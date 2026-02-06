Румен Радев: Статуквото реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа във фейсбук Румен Радев.
"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.
Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата.
Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим."
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 69 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #13
08:28 06.02.2026
2 Нов начин за гласуване
Правилно е предложението на Възраждане ли беше или на Атака. Бюлетините да са без номера. Всеки да търси на екрана името на партията, за която иска да гласува. Ако не можеш да четеш I am sorry. Не ти е мястото на изборната урана.
08:32 06.02.2026
3 Даниел
Коментиран от #128
08:32 06.02.2026
4 Трол
Коментиран от #30
08:33 06.02.2026
5 Сънародниците на Мунчо
08:36 06.02.2026
6 пундьо
08:37 06.02.2026
7 оня с питон.я
Коментиран от #32, #144
08:38 06.02.2026
8 Последния Софиянец
08:39 06.02.2026
9 Т. КОЛЕВ
И така е най добре отколкото секций Нс други места и пари на вятъра.
08:40 06.02.2026
10 Време е
Коментиран от #19
08:41 06.02.2026
11 Слави
Коментиран от #21
08:41 06.02.2026
12 Костя-песа на Бойко
Тука и да се правите на ни чул ни видял възрожденците, ще ви завие свят от резултатите на изборите.
Коментиран от #122
08:43 06.02.2026
13 Така е, но
До коментар #1 от "Пич":Окончателно се потвърди, че Костя и партийката му са едно и също нещо с гербавите крадци, начело с простата Тиква Борисов.
08:43 06.02.2026
14 нннн
Поне 6 държави в ЕС забраняват или ограничават гласуването в чужбина. Поради някои причини, България също трябва да го направи.
08:44 06.02.2026
15 Братя по далавери
08:45 06.02.2026
16 Промяна
08:47 06.02.2026
17 Спас
Коментиран от #28, #164
08:48 06.02.2026
18 Възраждане
Коментиран от #20, #34
08:48 06.02.2026
19 Разбирач
До коментар #10 от "Време е":Или МБГА. Тръмп се справя великолепно
08:49 06.02.2026
20 връщай
До коментар #18 от "Възраждане":парите бе!(
08:50 06.02.2026
21 Василев
До коментар #11 от "Слави":Не е в позиция, но отново е контра! Толкова зъл човек! И след неговото скачане в политиката няма да е по- добре. Тежко и горко на народа. Жалко, много жалко!
08:51 06.02.2026
22 ббб
08:52 06.02.2026
23 Петър
08:53 06.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Радев
08:55 06.02.2026
26 Михал
08:56 06.02.2026
27 Костя
Това са хора необразовани и говедари.Самата им реч, визия, простащина, ни я натякват всяка минута от трибуната.
И те са наясно с това.Та един лекар няма там, един юрист с акъла си и един образован човек.
08:56 06.02.2026
28 Спасе, Спасе,
До коментар #17 от "Спас":Фатмака с у.. да те нафляка
08:57 06.02.2026
29 Колко бяха
08:57 06.02.2026
30 грешка
До коментар #4 от "Трол":На българите в САЩ изобщо не им дреме за мъката мунчова. Бо Таш ще си го плащате вие.
08:59 06.02.2026
31 Абе натовски възпитаник
Никакви сънародници!
Има къде да гласуват!
ТУК, както ще гласувам и аз!
На мен ми пука, турците датне гласуват в Турция!
В чужбина са далаверите!
Ама и ти нали искаш електорат. С това твое въртене ти падатьгласовете!
Аз вече те отсвирих!
08:59 06.02.2026
32 Проста логика
До коментар #7 от "оня с питон.я":Не само, че никога няма да се върнат, а и не плащат данъци в България. Кой ще издържа резултатите от изборите на хората, които плащат данъци в чужбина, при все, че тукашните данъци са по-изгодни, само 10%. Като си изберат някого, от къде пари за заплати и издръжка - от тия, които не са го избирали, защото ония, които са го избирали не плащат данъци в България. Правата вървят със задължения, не може само да имат права, а да нямат никакви задължения към държавата и обществото.
Коментиран от #54
09:01 06.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бас държа,
До коментар #18 от "Възраждане":че си от кресливата руска глутница. Наказанието на изборите за вас тепърва предстои.
09:02 06.02.2026
35 РАДЕВ
Коментиран от #38
09:04 06.02.2026
36 само питам
09:04 06.02.2026
37 Факт
До коментар #33 от "Шишавите":Ами каквото ядат, това и повръщат.
09:04 06.02.2026
38 Главен прокурор
До коментар #35 от "РАДЕВ":ли ще го избираш?
Коментиран от #150
09:05 06.02.2026
39 Избирател
Коментиран от #76
09:07 06.02.2026
40 Тънки сметки...
Кой ще управлява колонията, това е въпросът.
Двойното гражданство също трябва да излезе от конституцията.
Милеещите за България ще намерят начин да бъдат полезни за българите, другите мислят само за себе си.
09:08 06.02.2026
41 Абсурдистан
09:09 06.02.2026
42 Бардак
09:09 06.02.2026
43 Прав е Радев
Коментиран от #58
09:10 06.02.2026
44 Гост
Не така, проявете повече уважение и към народа ни, и към себе си.
Коментиран от #48, #81
09:11 06.02.2026
45 Милена
В редица държави гласуването на двойни граждани е забранено ,или облечено с правила. Не става някой да живее, работи, плаща данъци в дадена страна, а да определя дневния ред на друга.
Коментиран от #61
09:11 06.02.2026
46 ДО Л€Н КОМУНИ$Т-р"ум€н"
И никой от тях НЕ ПЛАЩА ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ, НО И$КА ДА ГЛА$УВА ЗА кой да ни КРАД€ (управлява)?!?!!?
АЗ КАТО ПОТОМЪК НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ СИ СПОМНЯМ мунчо КАК ЛИЦ€М€РНО $€ € ЗАИГРАВАЛ С ВЪПРОСА ЗА ОБЕЩЕТЕНИЕТО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ турция,ЗА ДА $и ПИШ€ АКТИВ ПОПУЛИ$ТЪТ!
ФАЛ ШИВ г€ йрой $и другарю П€ Д€ рад€Ф, Н€ $и ПАТРИОТ, НИТО РУСОФИЛ, А КЛА$ИЧ€$КИ $€л$ки- рубладжия!
09:12 06.02.2026
47 Руски колхозник
09:12 06.02.2026
48 провинциалист
До коментар #44 от "Гост":Вай, вай, вай! Ти провери ли под леглото за Путин?
09:13 06.02.2026
49 Пламен
Автобусите от Турция са готови .
09:13 06.02.2026
50 Сънародници
09:14 06.02.2026
51 Гризна
Коментиран от #55
09:15 06.02.2026
52 Порно
09:15 06.02.2026
53 Гражданинът
Коментиран от #66
09:15 06.02.2026
54 Простотия
До коментар #32 от "Проста логика":ЕС съюз дава субсидии за глава от населението не зависимо къде живее извън или в България.
За да се гарантират тези средства не за подсенява дават право да гладуват.
80 процента от изселниците притежават имоти в България плащат си натуралните данъци.
Ограниченията на сандъците са по искане на ПЕЕВСКИ за да държи АПС извън парламента.
Със ЗАПКАХИ и Тодор Живков не успа този внук на ДеСар ПЕЕВСКИ ли ще УСПЕЕ.
Неговото място е при майко му.
Коментиран от #74
09:16 06.02.2026
55 Имах
До коментар #51 от "Гризна":предвид ГРОЗНА
09:16 06.02.2026
56 Много правилно
Коментиран от #77, #104
09:18 06.02.2026
57 Точно
Коментиран от #83
09:19 06.02.2026
58 Дебелия,
До коментар #43 от "Прав е Радев":а не Детския! Скапан авторедактор🤬🤬🤬
09:20 06.02.2026
59 Фори
09:22 06.02.2026
60 ои8уйхътгрф
Приемливо е в чужбина да гласуват студенти учещи там, хора работещи за бг компании които са в командировка там към деня на изборите и толкова... Постоянно живеещи в чужбина- НЕ, с двойно гражданство- НЕ, туристи на почивка- НЕ... Който иска да определя съдбините на държавата си да бъде така добър да живее в нея- няма нужна разни ПРЕДАТЕЛИ да решават вместо вас...
09:22 06.02.2026
61 Нашата
До коментар #45 от "Милена":Конституция признава двойното гражданство. Така че не използвай като аргумент "забраната му в редица държави". Хубаво е човек да се пообразова малко преди да коментира чужди за него теми.
Коментиран от #69, #73
09:25 06.02.2026
62 Дрън, дрън
Коментиран от #65
09:26 06.02.2026
63 Какви права, бе, Радев?
НИТО МАШИНИТЕ, НИТО БЮЛЕТИНИТЕ, НИТО ЗАПЛАТИТЕ на КОМИСИИТЕ!
Плащат всички българи, които си живеят в България, така ли е?
Като им е МИЛА РОДИНАТА България да си идват у дома,
ще си видят родителите дето плачат по тях, и ще гласуват.
ГЕРМАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА!
Аууууу, какви права на немските граждани е нарушила тази мощна Германия, а?
Евтиният популизъм с "правата за гласуване" отблъсква още повече и
руши доверието към експрезидента Радев, който за 9 ГОДИНИ
не направи нито едно добро нещо, за да подобри живота на българите!
Толкова за смешните му напъни да стане първа политсила.
Не гласувайте за никого, няма смисъл сега през пролетта!
Ноември ще сме разбрали всички благоденствието с еврото...
09:26 06.02.2026
64 Гечко
Коментиран от #72
09:27 06.02.2026
65 Но имат
До коментар #62 от "Дрън, дрън":български паспорти, т.е. български граждани са. Как тогава да им се забрани да гласуват?
Коментиран от #84, #85, #90
09:28 06.02.2026
66 не е изпълзял братле
До коментар #53 от "Гражданинът":още мишкува и се крие, а планктона очаква спасението:)
09:29 06.02.2026
67 Пази Боже
09:29 06.02.2026
68 Развитие
09:29 06.02.2026
69 Двойното гражданство
До коментар #61 от "Нашата":Не означава, че можеш да бъдеш в две държави едновременно!
В едната да плащаш данъци, а да определяш съдбата на другата!
Коментиран от #78, #126
09:29 06.02.2026
70 Партия БОТАШ
Коментиран от #112
09:29 06.02.2026
71 Румба
09:29 06.02.2026
72 Ти откъде знаеш?
До коментар #64 от "Гечко":Лъжеш, тр...е
Коментиран от #102
09:29 06.02.2026
73 Ега ти конституцията.
До коментар #61 от "Нашата":Който не е поискал той не се е... върху нея. За сегашните политици става въпрос.
09:33 06.02.2026
74 Промяна
До коментар #54 от "Простотия":Никой нищо не и ограничава Просто трябва да отидат до секцията Защо лъжете Докога плоски лъжи кого лъжете явно се надявате невежите да лъжете Аман от плоски лъжци
09:33 06.02.2026
75 Мунчо мундира
09:34 06.02.2026
76 Избирателка
До коментар #39 от "Избирател":Аз пък питам,той като главнокомандуващ на когото са докладвали всички служби,защо е оставил паравоенна организация да властва в държавна територия и като нарече ПП-ейци шарлатани, сигурно е знаел,че Рашков е разкарал гранична полиция от Гоце Делчев,но не е взел мерки,а само иска прошка.Или принципът е АЗ НА ТЕБЕ,ТИ НА МЕНЕ.Борисов го каза --правят си услуги.
Коментиран от #101
09:34 06.02.2026
77 прав си, но
До коментар #56 от "Много правилно":Тези хора внасят €1.5 милярда в икономиката ни всяка година. Каква беше приказката за безплатният обяд?
Коментиран от #131
09:34 06.02.2026
78 Означава,
До коментар #69 от "Двойното гражданство":че си гражданин и на РБ и имаш право да гласуваш. Просто в момента Пеевски се опитва да се набута пак в НС чрез новото начало. Та в случая, кое е по-малкото зло- Доган или Пеевски?
Коментиран от #94
09:35 06.02.2026
79 Потресен
Коментиран от #82, #88, #123, #134, #161
09:35 06.02.2026
80 фраза
.
Чекайте новите 800 дни.... И коалиция с кръстника на корупцията Ахмад Доган.
09:37 06.02.2026
81 Ай стига с тази Русия при Радев, бе!
До коментар #44 от "Гост":Дай пример как реално и на практика с какво е подкрепил Радев Русия?!
Само глупости пишете.
Румен е евроатлантически кадър.
Ако беше обратното досега да го бяха осветили и неутрализирали!
Коментиран от #146
09:37 06.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Радев
До коментар #57 от "Точно":на малкия пръст на Орбан не може да стъпи ....
Защото е безпринципен, и случая с референдума го доказа ...
09:37 06.02.2026
84 ои8уйхътгрф
До коментар #65 от "Но имат":Ами лесно бе- казаха ти вече, че ГЕРМАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА... Значи е напълно нормално и приемливо САМО ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ В СТРАНАТА да определят нейното развитие... На швабите нещо да им е станало като не гласуват в чужбина- не...
09:37 06.02.2026
85 Български паспорт
До коментар #65 от "Но имат":Всеки може да си купи. Продават ги същите, дето пишат правилата.
09:38 06.02.2026
86 Потресен
До коментар #82 от "Не е ясно":И аз това питам! Русия обяви ,че ги очаква
Коментиран от #89, #121, #135, #160
09:38 06.02.2026
87 Ганка
09:39 06.02.2026
88 Ти си
До коментар #79 от "Потресен":влах от Козлодуй. Знам те, след два месеца ще смениш физиономията си. Какво е това Боташ?
09:40 06.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Пак не разбрал
До коментар #65 от "Но имат":Не се забранява,но се ограничава.Който иска намира начин,иначе си търси оправдание.Всеки познава по някой НЕВЪЗВРАЩЕНЕЦ.Аз лично,знам за жена,която говореше по Скайп само с родителите си и не се завърна за погребението на майка си,а бяха в добри взаимоотношения.Как мислите,пука ли й за България.
Коментиран от #93
09:42 06.02.2026
91 Мим
Коментиран от #92
09:43 06.02.2026
92 Наблегни на правописа малчуган
До коментар #91 от "Мим":преди да обсъждаш Радев!
Коментиран от #145
09:46 06.02.2026
93 Колега,
До коментар #90 от "Пак не разбрал":ограничаването е вид забрана, но в по-малка степен. И на евреите нацистите някога са ограничили правото им на придвижване в концлагери, а не са го забранили. Приемам аргументите то, винаги съм бил против на гласуването в чужбина особено в Турция, но сега голямото зло е Пеевски, а не Доган.
09:46 06.02.2026
94 Избирайки между
До коментар #78 от "Означава,":,, твореца" и отрочето, съхраняваш семката.
Коментиран от #124
09:46 06.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Така е
До коментар #95 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
09:48 06.02.2026
98 Разкри се
1. БОТАШ
2. ГЛАСУВАНЕТО ЗА ДПС ЗАД ГРАНИЦА
Въпрасът е, кой го финансира Доган или Пеевски?
09:48 06.02.2026
99 Пламен
Ако някой пожелае, може да иде до съответното посолство или консулство и да гласува.
Радев, ти си предател
09:48 06.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Защото
До коментар #76 от "Избирателка":написаното от теб се нарича военен преврат и диктатура. Член сме на ЕС и НАТО и ще се наложим да храним чужди армии. Просто е.
09:50 06.02.2026
102 Гечко
До коментар #72 от "Ти откъде знаеш?":Синдромът на сварената жаба е твоята диагноза.
Коментиран от #119
09:52 06.02.2026
103 Коста
Коментиран от #113
09:52 06.02.2026
104 Точно така
До коментар #56 от "Много правилно":Губи се представа какъв точно е живота, Пчо разкази, всеки гледа нещата от своя камбанария.Живяла съм три години в чужбина и съм си идвала всяка година и въпреки това,нямах точна преценка
09:53 06.02.2026
105 ЗА БЕЛЕНЕ СА МНОГО ПОЛИТИЦИ.
09:53 06.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Език мой,
09:56 06.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Мнение
09:56 06.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Валентин
09:58 06.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 А...сакън
До коментар #103 от "Коста":Виж какви ги вършат пък те--последно--намесени в историята на Петрохан .Навремето наистина имаше секти,които със сладки приказки,омайваха млади хора.На моя съседка дъщеря й от години е в Индия.Била учила,но не им разрешавали телефони ?! Като минат години може майката да отиде,а иначе,те не си идват.Според мен,им "промиват" мозъците
09:59 06.02.2026
114 Потресен
До коментар #110 от "Безродника":Рина гом на,като теб вече над 35 години
Коментиран от #117, #137, #159
10:00 06.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 За Левски си чувал
До коментар #96 от "Потресен":само по телевизията. Хайде, стига. Повтаряте едно и също. Елементарно и банално.
10:01 06.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 правдата
10:04 06.02.2026
119 Нещо
До коментар #102 от "Гечко":по-т@по не можа ли да измислиш?
