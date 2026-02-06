Съдът отново заседава по делото на бившия екоминистър Нено Димов

Поредно заседание по делото срещу бившия екоминистър Нено Димов ще се проведе днес, предаде NOVA.

Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери. Обвиненията са свързани с водната криза в Перник през 2019 г. и нанесени щети за милиони евро.

Става дума за загуби в размер 2,8 млн. евро върху бюджета на ЕС и над 675 хил. евро за националния бюджет.

Според прокуратурата бившият министър на околната среда и водите, в периода от 1-и август 2019 г. до 19-и септември 2019 г., е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена".