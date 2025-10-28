Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Депутатите се събират на извънредно пленарно заседание в 13:00 часа. Единствената точка в дневния им ред е второто четене на промените в Закона за лечебните заведения.
Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица, след като Здравната комисия отхвърли законопроектите на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и "Възраждане", припомни "Нова телевизия". Решението на управляващите е увеличението на възнагражденията в сектора да се запише в бюджета на Здравната каса.
Протестите на младите лекари: Изобличават ли се язвите в българското здравеопазване
Заявките са от догодина основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата, а за медицински сестри и акушерки- 125 на сто от средната заплата.
Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на "Продължаваме Промяната", която събра подкрепата на всички партии в опозиция.
1 Това е най- наглото нещо
Тези охранени «представители» на народа в НС общо взето не знаят за какво гласуват, не влагат никакъв разум, а си дават гласа по разпореждане на един или друг водач на глутницата!
Нищо не оправдава увеличаване заплатитетна лекарите, а още по- малко на тези, които още не са дипломирани!
Ревем за нероден Петко!
07:37 28.10.2025
2 Тошко
07:45 28.10.2025
3 Това е неморално и
Защо не се коментира, фалшивите диагнози, от които се източва здравнвтвмкаса, смъртните случаи порадитнезнание и немърлтво изпълнение на задълженията им, отношението към пациентите, никакво посещение по домовете, такса обслужване при личните е грабеж. Цялата здравна система е една грешка!
07:49 28.10.2025
4 Съкратете с 50% администрацията
07:54 28.10.2025
5 Тома
08:00 28.10.2025
6 Трол
08:04 28.10.2025
7 20 милиарда лева МАЛКО ЛИ СА
НЗОК се източва БЕЗОБРАЗНО.
Последен скандал: 5-та градска наем за ПЕТ скенери за 25 милиона лева. Като един нов ПЕТ скенер е 7 милиона лева. Една пътека за НЗОК за ПЕТ скенер е 1800 лв., като само 20% са за болници, 80% за частните фирми.
Един слухов апарат 800 лв. като НЗОК покрива 400 лв. 400 лв. са неплатени от НЗОК хормонални изследвания, доплащани от пациент.
Безобразие. Намаляйте кражбите в НЗОК от частни фирми.
Едно лекарство в държавна болници 34 лева, същото лекарство в Частна 64 лева.
Повечето частни болници са на депутати и бивши политици, както и фирмите им, източващи НЗОК.
Оставка на БКП, ГЕРБ, СДС, ДПС, ДБ, ПП, ИТН.
Отново грабят чрез повишаване на Здравни вноски.
По-високи здравни от тези в Германия, съотношение спрямо ДОХОД и ЗАПЛАТИ, с доплащане от пациентите..
08:08 28.10.2025
8 Тези хора са
Не иска да остава в България, никакви ПАРИ.
За да се изгради професионално един лекар са необходими минимум 10 г. стаж след специализация.
Откъде накъде от моите данъци ще му плащам да трупа опит като млад, и после да бяга в Чужбина.
Българите не сме си намерили здравето на Улицата.
Хора без диплома искат ПАРИ. Все едно шьофор без Книжка да иска увеличение на Заплатата.
Невероятен Цинизъм и Популизъм на Партиите.
Хора без Дипломи, шамани да искат увеличаване на заплати.
Без диплома си НИКОЙ.
08:14 28.10.2025