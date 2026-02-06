Новини
6 Февруари, 2026 13:05

Още през 2022 г. са подадени сигнали за въоръжени мъже, ограждения и блокиран достъп в района

Инж. Куманов за случая "Петрохан": Планината беше превърната в зона на страх - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Сдружение „Балканка“ е сред първите, които още през 2022 г. сигнализират институциите за сериозни нарушения в района на прохода Петрохан – незаконни ограждения, въоръжени мъже с маски и ограничаване на достъпа до планината. Това разказа пред "Тази сутрин" по бТВ инж. Димитър Куманов, който подчертава, че въпреки подадените сигнали и констатираните нарушения, държавата не е предприела адекватни действия.

„Значи, ние бяхме първите още в 2022 година, които сигнализираха за това, че там на това място има разни въоръжени до зъби хора с маски, с каски и че блокират достъпа до планината на туристи, на хора, които ходят, берат билки, гъби, боровинки, червени. Така че сега само го съобщих това нещо като факт“, заяви Куманов.

На въпрос дали хората, за които е сигнализирано тогава, са същите, които по-късно са станали жертви на тройното убийство, той е категоричен, че не може да потвърди подобна връзка. „Нямам представа. Аз дори, в интерес на истината, аз самия лично не съм видял нито един от тях“, каза Куманов.

Въпреки това представители на „Балканка“ са направили проверка на място след първите сигнали.

„Пробвахме се веднъж, тогава, април месец, мисля, че беше 2022, след като стана скандала с това, че те блокират хората, защото ми мислеха няколко човека планинарчета, че се блокира достъпа до пътеката за Тодорини кукли. И ние отидохме на проверка да видим дали на нас ще ни направят някакъв проблем“, разказа той.

По думите му видяното тогава е било притеснително.

„Отидохме до самата хижа, видяхме, че са си заградили огромна част от територията с електропастири, пет реда. Имаше камери, имаше вериги на входа към пътя за хижата. Помотахме се половин час, но никой от тях не дойде.“

Куманов уточни, че сдружението е проучвало организацията, свързана с тези действия.

„Ние ги разследвахме като имена – откъде са тия хора, каква им е организацията, кога е създадена. Това, което казват, е 2022 година.“

По думите му са подадени сигнали до редица институции.

„Пускахме сигнали до Министерството на околната среда и водите, защото те размахваха едно рамково споразумение с министерството. После пуснахме сигнал до Изпълнителната агенция по горите и до РИОСВ София, тъй като те бяха оградили територия от държавния горски фонд и територия, която попада в НАТУРА 2000 без никакви процедури.“

Реакция все пак е имало, но без реален резултат.

„Получихме писмо от Изпълнителната агенция по горите, че са оградили незаконно и са им дали предписания да махнат оградата. Всичко това съм го публикувал във Фейсбук.“

Най-сериозният проблем според Куманов обаче е бил страхът, насаден сред хората.

„Най-възмутителното беше, че тия хора блокират достъпа до планината на нормалните хора. Ограждат си вътре в НАТУРА 2000 каквото си поискат и го оправдават като опазване на природата.“

Той подчертава, че районът традиционно е посещаван от местни хора.

„Аз там камъните ги познавам поименно. Лятото съм виждал много хора, включително и от околните села, които берат гъби, билки, боровинки. Това е една от ползите на НАТУРА 2000 – хората да могат да се възползват от природата.“

По-късно обаче картината рязко се променя.

„През август 2022, когато пресъхна Искърската река, по Петроханското плато не видях нито един човек. Нула. Никой да не смее да ходи там. Това не е възстановяване на живот. Това е изолиране на място.“

Според Куманов хората действително са били спирани.

„Абсолютно блокирано. Те ги беше страх. А страхът е много опасно нещо – поражда съпротива и срещу самата мрежа НАТУРА 2000.“

През 2024 г. той е бил разпитван и от ДАНС. „Да. Някъде през 2024 ме викаха да разкажа всичко, което знам, и им показах всички документи.“

Какво точно са разследвали службите, той не знае.

„Не съм питал, защото знаех, че няма да ми кажат. Но блокиране на такава територия с такива средства означава, че не искаш хора да се мотат там, за да не видят какво правиш.“

Относно тройното убийство Куманов отказва да спекулира, но е категоричен за отговорността на институциите.

„Не мога да кажа. При всички положения е свързано с това какво са правили тия хора там, което аз не знам. Но мога да кажа едно – ако тогава държавните органи си бяха свършили работата, най-вероятно това нямаше да се случи.“

По повод появилите се твърдения за злоупотреби с деца в района, той е категоричен.

„Твърдо не. Аз не съм забелязал. И не съм чул от колеги. Основното беше, че препятстват достъпа и никой не знае какво правят.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    27 16 Отговор
    Единственият който сам си призна че ги е финансирал и спонсорирал е кмета Терзиев от ПП/ДБ !!! Но аз лично не виждам никаква връзка между това , че ПП защитава единствено бизнеса , а българският бизнес и "Ало, Маджо" били създадени от ДС!!! А пък разправят че кмета на София бил от ДС семейство! Не вярвам на такава работи и не виждам връзка!!! Няма как ДС да създад престъпна организация и да си измисли удобнни политически креатури които да и слугуват, особено доблестните ПП , които пък се отчитали на "Ало Маджо" !!! Лъжа и внушения !!!

    13:09 06.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    39 20 Отговор
    Хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ а Дечо Василев е счетоводителя на Бойко Борисов от 2005 г когато стана кмет досега.

    Коментиран от #7, #20

    13:13 06.02.2026

  • 3 Извода след интервюто

    45 9 Отговор
    Хубаво са се изтрепали, нека планината е свободна.

    13:13 06.02.2026

  • 4 не-специалист

    59 14 Отговор
    То ,без човек да е специалист веднага му става ясно , че схемата е - дрога /от Мексико/ , канал /през Сърбия/ и яки пачки за "спонсорите" , които са уреждали и регистрацията на НПО-то и договора /уж. споразумение/ с МОСВ ,и разрешителните за оръжия дето ни армията , ни МВР нямат и оборудването ,и дроновете и джиповете и недосегаемостта . Няма да пиша кои са , щото вече всички ги разбрахме . Не се учудвам , за пет години всички се убедихме , че ПП/ДБ са готови на всичко , когато става дума за пари .

    Коментиран от #9, #36

    13:14 06.02.2026

  • 5 Бобе

    32 1 Отговор
    Призна си кмета само това което се знае и може безспорно да се докаже.

    Коментиран от #11

    13:16 06.02.2026

  • 6 Дзак

    37 1 Отговор
    И на други места се всява страх у хората!

    13:16 06.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БОЙС ТУ МЕН

    23 1 Отговор
    НАЙ СМЕШНОТО Е ЧЕ
    ВСЕКИ КОМЕНТИРА СЛУЧЯ ТУИН ГИНЦИ
    ОТ ВЪРХА НА СВОЯТА КАМБАНАРИЯ.....
    АКО ПИТАТ И НЯКОЙ ШАХ МАТИСТ
    И ТОЙ ЩЕ КАЖЕ ЧЕ САМО СА СИ
    ИГРАЛИ НА НАСТОЛНИ ИГРИ,МАЙ.....

    13:20 06.02.2026

  • 9 били са многофункционални

    8 16 Отговор

    До коментар #4 от "не-специалист":

    Това е странична дейност........Държавата е плащала за основната дейност.....Форт-пост срещу преминаване на двукраки вълци от сърбия и просия с цел.......

    13:22 06.02.2026

  • 10 Кой ми с.а в гащите ?

    29 12 Отговор
    Де що има ПП троляк сега трака ,като за световно и се чуди от колко кладенеца вода да извади, та дано - някой се хване на глуповатите лъжи и оправдания на "вождовете" им , ама ... нЕма сми .

    Коментиран от #66

    13:22 06.02.2026

  • 11 Ааа...

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бобе":

    И кмета се надява да е само това! Дали...?!

    13:23 06.02.2026

  • 12 НПО зелени терористи

    27 8 Отговор
    Топлите бизнес връзки между кръговете на Прокопи и Буци отново лъснаха

    13:24 06.02.2026

  • 13 прокопи

    24 2 Отговор
    От тая история, единственият, който ще има някаква полза, ще е производителя на наденица "Петрохан"...

    13:25 06.02.2026

  • 14 Шумкарин

    18 4 Отговор
    Партизанин за бой се стяга.

    13:27 06.02.2026

  • 15 продължава

    15 1 Отговор
    пеераzgията

    13:28 06.02.2026

  • 16 Откраднаха над 300 хижи

    33 0 Отговор
    в територията!

