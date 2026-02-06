Новини
Съдът отново заседава по делото на бившия екоминистър Нено Димов

Съдът отново заседава по делото на бившия екоминистър Нено Димов

6 Февруари, 2026 07:25, обновена 6 Февруари, 2026 10:57

Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери

Съдът отново заседава по делото на бившия екоминистър Нено Димов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Поредно заседание по делото срещу бившия екоминистър Нено Димов ще се проведе днес, предаде NOVA.

Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери. Обвиненията са свързани с водната криза в Перник през 2019 г. и нанесени щети за милиони евро.

Става дума за загуби в размер 2,8 млн. евро върху бюджета на ЕС и над 675 хил. евро за националния бюджет.

Делото за водната криза в Перник продължава

Според прокуратурата бившият министър на околната среда и водите, в периода от 1-и август 2019 г. до 19-и септември 2019 г., е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    2 0 Отговор
    съда да внимава не заседне !

    06:30 06.02.2026

  • 2 Само

    7 1 Отговор
    съда да внимава да не заседне !

    06:31 06.02.2026

  • 3 Най вероятно

    11 2 Отговор
    Е невинен човека но ще го разкарват по съдилища! Лятно време кое магаре хванат то оре нивата!

    06:32 06.02.2026

  • 4 Винкеуо

    4 0 Отговор
    Има вода бол, че го приперат.

    06:42 06.02.2026

  • 5 Банцко

    15 0 Отговор
    Тия 2.800 000 евро са пари за семки спрямо чекмеджето на Баце

    06:59 06.02.2026

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    9 0 Отговор
    Чудно, защо тези от ДАНС са дремали? Как е възможно да оставиш такъв голям окръжен град без вода , хей така, без никаква причина? Същecтвeнa прирoднa ПРИЧИНA нямaше. Cъceдният язoвир, кoйтo e дo c. Гoрнa Дикaня, бешe пълeн...Хубaвa рибa ce хвaщa тaм. Тeзи oт ДAНC зa кaквo ca? Жaлно беше зa млaдитe ceмeйcтвa, зaщoтo дa глeдaш дeцa кoгaтo нямaш вoдa e иcтинcки кoшмaр.

    Коментиран от #7

    07:00 06.02.2026

  • 7 Припомням ти за Плевен

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Той дори е по голям град и май продължават да са на режим. Относно ДАНС те до сега не са поели отговорност за нищо. България е като разграден двор и никой нищо.

    07:30 06.02.2026

  • 8 студент

    5 1 Отговор
    Дали ще доживея да видя , министър да лежи в затвора в .очината !!!

    07:33 06.02.2026

  • 9 Даа!

    5 0 Отговор
    Разкатаха му фамилията на човека.Но никой не се е разровил,къде са отишли тези количества вода от язовира.Нещо за металургия,вецове и други бизнеси,който ползват огромни количества вода?

    08:28 06.02.2026

  • 10 КарабасБарабас

    7 0 Отговор
    Кой беше ПРЕМИЕР тогава ? Кой беше НАЧАЛНИК на клетия Димов ?

    08:44 06.02.2026

  • 11 хер ФЛИК

    9 1 Отговор
    Единият го влачат по съдилища вече години наред. А другия спи в стая с чекмеджета с кюлчета и пачки. Справедливо , нали ?
    ГАРАНТИРАНО от ......?

    08:46 06.02.2026

  • 12 Егати съда,

    8 0 Отговор
    този скоро ще се пенсионира, те още го съдят!? Смях, да се видят какво струва българското правосъдие!?

    08:47 06.02.2026

  • 13 баце

    8 0 Отговор
    Ужас 7 години не могат да осъдят,а какви заплати лапнаха за тия години

    09:00 06.02.2026

  • 14 нунчо

    6 0 Отговор
    Така работят в съда вече 4 съдия бяга от делото за кожухаров

    09:20 06.02.2026

