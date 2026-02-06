Съдът отново заседава по делото на бившия екоминистър Нено Димов

Поредно заседание по делото срещу бившия екоминистър Нено Димов ще се проведе днес, предаде NOVA.
Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери. Обвиненията са свързани с водната криза в Перник през 2019 г. и нанесени щети за милиони евро.
Става дума за загуби в размер 2,8 млн. евро върху бюджета на ЕС и над 675 хил. евро за националния бюджет.
Делото за водната криза в Перник продължава
Според прокуратурата бившият министър на околната среда и водите, в периода от 1-и август 2019 г. до 19-и септември 2019 г., е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена".
1 Само
06:30 06.02.2026
2 Само
06:31 06.02.2026
3 Най вероятно
06:32 06.02.2026
4 Винкеуо
06:42 06.02.2026
5 Банцко
06:59 06.02.2026
6 ПРИПОМНЯНЕ
Коментиран от #7
07:00 06.02.2026
7 Припомням ти за Плевен
До коментар #6 от "ПРИПОМНЯНЕ":Той дори е по голям град и май продължават да са на режим. Относно ДАНС те до сега не са поели отговорност за нищо. България е като разграден двор и никой нищо.
07:30 06.02.2026
8 студент
07:33 06.02.2026
9 Даа!
08:28 06.02.2026
10 КарабасБарабас
08:44 06.02.2026
11 хер ФЛИК
ГАРАНТИРАНО от ......?
08:46 06.02.2026
12 Егати съда,
08:47 06.02.2026
13 баце
09:00 06.02.2026
14 нунчо
09:20 06.02.2026