10:04 06.02.2026
120 Борисов
Със страхливата си оставка той загуби и българите!
Борисов предава властта на Радев. Явна е договорката между тях. Радев ще упарвлява, Борисов ще го подкрепя зад кулисите, ще запази място ан трапезата. Радев, Борисов и Доган ще редят следващата сглобка.
Опозиция остават ДПС, Възраждане и Нинова. Всички останали се залепиха за Радев.
Така Борисов предаде евроатлантизма в България! ГЕРБ са минало.
Коментиран от #129
10:04 06.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 И как така
До коментар #12 от "Костя-песа на Бойко":стигна до тези"умопомрачителни" заключения?!Възраждане е най българската партия,която не се влияе ни от ляво ни от дясно!А това за връзка с герб са абсолютни глупости!
10:05 06.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Нищо
До коментар #94 от "Избирайки между":не избирам, НИКОГА не съм гласувал за ДПС както и да се казва. Това е етническа партия 🤬
10:08 06.02.2026
125 Потресен
До коментар #117 от "Въпроса бе":Така е! Борим се за България, за идеалите на възрожденците ни. Слаба богу сбъдват се тези идеали. Бавно и с много предатели,НО се сбъдват! Децата ни го доказват, млади, умни, перспективни,отворени към света и цивилизацията. Зад нас е мрака, който искат да ни върнат, е, няма да стане, не!
Коментиран от #130, #138, #154, #155, #156, #158
10:09 06.02.2026
126 Ама искат
До коментар #69 от "Двойното гражданство":Понеже от ПП им обясняват колко са умни и красиви,защото само интелигентни млади хора гласуват за тях,а тези в чужбина си мислят,че са велики,а ние тук лелки ГЕРБ и според тях,не разбираме живота,нищо,че стоим и градим и тяхната Родина,пък те ще върнат някога,но не сега,ама сега ще ни натресат някоя партия,пък после кел файда,че ще кажат сори,шарлатани са,ама ние ще им "сърбаме попарата" тук.
10:09 06.02.2026
127 Този доколкото го познавам
10:10 06.02.2026
128 Е как да спечелят
До коментар #3 от "Даниел":ГЕРБ имат 650 000 гласоподаватели на последните избори тук, в България. Това е голяма маса. Не можеш да я сравниш с 30 000, гласуващи навън. Говорим за разлика 20 пъти, а не в проценти.
10:12 06.02.2026
129 Делян Славчев
До коментар #120 от "Борисов":Я пак?
Коментиран от #136
10:15 06.02.2026
130 Потресена
До коментар #125 от "Потресен":Локалните и те са наши деца,сега научаваме,че някой обучава децата ни с оръжие в ръка и я в Мексико,я някъде другаде.Пък ние си учим децата да спазват правилата в българските училища.Слагаш всички младежи в графа "Браво",а възрастните в графа "боклук",обаче истината не е такава.Затова повечето българи сме "вдигнали ръце" и се спасяваме поединично.
Коментиран от #149
10:18 06.02.2026
131 Внасяха,
До коментар #77 от "прав си, но":защото цените у нас бяха по-ниски. Ситуацията ще се промени. Но, по-важното и по-трудно бе, да останат тук и да се борят да променят нещата.
10:19 06.02.2026
132 Плащането на данъци
Човек може да живее в чужбина и да плаща местни данъци и такси в България, ако има недвижимости. Ако има МПС в България, както много хора имат, също плаща данъци и застраховки за него. Ако има регистриран бизнес в Бълагрия- също дължи данъци и осигуровки. Много живеещи в чужбина плащат българско здравни осигуровки , понеже те са много ниски. Така имат право да се лекуват в България, където няма чакане с месец и достъпът до лекар е много лесен. За зъболекар- още по - лесен.
И обратното- хора , живеещи в България могат да не плащат данъци и осигуровки. 30 % е сивият сектор в България. Всеки трети получава доходи под масата, за които не плаща нищо. Сума народ не плаща осигуровки. Сума бизнесмени не осигуряват хората си и крият доходи по офшорки.
С каакво тези хора са заслужили птравото да гласуват?
Мислете малко, не повтаряйте папагалски опорки!
Правото на гласуване се урежда ЕДИНСТВЕНО СЪС ЗАКОН.
Ако законът позволява на всички български граждаани да гласуват, данъците нямат никакво значение!
