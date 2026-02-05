Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Атанас Зафиров: Има опасност БСП да излезе по-разединена от този Конгрес

Атанас Зафиров: Има опасност БСП да излезе по-разединена от този Конгрес

5 Февруари, 2026 18:49 1 341 65

  • атанас зафиров-
  • бсп-
  • конгрес-
  • опасност-
  • разединение

БСП няма от какво да се срамува относно участието си в управлението на страната в кабинета „Желязков“, коментира лидерът на левицата

Атанас Зафиров: Има опасност БСП да излезе по-разединена от този Конгрес - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спорът не беше дали Конгресът да се проведе или не. Спорът беше за тайминга му. Това заяви пред bTV председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, цитиран от novini.bg.
"Поддържам тезата, че този Конгрес можеше да бъде по-полезен и нужен след изборите. Тогава така или иначе пак ще трябва да се свика Конгрес, за да се зададе посоката на партията. Конгресът е скъпо удоволствие, трудна организация. Когато всички партии се готвят за избори, ние събираме Конгрес. Единственият смисъл от него е да смени председателя“, на мнение е той.

„Последните дни се прави опит да ми се изгради образ на човек, който се е вкопчил в него и не иска да го пусне. Има повече от 10 кандидати за председател на партията. Има опасност партията да излезе по-разединена от този Конгрес. Очаквам да чуя мотивите на Конгреса за прекратяването на правомощията ми. Поисках поне да има дебат по темата, изключвайки, че се отнася конкретно за мен. Ако бяхме продължили управлението на кабинета, със сигурност нямаше да се повдигне темата за смяна на председател на БСП. Беше оценено и като положително участието на представителите на БСП в кабинета „Желязков“, обърна внимание Зафиров.

По думите му процесите около решението за гласуване за смяна на председателя на партията са тръгнали от Софийската градска организация: „Смислени мотиви не съм чул за това решение.“
„Чувам от кандидатите за председател „никога с този“, „никога с онзи“. Само след кратко време имаме местни избори. Залагат се капани пред функционирането на партията, защото на места трудно може да се избере кмет без участието на други формации. Сектантският период на партията, в който се бяхме изолирали от всички, трябваше да бъде сложен край. Доверие се мери на избори. Продължавам да не споделям черните прокоби, че БСП се е сринала и няма да влезе в парламента след изборите. Последното социологическо проучване даваше 5,5% за БСП веднага след протестите“, обърна внимание лидерът на партията.

Той беше категоричен, че няма от какво да се срамуват относно участието си в управлението на страната в кабинета „Желязков“.

Няма да се кандидатира отново за поста на председател, ако бъде отстранен на предстоящия Конгрес: „Това ще значи, че съм изгубил доверието на най-висшия орган. Няма значение след два дена кой ще бъде председателят, ако не зададем посоката и не направим промяна в лицата.“

Той коментира и защо не отиде на консултациите при президента Йотова: „Поканата беше към парламентарната група. Аз бях в комуникация с ръководството на ПГ. Институциите в такива трудни моменти трябва да се уважават. Категорично не беше демонстрация, а и вървеше заседание на МС.“

За оттеглянето на подкрепата на АПС към кабинета и замяната ѝ с тази на ДПС – Ново Начало, вицепремиерът каза: „Не мога да съжалявам за нещо, което не е част от нашите отговорности. Ние не сме заменили АПС, те сами напуснаха. Имаше период, в който очакванията им станаха повече от реалните възможности.“

Категоричен е, че не е имало кандидатури, подкрепени от БСП, които са били на „Ново Начало“.

По думите му след изборите в Пазарджик видимо в ГЕРБ имаше някакво напрежение. Разказа за тежък 30-минутен разговор с Бойко Борисов, след който е било спасено швейцарското правило при пенсиите: „Ясно си давам сметка, че да го бъде или не едно правителство, зависи от напреженията в обществото, от парламентарната подкрепа и от кризите, вкл. и в самите партии.“

Допълни, че напрежението в лявото пространство си го създава то самото.

За това дали Илияна Йотова ще бъде кандидат за президент, издигнат от БСП, Зафиров уточни: „Не е имало разговор в партията и не му е времето сега за това. Йотова е в трудна, наследена ситуация. Най-малко има нужда в момента от това. Възможно е да бъде наш кандидат, когато му дойде времето, но сега задачата са предсрочните избори.“

„БСП не може да бъде брошка или придатък, БСП трябва твърдо да стои на двата си крака и призивите да се присъединяваме към някого вредят на партията“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    31 0 Отговор
    КиеЕ контрабандиста Добрев ти е намерил заместник.Бебето от Пловдив

    18:55 05.02.2026

  • 2 Няма страшно

    34 1 Отговор
    Бегай загрявай фритюрника Фред и викай НепоКОРНАта да точи баници...а Ефремовата да ви...прави рекламата...

