Румен Радев: Статуквото реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа във фейсбук Румен Радев.

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.

Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата.

Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим."