Васил Терзиев призова: Нека бъдем по-отговорни към средата, в която живеем

15 Март, 2026 11:29, обновена 15 Март, 2026 10:36 404 15

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • столица

Чистият град е резултат от постоянство, контрол и общи усилия, отбеляза столичният кмет

Васил Терзиев призова: Нека бъдем по-отговорни към средата, в която живеем - 1
Снимка: Столична община
Чистият град е резултат от постоянство, контрол и общи усилия. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на фона на кризата с боклука в столицата, която бе "задушила" столичани в продължение на месеци.

"Затова призовавам всички – граждани, строители, фирми и институции – да бъдем по-отговорни към средата, в която живеем. Да пазим улиците чисти, да изхвърляме отпадъците на определените места и да подаваме сигнали, когато видим нарушения. Всеки малък жест има значение. Защото чистотата на София не започва от камиона за боклук – тя започва от нашето отношение към града". гласи още публикацията на кмета във Facebook.

А коментарите под публикацията далеч не подкрепят мнението на кмета, а точно обратното. Най-често срещаният е: "Никога София не е била по-мръсна, по-задръстена и по-неприятна за живеене от сега!"

Преди дни стана ясно, че Столичната община е финализирала процедурите по избор на изпълнители за две от зоните на София - Зона 2 (районите "Искър“, "Кремиковци“ и "Панчарево“) и Зона 5 (Връбница", “Нови Искър", “Банкя"). С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г. Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които "защитават" обществения интерес – 145.72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.

От "Спаси София" обявиха, че цените са с близо 70% повече от прогнозната на самата община.

"В началото на кризата със сметосъбирането кметът Терзиев многократно обеща: "Няма да подпиша на цена по-висока от прогнозната – 167 лв./тон“. Това беше представено като "червена линия“ и доказателство за решимостта на новото управление да се противопостави на мафията в боклука. Сега СО подписа дългосрочни договори с "Титан“ за Зони 2 и Зона 5 на цена от 285 лв./тон", казват от "Спаси София".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДС Терзиев

    9 1 Отговор
    Събирам дарения за Петрохан.

    Коментиран от #6

    10:40 15.03.2026

  • 2 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Последния оцелял от геупата на калушев.намерили са му г точката!

    10:41 15.03.2026

  • 3 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    И това го казва гениалният създател на сметището в Княжеската градина, сметище, което съвсем спокойно съзерцава вече трета година!

    Пореден автогол на ДС-недоразумението😂😂😂

    10:41 15.03.2026

  • 4 Сила

    3 5 Отговор
    Провинциалистите идват в София да работят и живеят , но изпитват примитивна омраза към столицата и умишлено мърлят и рушат защото знаят , че това не е техния дом и никога няма да бъде ...

    Коментиран от #7

    10:44 15.03.2026

  • 5 терзийко дс

    3 0 Отговор
    подписах на мутрите за боклука, в цялата страна е пълен бардак и мръсотия

    10:45 15.03.2026

  • 6 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДС Терзиев":

    На точното място си

    10:45 15.03.2026

  • 7 Не бе сектант

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Само обратните от ППДБ сектата сте по-големи неможачи и от колегите ви крадци от ОПГ ГРОБ.

    Коментиран от #9

    10:46 15.03.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    6 1 Отговор
    Васко ДС-то се обучава за лама. Длъжността е вакантна.

    10:50 15.03.2026

  • 9 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Не бе сектант":

    Изрина ли обора , нахрани ли прасетата , сипа ли на кокошките ...сега изтупай галошите от торта и калта и марш в мазето да чистиш кацата с кисело зеле !!!

    10:52 15.03.2026

  • 10 Питар

    5 1 Отговор
    Педофил и неможач.
    Шарлатанин

    10:52 15.03.2026

  • 11 Директора

    1 2 Отговор
    Прав е, но в София никога не е имало толкова огромни дупки, колкото сега. Наследство от качеството на учителката!

    10:53 15.03.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор
    В памет на своите другари Васко ДС-то ще мести централата на Столична община на ул. Петрохан. В момента избира подходящ имот.

    10:53 15.03.2026

  • 13 ИВАН

    0 0 Отговор
    За да е чист града, селото пък трябва да се замърси, и тогава и граждани, и селяни ще ядат отрова, тоя боклук все някъде трябва да отиде ... но това са измислили умните глави, човечеството да реже клона на който седи.

    10:59 15.03.2026

  • 14 цддцжг

    0 0 Отговор
    Чиста ще е държавата когато ГДБОП мине с камионетката и ви прибере всичките.

    11:00 15.03.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Казано иначе "Взехме ви парите, но не можах да си свърша работата. За това, свършете я сами, за ваша сметка".

    11:01 15.03.2026