    18:57 05.02.2026

  • 3 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ

    44 1 Отговор
    ТОЯ ТРЪТЛЯК ВЕРНО НЕМА СРАМ

    18:58 05.02.2026

  • 4 Ачо

    45 1 Отговор
    Мухъл,не те ли е срам да излизаш на публично място?Предател!

    18:59 05.02.2026

  • 5 третия шопар

    42 1 Отговор
    тоз що го показват
    да грухти

    19:00 05.02.2026

  • 6 вие и слави сте аут

    37 1 Отговор
    а да сте се замисляли че може да не влезете в парламета???

    19:03 05.02.2026

  • 7 гост

    31 1 Отговор
    Зафирката да вземе да се запопи! На килограми и на брада го докарва пък една килимявка, расо и патрахил хептен ще му прилякаг както е подкарал катафалката с БСП-то към Орландовци!

    19:12 05.02.2026

  • 8 Мафията

    30 2 Отговор
    унищожава партията на народа!

    19:13 05.02.2026

  • 9 Ами

    29 1 Отговор
    В почти всички партии има и читави хора, проблемът е
    че партиите се управляват от такива като тоя.

    Коментиран от #11

    19:15 05.02.2026

  • 10 бивш гласоподавател

    16 5 Отговор
    БСП ТРЯБВА ДА УMPE!

    19:16 05.02.2026

  • 11 за 30 години

    13 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    в бсп-то имаше само един читав и курнела успя да го натири ама добре че успя да стане конст. съдия

    Коментиран от #13, #65

    19:17 05.02.2026

  • 12 Тъп тъп е колко

    23 1 Отговор
    Да е тъп е затова му плащат да е тъп .

    19:18 05.02.2026

  • 13 Верно

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "за 30 години":

    Ако стане председател да гласуваме за БСП!

    19:19 05.02.2026

  • 14 Интересно

    13 7 Отговор
    Ти и Нинова направихте с БСП това, което не можаха да го причинят нито Виденовата зима, нито Станишевият кабинет.

    Коментиран от #37

    19:20 05.02.2026

  • 15 Мощна подкрепа

    6 14 Отговор
    за БСП да се очисти и възроди!

    19:20 05.02.2026

  • 16 Простаков

    21 1 Отговор
    Наглец.
    Ще се разедени, като всички ламтите за власт!
    Прключихте!
    Ще подкрепим, този, който ни подкрепя!

    19:21 05.02.2026

  • 17 Хора

    9 8 Отговор
    събодете се!Оставаме без леви!

    Коментиран от #23

    19:22 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гробар

    7 4 Отговор
    Евроатлантически органи и карантии по жълтите павета, една чудесна гледка. Прекрасен ден за българската демокрация.

    Коментиран от #21

    19:23 05.02.2026

  • 20 обективен

    22 2 Отговор
    Като ви свърши конгреса , прибирайте се с катафалки защото този ще е последният ви !

    19:23 05.02.2026

  • 21 Гробар

    12 5 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    Пребоядисаните комунета висят по дърветата, червеите лазят, кучетата ръфат, наслада за окото.

    Коментиран от #22

    19:24 05.02.2026

  • 22 Гробар

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    Капят меса, зловонни течности изтичат от отверстията, смрад непоносима се разнася, но народът празнува както никога досега.

    19:26 05.02.2026

  • 23 оня с питон.я

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хора":

    Всичките гербппдбдпсспитн са леви, още ли искаш?

    19:29 05.02.2026

  • 24 10% бариера

    20 0 Отговор
    да свърши тази агония!

    19:29 05.02.2026

  • 25 ?????

    16 1 Отговор
    Ха ха.
    Тва е ясно още като го избраха този, даже не зная как да го нарека, нека да е представител на гробокопачите на тая партия.
    Боян Дуранкев го е написал добре по тоя повод.
    Който иска може да го потърси в Труд.

    19:32 05.02.2026

  • 26 Град Симитли

    22 1 Отговор
    Предателството е като птичка--каца от рамо на рамо...
    Ти предаде кака Кури--сега теб те предават!

    19:36 05.02.2026

  • 27 НЕЕЕЕ СЕ ПОКАЗВАЙТЕ.

    22 1 Отговор
    ТИ СИ ГРОБАРЯ ГУЦИТО СВЕЩЕНИКА ДОБРЕВ ДЯВОЧЕТО И ДРУГИ ЕДНИ ПО МЛАДИ ЗА ЕСКОРТ. ЖАЛКИ СТЕ ПОЗОР СТЕ. И ТОВА КОЕТО НАПРАВИХТЕ ЩЕ СЕ ПОМНИ ДЪЛГО. ПОЗОР СТЕ.

    19:38 05.02.2026

  • 28 пресипрес

    17 0 Отговор
    първия арест на Гуцанов през 1999 г. за източването на 9 милиона от „Елитбанк”, когато днешният топ социалист и опасно близък спонсор на Корнелия лежи в килия 7 месеца. Вторият арест на 03.04.2010 Варненският съд остави Гуцанов и Дънката в ареста Окръжният съд във Варна наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на председателя на Общинския съвет Борислав Гуцанов, Срещу него са повдигнати четири обвинения.100 хил. лв. в различна валута и в различни пликове били открити в кабинета му.

    Коментиран от #49, #56

    19:47 05.02.2026

  • 29 Станчо

    7 1 Отговор
    На път е делото на Корни да придобие своя обективен завършек.

    19:51 05.02.2026

  • 30 селяк

    12 1 Отговор
    ма баце то вече нема БСП прикючиате курса още кат са фанахте с ГРОБ

    19:52 05.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    3 14 Отговор
    Фред беше единственият читав комуняга и на конгреса ще го изхвърлят. Тази партия такива които не са бандити, крадци, лъжци и престъпници не търпи. Изхвърля ги.

    19:54 05.02.2026

  • 32 ГОСТ

    10 4 Отговор
    БСП поне в миналото стоеше на позиция срещу статуквото герб който като ламя използваха и пращаха коалиционните си партньори в небитието. и тоя прегърнал се с ББ да ми твърди врели не кипели. трийсет години гласувах за вас защото бяхте основна опозиция срещу тоя банкянски нагездач. най мраза хора без принципи и достойнство. това което показа ББ през годините е шекалкавене според ситоацията за да угоди на тоя и оня когато се породи недоволство. ученика на Тошо би дори учителя си. а тоя нищо не е укрепил биете дъното . точно вие двете партии от тройната сглобка едната няма да влезе другата ще е на границата.месомелачката ББ ще ви изяде глави те. както изяде всички преди вас. поне аз никога няма да гласувам за банкянския както до сега и за тия който са влезли в сглобка с него. един път можеш да излъжеш втория път няма да се получи.

    19:56 05.02.2026

  • 33 АБЕ ТИ

    13 1 Отговор
    Що не изчезнеш!?
    Кое точно не разбра???
    Никой не те иска.

    19:59 05.02.2026

  • 34 Тая отврат

    10 1 Отговор
    Не може да го побере обектива!
    Леле, колко е гнусен!

    19:59 05.02.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ЗАФИРОВ Е СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ ........................ ТАКОВ И ВИГЕНИН СА СТАЛИНИСТИ (ФАШИСТИ) ........................ ФАКТ !

    20:00 05.02.2026

  • 36 Дедо

    10 1 Отговор
    Прави впечатление,че днешните политици са с изключително неприятно и грозно излъчване. Телата им са огромни , дебели,тлъсти ,увиснали ,с огромни кореми, увиснали гуши , свинско излъчване , брадясали , потни, със злобни физиономии и погледи . Като Борисов, Пеефски, Зафиров, Байрям,Далуоолу или там както се казва онзи неграмотният дюнерджия , Ангелов и много други

    20:01 05.02.2026

  • 37 ой какие глупасти

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Интересно":

    БСП-ту изначално си беше реализирано като продънена сороcка ляволиберална кo чинa - беше регистриано като социалдемократическа партия и нищо социалистическо няма в него, освен невярната част в името

    20:01 05.02.2026

  • 38 Да,бе

    7 1 Отговор
    БСП излезе с краката напред от политиката и утилизацията и е работа на трупните червеи...

    20:04 05.02.2026

  • 39 Гост

    8 1 Отговор
    Ти, твоите другарчета и чалгаря с неговите глупаци, отивате да харчите заработното, трай те си и повече никога не се обаждайте, че ако има един с големите кохонес, жална ви майка, продажна сган

    20:10 05.02.2026

  • 40 Азззззззз

    11 1 Отговор
    Единица мярка за безочие - един Зафиров. Който я надмине, влиза в книгата на Гинес.

    Коментиран от #59

    20:12 05.02.2026

  • 41 Гедер

    11 1 Отговор
    Тамън се почувства велик вицепремиер и в Рая ,след посещението в Китай за да коленичи пред Си Дзинпин и хоп съня свърши и го върнаха в реалността . Направо се съсипа горкичкия. Сега и от председателското място на БСП ще го изхвърлят и ще стане най обикновен депутат.

    Коментиран от #46, #57

    20:13 05.02.2026

  • 42 Цецко

    7 2 Отговор
    Председател на БСП задължително трябва е знаково криминално лице на прехода , което да стои наравно с Пеефски. Това може да бъде само Гуцата от Варна. И като стане председател да промени името на партията на БСП ТИМ .

    Коментиран от #58

    20:15 05.02.2026

  • 43 Провален си като човек и политик

    10 0 Отговор
    Оставка

    Коментиран от #44

    20:26 05.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 какъв конгрес бе

    6 1 Отговор
    ще хапнете ще пийнете и пак ще си карате постарому а за пред хората уж нещо сте решили кой знай какво а не само крадене и лъжене...

    20:30 05.02.2026

  • 46 Какъв депутат

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гедер":

    В гробището на историята на умъртвената БСП.

    20:31 05.02.2026

  • 47 На дъното

    6 1 Отговор
    Шансът на БСП да влезе в парламента изисква този потребител и нагаждач да бъде сменен веднага ! Преди изборите.

    20:36 05.02.2026

  • 48 Тити

    9 1 Отговор
    БZП потънаха в момента когато се прегърнаха с Боко и Шиши

    Коментиран от #51

    20:37 05.02.2026

  • 49 е хайде сега

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "пресипрес":

    подробности...

    20:38 05.02.2026

  • 50 Фреди

    3 0 Отговор
    Много вожд, индианец нема!

    21:12 05.02.2026

  • 51 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тити":

    КАТО СЕ ПРЕГЪРНАТ С ...................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА - МИСТЪР КЕШ .......................... "ЩЕ ЦЪФНАТ И ВЪРЖАТ" ...................... СЪС СИГУРНОСТ , 100% .....................

    21:15 05.02.2026

  • 52 Чочо

    3 1 Отговор
    И, кой е , виновен?
    Такива като теб.

    Коментиран от #53

    21:19 05.02.2026

  • 53 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Чочо":

    КАТО РЕZИДЕНТА МУНЧО ВИ "ОТКРАДНЕ" СТОЛЕТНАТА ПАРИЯ И ЕЛЕКТОРАТА ........................... КОЙ ЩЕ Е ВИНОВЕН .? ? ? ......................... ГЛУПЕНДЪРИ .................

    21:38 05.02.2026

  • 54 123456

    4 0 Отговор
    чудя се как е по-поетично - шопар продажен .....или продажен шопар .......дайте акъл ....

    21:57 05.02.2026

  • 55 Шишо го хвана шубето

    4 0 Отговор
    Усеща че изпуска кокала

    22:11 05.02.2026

  • 56 Хубаво то

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "пресипрес":

    Добре , ама пак си е милионер с мераци и подлости да оглави пребоядисаните милионерчета комунисти и ДС . Дано се съберат видно на едно място ,че са се пръснали из всички партии. Да знае мафията кого да гърби и от кого да цуца , че заради такива народа изчезна .

    22:46 05.02.2026

  • 57 Грешанков

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гедер":

    Имате грешка . Никакъв няма да стане . Има тлъста пенсия и натрупани пари . Може и някой институт частен да си спретнат за парлама и за да са в обектива още малко време. Единствения вариант е да целува на другия дебел пред знамето и да е от Герб -НН горд депутат . На тях всякакви ще им трябват .

    22:51 05.02.2026

  • 58 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Цецко":

    Едва ли малкия Гуцан е свързан с ТИМ.Много е малък за тази работа.Там са хора от друго поколение.

    23:07 05.02.2026

  • 59 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Азззззззз":

    Къде отиваш при този дребосък,бе братко.Символ на безочието са такива,като Зеленски,дебелия Ал,Шиши,Тагаренко,Иво И.....

    23:12 05.02.2026

  • 60 Змей

    2 0 Отговор
    Мазен лакей си ти Замфироф, лакей Ново Начало. Ти може и да не се срамуваш, защото си дебелокожо мекотело, прецака цялата си партия със слугинажа си.

    23:37 05.02.2026

  • 61 Горски

    2 0 Отговор
    Вие ако имахте срама нямаше да се натискате да сте в управлението, да сте вечните депутати, а днес с това просташко изказване Драгомир Стойнев отврати и малкото останали хора .които са мислили да гласуват за вас, каква подлога трябва да си да излезеш и да заявиш,че няма как да позволите на нашите деца,български граждани в чужбина да гласуват, много от тези хора са се принудили да търсят по добро място за живеене заради такива като Стойнев,

    00:22 06.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Георгиев

    0 0 Отговор
    Срамота! Триете без страх от Бога. Ще ви търсят отчет там!

    07:37 06.02.2026

  • 64 Веса

    0 0 Отговор
    ... 5,5% за БСП...браво и сте доволни от това !?!БСП е придатък и няма собствено лице вече , вие я обезличихте .Участвахте в правителство на ГЕРБ, с което узаконихте кражбите им ,вие подкрепихте ,чрез правителството войнолюбивата политика на ЕС ,както и вкарахте България в еврозоната в неподходящ момент . Вие не трябва да заемате ръководни постове в БСП.

    17:36 06.02.2026

  • 65 Ваня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "за 30 години":

    ...изборът беше личен - на Я.Стоилов и подкрепен от ръководството на БСП.

    17:38 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол