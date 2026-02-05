Новини
България »
Слави Трифонов за Петрохан: Това е мафиотско убийство, това е екзекуция

5 Февруари, 2026 10:59 4 882 139

Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми, посочи лидерът на ИТН

Слави Трифонов за Петрохан: Това е мафиотско убийство, това е екзекуция - 1
Снимка: Фейсбук
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Случилото се край хижа „Петрохан“ е мафиотско убийство. Това заяви в профила си в TikTok председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

„Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.

По думите му зад трагедията стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.

„Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.

Слави Трифонов отправи и остри критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    119 6 Отговор
    И Зулуса се появи. Само той липсваше.

    Коментиран от #114

    11:01 05.02.2026

  • 2 Е ти ги

    99 4 Отговор
    знаеш тия работи, най-добре.

    11:02 05.02.2026

  • 3 Венета дъщеря на Бойко

    87 8 Отговор
    Мумията се завръща. Пътник!

    11:02 05.02.2026

  • 4 И ти си

    73 5 Отговор
    отрепан но не го осъзнаваш.

    11:03 05.02.2026

  • 5 Зелени

    58 2 Отговор
    Сега остава да разберем, кой е българският ЕбсТийн, братовчед на американския Епстийн.

    11:03 05.02.2026

  • 6 Ауу Славуца

    62 1 Отговор
    Амъ много интелиженто бра. И ти откри топлата вода в Сандански, респект

    11:03 05.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    50 6 Отговор
    Питайте те местните, а не някакви глуповати мисири и мисирки. Местните знаят всичко кое как.

    Коментиран от #65

    11:03 05.02.2026

  • 8 Сиганска мафия

    55 0 Отговор
    Това е поредния казус, който ДАНС се опитват да заметат, защото прокуратурата и МВР, не могат да се справят вече.

    Коментиран от #28, #33

    11:03 05.02.2026

  • 9 честен ционист

    55 22 Отговор
    Сектата Куку навремето проми мозъците на няколко млн Ганчовци. Редяха се пред телевизора и като зомбирани попиваха на Славуца от проповедите.

    11:04 05.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    47 3 Отговор
    И ТИ СЛАФЧУУУ, МАЙ СИ ТАМ?

    11:04 05.02.2026

  • 12 ООрана държава

    65 3 Отговор
    Как от най обичан водещ се превърна в най мразения политик (лидер на партия). Лъжите и алчноста ви докараха до там да разчитате на купините секции от гербнн за да можете да влезете в парламента с цел да сте патерица на крадци. Това само вие го можете

    11:05 05.02.2026

  • 13 Това е

    47 4 Отговор
    Учиндолски бек, шута на кен ефа БГ

    11:07 05.02.2026

  • 14 Дедо

    47 6 Отговор
    Зулус гледай си твоята жалка партия, не се занимавай по цял ден само с ПП -ДБ. Те не са твоята партия драги. Много ми е чудно , как ще се явявате на иьбпре ,след като реално нямате структури в общините и градовете , защото масово се отрекоха от вас. Вероятно се надявате да влезете с купен, прехвърлен или фалшифициран вот с помощта на ДПС на Дебелян.

    Коментиран от #30

    11:07 05.02.2026

    36 3 Отговор
    То че е с полически чадър е ясно като бял ден. За това милицията кибичеше по цял ден на мегданя в селото, пред единствената пивница, която е и магазин, и милиционерите ни чул ни видял. В тази пивница запиваше и кмета по цял ден с местните пройдохи и си коментираха това онова.

    11:09 05.02.2026

  • 16 Сила

    40 4 Отговор
    Тоя па нещастен несретник откъде изпълзя ....сиво - пепеляв вампир !!?

    11:10 05.02.2026

  • 17 ДъртАгент

    19 12 Отговор
    имали са записи на хомосексуални оргии с известни личности и деца, Епстийн БГ ...................

    11:10 05.02.2026

  • 20 Гедер

    30 3 Отговор
    Чалгаря и партийката му нито някой знае дали имат въобще управленска програма, нито какви са им законодателните инициативи , нито какви са принципите и идеологията на смешната им партия . Единственото което знаем за тях е ,че плюят всекидневно само и единствено по ПП -ДБ и че Тошо има един милион от авторски права, а синът му взе лиценз за енергийна фирма, а и за Пълния Бслабан, че си купи нов джип и война поп по анцунг , да му го освети в двора на къщата.

    11:12 05.02.2026

  • 22 Куку

    6 7 Отговор
    Тоя па, право куме в очи

    11:12 05.02.2026

  • 23 филмово убийство

    26 2 Отговор
    сериен килър ги разтрелва и се измъква кат пепо еврото . и от него ни следа ни косъм .

    11:12 05.02.2026

  • 24 Ваш съратник ще да е нали сте част от ма

  • 25 И тоя специалист

    Коментиран от #36

    11:12 05.02.2026

  • 26 Славчо,

    18 3 Отговор
    така е навсякъде на планетата ЗЕМЯ. Не се прави на интересен.

    11:13 05.02.2026

  • 27 Питам само?!

    38 3 Отговор
    Слави Трифонов нямаше ли връзки с мафиоти навремето, а дали няма и сега? Нали ревеше навремето, когато убиха виден български мафиот?
    Гледал бил филми хахаха...

    11:13 05.02.2026

  • 28 РЕалисто

    34 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сиганска мафия":

    имали нормални хора в Бг които да верват на ДАНС, БОП, МВР, Прокуратура .......????

    11:13 05.02.2026

  • 29 Женя

    30 1 Отговор
    Абе Чалгар нали приоритет ти беше Македонияяяяяята бе . Сам го каза. Кво тогава само с ПП -ДБ се занимаваш . Гледай си там Македонияяяята и се плези .

    11:14 05.02.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    13 13 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо":

    То че чадъра е от ПП ДБ е видимо от космоса. В Гинци има и нелегална голяма фабрика за фалшив алкохол. Знаят го и мравките в региона. Само милицията не знае. Розовите понита в един ще изгърмят със страшна сила. Само стойте и гледайте.

    Коментиран от #38

    11:14 05.02.2026

  • 31 БеГемот

    31 0 Отговор
    Е ти нали дружеше с тях и им беше личния шут ....явно си наясно....за мафиотите де...

    Коментиран от #39

    11:16 05.02.2026

  • 32 Най накрая

    28 1 Отговор
    Все се чудех де изчезна Славчо от националния ефир, а пък той станал детектив. Много филми е гледал и от филмите се е изучил. Много ги разбира тия работи и за мафията много знае - мафиотски убийства, екзекуции и.т.н.?

    11:18 05.02.2026

  • 33 Еха СЛАВУЦА УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛТАК

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сиганска мафия":

    ГИ РАЗБИРА ТИЯ РАБОТИ. НАЛИ Е СЛУГА, ЛАКЕЙ , ШУТ НА МАФИЯТА И МАЙКОПРОДАВЦИТЕ.

    11:18 05.02.2026

  • 34 Мнение

    19 2 Отговор
    Слави Трифонов прави класически пример за политическа и медийна риторика, при която трагично събитие се използва за политическо позициониране и ВТУШЕНИЕ без факти и доказатилства, т.е. вместо за фактическо информиране.

    Коментиран от #74

    11:19 05.02.2026

  • 35 Банкя

    33 1 Отговор
    Славчо ти остави ПП-тата и разни убийства , ами кажи какво става с твоята руса депутатка с жартиерите ,котешката маска и белезниците ? Има ли нови снимки с нея с нови роли ?

    11:20 05.02.2026

  • 36 То да

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "И тоя специалист":

    беше само мозъкааа...

    11:21 05.02.2026

  • 37 Тити на Кака

    19 0 Отговор
    И Чалгаря на републиката се отчете...
    Сега чакаме Дайнов да изтрезнее.

    11:21 05.02.2026

  • 38 Къдравата Сю

    18 1 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    А куките къде са били толкова години?

    Коментиран от #79

    11:21 05.02.2026

  • 39 Така е! Прав си!

    21 2 Отговор

    До коментар #31 от "БеГемот":

    Певецът и шутът на Мафията се обади от тъмната си бърлога, за да хвърли поредната кал и лъжи по ПП-ДБ и да използва трагедията, за да ги "пришие" към това, а самият той да се направи на фалшим "моралист". Всички знаят, че е прал парите на мафията през тъпите си предавания! Хахаха.

    11:22 05.02.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 10 Отговор
    СЛАВИ ................... МАФИОТИТЕ СА .................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА , МИСТЪР КЕШ , БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ И ...................... ОЛИГАРСИТЕ НА ЧОРАПА , ВАСИЛ БОЖКОВ (ЧЕРЕПА) , БАНЕВИ , БОБОКОВИ , ГЕРГОВ .................... ФАКТ !

    11:22 05.02.2026

  • 41 Защо Слави Трифонов говори така

    12 1 Отговор
    Емоционален ефект: Използва силни думи като „мафиотско убийство“ и „екзекуция“, за да предаде тежестта на случая.
    Популярност и платформа: TikTok, социалните мрежи и медийни изяви се оценяват по емоция и драматизъм, не по фактология.
    Политическа стратегия: Като лидер на партия, той изгражда образ на „човек, който вижда истината и защитава справедливостта“, дори преди разследването да е приключило.

    11:23 05.02.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    12 6 Отговор
    Розовите понита в един момент ще изгърмят със страшна сила. За сега ги спасява факта, че не са само те, а е навързана всякаква сган. Има производство на алкохол, хотел, който не е хотел, и разни други неща, за които всички знаят, само Туин Пийкса, който Бог знае защо се нарича Главен прокурор, не знае. Милицията съвсем естествено нищо не знае. Милиционерите идват от друга галактика.
    Мисирките се надпреварват да говорят и пишат идиотщини. Тази държавица е за закриване.

    Коментиран от #58

    11:24 05.02.2026

  • 43 Това убийство е било предвидено да се

    9 2 Отговор
    Извърши веднага щом влезем в еврозоната
    И е платено с евро или долари

    11:24 05.02.2026

  • 44 Защо пришива опонентите (ПП-ДБ)?

    16 1 Отговор
    Търсене на политически виновник: В същото изказване той не се фокусира на извършителя на убийството, а прехвърля вината върху министри, политици и спонсори на организации.
    Свързване на трагедията с политически опоненти: Това е техника, при която проблем или скандал се представя като „провал на опонента“.
    Подсилване на собствената позиция: Чрез критика към ПП-ДБ, Трифонов се позиционира като „борец срещу корупция и мафия“, което резонира с част от електората му.

    Коментиран от #56

    11:24 05.02.2026

  • 45 Защо прави внушения (лъжи)?

    15 1 Отговор
    Липса на доказателства: Случаят е в разследване, няма официално потвърден извършител. Затова внушенията („мафиотско убийство“, „екзекуция“) са емоционални, а не фактологични.
    Влияние върху общественото мнение: Внушенията създават впечатление, че има „силни играчи“ и „скрити мотиви“, което засилва страх и обществен натиск.
    Медийна стратегия: Драматичните внушения се разпространяват по-бързо в социалните мрежи, което увеличава публичността на лидера.

    Коментиран от #89

    11:24 05.02.2026

  • 46 Абе

    15 2 Отговор
    Чалгаря чакърдач много разбира и от Офшорки разбират,а сега африкански и от слънчеви имения разбира

    11:24 05.02.2026

  • 47 Данаил

    18 3 Отговор
    Както и да се мазни, няма да влезе в парламента вече.

    11:25 05.02.2026

  • 49 Възмутен

    22 3 Отговор
    Този самозван плешив репей пак използва чуждото нещастие, за да го забележат, да си повиши ниския рейтинг. Пълен нещастник!

    11:26 05.02.2026

  • 51 Какво не е правилно

    14 1 Отговор
    Подмяна на факт с емоция: Трифонов говори като да знае „кой е извършителят“ и „какво се е случило“, което не е доказано.
    Политизация на трагедията: Вместо да се изчака разследването, трагедията се използва за атака срещу политически опоненти.
    Внушения без доказателства: Това може да навреди на репутацията на невинни хора и да обърка общественото мнение.

    11:28 05.02.2026

  • 52 Шогун

    17 1 Отговор
    Мисля, че се задават неправилните въпроси?
    Защо имат автоматични оръжия и оборудване на специални части и защо ДАНС първи са пристигнали в хижата?

    Коментиран от #61

    11:28 05.02.2026

  • 53 Извод

    15 2 Отговор
    Трифонов използва трагичното събитие като медиен и политически инструмент:
    за емоционално въздействие;
    за създаване на образ на „борец с мафията“;
    за критика към опоненти, без проверени факти.
    Фактически, това е внушение и политическа риторика,

    11:28 05.02.2026

  • 54 Слави Трифонов

    17 3 Отговор
    Хижата е била собственост на а Искра Фидосова от ГЕРБ. Тя я продава на друг собственик, който пък от своя страна я дава под наем на тези природозащитници. Сандов не е от ПП, а е от зелената партия на Тома Белев, които отдавна напуснаха ПП. Имат ново обединение с Иван Христанов, зелените и европейската партия на Бачийски. Сандов излезе ясно и точно обясни затова споразумение, излезе и кмета на София и Безуханова, които потвърдиха, че да ги спонсорилирали за каузата за бг природа. А другото е за разследване.

    Коментиран от #60

    11:29 05.02.2026

  • 55 Бебо

    17 3 Отговор
    Зулус атакувай и коалиционния ти партньор гербаджиите , все пак техен пиян министър уби детето си с моторна шейна, а те го сложиха на друг държавен пост вместо да лежи в затвора.

    11:29 05.02.2026

  • 56 Промяна

    6 8 Отговор

    До коментар #44 от "Защо пришива опонентите (ПП-ДБ)?":

    ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР САНДОВ БЕЛЕВ ДАЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО А НЯКАКЪВ СЪДИЯ СЪЩО ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА И ОЩЕ НЕЗНАМ КОЙ СПОНСОРИ РАШКОВ ЗАКРИВА РПУ В ГОДЕЧ ХАХАХАХАХАХА ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ХАХАХАХАХА ОТ ГОДИНИ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ В ПЛАНИНАТА В МИРНО ВРЕМЕ

    11:30 05.02.2026

  • 57 Северзапад

    4 17 Отговор
    Слави е сатирик.Той осмиваше мафията, както и всико което не струва.Винаги бил срещу мафият По някога го подвеждат,но бързо се усеща.

    11:30 05.02.2026

  • 60 Промяна

    3 11 Отговор

    До коментар #54 от "Слави Трифонов":

    ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КАКВА ШАРЛАТАНСКА ГНУСНА ДРАСКАНИЦА ТУК ТО ИМА ЯВНА ИСТИНА 54 МРЪСОТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ШАРЛАТАНИЯ МУТРИ ВЪН ЗАЩО ТООЛКОВА ГОДИНИ СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    11:33 05.02.2026

  • 61 Правилните въпроси са:

    9 4 Отговор

    До коментар #52 от "Шогун":

    КОЙ Е ИМАЛ МОТИВ ЗА СМЪРТТА НА ТРИМАТА?
    КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
    МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
    НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
    КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
    КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
    "КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА
    ... ... ...

    Коментиран от #68, #76

    11:35 05.02.2026

  • 63 Смърди

    8 3 Отговор
    Вътрешен раздор е. Едни от групата са били тарторите наясно с цялата далавера , а другите явно са били наивен екологичен пълнеж. В някакъв наивниците са прогледнали за далаверите и е назрял конфликт. Кой е победил бандитите или пуяците може да се разбере ,а може и да не се разбере. Факт е, че цялата работа вони и ,че възлова хижа по националната туристическа пътека Ком-Емине е обсебена за смърдели нужди ,а ощетени са туристите.

    11:35 05.02.2026

  • 64 Ако си бяха живели живота

    10 1 Отговор
    на опитни планинари, пещерняци, водолази и еколози, щяха да са живи и здрави до днес!

    Били са заможни, имали са интересни приключения, всеки от тях е бил забележителен с нещо, познавали са други интерсни хора. Имали са всичко, за да живеят активно и пълноценно.

    Но ако са се набъркали в дейности, надхвърлящи капацитета им и опасни по характера си, са станали жертва на неразумно поети рискове. Най- вероятно се е наложило да правят незаконни неща, които са ги поставили в опасна ситуация с опасни хора!

    Такива криминални дейности обикновено остават потулени и неразкрити! Поне в нашата държаа е така.

    11:36 05.02.2026

  • 65 Да питат

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Ама сигурно ги е страх хората.Навсякъде има къртици.Подредени убитите така ,ми прилича за назидание,т.е останалите от групата да внимават.

    11:36 05.02.2026

  • 66 Много сме прости

    7 3 Отговор
    Слафчооо!

    11:36 05.02.2026

  • 67 Надя

    10 3 Отговор
    Инспектор Чалгю се изказа . Разкри за секунди целия криминален случай от диванчето си , даже без да става.

    11:37 05.02.2026

  • 68 Промяна

    11 7 Отговор

    До коментар #61 от "Правилните въпроси са:":

    А АЗ ПИТАМ ЩО ТЪРСЯТ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ В ДЪРЖАВНАТА ПЛАНИНА НА КОГО Е ТАЗИ ЧАСТНА АРМИЯ КОЙ Я ФИНАНСИРА КОЙ Е УЗАКОНИЛ В МИРНО ВРЕМЕ ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЩО

    11:37 05.02.2026

  • 69 Малкия холандец

    4 14 Отговор
    Много ми допада теорията,че са набирали пушечно месо за Украйна!
    1-ПП са най-големите привърженици на нациския режим. Помним пресконференцията на Василев и Петков където щяха да посрещат с автомати Руснаците!
    2-Васил Терзиев им е основен спонсор!
    3-разрешителното им е от Министър ма ПП
    4-ДАНС са първи на местопрестъплението
    6-няколко разстреляни в Украйна ултраси на Фк Левски
    7-и защо пък наказателна група от Русия да не ги е изчистила, лесно са влезнали през Сърбия и напуснали

    11:38 05.02.2026

  • 70 Питам само?!

    9 3 Отговор
    Верно ли хора на Шиши са ги .... тези доблестни мъже и рейнджъри???

    Коментиран от #87

    11:39 05.02.2026

  • 74 Какво внушение

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Мнение":

    Излезе информация,че е имало табела"Стреля се без предупреждение".Та казваш да внушават на берачите на боровинки нещо си.

    11:42 05.02.2026

  • 75 Нямате право!

    15 1 Отговор
    Нямате право да триете истината! Не може едно сакато нищожество, което не може да стои изправено и да върви, да дава акъл, да раздава присъди, да се прави на съдник от последна инстанция и да дава съвети! Няма право! Да си седи на дивана, а мутрите, които го пазят да му сменят редовно помперсите! Все пак, сакатия учиндолец на снимката е иманация на мафиот и мутра, нали?!

    11:42 05.02.2026

  • 76 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Правилните въпроси са:":

    ТЯХНОТО СВЪРТАЛИЩЕ Е КОЧИНАТА

    11:42 05.02.2026

  • 77 Оффф ,

    8 1 Отговор
    тоя се усилва сума ти и време като глуха свиня и реши да се избльова !

    Коментиран от #82

    11:43 05.02.2026

  • 78 Правосъдна система

    11 0 Отговор
    Правосъдната система и ДАНС перфектно знаят какво и как се е случило, но целта е ние да не разберем. Взеха ни за пълни малоумници и наивници с тези скалъпени версии. Много хора знаят, но няма как да кажат, понеже ще ги последва същата екзекуция... Едно е на 100% ясно - става въпрос за много много много пари!

    11:43 05.02.2026

  • 79 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Къдравата Сю":

    Куките са си там. На мегданя пред пивницата. Няма начин да не ги видиш, защото ще те спрат и ще те глобят за това, че дишаш неправилно. Преди това на разклона за Годеч ще те ощавят други куки, които кибичат пред другата пивница която е точно на разклона. После ще ти съдерат кожата други куки, които кибичат пред кръчмата която е на върха, точно стещу язовира. От София до Монтана пред всяка пивница има куки, които олекотяват от към пари, нещастниците имали глупостта да минат по този път.

    11:43 05.02.2026

  • 81 Дориана

    14 1 Отговор
    Слави Трифонов, нали точно ти и ИТН подкрепяхте мафиотското, корумпирано, олигархично управление на Борисов и Пеевски. Излъга избирателите си , и сега ИТН падат надолу под 2 % . Свърши вашето мафиотско управление . Повече няма да бъдете патерици на никого вън от Парламента.

    11:44 05.02.2026

  • 82 Да се

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Оффф ,":

    услушва имам пред вид .

    11:45 05.02.2026

  • 83 Ха-ха-ха!

    14 2 Отговор
    Да си умреш от майтап! Един амфиот, и то само какъв мафиот и каква свирепа мутра, се "изказва" за мафиотско убийство! Ако не беше сакат, човек би си помислил, че е един от убийците!

    11:46 05.02.2026

  • 84 Таки пак му каза кво да каже

    14 0 Отговор
    Мафиот знае как убива мафията…

    11:47 05.02.2026

  • 85 Скрийче се в Уйчин дол

    14 1 Отговор
    А това на снимката е боклук.

    11:48 05.02.2026

  • 86 Нарушения

    10 0 Отговор
    Първият посетител на местопрестъплението трябва да бъде следовател или дознател, а не оперативна или полицейска група, за да се гарантира:
    запазване на целостта на доказателствата,
    правилно документиране,
    избягване на замърсяване на мястото.
    2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
    3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
    Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.

    11:48 05.02.2026

  • 87 Фидосова не беше ли

    7 0 Отговор

    До коментар #70 от "Питам само?!":

    Верно е.Както е верно че е заменена къщата в Петрохан с тази в Барселона

    11:50 05.02.2026

  • 88 Стани ти да стана аз шеф

    10 0 Отговор
    Слави Трифонов за Петрохан: "Кой ми Тика, Тока, с Чyкче по главата? Трака, Трака, Трака, Трак, идва Унчилдолския влак. Качвам се на влака, а той Трака, ли ми Трака по главата! Трака, Трака, Трака, Трак, аз съм управителя на Унчиндолския Влак!"

    11:51 05.02.2026

  • 89 Защото

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "Защо прави внушения (лъжи)?":

    Да опашеш терена с пет реда ограда по която тече ток,да имаш кучета вълкодави,да имаш дрон,който пренася 100кг,да имаш куп оръжия,да забраняваш на хората да се движат по държавна земя и т.н,все пак буди подозрение.

    Коментиран от #101, #103, #106, #108, #109, #110

    11:51 05.02.2026

  • 91 Тиквеник

    8 0 Отговор
    тиквеник

    11:53 05.02.2026

  • 94 Гост

    14 0 Отговор
    Чалгар, за какво са ти всички тия милиони левове, дето ти дадоха за да си продажник? Седиш по цял ден на дивана, вече си с хе"мор"ои"ди и не си подаваш продажната муц"уна навън. Какво ще ги правиш тия мръ"сни пари?

    11:55 05.02.2026

  • 95 Разумен

    7 0 Отговор
    Ето една ясна, структурирана схема на действията и правомощията при тежко престъпление – убийство, за да се види кой какво прави и в какъв ред, и къде се допуска нарушение:
    Първоначален оглед на мястото.
    Първият човек, който трябва да посети мястото, е СЛЕДОВАТЕЛЯТ или ДОЗНАТЕЛЯТ.
    Той извършва пълно документиране: трупа, разположението, улики, предмети, оръжие, снимки.
    Всички действия се записват подробно в протокол.
    Оперативните служители, като полиция или ДАНС, могат да осигуряват сигурност и да контролират достъпа, но не могат да местят или докосват доказателства.
    Специализирани екипи, като криминалисти или съдебни медици, работят само под указанията на следователя.
    НАРУШЕНИЕ: Ако ДАНС или други служби влязат и започнат да местят доказателства преди следователя, това е сериозно нарушение на процедурите и може да компрометира разследването

    11:55 05.02.2026

  • 96 Джак Спароу

    12 1 Отговор
    Чалга-иконатаааа, до колкото си спомням не ти събори незаконната вила на Вълкът, кметът Васил Терзиев го направи, затова не прави елементарни бакалски разсъждения. Може би сега просто си четеш домашното написано от деееебеллите. Грухххх,грухххх

    11:56 05.02.2026

  • 97 Хобокирчо

    11 1 Отговор
    Пак ли изпълзя бе диванен плъх

    11:57 05.02.2026

  • 98 Григор

    2 11 Отговор
    "ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“.
    Правилно искане, но от тези няма да дочакаме нищо!

    11:57 05.02.2026

  • 99 Град Козлодуй

    10 1 Отговор
    Махнете тая противна мутра!Писна ни от назидания от един сакатлък!

    12:01 05.02.2026

  • 100 Оптимист

    3 2 Отговор
    Стига.Самообиство от любов.

    Коментиран от #133

    12:01 05.02.2026

  • 101 Пет реда ограда с ток – НЕ е вярно!

    9 1 Отговор

    До коментар #89 от "Защото":

    В реалността рейнджърите в Петрохан нямат „пет реда ограда с ток“. Това е преувеличение и лъжи!
    Дори ако има ограда на хижата, тя служи за охрана на сгради, техника или чувствителни зони, за защита на/от кучетата, но не е „военна линия“ както се внушава.

    12:01 05.02.2026

  • 102 Симеон

    9 1 Отговор
    Слави Трифонов,всички сме гледали филми и не само филми! Трябва и поне малко пипе за разнообразие!
    То с гледане Тошко Балкански,шебека ,твърдо щеше да е касапин за пример!
    Да,ама не , нестава и за гледане.Същото,както освободната ви от такси телевизия! Резил и скука!

    12:02 05.02.2026

  • 103 Кучета вълкодави – нормално за рейнджъри

    9 2 Отговор

    До коментар #89 от "Защото":

    Рейнджърите често използват пазачески кучета за охрана на отдалечени хижи или чувствителни територии. Нали има вълци в гората! Съответно е нормално рейнджърите да имат вълкодави!!
    Това не е престъпление и не е подозрително, а стандартна практика за природозащитни структури.

    12:02 05.02.2026

  • 104 Плевня

    6 1 Отговор
    Чалгата днес света владей, и който умее да ме лупне с нея по главата, добре живее!
    Шибали се двама в чичовата слама! Чичо ги заварил и им го натоварил!
    Що се шибате в мойта слама, Да ебебебеб аааа вашта маммма!

    12:03 05.02.2026

  • 105 От цялата логорея около случая

    6 7 Отговор
    ясно се набива една подробност- връзката на НПО- то на убитите с ППДБ.

    И като всяко нещо, свързано с Шарлатаните, тук излизат все криминално- незаконни факти.

    НПО на може да съдържа в името си определението " национална агенция ". Как е регистрирано с това име?!
    Как за има - няма две седмици след регистрацията е получило договор с министерство на ППДБ?
    Никой журналист не потърси този договор, да видим какво пише в него, а това е първата логична стъпка?!
    Как едно НПО спира хора, проверява документи, отправя заплахи и закани, затваря пътища, поставя прегради, загражда жяла местност за собствено ползване?
    Имат ли разрешение за автоматичните оръжия, кой им го е издал и как? Това е тотално незаконно!
    Кой е спонсорирал дейноста им и как, с какви средства?

    Това са въпроси от пръв поглед. Има още много подробности- за детските лагери например и т.н.

    12:04 05.02.2026

  • 106 Дрон който пренася 100 кг, преувеличение

    8 1 Отговор

    До коментар #89 от "Защото":

    В публикацията се говори за дронове за наблюдение.
    В реалността дронове, използвани от рейнджъри, могат да носят малки товари или камери, но няма данни, че те пренасят по 100 кг. Това е сензационно внушение, макар че дори да има, те могат да се използват за спасителни операции.

    12:04 05.02.2026

  • 107 Промяна

    6 4 Отговор
    МАНЕТЕГО ТОЯЧАЛГАР ОСВЕНЗА ПАТЕРИЦАЗА ДРУГОНЕ СТАВА.ПИТАЙТЕБОРИСОВ ТОЙЕ СПЕЦПО ТИЯНЕЩА РАЗБИРАИ ЗНАЕКАК СЕНЕУТРАЛИЗИРАТ.ТАКАБЕШЕИ СОНЯ МАФИОТЧОРА ЛИБЕШЕ.ТАМБОЙКО ИЗПОЛЗВАБАЗУКА ИРЕШИ ПРОБЛЕМА.БОЙКОЕ СПЕЦПО ТАЗИЧАСТ

    12:05 05.02.2026

  • 108 Оръжия – нормално за рейнджъри

    9 2 Отговор

    До коментар #89 от "Защото":

    Куп оръжия? Какво е "куп"? Ти видя ли ги?
    Рейнджърите понякога имат законно регистрирани оръжия за защита на горите и територията, особено при бракониери или диви животни.
    Това не прави организацията автоматично подозрителна, а е стандартна част от тяхната работа.

    12:05 05.02.2026

  • 109 Забрана за достъп – регулирана и законна

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Защото":

    Рейнджърите могат да ограничават достъпа до определени защитени зони за туристи или бракониери, което е по закон за природозащитни цели.
    Това не е самоуправство, а изпълнение на функции по охрана на защитени територии.

    12:06 05.02.2026

  • 110 Извод

    8 1 Отговор

    До коментар #89 от "Защото":

    Всички тези твои твърдения са сензационно преувеличени или извадени от контекста, лъжи и внушения.
    Реалността: рейнджърите изпълняват стандартни природозащитни функции, използвайки огради, кучета, дронове и оръжия законно и по предназначение.
    Внушението, че това е „подозрително или престъпно“, е необосновано и глупаво.

    Коментиран от #118

    12:07 05.02.2026

  • 111 От село

    7 1 Отговор
    Славчо, защо не изпратиш Куку Бен да изследват случката и да направите Концерт?

    12:17 05.02.2026

  • 112 Трактор

    10 1 Отговор
    Ай да мълчи тоя продажник и лъжец. Да идват изборите и вмирисаните му предатели от ИТН да си отиват!

    12:20 05.02.2026

  • 113 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    МАФИЯТА УБИВА ТАКА , А .................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА Е ................... РЕZИДЕНТА МИСТЪР КЕШ .................... ФАКТ !

    12:27 05.02.2026

  • 114 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Въобще не си струва да коментирам тоя измекяр, камо ли да чета какви бисери е казал...... По-добре за нас, А и за него да не изпълзява повече....

    12:45 05.02.2026

  • 115 За него не мое да е друго

    7 0 Отговор
    Тоя цял живот се прави на мафиот, тва охрана, оръжие,карамански казваше,всеки и такъв на какъвто се прави.

    12:55 05.02.2026

  • 116 Де е расло, де е пасло

    6 0 Отговор
    Възхитен съм от мисловните напъни на тови титан на класическата музика!

    13:02 05.02.2026

  • 117 Баш химик

    7 0 Отговор
    Този пък смешник, смени фейсбук с тик ток! Най-неадекватният лидер на партия, тик ток герой от зулуски произход!

    13:04 05.02.2026

  • 121 Хмм

    6 0 Отговор
    Славчо ги разбира тия работи, цял живот търка рамене с мутрите. Но пък от друга страна цял живот се занимава с клевети. Така че кой знае.

    13:42 05.02.2026

  • 124 Тъпак

    3 0 Отговор
    Противен.

    13:48 05.02.2026

  • 125 Слави , следите на спонзорите....

    4 0 Отговор
    водят до Цветелина Бориславова и ВИП -Секюрити???
    Знаеш коя банка е , на "Банкера от Банкя"???
    Да не ти духнат, " под опашката" за това изказване и подобни истини???
    "Епстийн гейт"- България е в действие!!!

    14:27 05.02.2026

  • 126 ха ха

    2 1 Отговор
    всички политически партии имат военизирани отряди , без изключение , дали ще са маскирани като фирми за охрана или рейнджари или пък раздаващи таблетки или ловни дружинки е без значение , та на тая бандитска територия не остана място за нормални хора , а това че са се изтрепали няколко идиота е добре за хората , и спрете да баламосвате себе си с версии от психодиспансера

    14:35 05.02.2026

  • 127 То се случи Славчо

    7 0 Отговор
    По време на правителството в което участва ИТН. Така че отговорността е на управляващите вкл. ИТН.

    16:50 05.02.2026

  • 128 Горски

    5 0 Отговор
    И в крайна сметка данс като са разследвали, какво са открили и защо няма никакви резултати от "работата" им до убийствата? Ако някой местен не е издържал и ги е утрепал, мога само да го поздравя. Като няма закони и държава е така, а вчера МВР твърдеше че нямало никакви сигнали. Това е поредното доказателство, че държавата и мафията са в симбиоза. Опазване на природата с калашници и бой по туристите и берачите на билки. А се оказва, че са пускани и сигнали срещу тия мутри. А вчера милиционерите се изтъпаниха и казаха, че нямало такива сигнали. Как обикновения човек да се защити и да разбере, че това са мутри, а не някакава държавна структура? Името им на държавна структура, размахват споразумение с министерството, въоръжени до зъби, с инсталирани камери, дронове....това без държавна подкрепа не става. Орбан правилно направи като забрани НПО- тата на Сорос в Унгария. Трафик на нелегални мигранти от Бг към Сърбия. Афгани и сирийци си плащат за услугите... Това е база за трафик на хора, а не козметичен салон. ДС, Васко Ушето -Васил Терзиев за случая "Петрохан": Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, даваха ми 10% от далаверата. Огромно количество дрога за Европа през България. И нали се сещаме, че в цялата тая схема най-отгоре от българска страна са Б Б и Д П. Ясно и просто.

    17:20 05.02.2026

  • 129 Тити

    5 0 Отговор
    Алоооо дългъч май забрави как беше ортак с мафията Боко и Шиши.

    17:55 05.02.2026

  • 130 Боклук Славчо

    3 0 Отговор
    Ами и ти си част от тая мафия бе, умирающ боклучар. Нали си с тях в управлението, кво се правиш на обективен.

    22:54 05.02.2026

  • 133 Учител по БЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Оптимист":

    Пише се "льобоф". Другото ти е вярно.

    00:33 06.02.2026

  • 134 112

    1 0 Отговор
    Тоя Учиндолски чалгар-татарин от всичко разбира .След половин година той и неговата чалгарска пастмина ще бъдат забравени .

    09:45 06.02.2026

  • 135 ХейТър

    1 0 Отговор
    ТЪполино проговори отново.И разира се.- отново глупости.Пръждосай се нещастно влечуго.

    10:59 06.02.2026

  • 136 Каква

    1 0 Отговор
    Мръсотия да направят мислят твоите два шопара мафиоти господари.Не се опитвай мутро да прибирате нещо на ПП-ДБ.Знем кой УНСС е свързан с убийствата на Мишо Бирата и жена му,на Вальо Танов,на Алексей Петров.А на Нотариуса ? Кой не искаше в НС комисия?Така,че слугиньо злобна не се опитвай да преписваш внушения на ПП-ДБ.Някои дебелаци са били засегнати,че нямат достъп да безчинстват в горите Мръсен си до дъното на душата си.

    14:48 06.02.2026

  • 137 Какво

    1 0 Отговор
    Правиш ти насред мафиотите Дебелян и БАНКЯТА?Колко милиони спечели от слугинажс си.Точно ти ли любител и служител на босове на мафията ще съдиш и дрънкаш глупости и ще си правиш имидж с труповете на тези хора с мисия.?

    14:53 06.02.2026

  • 138 До Ком.136

    1 0 Отговор
    Това УНСС да се чете:Всеки У. НАС знаят кой убива и...т.....н...

    15:44 06.02.2026

  • 139 Това

    1 0 Отговор
    Нищожество трябва да бъде съдено за набеждаване за милиони.Да си затвори мръсната слубогонска уста.

    15:49 06.02.2026

