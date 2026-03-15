Васил Терзиев призова: Нека бъдем по-отговорни към средата, в която живеем

Чистият град е резултат от постоянство, контрол и общи усилия. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на фона на кризата с боклука в столицата, която бе "задушила" столичани в продължение на месеци.
"Затова призовавам всички – граждани, строители, фирми и институции – да бъдем по-отговорни към средата, в която живеем. Да пазим улиците чисти, да изхвърляме отпадъците на определените места и да подаваме сигнали, когато видим нарушения. Всеки малък жест има значение. Защото чистотата на София не започва от камиона за боклук – тя започва от нашето отношение към града". гласи още публикацията на кмета във Facebook.
А коментарите под публикацията далеч не подкрепят мнението на кмета, а точно обратното. Най-често срещаният е: "Никога София не е била по-мръсна, по-задръстена и по-неприятна за живеене от сега!"
Преди дни стана ясно, че Столичната община е финализирала процедурите по избор на изпълнители за две от зоните на София - Зона 2 (районите "Искър“, "Кремиковци“ и "Панчарево“) и Зона 5 (Връбница", “Нови Искър", “Банкя"). С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г. Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които "защитават" обществения интерес – 145.72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.
От "Спаси София" обявиха, че цените са с близо 70% повече от прогнозната на самата община.
"В началото на кризата със сметосъбирането кметът Терзиев многократно обеща: "Няма да подпиша на цена по-висока от прогнозната – 167 лв./тон“. Това беше представено като "червена линия“ и доказателство за решимостта на новото управление да се противопостави на мафията в боклука. Сега СО подписа дългосрочни договори с "Титан“ за Зони 2 и Зона 5 на цена от 285 лв./тон", казват от "Спаси София".
ДС Терзиев
10:40 15.03.2026
3 Тити на Кака
Пореден автогол на ДС-недоразумението😂😂😂
10:41 15.03.2026
До коментар #1 от "ДС Терзиев":На точното място си
10:45 15.03.2026
До коментар #4 от "Сила":Само обратните от ППДБ сектата сте по-големи неможачи и от колегите ви крадци от ОПГ ГРОБ.
10:46 15.03.2026
9 Сила
До коментар #7 от "Не бе сектант":Изрина ли обора , нахрани ли прасетата , сипа ли на кокошките ...сега изтупай галошите от торта и калта и марш в мазето да чистиш кацата с кисело зеле !!!
10:52 15.03.2026
10:52 15.03.2026
