Инж. Куманов за случая "Петрохан": Планината беше превърната в зона на страх

Сдружение „Балканка“ е сред първите, които още през 2022 г. сигнализират институциите за сериозни нарушения в района на прохода Петрохан – незаконни ограждения, въоръжени мъже с маски и ограничаване на достъпа до планината. Това разказа пред "Тази сутрин" по бТВ инж. Димитър Куманов, който подчертава, че въпреки подадените сигнали и констатираните нарушения, държавата не е предприела адекватни действия.

„Значи, ние бяхме първите още в 2022 година, които сигнализираха за това, че там на това място има разни въоръжени до зъби хора с маски, с каски и че блокират достъпа до планината на туристи, на хора, които ходят, берат билки, гъби, боровинки, червени. Така че сега само го съобщих това нещо като факт“, заяви Куманов.

На въпрос дали хората, за които е сигнализирано тогава, са същите, които по-късно са станали жертви на тройното убийство, той е категоричен, че не може да потвърди подобна връзка. „Нямам представа. Аз дори, в интерес на истината, аз самия лично не съм видял нито един от тях“, каза Куманов.

Въпреки това представители на „Балканка“ са направили проверка на място след първите сигнали.

„Пробвахме се веднъж, тогава, април месец, мисля, че беше 2022, след като стана скандала с това, че те блокират хората, защото ми мислеха няколко човека планинарчета, че се блокира достъпа до пътеката за Тодорини кукли. И ние отидохме на проверка да видим дали на нас ще ни направят някакъв проблем“, разказа той.

По думите му видяното тогава е било притеснително.

„Отидохме до самата хижа, видяхме, че са си заградили огромна част от територията с електропастири, пет реда. Имаше камери, имаше вериги на входа към пътя за хижата. Помотахме се половин час, но никой от тях не дойде.“

Куманов уточни, че сдружението е проучвало организацията, свързана с тези действия.

„Ние ги разследвахме като имена – откъде са тия хора, каква им е организацията, кога е създадена. Това, което казват, е 2022 година.“

По думите му са подадени сигнали до редица институции.

„Пускахме сигнали до Министерството на околната среда и водите, защото те размахваха едно рамково споразумение с министерството. После пуснахме сигнал до Изпълнителната агенция по горите и до РИОСВ София, тъй като те бяха оградили територия от държавния горски фонд и територия, която попада в НАТУРА 2000 без никакви процедури.“

Реакция все пак е имало, но без реален резултат.

„Получихме писмо от Изпълнителната агенция по горите, че са оградили незаконно и са им дали предписания да махнат оградата. Всичко това съм го публикувал във Фейсбук.“

Най-сериозният проблем според Куманов обаче е бил страхът, насаден сред хората.

„Най-възмутителното беше, че тия хора блокират достъпа до планината на нормалните хора. Ограждат си вътре в НАТУРА 2000 каквото си поискат и го оправдават като опазване на природата.“

Той подчертава, че районът традиционно е посещаван от местни хора.

„Аз там камъните ги познавам поименно. Лятото съм виждал много хора, включително и от околните села, които берат гъби, билки, боровинки. Това е една от ползите на НАТУРА 2000 – хората да могат да се възползват от природата.“

По-късно обаче картината рязко се променя.

„През август 2022, когато пресъхна Искърската река, по Петроханското плато не видях нито един човек. Нула. Никой да не смее да ходи там. Това не е възстановяване на живот. Това е изолиране на място.“

Според Куманов хората действително са били спирани.

„Абсолютно блокирано. Те ги беше страх. А страхът е много опасно нещо – поражда съпротива и срещу самата мрежа НАТУРА 2000.“

През 2024 г. той е бил разпитван и от ДАНС. „Да. Някъде през 2024 ме викаха да разкажа всичко, което знам, и им показах всички документи.“

Какво точно са разследвали службите, той не знае.

„Не съм питал, защото знаех, че няма да ми кажат. Но блокиране на такава територия с такива средства означава, че не искаш хора да се мотат там, за да не видят какво правиш.“

Относно тройното убийство Куманов отказва да спекулира, но е категоричен за отговорността на институциите.

„Не мога да кажа. При всички положения е свързано с това какво са правили тия хора там, което аз не знам. Но мога да кажа едно – ако тогава държавните органи си бяха свършили работата, най-вероятно това нямаше да се случи.“

По повод появилите се твърдения за злоупотреби с деца в района, той е категоричен.

„Твърдо не. Аз не съм забелязал. И не съм чул от колеги. Основното беше, че препятстват достъпа и никой не знае какво правят.“