Атанас Зафиров: Има опасност БСП да излезе по-разединена от този Конгрес

Спорът не беше дали Конгресът да се проведе или не. Спорът беше за тайминга му. Това заяви пред bTV председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, цитиран от novini.bg.
"Поддържам тезата, че този Конгрес можеше да бъде по-полезен и нужен след изборите. Тогава така или иначе пак ще трябва да се свика Конгрес, за да се зададе посоката на партията. Конгресът е скъпо удоволствие, трудна организация. Когато всички партии се готвят за избори, ние събираме Конгрес. Единственият смисъл от него е да смени председателя“, на мнение е той.
„Последните дни се прави опит да ми се изгради образ на човек, който се е вкопчил в него и не иска да го пусне. Има повече от 10 кандидати за председател на партията. Има опасност партията да излезе по-разединена от този Конгрес. Очаквам да чуя мотивите на Конгреса за прекратяването на правомощията ми. Поисках поне да има дебат по темата, изключвайки, че се отнася конкретно за мен. Ако бяхме продължили управлението на кабинета, със сигурност нямаше да се повдигне темата за смяна на председател на БСП. Беше оценено и като положително участието на представителите на БСП в кабинета „Желязков“, обърна внимание Зафиров.
По думите му процесите около решението за гласуване за смяна на председателя на партията са тръгнали от Софийската градска организация: „Смислени мотиви не съм чул за това решение.“
„Чувам от кандидатите за председател „никога с този“, „никога с онзи“. Само след кратко време имаме местни избори. Залагат се капани пред функционирането на партията, защото на места трудно може да се избере кмет без участието на други формации. Сектантският период на партията, в който се бяхме изолирали от всички, трябваше да бъде сложен край. Доверие се мери на избори. Продължавам да не споделям черните прокоби, че БСП се е сринала и няма да влезе в парламента след изборите. Последното социологическо проучване даваше 5,5% за БСП веднага след протестите“, обърна внимание лидерът на партията.
Той беше категоричен, че няма от какво да се срамуват относно участието си в управлението на страната в кабинета „Желязков“.
Няма да се кандидатира отново за поста на председател, ако бъде отстранен на предстоящия Конгрес: „Това ще значи, че съм изгубил доверието на най-висшия орган. Няма значение след два дена кой ще бъде председателят, ако не зададем посоката и не направим промяна в лицата.“
Той коментира и защо не отиде на консултациите при президента Йотова: „Поканата беше към парламентарната група. Аз бях в комуникация с ръководството на ПГ. Институциите в такива трудни моменти трябва да се уважават. Категорично не беше демонстрация, а и вървеше заседание на МС.“
За оттеглянето на подкрепата на АПС към кабинета и замяната ѝ с тази на ДПС – Ново Начало, вицепремиерът каза: „Не мога да съжалявам за нещо, което не е част от нашите отговорности. Ние не сме заменили АПС, те сами напуснаха. Имаше период, в който очакванията им станаха повече от реалните възможности.“
Категоричен е, че не е имало кандидатури, подкрепени от БСП, които са били на „Ново Начало“.
По думите му след изборите в Пазарджик видимо в ГЕРБ имаше някакво напрежение. Разказа за тежък 30-минутен разговор с Бойко Борисов, след който е било спасено швейцарското правило при пенсиите: „Ясно си давам сметка, че да го бъде или не едно правителство, зависи от напреженията в обществото, от парламентарната подкрепа и от кризите, вкл. и в самите партии.“
Допълни, че напрежението в лявото пространство си го създава то самото.
За това дали Илияна Йотова ще бъде кандидат за президент, издигнат от БСП, Зафиров уточни: „Не е имало разговор в партията и не му е времето сега за това. Йотова е в трудна, наследена ситуация. Най-малко има нужда в момента от това. Възможно е да бъде наш кандидат, когато му дойде времето, но сега задачата са предсрочните избори.“
„БСП не може да бъде брошка или придатък, БСП трябва твърдо да стои на двата си крака и призивите да се присъединяваме към някого вредят на партията“, каза още той.
9 Ами
че партиите се управляват от такива като тоя.
11 за 30 години
До коментар #9 от "Ами":в бсп-то имаше само един читав и курнела успя да го натири ама добре че успя да стане конст. съдия
До коментар #11 от "за 30 години":Ако стане председател да гласуваме за БСП!
19:19 05.02.2026
16 Простаков
Ще се разедени, като всички ламтите за власт!
Прключихте!
Ще подкрепим, този, който ни подкрепя!
До коментар #19 от "Гробар":Пребоядисаните комунета висят по дърветата, червеите лазят, кучетата ръфат, наслада за окото.
22 Гробар
До коментар #21 от "Гробар":Капят меса, зловонни течности изтичат от отверстията, смрад непоносима се разнася, но народът празнува както никога досега.
До коментар #17 от "Хора":Всичките гербппдбдпсспитн са леви, още ли искаш?
25 ?????
Тва е ясно още като го избраха този, даже не зная как да го нарека, нека да е представител на гробокопачите на тая партия.
Боян Дуранкев го е написал добре по тоя повод.
Който иска може да го потърси в Труд.
Ти предаде кака Кури--сега теб те предават!
28 пресипрес
33 АБЕ ТИ
Кое точно не разбра???
Никой не те иска.
Леле, колко е гнусен!
До коментар #14 от "Интересно":БСП-ту изначално си беше реализирано като продънена сороcка ляволиберална кo чинa - беше регистриано като социалдемократическа партия и нищо социалистическо няма в него, освен невярната част в името
40 Азззззззз
41 Гедер
42 Цецко
43 Провален си като човек и политик
До коментар #41 от "Гедер":В гробището на историята на умъртвената БСП.
48 Тити
49 е хайде сега
До коментар #28 от "пресипрес":подробности...
51 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #48 от "Тити":КАТО СЕ ПРЕГЪРНАТ С ...................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА - МИСТЪР КЕШ .......................... "ЩЕ ЦЪФНАТ И ВЪРЖАТ" ...................... СЪС СИГУРНОСТ , 100% .....................
Такива като теб.
53 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #52 от "Чочо":КАТО РЕZИДЕНТА МУНЧО ВИ "ОТКРАДНЕ" СТОЛЕТНАТА ПАРИЯ И ЕЛЕКТОРАТА ........................... КОЙ ЩЕ Е ВИНОВЕН .? ? ? ......................... ГЛУПЕНДЪРИ .................
До коментар #28 от "пресипрес":Добре , ама пак си е милионер с мераци и подлости да оглави пребоядисаните милионерчета комунисти и ДС . Дано се съберат видно на едно място ,че са се пръснали из всички партии. Да знае мафията кого да гърби и от кого да цуца , че заради такива народа изчезна .
До коментар #41 от "Гедер":Имате грешка . Никакъв няма да стане . Има тлъста пенсия и натрупани пари . Може и някой институт частен да си спретнат за парлама и за да са в обектива още малко време. Единствения вариант е да целува на другия дебел пред знамето и да е от Герб -НН горд депутат . На тях всякакви ще им трябват .
До коментар #42 от "Цецко":Едва ли малкия Гуцан е свързан с ТИМ.Много е малък за тази работа.Там са хора от друго поколение.
До коментар #40 от "Азззззззз":Къде отиваш при този дребосък,бе братко.Символ на безочието са такива,като Зеленски,дебелия Ал,Шиши,Тагаренко,Иво И.....
До коментар #11 от "за 30 години":...изборът беше личен - на Я.Стоилов и подкрепен от ръководството на БСП.
