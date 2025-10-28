Новини
Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

28 Октомври, 2025

Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на "Продължаваме Промяната", която събра подкрепата на всички партии в опозиция

Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите се събират на извънредно пленарно заседание в 13:00 часа. Единствената точка в дневния им ред е второто четене на промените в Закона за лечебните заведения.

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица, след като Здравната комисия отхвърли законопроектите на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и "Възраждане", припомни "Нова телевизия". Решението на управляващите е увеличението на възнагражденията в сектора да се запише в бюджета на Здравната каса.

Заявките са от догодина основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата, а за медицински сестри и акушерки- 125 на сто от средната заплата.

Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на "Продължаваме Промяната", която събра подкрепата на всички партии в опозиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е най- наглото нещо

    5 0 Отговор
    Което, ако приемат увеличение на заплатитеина алчната мафия в бяло, ще е нож за хората право в сърцето!
    Тези охранени «представители» на народа в НС общо взето не знаят за какво гласуват, не влагат никакъв разум, а си дават гласа по разпореждане на един или друг водач на глутницата!
    Нищо не оправдава увеличаване заплатитетна лекарите, а още по- малко на тези, които още не са дипломирани!
    Ревем за нероден Петко!

    07:37 28.10.2025

  • 2 Тошко

    3 0 Отговор
    150% е малко, на млад и нагъл студент поне 5000% трябва да е заплатата от средната. Веднага да се запише в закон.

    07:45 28.10.2025

  • 3 Това е неморално и

    6 1 Отговор
    Човешки неоправдано, става въпорс за увеличаване на заплатите на докторите!?
    Защо не се коментира, фалшивите диагнози, от които се източва здравнвтвмкаса, смъртните случаи порадитнезнание и немърлтво изпълнение на задълженията им, отношението към пациентите, никакво посещение по домовете, такса обслужване при личните е грабеж. Цялата здравна система е една грешка!

    07:49 28.10.2025

  • 4 Съкратете с 50% администрацията

    4 0 Отговор
    Намалете с 50% заплатите на джандарите и ще дойдат парите

    07:54 28.10.2025

  • 5 Тома

    6 0 Отговор
    А няма ли да гласуват заплатите на директорите на болници.От 100 бона на 200

    08:00 28.10.2025

  • 6 Трол

    2 0 Отговор
    Вместо да им вдигнат заплатите, да пуснат още 1-2 ковида, та да захлебят малко.

    08:04 28.10.2025

  • 7 20 милиарда лева МАЛКО ЛИ СА

    6 0 Отговор
    10 милиарда лева от Държава бюджет за ГОДИНА, при 6 милиона население. И още 10 милиарда лева от доплащане доболнична помощ от Пациенти. Юрогария е единствената държава в ЕС, в която пациентите доплащат над 50% лично. 2007 г. един милиард лева НЗОК. 1997 250 милиона за 9 милиона население.
    НЗОК се източва БЕЗОБРАЗНО.
    Последен скандал: 5-та градска наем за ПЕТ скенери за 25 милиона лева. Като един нов ПЕТ скенер е 7 милиона лева. Една пътека за НЗОК за ПЕТ скенер е 1800 лв., като само 20% са за болници, 80% за частните фирми.
    Един слухов апарат 800 лв. като НЗОК покрива 400 лв. 400 лв. са неплатени от НЗОК хормонални изследвания, доплащани от пациент.
    Безобразие. Намаляйте кражбите в НЗОК от частни фирми.
    Едно лекарство в държавна болници 34 лева, същото лекарство в Частна 64 лева.
    Повечето частни болници са на депутати и бивши политици, както и фирмите им, източващи НЗОК.
    Оставка на БКП, ГЕРБ, СДС, ДПС, ДБ, ПП, ИТН.
    Отново грабят чрез повишаване на Здравни вноски.
    По-високи здравни от тези в Германия, съотношение спрямо ДОХОД и ЗАПЛАТИ, с доплащане от пациентите..

    08:08 28.10.2025

  • 8 Тези хора са

    2 0 Отговор
    БЕЗ ДИПЛОМИ. Как така на ХОРА БЕЗ ДИПЛОМИ ще им увеличавате заплати????? На отличници-ДА, безплатна Специализация в Чужбина, после доживот работа в България.
    Не иска да остава в България, никакви ПАРИ.
    За да се изгради професионално един лекар са необходими минимум 10 г. стаж след специализация.
    Откъде накъде от моите данъци ще му плащам да трупа опит като млад, и после да бяга в Чужбина.
    Българите не сме си намерили здравето на Улицата.
    Хора без диплома искат ПАРИ. Все едно шьофор без Книжка да иска увеличение на Заплатата.
    Невероятен Цинизъм и Популизъм на Партиите.
    Хора без Дипломи, шамани да искат увеличаване на заплати.
    Без диплома си НИКОЙ.

    08:14 28.10.2025

