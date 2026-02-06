Новини
Румен Радев: Статуквото реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват

6 Февруари, 2026 08:20

От нас зависи да си върнем правата

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа във фейсбук Румен Радев.

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.

Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата.

Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим."


  • 1 Пич

    18 29 Отговор
    А така !!! Глупаците ти се откриха , светни им едно кроше !!!

    Коментиран от #13

    08:28 06.02.2026

  • 2 Нов начин за гласуване

    79 5 Отговор
    Гласуване по име на партия, без номера й. Разбъркване на имената на партиите след всяко гласуване.
    Правилно е предложението на Възраждане ли беше или на Атака. Бюлетините да са без номера. Всеки да търси на екрана името на партията, за която иска да гласува. Ако не можеш да четеш I am sorry. Не ти е мястото на изборната урана.

    08:32 06.02.2026

  • 3 Даниел

    40 33 Отговор
    Никога ГЕРБ не са печелили избори с гласове извън България,това обяснява всичко!

    Коментиран от #128

    08:32 06.02.2026

  • 4 Трол

    23 57 Отговор
    Българите в САЩ са крайно възмутени от този варварски акт.

    Коментиран от #30

    08:33 06.02.2026

  • 5 Сънародниците на Мунчо

    53 27 Отговор
    Са от Диарбекир Бо таш

    08:36 06.02.2026

  • 6 пундьо

    44 29 Отговор
    боташ КОГА???

    08:37 06.02.2026

  • 7 оня с питон.я

    91 16 Отговор
    Откъде накъде хора, които никога няма да се върнат в България ще гласуват?

    Коментиран от #32, #144

    08:38 06.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    90 17 Отговор
    Тук не съм съгласен.Хора в чужбина нямат право да определят как да живеем в България.

    08:39 06.02.2026

  • 9 Т. КОЛЕВ

    68 6 Отговор
    ВСЕКИ В ЧУЖБИНА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА В БГ ПОСОЛСТВОТО ТАМ ИЛИ АКО СИ ДОИДЕ В БЪЛГАРИЯ. Това го казаха и от БСП.
    И така е най добре отколкото секций Нс други места и пари на вятъра.

    08:40 06.02.2026

  • 10 Време е

    19 35 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #19

    08:41 06.02.2026

  • 11 Слави

    57 17 Отговор
    Радев не е в позиция да диктува каквото и да било

    Коментиран от #21

    08:41 06.02.2026

  • 12 Костя-песа на Бойко

    20 34 Отговор
    Възраждане се доказаха като скрития Бойко-ГЕРБ.Те са Партия със спецнадовски функции в НС.Колко патриотично било да изпълняваме поръчки на ГЕРБ.Ама яко му вдигнаха рейтинга на Радев Възраждане.
    Тука и да се правите на ни чул ни видял възрожденците, ще ви завие свят от резултатите на изборите.

    Коментиран от #122

    08:43 06.02.2026

  • 13 Така е, но

    25 37 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Окончателно се потвърди, че Костя и партийката му са едно и също нещо с гербавите крадци, начело с простата Тиква Борисов.

    08:43 06.02.2026

  • 14 нннн

    66 13 Отговор
    След тази глy пocт, която е написал, няма да гласувам за Радев. Преди това се колебаех.
    Поне 6 държави в ЕС забраняват или ограничават гласуването в чужбина. Поради някои причини, България също трябва да го направи.

    08:44 06.02.2026

  • 15 Братя по далавери

    36 5 Отговор
    Кау.ните Родината тормозят , Ша.рлатаните след тях вървят ......

    08:45 06.02.2026

  • 16 Промяна

    52 8 Отговор
    РР А вие сте самото статукво цял живот от държавната служба не сте излизали НЕ ЖЕЛАЯ ХОРА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ ДА МИ ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА ТУК А ДЪРЖАВАТА ДА ХАРЧИ ИЗЛИШНИ ПАРИ

    08:47 06.02.2026

  • 17 Спас

    58 11 Отговор
    Новият месия - Мунчо фатмака.И той ще ни спасява като царя , ама не за 800 дни , а за по- малко.И сума хора ще гласуват за него .И след една година ще ходят по площадите за протестират срещу него.Ей , тъп народ сме .Царя , после ИТН , след това ППДБ и сега Мунчо фатмака.

    Коментиран от #28, #164

    08:48 06.02.2026

  • 18 Възраждане

    16 39 Отговор
    Не се подлъгвайте по празни обещания. Само Възраждане може да спаси България

    Коментиран от #20, #34

    08:48 06.02.2026

  • 19 Разбирач

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Време е":

    Или МБГА. Тръмп се справя великолепно

    08:49 06.02.2026

  • 20 връщай

    28 7 Отговор

    До коментар #18 от "Възраждане":

    парите бе!(

    08:50 06.02.2026

  • 21 Василев

    37 8 Отговор

    До коментар #11 от "Слави":

    Не е в позиция, но отново е контра! Толкова зъл човек! И след неговото скачане в политиката няма да е по- добре. Тежко и горко на народа. Жалко, много жалко!

    08:51 06.02.2026

  • 22 ббб

    33 5 Отговор
    зелен чук и мухльо

    08:52 06.02.2026

  • 23 Петър

    33 2 Отговор
    Кои са тези "нас ", от които зависи да си върнем правата? И за кои точно права?

    08:53 06.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Радев

    7 36 Отговор
    е чисто ново ,неопетнено лице!

    08:55 06.02.2026

  • 26 Михал

    42 4 Отговор
    Правата не са ограничени, който има желание - има секции в посолства , консулства. Не може във всеки салон за маникюр, квартална бакалийка и гараж да има секция... А и може да се спори до колко е редно, хора които не плащат данъци в България и си идват само по коледа и лятото за 2 седмици да видят родата , да определят кой ще управлява България.

    08:56 06.02.2026

  • 27 Костя

    22 9 Отговор
    Първата причина да не се гледат дебатите в НС са Възраждане.
    Това са хора необразовани и говедари.Самата им реч, визия, простащина, ни я натякват всяка минута от трибуната.
    И те са наясно с това.Та един лекар няма там, един юрист с акъла си и един образован човек.

    08:56 06.02.2026

  • 28 Спасе, Спасе,

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "Спас":

    Фатмака с у.. да те нафляка

    08:57 06.02.2026

  • 29 Колко бяха

    17 2 Отговор
    руските секции?

    08:57 06.02.2026

  • 30 грешка

    35 5 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    На българите в САЩ изобщо не им дреме за мъката мунчова. Бо Таш ще си го плащате вие.

    08:59 06.02.2026

  • 31 Абе натовски възпитаник

    35 7 Отговор
    Я не ми се правитна умен!
    Никакви сънародници!
    Има къде да гласуват!
    ТУК, както ще гласувам и аз!
    На мен ми пука, турците датне гласуват в Турция!
    В чужбина са далаверите!
    Ама и ти нали искаш електорат. С това твое въртене ти падатьгласовете!
    Аз вече те отсвирих!

    08:59 06.02.2026

  • 32 Проста логика

    31 4 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    Не само, че никога няма да се върнат, а и не плащат данъци в България. Кой ще издържа резултатите от изборите на хората, които плащат данъци в чужбина, при все, че тукашните данъци са по-изгодни, само 10%. Като си изберат някого, от къде пари за заплати и издръжка - от тия, които не са го избирали, защото ония, които са го избирали не плащат данъци в България. Правата вървят със задължения, не може само да имат права, а да нямат никакви задължения към държавата и обществото.

    Коментиран от #54

    09:01 06.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бас държа,

    18 9 Отговор

    До коментар #18 от "Възраждане":

    че си от кресливата руска глутница. Наказанието на изборите за вас тепърва предстои.

    09:02 06.02.2026

  • 35 РАДЕВ

    6 15 Отговор
    Не говори само а след като те изберем пак, дела нека да има. Това което до сега на думи каза нека се превърне във истински дела. Разследване съд и който е бил мушика в затвора. И такива започвайте да строите няма да стигнат много са статуктво джийте. УСПЕХ. НЕКА И МАЛКО РАДОСТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ДА ИМА ЗА НАС.

    Коментиран от #38

    09:04 06.02.2026

  • 36 само питам

    18 5 Отговор
    а кои го казва това льотчика ли ех голяма работа е тои идва месията дерзаите братя българи

    09:04 06.02.2026

  • 37 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Шишавите":

    Ами каквото ядат, това и повръщат.

    09:04 06.02.2026

  • 38 Главен прокурор

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "РАДЕВ":

    ли ще го избираш?

    Коментиран от #150

    09:05 06.02.2026

  • 39 Избирател

    4 21 Отговор
    ШИШИ Пеевски и БОКО Борисовите балони прекалено се надути и в най скоро време ГЕНЕРАЛ Радев като ИГЛА ще спука тези прекалени надути БАЛОНИ.

    Коментиран от #76

    09:07 06.02.2026

  • 40 Тънки сметки...

    22 0 Отговор
    Ей това е глупав популизъм.
    Кой ще управлява колонията, това е въпросът.
    Двойното гражданство също трябва да излезе от конституцията.
    Милеещите за България ще намерят начин да бъдат полезни за българите, другите мислят само за себе си.

    09:08 06.02.2026

  • 41 Абсурдистан

    17 4 Отговор
    Я виж ти! Мамникът прикрепи Израждане към статуквото. Любопитно. То между тях отдавна прехвърчаха искре но заради гласовете на стадото.

    09:09 06.02.2026

  • 42 Бардак

    19 2 Отговор
    Радев е стършел в кошера!

    09:09 06.02.2026

  • 43 Прав е Радев

    9 9 Отговор
    В Турция масово ще гласуват за Доган, затова Детския ги оряза. Тук раздава постове, пари, заплахи, рекети, изнудвания , но в Турция не може. Видяхме го в Пазарджик.В този смисъл Доган е по-малкото зло.

    Коментиран от #58

    09:10 06.02.2026

  • 44 Гост

    22 10 Отговор
    Не съм забравил как цели 9 години вместо обединител беше разединител на народа, преследвайки личната си изгода. Не съм забравил за подкрепта на Русия в агресията и. Не съм забравил далаверата Ботош, множеството политически гафове и интриги. От всякъде струи намерение да се вкара страната ни в сътрудничество с Русия, която ни искаше като нейна република. Не става така, народа е умен и не го подценявайте. Дали не разчитате на гласове от простичките хорица, на които говорите каквото искат да чуят, популистки, говорите им само за цени и беднотия, сякаш вие не сте част от докарването на България до това положение.
    Не така, проявете повече уважение и към народа ни, и към себе си.

    Коментиран от #48, #81

    09:11 06.02.2026

  • 45 Милена

    31 6 Отговор
    Тук натовският генерал настъпи мотиката. Антибългарският турски Боташ явно не е случаен.
    В редица държави гласуването на двойни граждани е забранено ,или облечено с правила. Не става някой да живее, работи, плаща данъци в дадена страна, а да определя дневния ред на друга.

    Коментиран от #61

    09:11 06.02.2026

  • 46 ДО Л€Н КОМУНИ$Т-р"ум€н"

    12 3 Отговор
    кои $а ти $ънародници хА$КОВ$КИ КАУНь -ПРО ЗЗЗ, мю мю ни т€ в турция ли, ИЛИ ИЗБЯГАЛИТЕ НА запад!
    И никой от тях НЕ ПЛАЩА ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ, НО И$КА ДА ГЛА$УВА ЗА кой да ни КРАД€ (управлява)?!?!!?
    АЗ КАТО ПОТОМЪК НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ СИ СПОМНЯМ мунчо КАК ЛИЦ€М€РНО $€ € ЗАИГРАВАЛ С ВЪПРОСА ЗА ОБЕЩЕТЕНИЕТО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ турция,ЗА ДА $и ПИШ€ АКТИВ ПОПУЛИ$ТЪТ!
    ФАЛ ШИВ г€ йрой $и другарю П€ Д€ рад€Ф, Н€ $и ПАТРИОТ, НИТО РУСОФИЛ, А КЛА$ИЧ€$КИ $€л$ки- рубладжия!

    09:12 06.02.2026

  • 47 Руски колхозник

    5 11 Отговор
    Сега е моментът, да бъдеш лидер, който ще се бори за интереса на България и българските граждани или влизаш в спиралата на статуквото и си оставаш поредният боклук,който е там за лична изгода.

    09:12 06.02.2026

  • 48 провинциалист

    6 8 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    Вай, вай, вай! Ти провери ли под леглото за Путин?

    09:13 06.02.2026

  • 49 Пламен

    11 4 Отговор
    Яваш бе , серсем !
    Автобусите от Турция са готови .

    09:13 06.02.2026

  • 50 Сънародници

    19 3 Отговор
    Що за дума е това?! В представата на героя моментално изникват тучни поля с милион говеда на паша. Даже Живков използваше по-разумно обръщение. Скъпи съотечественици.

    09:14 06.02.2026

  • 51 Гризна

    10 1 Отговор
    мушенгии пред погледа на всички граждани ! Никакъв морал , само власт и пари ! Престъпления ежедневно !

    Коментиран от #55

    09:15 06.02.2026

  • 52 Порно

    10 2 Отговор
    Поне една хубава работа да свърши това стателукво

    09:15 06.02.2026

  • 53 Гражданинът

    23 6 Отговор
    Радев изпълзя. По добре кажи коя ти е програмата и хората. Или чакаш Кремъл да ти нареди листите.

    Коментиран от #66

    09:15 06.02.2026

  • 54 Простотия

    3 14 Отговор

    До коментар #32 от "Проста логика":

    ЕС съюз дава субсидии за глава от населението не зависимо къде живее извън или в България.
    За да се гарантират тези средства не за подсенява дават право да гладуват.

    80 процента от изселниците притежават имоти в България плащат си натуралните данъци.
    Ограниченията на сандъците са по искане на ПЕЕВСКИ за да държи АПС извън парламента.
    Със ЗАПКАХИ и Тодор Живков не успа този внук на ДеСар ПЕЕВСКИ ли ще УСПЕЕ.
    Неговото място е при майко му.

    Коментиран от #74

    09:16 06.02.2026

  • 55 Имах

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гризна":

    предвид ГРОЗНА

    09:16 06.02.2026

  • 56 Много правилно

    25 1 Отговор
    Не е редно хора, които живеят от 20 зад граница да решават как ще живеем ние тук.

    Коментиран от #77, #104

    09:18 06.02.2026

  • 57 Точно

    16 7 Отговор
    Празнодумецът Радев, поема щафетата от Орбан.

    Коментиран от #83

    09:19 06.02.2026

  • 58 Дебелия,

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Прав е Радев":

    а не Детския! Скапан авторедактор🤬🤬🤬

    09:20 06.02.2026

  • 59 Фори

    13 1 Отговор
    Звучи като Ахмет Доган!

    09:22 06.02.2026

  • 60 ои8уйхътгрф

    20 4 Отговор
    Какви "сънародници" могат да ви бъдат разни ПРЕДАТЕЛИ избягали от страната и живеещи вече десетилетия някъде по света? Защо изобщо се допуска разни хорица живеещи у Краваристан, у Швабия или у Манафистан да решават вашата съдба???
    Приемливо е в чужбина да гласуват студенти учещи там, хора работещи за бг компании които са в командировка там към деня на изборите и толкова... Постоянно живеещи в чужбина- НЕ, с двойно гражданство- НЕ, туристи на почивка- НЕ... Който иска да определя съдбините на държавата си да бъде така добър да живее в нея- няма нужна разни ПРЕДАТЕЛИ да решават вместо вас...

    09:22 06.02.2026

  • 61 Нашата

    1 8 Отговор

    До коментар #45 от "Милена":

    Конституция признава двойното гражданство. Така че не използвай като аргумент "забраната му в редица държави". Хубаво е човек да се пообразова малко преди да коментира чужди за него теми.

    Коментиран от #69, #73

    09:25 06.02.2026

  • 62 Дрън, дрън

    20 1 Отговор
    Трайно живеещите в чужбина, не трябва да имат право да гласуват изобщо. Някои дори не знаят къде е България на картата. Не знаят и български. Само живеещите тук и потърпевши от положението могат да решават какво да правят.

    Коментиран от #65

    09:26 06.02.2026

  • 63 Какви права, бе, Радев?

    14 3 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НЕ ПЛАЩАТ НИЩО -
    НИТО МАШИНИТЕ, НИТО БЮЛЕТИНИТЕ, НИТО ЗАПЛАТИТЕ на КОМИСИИТЕ!

    Плащат всички българи, които си живеят в България, така ли е?
    Като им е МИЛА РОДИНАТА България да си идват у дома,
    ще си видят родителите дето плачат по тях, и ще гласуват.

    ГЕРМАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА!
    Аууууу, какви права на немските граждани е нарушила тази мощна Германия, а?

    Евтиният популизъм с "правата за гласуване" отблъсква още повече и
    руши доверието към експрезидента Радев, който за 9 ГОДИНИ
    не направи нито едно добро нещо, за да подобри живота на българите!
    Толкова за смешните му напъни да стане първа политсила.

    Не гласувайте за никого, няма смисъл сега през пролетта!
    Ноември ще сме разбрали всички благоденствието с еврото...

    09:26 06.02.2026

  • 64 Гечко

    13 4 Отговор
    В Турция върви мащабна агитация да се гласува за Радев. Ердоган му връща ресто за Боташ! Новият “цар” да управлява с Доган и БСП

    Коментиран от #72

    09:27 06.02.2026

  • 65 Но имат

    2 13 Отговор

    До коментар #62 от "Дрън, дрън":

    български паспорти, т.е. български граждани са. Как тогава да им се забрани да гласуват?

    Коментиран от #84, #85, #90

    09:28 06.02.2026

  • 66 не е изпълзял братле

    10 3 Отговор

    До коментар #53 от "Гражданинът":

    още мишкува и се крие, а планктона очаква спасението:)

    09:29 06.02.2026

  • 67 Пази Боже

    14 5 Отговор
    Румен Радеф и той за демократ се има Щял да връща демокрацията съветската и лева

    09:29 06.02.2026

  • 68 Развитие

    13 1 Отговор
    В България гласуваш по адрес по лична карта а в чужбина може да гласуваш и 5 пъти там няма това изискване Защо тук е толкова строго а там НЕ И аз искам същите права като на онези в чужбина да мога да гласувам в която си искам секция и най вече плаща данъци гласува

    09:29 06.02.2026

  • 69 Двойното гражданство

    16 3 Отговор

    До коментар #61 от "Нашата":

    Не означава, че можеш да бъдеш в две държави едновременно!
    В едната да плащаш данъци, а да определяш съдбата на другата!

    Коментиран от #78, #126

    09:29 06.02.2026

  • 70 Партия БОТАШ

    16 5 Отговор
    И нейния председател Р.Р. от процента под масата си осигориха бъднини. Сега е време за лов на шарани

    Коментиран от #112

    09:29 06.02.2026

  • 71 Румба

    16 3 Отговор
    ты КУДА нали и ти си статукво.

    09:29 06.02.2026

  • 72 Ти откъде знаеш?

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Гечко":

    Лъжеш, тр...е

    Коментиран от #102

    09:29 06.02.2026

  • 73 Ега ти конституцията.

    9 2 Отговор

    До коментар #61 от "Нашата":

    Който не е поискал той не се е... върху нея. За сегашните политици става въпрос.

    09:33 06.02.2026

  • 74 Промяна

    11 3 Отговор

    До коментар #54 от "Простотия":

    Никой нищо не и ограничава Просто трябва да отидат до секцията Защо лъжете Докога плоски лъжи кого лъжете явно се надявате невежите да лъжете Аман от плоски лъжци

    09:33 06.02.2026

  • 75 Мунчо мундира

    11 4 Отговор
    Няма такъв лицемер!Нали от южната ни съседка са гласове за" Новото начало"!

    09:34 06.02.2026

  • 76 Избирателка

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Избирател":

    Аз пък питам,той като главнокомандуващ на когото са докладвали всички служби,защо е оставил паравоенна организация да властва в държавна територия и като нарече ПП-ейци шарлатани, сигурно е знаел,че Рашков е разкарал гранична полиция от Гоце Делчев,но не е взел мерки,а само иска прошка.Или принципът е АЗ НА ТЕБЕ,ТИ НА МЕНЕ.Борисов го каза --правят си услуги.

    Коментиран от #101

    09:34 06.02.2026

  • 77 прав си, но

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Много правилно":

    Тези хора внасят €1.5 милярда в икономиката ни всяка година. Каква беше приказката за безплатният обяд?

    Коментиран от #131

    09:34 06.02.2026

  • 78 Означава,

    5 5 Отговор

    До коментар #69 от "Двойното гражданство":

    че си гражданин и на РБ и имаш право да гласуваш. Просто в момента Пеевски се опитва да се набута пак в НС чрез новото начало. Та в случая, кое е по-малкото зло- Доган или Пеевски?

    Коментиран от #94

    09:35 06.02.2026

  • 79 Потресен

    16 6 Отговор
    Гласуваш за Радев- гласуваш за Боташ,кое не е ясно!?

    Коментиран от #82, #88, #123, #134, #161

    09:35 06.02.2026

  • 80 фраза

    13 3 Отговор
    Това изявление на ЦАР № 2 ме убеди окончателно да не гласувам за Радев.
    .
    Чекайте новите 800 дни.... И коалиция с кръстника на корупцията Ахмад Доган.

    09:37 06.02.2026

  • 81 Ай стига с тази Русия при Радев, бе!

    7 7 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    Дай пример как реално и на практика с какво е подкрепил Радев Русия?!
    Само глупости пишете.
    Румен е евроатлантически кадър.
    Ако беше обратното досега да го бяха осветили и неутрализирали!

    Коментиран от #146

    09:37 06.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Радев

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "Точно":

    на малкия пръст на Орбан не може да стъпи ....

    Защото е безпринципен, и случая с референдума го доказа ...

    09:37 06.02.2026

  • 84 ои8уйхътгрф

    10 1 Отговор

    До коментар #65 от "Но имат":

    Ами лесно бе- казаха ти вече, че ГЕРМАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА ГЛАСУВАНЕ В ЧУЖБИНА... Значи е напълно нормално и приемливо САМО ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ В СТРАНАТА да определят нейното развитие... На швабите нещо да им е станало като не гласуват в чужбина- не...

    09:37 06.02.2026

  • 85 Български паспорт

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Но имат":

    Всеки може да си купи. Продават ги същите, дето пишат правилата.

    09:38 06.02.2026

  • 86 Потресен

    7 4 Отговор

    До коментар #82 от "Не е ясно":

    И аз това питам! Русия обяви ,че ги очаква

    Коментиран от #89, #121, #135, #160

    09:38 06.02.2026

  • 87 Ганка

    5 5 Отговор
    Борисов е виновен този отвратителен кариерист да си живурка с любовница-съпруга 9 години като АБпФК.На пълна и абсолютна издръжка от народа.Всичко.От-До.Дори връзките на обувките му са от държавния бюджет.Но това е нищо,защото ще продължим да го дондуркаме в скута си до живот.Днес,когато едвам си плащаме тока,неговия го плаща бюджета.

    09:39 06.02.2026

  • 88 Ти си

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Потресен":

    влах от Козлодуй. Знам те, след два месеца ще смениш физиономията си. Какво е това Боташ?

    09:40 06.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Пак не разбрал

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Но имат":

    Не се забранява,но се ограничава.Който иска намира начин,иначе си търси оправдание.Всеки познава по някой НЕВЪЗВРАЩЕНЕЦ.Аз лично,знам за жена,която говореше по Скайп само с родителите си и не се завърна за погребението на майка си,а бяха в добри взаимоотношения.Как мислите,пука ли й за България.

    Коментиран от #93

    09:42 06.02.2026

  • 91 Мим

    11 3 Отговор
    Този Радев същия ли е.Ами той от сега почна да ни разочарова с това изказване.Да не би да чака гласове от Турция или от Бангладеш Трябва да се упомни иначе нищо добро него чака....

    Коментиран от #92

    09:43 06.02.2026

  • 92 Наблегни на правописа малчуган

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Мим":

    преди да обсъждаш Радев!

    Коментиран от #145

    09:46 06.02.2026

  • 93 Колега,

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Пак не разбрал":

    ограничаването е вид забрана, но в по-малка степен. И на евреите нацистите някога са ограничили правото им на придвижване в концлагери, а не са го забранили. Приемам аргументите то, винаги съм бил против на гласуването в чужбина особено в Турция, но сега голямото зло е Пеевски, а не Доган.

    09:46 06.02.2026

  • 94 Избирайки между

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Означава,":

    ,, твореца" и отрочето, съхраняваш семката.

    Коментиран от #124

    09:46 06.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #95 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:48 06.02.2026

  • 98 Разкри се

    7 4 Отговор
    Радев е от ДПС!

    1. БОТАШ
    2. ГЛАСУВАНЕТО ЗА ДПС ЗАД ГРАНИЦА

    Въпрасът е, кой го финансира Доган или Пеевски?

    09:48 06.02.2026

  • 99 Пламен

    7 1 Отговор
    Ще гласуват тези, които плащат данъци в България. Няма други да ни определят живота
    Ако някой пожелае, може да иде до съответното посолство или консулство и да гласува.
    Радев, ти си предател

    09:48 06.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Защото

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Избирателка":

    написаното от теб се нарича военен преврат и диктатура. Член сме на ЕС и НАТО и ще се наложим да храним чужди армии. Просто е.

    09:50 06.02.2026

  • 102 Гечко

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ти откъде знаеш?":

    Синдромът на сварената жаба е твоята диагноза.

    Коментиран от #119

    09:52 06.02.2026

  • 103 Коста

    3 9 Отговор
    Само сглобката ППДБ може да спаси България от този зелен чорап !

    Коментиран от #113

    09:52 06.02.2026

  • 104 Точно така

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Много правилно":

    Губи се представа какъв точно е живота, Пчо разкази, всеки гледа нещата от своя камбанария.Живяла съм три години в чужбина и съм си идвала всяка година и въпреки това,нямах точна преценка

    09:53 06.02.2026

  • 105 ЗА БЕЛЕНЕ СА МНОГО ПОЛИТИЦИ.

    1 3 Отговор
    СЕГА СИГОРНО БНТ 1 ЩЕ СВСЛЯТ ОТ ИНТЕРНЕТ НОВИНИ ДА ОГРСНИЧАТ ИНФОТО В ЧУЖБИНА ЗА ДА НЕ РАЗБЕРЪТ БЪЛГАР.В ЧУЖБИНА КАКВИ ГИ ВЪРШАТ БГ ПОЛИТИЦИТЕ.

    09:53 06.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Език мой,

    2 2 Отговор
    враг мой. Радев много трябва да се замисли за PR-те си. (Дали пък не го написах, като Гешев?)

    09:56 06.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Мнение

    2 4 Отговор
    Вървете смъртното наказание. Обесете тумора, който убива нацията заедно с неговите метастази. Давайте по телевизията от централния софийски затвор как висят по един от Борисов и шайката му всеки ден. Провокатори като теменужка и алигбегова, които цял живот само само са си уреждали родата и извънбрачните "роднини" да повръщат

    09:56 06.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Валентин

    5 2 Отговор
    абе знаем те че си от статуквото още откак размахваше юмручето ама сега ни напомняш. дано повече хора те видят каква лопата си и ти.

    09:58 06.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 А...сакън

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Коста":

    Виж какви ги вършат пък те--последно--намесени в историята на Петрохан .Навремето наистина имаше секти,които със сладки приказки,омайваха млади хора.На моя съседка дъщеря й от години е в Индия.Била учила,но не им разрешавали телефони ?! Като минат години може майката да отиде,а иначе,те не си идват.Според мен,им "промиват" мозъците

    09:59 06.02.2026

  • 114 Потресен

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Безродника":

    Рина гом на,като теб вече над 35 години

    Коментиран от #117, #137, #159

    10:00 06.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 За Левски си чувал

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Потресен":

    само по телевизията. Хайде, стига. Повтаряте едно и също. Елементарно и банално.

    10:01 06.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 правдата

    6 2 Отговор
    Не трябва граждани които не живеят тук,не плащат данъци тук да определят живота ни.Наложително е премахване на двойното гражданство.Много от притежатели на български паспорт,не са стъпвали тук и не знаят български език.До кога ще продължава тази сага?Изборния процес в Турция е изцяло компрометиран.Това не са избори.Водят ги като стадо,не знаят за какво става въпрос,дават им готова бюлетина.И участват защото са зависими.Нямат избор.Но пък определят нашия живот,не техния.Това не трябва да продължава.

    10:04 06.02.2026

  • 119 Нещо

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Гечко":

    по-т@по не можа ли да измислиш?

    10:04 06.02.2026

  • 120 Борисов

    3 4 Отговор
    загуби турците.
    Със страхливата си оставка той загуби и българите!

    Борисов предава властта на Радев. Явна е договорката между тях. Радев ще упарвлява, Борисов ще го подкрепя зад кулисите, ще запази място ан трапезата. Радев, Борисов и Доган ще редят следващата сглобка.

    Опозиция остават ДПС, Възраждане и Нинова. Всички останали се залепиха за Радев.

    Така Борисов предаде евроатлантизма в България! ГЕРБ са минало.

    Коментиран от #129

    10:04 06.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 И как така

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Костя-песа на Бойко":

    стигна до тези"умопомрачителни" заключения?!Възраждане е най българската партия,която не се влияе ни от ляво ни от дясно!А това за връзка с герб са абсолютни глупости!

    10:05 06.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Нищо

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Избирайки между":

    не избирам, НИКОГА не съм гласувал за ДПС както и да се казва. Това е етническа партия 🤬

    10:08 06.02.2026

  • 125 Потресен

    4 2 Отговор

    До коментар #117 от "Въпроса бе":

    Така е! Борим се за България, за идеалите на възрожденците ни. Слаба богу сбъдват се тези идеали. Бавно и с много предатели,НО се сбъдват! Децата ни го доказват, млади, умни, перспективни,отворени към света и цивилизацията. Зад нас е мрака, който искат да ни върнат, е, няма да стане, не!

    Коментиран от #130, #138, #154, #155, #156, #158

    10:09 06.02.2026

  • 126 Ама искат

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Двойното гражданство":

    Понеже от ПП им обясняват колко са умни и красиви,защото само интелигентни млади хора гласуват за тях,а тези в чужбина си мислят,че са велики,а ние тук лелки ГЕРБ и според тях,не разбираме живота,нищо,че стоим и градим и тяхната Родина,пък те ще върнат някога,но не сега,ама сега ще ни натресат някоя партия,пък после кел файда,че ще кажат сори,шарлатани са,ама ние ще им "сърбаме попарата" тук.

    10:09 06.02.2026

  • 127 Този доколкото го познавам

    4 2 Отговор
    Този, доколкото го познавам по предишните му действия, след 1 година ще е за закриване на още повече изборни секции извън ЕС. Към момента това е модерно - това проповядва. После може да е обратното. Това е партия "Моментен интерес".

    10:10 06.02.2026

  • 128 Е как да спечелят

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    ГЕРБ имат 650 000 гласоподаватели на последните избори тук, в България. Това е голяма маса. Не можеш да я сравниш с 30 000, гласуващи навън. Говорим за разлика 20 пъти, а не в проценти.

    10:12 06.02.2026

  • 129 Делян Славчев

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Борисов":

    Я пак?

    Коментиран от #136

    10:15 06.02.2026

  • 130 Потресена

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Потресен":

    Локалните и те са наши деца,сега научаваме,че някой обучава децата ни с оръжие в ръка и я в Мексико,я някъде другаде.Пък ние си учим децата да спазват правилата в българските училища.Слагаш всички младежи в графа "Браво",а възрастните в графа "боклук",обаче истината не е такава.Затова повечето българи сме "вдигнали ръце" и се спасяваме поединично.

    Коментиран от #149

    10:18 06.02.2026

  • 131 Внасяха,

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "прав си, но":

    защото цените у нас бяха по-ниски. Ситуацията ще се промени. Но, по-важното и по-трудно бе, да останат тук и да се борят да променят нещата.

    10:19 06.02.2026

  • 132 Плащането на данъци

    3 1 Отговор
    няма нищо общо с правото на гласуване.

    Човек може да живее в чужбина и да плаща местни данъци и такси в България, ако има недвижимости. Ако има МПС в България, както много хора имат, също плаща данъци и застраховки за него. Ако има регистриран бизнес в Бълагрия- също дължи данъци и осигуровки. Много живеещи в чужбина плащат българско здравни осигуровки , понеже те са много ниски. Така имат право да се лекуват в България, където няма чакане с месец и достъпът до лекар е много лесен. За зъболекар- още по - лесен.

    И обратното- хора , живеещи в България могат да не плащат данъци и осигуровки. 30 % е сивият сектор в България. Всеки трети получава доходи под масата, за които не плаща нищо. Сума народ не плаща осигуровки. Сума бизнесмени не осигуряват хората си и крият доходи по офшорки.

    С каакво тези хора са заслужили птравото да гласуват?

    Мислете малко, не повтаряйте папагалски опорки!

    Правото на гласуване се урежда ЕДИНСТВЕНО СЪС ЗАКОН.
    Ако законът позволява на всички български граждаани да гласуват, данъците нямат никакво значение!

    Ако законът налага ограничения, както се прави с новите поправки , те СЪЩО ТРЯБВА ДА ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ!

    Демек, ако живееш в България, но имаш неплатени данъци, такси, осигуровки,застраховки, глоби и т.н, също трябва да имаш ограничения за гласуване!

    10:23 06.02.2026

  • 133 !!!?

    6 3 Отговор
    След като дезертира от Президенството Кеша започна да ползва думата 《демокрация》като носна кърпичка...!
    За 9 години той не я е употребявал толкова често колкото последните три, четири седмици...току виж обединил всичката демократична олигархия...!!!?

    10:24 06.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Бойк Методиев

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Делян Славчев":

    Кое не ти е ясно?

    10:26 06.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    МУНЧО НЕ ZAЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ....................... ТОZИ АГЕНТ НА КГБ , ПОДДЪРЖА , ВРАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ ..................... ВИЖТЕ САМО "МЪРТВЕШКОТО" МУ ЛИЦЕ .................. ФАКТ !

    10:45 06.02.2026

  • 142 Офф

    2 3 Отговор
    И тоя ли по фейсбук от диванчето. А стига! Излез сред хората, ей, що не смееш? Нали затова уж "слезе"! Поооганец!

    10:45 06.02.2026

  • 143 Българи!

    2 1 Отговор
    Вчера марионетките на уродливото 190-килограмово туловище Пеевски и жалките му слуги - ГЕРБерастките измамници и перстъпнице, които ограбиха, съсипаха и срутиха България, остатъчните елементи от "Позитано" и разбира се- чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество,, най-верните лакеи на туловището с тегло 190 кг., извършиха чудовищно престъпление към народа и крехката ни демокрация! Лакеите на уродливото туловище забраниха на повече от милион българи, живеещи в чужбина, да гласуват! Защото така им заповяда туловището с тегло 190 кг., което ги държи всички на къса каишка! А наглият комунизъм Стойнев, който пелтечи повече от политическия номад Дилов, имаше цинизма да заяви, че не може да гласуват българи в чужбина, понеже не плащат данъци тук! Не наглост, потресавмаща наглост, която може да роди само една червена кратуна, задръстена от ръждясали сърпове и чукоев! Да, те може да не плащат данъци тук, но семействата им България, и всички техни близки оживяват благодарение на тях бе, Стойнев! Ти знаеш ли колко стотици хиляди и милиони влизат в България всеки месец точно от българите в чужбина! Хора, ниот един глас на зиборите за позитанските измамници, за чалгарите на сакатия учиндолец, за СИКаджийския престъпник Боко и престъпната му шайка, и особено - за личните жалки и смешни "депутати" на Туловището!

    10:49 06.02.2026

  • 144 Лалугер

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    И само да допълня.Въпреки че се отнася за мой братовчед който замина за Чикаго през 1999г. с жена си и двете си дъщери,искам да кажа как малката дъщеря която по това време беше 3 или 4 клас,отказа да говори български,и сега не може да комуникира даже с баба си в България.Семейството взе гражданство,но братовчеда иска да се върне след пенсиониране щото казва че там няма да стига за нищо.Въпреки че се касае за близък роднина,съм съгласна с всичко това.

    10:53 06.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Марк

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Ай стига с тази Русия при Радев, бе!":

    Не е така.Все едно саудитски молла да стане християнин.Вълка козината си мени но нрава никога.Поговорка преживяла векове.Просто няма как Радев с един курс да стане американски войник.Абсурдно е.И самите американци са наясно.Целите на запознаването с войници от Вършавския договор беше друга.И има резултат.Той е пред Вас-много хора го смятат за натовски генерал.А той е къртица.Разберете го.Вие какво си мислите,че ЦРУ не знае кой е Радев?

    Коментиран от #153

    10:56 06.02.2026

  • 147 Ефтин Популис

    7 1 Отговор
    Радев, без популизъм мола ! На гастърбайтерите въобще не трябва да се дава право да гласуват. На изселниците в Турция също. Тези хора са направили своя избор да живеят, работят и плащат данъци в чужбина. Те не милеят за България и на тях изобщо не трабва да се дава право да гласуват !

    10:58 06.02.2026

  • 148 чичо Манчо

    2 1 Отговор
    А защо след толкова кандърми и екстри народа напуска България и дори социолозите са единодушни,че днес тук живеят не по-вече от 5 млн.индивиди.Махаме непълнолетните нямащи право на глас и остават....?Затова не трябва да има двойно гражданство.В едно гласуваме живи и умрели.Хаоса е пълен но контролиран за да печелят изборите и едни и същи образи са депутати до преклонна възраст.Да,има вече професия депутат.

    11:09 06.02.2026

  • 149 Потресен

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Потресена":

    Демокрацията е борба,това не е мясго, където да се мързелува. Нява го соца всеки са си краде, всимки да сме ,,равни,, . Труд,труд,труд= просперитед!!

    11:15 06.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Хи хи хи

    2 2 Отговор
    Голямо шоу ще пада с Румбата в парламента Ще го направят крив и щастлив

    12:06 06.02.2026

  • 152 Откъдето и да пише някой

    3 0 Отговор

    До коментар #145 от "Цената":

    бъркането на У и О не е правописна грешка, а показва неграмотността на глупака!

    12:19 06.02.2026

  • 153 Ами Радев е българин,

    4 1 Отговор

    До коментар #146 от "Марк":

    за разлика от глупаците безродници ползвани от националните ни предатели да го заливат с глупави лъжи.

    12:21 06.02.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 За България

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Потресен":

    не се бори с лъжи и пропаганда. Така се излага безз-родника мразещ България!

    12:27 06.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Та не е ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "Потресен":

    какво прави един без-зродник в България? На мен тук парцали и глупаци не ми трябват.

    12:29 06.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Истината

    3 2 Отговор
    Гагаузкия на Буци унищожи вота в САЩ, великобритания и другите държави извън ЕС, а анадолските Шиши пак ще си ги докара тук с автобуси

    12:36 06.02.2026

  • 163 Щтф

    2 0 Отговор
    Какви сънародници са турците бе ,да го д....т

    12:45 06.02.2026

  • 164 Ами за кой

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Спас":

    Да гласувам бе ??????
    За Гюро Михайлов ли

    12:47 06.02.2026

  • 165 Историк

    1 3 Отговор
    Фюрерът копейкин под лозунга уж срещу ДПС прокара кремълска забрана за гласуване на българите във Великобритания,САЩ,Канада, Австралия, Нова Зеландия, Африка,Азия, където са най-многобройни. Сценариите на ДС-КГБ мафията в България винаги са били срещу България. Факт е, че с изборния закон умишлено се отнема конституционното право на глас на всеки българин, което може да се реши с едно изречение- гласуване по пощата и електронно гласуване. В ЕС само в България няма такова. А няма,защото 3 млн.българи напуснаха страната,защото са недоволни от управлението и ако всички гласуват, КГБ-ДС статуквото ще бъде ликвидирано. Радев се прави на загрижен,но е част от статуквото и се радва на това поредно безобразие,защото обслужва всички прокремълци.

    Коментиран от #171

    12:59 06.02.2026

  • 166 ПЕНКО

    2 1 Отговор
    МОЖЕ ДА СА НИ СЪНАРОДНИЦИ , НО НЕ ВСИЧКИ СА ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ !!!!! НИКАКВО ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО !!!!! ГЛАСУВА СЕ С ЛИЧНА КАРТА С БЪЛГАРСКИ ПОСТОЯНЕН АДРЕС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:00 06.02.2026

  • 167 евроамерикаски контрол

    0 1 Отговор
    Румбата е същото което ви мореше и досега.Като го намразите ви пращат следващия спасител да избирате.

    13:18 06.02.2026

  • 168 Кой какъв е

    0 2 Отговор
    Интересно, а Костя е толкова доволен, че са лишили де факто българите в чужбина да гласуват. А нали си подадоха ръце с Радев? Тези изявления на бившия президент, без ясни цели и програма, звучат точно като изцепките на Пеевски.

    13:46 06.02.2026

  • 169 Стига с това гласуване и субсидии

    0 0 Отговор
    има Политическа икономика,при всички етноси има бедни и богати,да пазим земята,въздуха,небето,те ни носят данъци и здраве,мир,свят без войни,без насъскване едни срещу други

    14:00 06.02.2026

  • 170 Стига сте вярвали на фейсбук

    0 1 Отговор
    това може да го е писал някой от роднините и др. докопали телефона му 😊😊😊

    14:12 06.02.2026

  • 171 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #165 от "Историк":

    Куче краставо, скрий се някъде и се моли да не те намеря...

    Живеещите ЗА ПОСТОЯННО извън страната НЯМАТ НИКАКВО ПРАВО да решават съдбините на страната... Повече от 20 години имах двойно гражданство и АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ за каквото и да било в Русия- живеех в бг, гласувах в бг... И вервай ми, винаги съм имал мнение по въпроса кой да управлява Русия, но след като тогава НЕ ЖИВЕЕХ ТАМ не съм ходил да гласувам- нямам моралното право да решавам... Един гол паспорт не значи нищо- гласуваш там където живееш постоянно, толкова е простичко...

    14:52 06.02.2026

  • 172 Горски

    1 1 Отговор
    Повечето българи в България, които са решили да останат и да се блъскат в тая държава, не са особено положително настроени, че разни сънародници, обърнали гръб на родината от единия егоизъм - определят съдбата на българите тук. Който иска да гласува, нека си дойде в България. Когато умрял най големия ЗАВОЕВАТЕЛ- монголеца Угедей хан, неговата армия се ВРЪЩА от Европа, където са завзели Полша и Унгария, за да изберат НОВ хан на многолците и пропътуват 10 хиляди километра на кон. Според мен право на глас трябва да се дава срещу квитанция за платени данаци за предходната на изборите година. Добре би било да ограничат и гласуващите в България "чужденци" от едни квартали със специфични имена.

    16:31 06.02.2026

  • 173 145325

    0 1 Отговор
    Тюх .. сега и този ще го храним, таман бяхме наситили очите на другите.

    17:13 06.02.2026

