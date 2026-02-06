Новини
България »
Над 2200 места в детски ясли в София са застрашени от закриване

Над 2200 места в детски ясли в София са застрашени от закриване

6 Февруари, 2026 12:02 1 180 13

  • детски ясли-
  • медицински сестри

Към момента недостигат 300 медицински сестри в детските градини в столицата

Над 2200 места в детски ясли в София са застрашени от закриване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 2200 места в ясли в София са застрашени от закриване, ако медицинските сестри в пенсионна възраст прекратят трудова дейност. Според действащото законодателство, всяка яслена група, за да съществува трябва задължително да има по две медицински сестри, а при недостиг едната да бъде заменена от педагог, назначен обаче на длъжност медицинска сестра. Поради това условие желаещи няма. Има ли решение на казуса, за да не се стига до там, че докато се чака построяването на нови детски градини, действащи яслени групи да бъдат закривани.

В столичната 8 детска градина има три яслени групи, които се посещават от 69 деца. Недостиг на медицински сестри няма. Ключовият момент обаче е възрастта им. Най-младата е на 62 години, а най-възрастната на 80. Антония Донева е медицинска сестра, която от дълго време е посветила живота си на децата. Тя е на 70 години. Макар да е в пенсия, не спира да работи.

Антония Донева – медицинска сестра: "Децата, имащи нужда от ясла са на все по-малка възраст, а сестрите на все по-голяма, но някак си се допълваме. За мен ще бъде тъжно да си остана вкъщи, но в един момент ще искам и да си почина, има предел, не може да си до края на живота тук, но винаги ще са на сърцето ми децата."

Величка Попова - директор на 8 ДГ "Проф. Д-р Елка Петрова": "В един момент, ако тези жени решат да прекратят трудовата си дейност, не мисля, че ще имаме възможност да намерим по-млади техни заместнички."

По изискване сега във всяка яслена група трябва да има по две медицински сестри. В случай на недостиг се прави изключение като за втора мед сестра се назначава педагог, но на длъжност медицинска сестра.

Десислава Желязкова – зам.-кмет по образование към Столична община: "Което определено прави тази позиция непривлекателна, тъй като на хората не им тече стаж по специалността. Ако само медицински сестри над 70 години напуснат системата, това означава повече от 2000 деца в София да останат без яслена грижа. Затваряме постоянно яслени групи поради липсата на персонал. И тази година генералното класиране ще бъде с още по-малко места за деца в яслена възраст, това е реална заплаха."

Директори на детски заведения поставят въпроса – каква е необходимостта децата в яслени групи да бъдат отглеждани от медицински сестри. А Столичната община настоява за нормативни промени.

Десислава Желязкова – зам.-кмет по образование към Столична община: "Яслената грижа да премине от МЗ в МОН, яслената грижа да се осъществява основно от педагогически специалисти. Медицинските сестри, които сега работят в яслите, имат своето място в кабинетите в училищата и детски градини."

Величка Попова - директор на 8 ДГ "Проф. Д-р Елка Петрова": "Всеки един завършил предучилищна педагогика би се справил. Първа долекарска помощ периодично се организира за целия персонал, минава се това обучение."

Към момента липсват 300 медицински сестри в детските градини в столицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    17 0 Отговор
    Няма мед. сестри и куп други специалисти, заради БЕЗХАБЕРИЕТО на инсталираните във властта! Но за сметка на това ПАРТИИ, които смучат пари от държавния бюджет, колкото искаш. Народ не остана, но партии за кражби има.

    12:09 06.02.2026

  • 2 Родител 1 и 2

    8 1 Отговор
    Нас деца не ни трябват. Който иска да има деца да си ги гледа на село.

    12:24 06.02.2026

  • 3 Жалка картинка

    7 0 Отговор
    За моето дете нямаше място нито в ясла, нито в детска градина.

    Коментиран от #4

    12:24 06.02.2026

  • 4 Важното е...

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жалка картинка":

    ... че сме в клуба на "Златния милиард"!!!

    12:26 06.02.2026

  • 5 Има изход!

    6 0 Отговор
    Връщайте се на село, смело!

    Коментиран от #12

    12:30 06.02.2026

  • 6 Васил Терзиев

    9 0 Отговор
    Софиянките им нареждам да спират да раждат! ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАНУЛЯВАНЕТО

    12:31 06.02.2026

  • 7 Тошко Мамуна

    10 0 Отговор
    Ще вкараме внос за 500 долара.

    12:32 06.02.2026

  • 8 закривай тая държава

    10 0 Отговор
    цялата държава е за закриване

    12:34 06.02.2026

  • 9 оня с коня

    9 1 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    12:35 06.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Васко ДС-то

    3 0 Отговор
    Бих дарил за детските градини, но нямат регистрирано НПО.

    13:14 06.02.2026

  • 12 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Има изход!":

    Да не би там да има медицински сестри?

    16:39 06.02.2026

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Ама нали за нашите лумпени е по важно синята и зелената зона.

    17:05 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове