са първи на местопрестъплението
6-няколко разстреляни в Украйна ултраси на Фк Левски
7-и защо пък наказателна група от Русия да не ги е изчистила, лесно са влезнали през Сърбия и напуснали
11:38 05.02.2026
70 Питам само?!
Коментиран от #87
11:39 05.02.2026
74 Какво внушение
До коментар #34 от "Мнение":Излезе информация,че е имало табела"Стреля се без предупреждение".Та казваш да внушават на берачите на боровинки нещо си.
11:42 05.02.2026
75 Нямате право!
11:42 05.02.2026
76 Промяна
До коментар #61 от "Правилните въпроси са:":ТЯХНОТО СВЪРТАЛИЩЕ Е КОЧИНАТА
11:42 05.02.2026
79 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Къдравата Сю":Куките са си там. На мегданя пред пивницата. Няма начин да не ги видиш, защото ще те спрат и ще те глобят за това, че дишаш неправилно. Преди това на разклона за Годеч ще те ощавят други куки, които кибичат пред другата пивница която е точно на разклона. После ще ти съдерат кожата други куки, които кибичат пред кръчмата която е на върха, точно стещу язовира. От София до Монтана пред всяка пивница има куки, които олекотяват от към пари, нещастниците имали глупостта да минат по този път.
11:43 05.02.2026
82 Да се
До коментар #77 от "Оффф ,":услушва имам пред вид .
11:45 05.02.2026
86 Нарушения
запазване на целостта на доказателствата,
правилно документиране,
избягване на замърсяване на мястото.
2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.
11:48 05.02.2026
87 Фидосова не беше ли
До коментар #70 от "Питам само?!":Верно е.Както е верно че е заменена къщата в Петрохан с тази в Барселона
11:50 05.02.2026
89 Защото
До коментар #45 от "Защо прави внушения (лъжи)?":Да опашеш терена с пет реда ограда по която тече ток,да имаш кучета вълкодави,да имаш дрон,който пренася 100кг,да имаш куп оръжия,да забраняваш на хората да се движат по държавна земя и т.н,все пак буди подозрение.
Коментиран от #101, #103, #106, #108, #109, #110
11:51 05.02.2026
95 Разумен
Първоначален оглед на мястото.
Първият човек, който трябва да посети мястото, е СЛЕДОВАТЕЛЯТ или ДОЗНАТЕЛЯТ.
Той извършва пълно документиране: трупа, разположението, улики, предмети, оръжие, снимки.
Всички действия се записват подробно в протокол.
Оперативните служители, като полиция или ДАНС, могат да осигуряват сигурност и да контролират достъпа, но не могат да местят или докосват доказателства.
Специализирани екипи, като криминалисти или съдебни медици, работят само под указанията на следователя.
НАРУШЕНИЕ: Ако ДАНС или други служби влязат и започнат да местят доказателства преди следователя, това е сериозно нарушение на процедурите и може да компрометира разследването
11:55 05.02.2026
98 Григор
Правилно искане, но от тези няма да дочакаме нищо!
11:57 05.02.2026
100 Оптимист
Коментиран от #133
12:01 05.02.2026
101 Пет реда ограда с ток – НЕ е вярно!
До коментар #89 от "Защото":В реалността рейнджърите в Петрохан нямат „пет реда ограда с ток“. Това е преувеличение и лъжи!
Дори ако има ограда на хижата, тя служи за охрана на сгради, техника или чувствителни зони, за защита на/от кучетата, но не е „военна линия“ както се внушава.
12:01 05.02.2026
Да,ама не , нестава и за гледане.Същото,както освободната ви от такси телевизия! Резил и скука!
12:02 05.02.2026
103 Кучета вълкодави – нормално за рейнджъри
До коментар #89 от "Защото":Рейнджърите често използват пазачески кучета за охрана на отдалечени хижи или чувствителни територии. Нали има вълци в гората! Съответно е нормално рейнджърите да имат вълкодави!!
Това не е престъпление и не е подозрително, а стандартна практика за природозащитни структури.
12:02 05.02.2026
Що се шибате в мойта слама, Да ебебебеб аааа вашта маммма!
12:03 05.02.2026
105 От цялата логорея около случая
И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.
НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?
Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.
12:04 05.02.2026
106 Дрон който пренася 100 кг, преувеличение
До коментар #89 от "Защото":В публикацията се говори за дронове за наблюдение.
В реалността дронове, използвани от рейнджъри, могат да носят малки товари или камери, но няма данни, че те пренасят по 100 кг. Това е сензационно внушение, макар че дори да има, те могат да се използват за спасителни операции.
12:04 05.02.2026
108 Оръжия – нормално за рейнджъри
До коментар #89 от "Защото":Куп оръжия? Какво е "куп"? Ти видя ли ги?
Рейнджърите понякога имат законно регистрирани оръжия за защита на горите и територията, особено при бракониери или диви животни.
Това не прави организацията автоматично подозрителна, а е стандартна част от тяхната работа.
12:05 05.02.2026
109 Забрана за достъп – регулирана и законна
До коментар #89 от "Защото":Рейнджърите могат да ограничават достъпа до определени защитени зони за туристи или бракониери, което е по закон за природозащитни цели.
Това не е самоуправство, а изпълнение на функции по охрана на защитени територии.
12:06 05.02.2026
110 Извод
До коментар #89 от "Защото":Всички тези твои твърдения са сензационно преувеличени или извадени от контекста, лъжи и внушения.
Реалността: рейнджърите изпълняват стандартни природозащитни функции, използвайки огради, кучета, дронове и оръжия законно и по предназначение.
Внушението, че това е „подозрително или престъпно“, е необосновано и глупаво.
Коментиран от #118
12:07 05.02.2026
114 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Въобще не си струва да коментирам тоя измекяр, камо ли да чета какви бисери е казал...... По-добре за нас, А и за него да не изпълзява повече....
12:45 05.02.2026
125 Слави , следите на спонзорите....
Знаеш коя банка е , на "Банкера от Банкя"???
Да не ти духнат, " под опашката" за това изказване и подобни истини???
"Епстийн гейт"- България е в действие!!!
14:27 05.02.2026
133 Учител по БЕЛ
До коментар #100 от "Оптимист":Пише се "льобоф". Другото ти е вярно.
00:33 06.02.2026