Ако законът налага ограничения, както се прави с новите поправки , те СЪЩО ТРЯБВА ДА ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ!
Демек, ако живееш в България, но имаш неплатени данъци, такси, осигуровки,застраховки, глоби и т.н, също трябва да имаш ограничения за гласуване!
10:23 06.02.2026
133 !!!?
За 9 години той не я е употребявал толкова често колкото последните три, четири седмици...току виж обединил всичката демократична олигархия...!!!?
10:24 06.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Бойк Методиев
До коментар #129 от "Делян Славчев":Кое не ти е ясно?
10:26 06.02.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 ЕДГАР КЕЙСИ
10:45 06.02.2026
142 Офф
10:45 06.02.2026
143 Българи!
10:49 06.02.2026
144 Лалугер
До коментар #7 от "оня с питон.я":И само да допълня.Въпреки че се отнася за мой братовчед който замина за Чикаго през 1999г. с жена си и двете си дъщери,искам да кажа как малката дъщеря която по това време беше 3 или 4 клас,отказа да говори български,и сега не може да комуникира даже с баба си в България.Семейството взе гражданство,но братовчеда иска да се върне след пенсиониране щото казва че там няма да стига за нищо.Въпреки че се касае за близък роднина,съм съгласна с всичко това.
10:53 06.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Марк
До коментар #81 от "Ай стига с тази Русия при Радев, бе!":Не е така.Все едно саудитски молла да стане християнин.Вълка козината си мени но нрава никога.Поговорка преживяла векове.Просто няма как Радев с един курс да стане американски войник.Абсурдно е.И самите американци са наясно.Целите на запознаването с войници от Вършавския договор беше друга.И има резултат.Той е пред Вас-много хора го смятат за натовски генерал.А той е къртица.Разберете го.Вие какво си мислите,че ЦРУ не знае кой е Радев?
Коментиран от #153
10:56 06.02.2026
147 Ефтин Популис
10:58 06.02.2026
148 чичо Манчо
11:09 06.02.2026
149 Потресен
До коментар #130 от "Потресена":Демокрацията е борба,това не е мясго, където да се мързелува. Нява го соца всеки са си краде, всимки да сме ,,равни,, . Труд,труд,труд= просперитед!!
11:15 06.02.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Хи хи хи
12:06 06.02.2026
152 Откъдето и да пише някой
До коментар #145 от "Цената":бъркането на У и О не е правописна грешка, а показва неграмотността на глупака!
12:19 06.02.2026
153 Ами Радев е българин,
До коментар #146 от "Марк":за разлика от глупаците безродници ползвани от националните ни предатели да го заливат с глупави лъжи.
12:21 06.02.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 За България
До коментар #125 от "Потресен":не се бори с лъжи и пропаганда. Така се излага безз-родника мразещ България!
12:27 06.02.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Та не е ясно
До коментар #86 от "Потресен":какво прави един без-зродник в България? На мен тук парцали и глупаци не ми трябват.
12:29 06.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Истината
12:36 06.02.2026
163 Щтф
12:45 06.02.2026
164 Ами за кой
До коментар #17 от "Спас":Да гласувам бе ??????
За Гюро Михайлов ли
12:47 06.02.2026
165 Историк
Коментиран от #171
12:59 06.02.2026
166 ПЕНКО
13:00 06.02.2026
167 евроамерикаски контрол
13:18 06.02.2026
168 Кой какъв е
13:46 06.02.2026
169 Стига с това гласуване и субсидии
14:00 06.02.2026
170 Стига сте вярвали на фейсбук
14:12 06.02.2026
171 ои8уйхътгрф
До коментар #165 от "Историк":Куче краставо, скрий се някъде и се моли да не те намеря...
Живеещите ЗА ПОСТОЯННО извън страната НЯМАТ НИКАКВО ПРАВО да решават съдбините на страната... Повече от 20 години имах двойно гражданство и АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ за каквото и да било в Русия- живеех в бг, гласувах в бг... И вервай ми, винаги съм имал мнение по въпроса кой да управлява Русия, но след като тогава НЕ ЖИВЕЕХ ТАМ не съм ходил да гласувам- нямам моралното право да решавам... Един гол паспорт не значи нищо- гласуваш там където живееш постоянно, толкова е простичко...
14:52 06.02.2026
172 Горски
16:31 06.02.2026
173 145325
17:13 06.02.2026