    13:28 06.02.2026

  • 17 не може да бъде

    29 7 Отговор
    Ндаа , демек - има сигнали в МВР още от 2022 г. , а ? Че , кой ли (пък) беше министър тогава ?! А - РАШКОВ ???!!! Не може да бъде !!! Толкова "честен" човек и професионалист и освен това - АБСОЛЮТНО БЕЗКОМПРОМИСЕН "БОРЕЦ" срещу престъпността !!! А и главният секретар Живко Коцев - и той (много най) "честен и безкомпромисен" (май) беше !!! Че как така не са обезвредили айдуците тогава ???!!! ПП. Забравих да допълня , че Рашков също е еталон за трезвеност , а па Коцев все още не разпознава часовника и заради това НИКОГА през живота си не е имал часовник.

    Коментиран от #26, #39

    13:29 06.02.2026

  • 18 Цеко сифоня

    26 0 Отговор
    И ся последно - бяха ли там ДАНС първи или да !?

    13:30 06.02.2026

  • 19 ДАНЦ

    22 2 Отговор
    Най после смислено обяснение от осъзнат и нормален човек.

    13:32 06.02.2026

  • 20 Промяна

    15 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    измамници И извратеняци крадци лъжци политически чадър властват шарлатанията от5 години насам било това Мръсотията им излиза законите кога за тези

    Коментиран от #25

    13:36 06.02.2026

  • 21 Боруна Лом

    25 0 Отговор
    АБЕ, А КЪДЕ БЯХТЕ ДО СЕГА? КМЕТА И ПОЛИСШЕФА ОТ РАЙОНА ЗНАЯТ ВСИЧКО! СЪВЕТ.... ПИТАЙТЕ В КРЪЧМАТА НА БЪРЗИЯ И ГИНЦИ!

    13:36 06.02.2026

  • 22 Гаф

    18 1 Отговор
    Ако нямаше смърт,щяха да ги награждават,да ги дават за пример.Никой нямаше да смее да шукне.Може и да са батисали някой,кой знаи

    13:41 06.02.2026

  • 23 Кристин Ретард

    22 4 Отговор
    Министър Сандо-канов да излезе и да каже колко деца е изнасилил!!!!
    Мpъсни и гнyсни ПП-та!

    13:45 06.02.2026

  • 24 кой знае

    15 1 Отговор
    какви оргии далавери и зверства са вършили там та са се изпотрепали..

    13:48 06.02.2026

  • 25 Виж сега,

    25 9 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Всичко това е плод на кражбите и разграждането на държавността от простата и крадлива герберска Тиква Борисов. За жалост разграждането на държавността продължава и сега, но Тиквата Борисов е в тандем с Пеевски. Да идва Румен Радев и да се свършва с герберо-пеевските престъпници,

    Коментиран от #34, #61, #63

    13:51 06.02.2026

  • 26 Хотели

    22 10 Отговор

    До коментар #17 от "не може да бъде":

    Стига с тоя Рашков бе,не разбрали , че цялата територия около хижата е на Фидосова,а покупко продажбата е фиктивна,наркоканал на Бако през Сърбия и убийците са едни и същи с тези от къща та в нови Искър

    Коментиран от #60

    13:52 06.02.2026

  • 27 Сила

    22 2 Отговор
    Ивайло Калушев е изгонен от Мексико заради нетрадиционни религиозни практики и наличие на основана от него "духовна "секта ....лесно може да се провери !!! Отделно будистката общност го е отхвърлила като измамник и самозванец ...

    13:55 06.02.2026

  • 28 Шогун

    6 4 Отговор
    Под публикацията за Денков копоите на ГЕРБ и ПП започнаха да се джавкат😂безценно

    13:56 06.02.2026

  • 29 Андрешко

    9 0 Отговор
    Има една народна мъдрост, която казва: Каквото повикало, такова се обадило. С това се изчерпва темата.

    13:59 06.02.2026

  • 30 Сега ли се сети, бе олифречо?

    20 4 Отговор
    Тази хижа я знам от дете!
    Сега съм на 72 години. Има промени, но в основата си е същата, до колкото имам спомени!
    Само един въпрос?
    Има ли някой наивник, който да смята, че това не дело на Борисов и Пеевски?
    Тези типове, контролират и цикъла на жените ни, та няма да знаят какво се случва в Гинци?
    Кметът от коя партия е?

    Коментиран от #55

    13:59 06.02.2026

  • 31 МУТРОДЕМОКРАЦИЯ

    19 4 Отговор
    На Боко и Шиши частните армии. Кой знае още колко гнезда имат.

    Коментиран от #73

    14:00 06.02.2026

  • 32 Тити на Кака

    5 8 Отговор
    Прав е Куманов, всички в тази планина много се страхуваха от Шиши и Буци, загиналите рейнджъри едва отърваваха местните от розовите прасета!
    Сега кой ще пази хората в района, пойма неам!...

    14:00 06.02.2026

  • 33 Кафе

    19 1 Отговор
    Как се вадят толкова разрешителни от най различни институции,как се дават разрешителни за автомати и толкова друго оръжие кой е наредил отгоре на кос за това оръжие от там трябва да се почне с въпросите.всички знаем на КОЙ са МВР, ДАНС, прокуратурата, ГДБОП,там е заровено кучето

    Коментиран от #41

    14:01 06.02.2026

  • 34 Кво

    11 8 Отговор

    До коментар #25 от "Виж сега,":

    Да те гледам! Глупав ли си или да?! Всичко води към ПП/ ДБ и ДС потомъка който си призна малко..... бременен....

    Коментиран от #45

    14:02 06.02.2026

  • 35 Комунист

    20 0 Отговор
    Тази трагедия нямаше да се случи ако държавните институции си вършеха работата. В страната цари пълна анархия и разруха, а мафията процъфтява.

    14:03 06.02.2026

  • 36 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "не-специалист":

    Голи приказки

    14:04 06.02.2026

  • 37 Разбирач

    3 8 Отговор
    Абе цяла седмица ни заминавате с един битов скандал

    14:05 06.02.2026

  • 38 Мърляви малки еднорози

    11 2 Отговор
    Нищо нормално не се е случвало в тази хижа. Дори и да не ги е убил Ивайло, явно са станали свидетели на нещо, което не е трябвало. За, да, са се измъкнали къщата на ужасите има таен изход, и Ивайло и останалите са били по - близко до него. Защо иначе са убити отвън. А не във вилата.. Няма невинни там с изключение на момчето, жертва на цялата алтернативност.

    Коментиран от #43

    14:05 06.02.2026

  • 39 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "не може да бъде":

    Службите казаха, че нищо незаконно не е вършено.

    14:06 06.02.2026

  • 40 Идва човека

    3 4 Отговор
    Румен ще ги хване престъпниците и ще ги върже,както бежанците,ако помните.

    14:06 06.02.2026

  • 41 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Кафе":

    Кой е видял автомати

    Коментиран от #44

    14:08 06.02.2026

  • 42 ту-туу

    10 3 Отговор
    Така е в България след сикаджииско мутренско герберско и магнитско с-и-ско управление,4 съдии абдекират от делото с Кожуха и назначенията им са тъпи вместо кадърни назначение те назначават тъ-аци

    14:12 06.02.2026

  • 43 Момчето

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "Мърляви малки еднорози":

    Момчето е било в базата на морето според татко заедно с ламата.Изведнъж всички телефони аут. Хората са подготвени.

    Коментиран от #48

    14:12 06.02.2026

  • 44 Хотелиерство

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Местните хора са ги виждали въоражени с автомати и маски на лицата

    14:13 06.02.2026

  • 45 Ха сега де

    13 4 Отговор

    До коментар #34 от "Кво":

    Зад всичко това в тази история стоят герберастите и се мъчат да прехвърлят престъпленията си на други. В парламента всички гербави депутати са престъпници. Оръжия, убийства, дрога и какво ли не е свързано с герберските бандити.

    Коментиран от #54

    14:14 06.02.2026

  • 46 Aлфа Вълкът

    11 2 Отговор
    Гледам ги тези момчета на снимката, жертвите и предполагаемия им убиец – героя.
    Нито могат да ми забранят нещо, нито да ме накарат да го направя.
    Има един чорлав анализатор на ПП-ДБ дето ги защитава и им бил приятел. И него, и тях като погледнеш приличат на хора склонни към извращения в това число и кмета дето излезе да ги защитава.
    Теза 1 си остава – убийство на държавно ниво.
    Теза 2 – наистина са извратеняци и политически лидери ги светнали преди да ги свържат с тях.
    Теза 3 – някой родител ги е наказал.

    14:14 06.02.2026

  • 47 Хижар

    15 1 Отговор
    Хижите в България са свърталища на наркотрафиканти и престъпници. Никой не проверява хижите и затова там се вършат поголовно престъпления. Трябва здраво да го изтарашат.

    14:15 06.02.2026

  • 48 Няма много

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Момчето":

    Невинни в тази кафява история. А и полицията помага с никаквия си капацитет. Безсилие отвсякъде.

    14:17 06.02.2026

  • 49 Кафе

    9 1 Отговор
    Кой дава пари за такова оборудване за над милион евро ако не може да ги избие десетократно,а и повече, оборудване от най висок клас имащи военните на развитите страни

    Коментиран от #52

    14:17 06.02.2026

  • 50 Жилищната сграда в която живеем

    10 0 Отговор
    Също е превърната в зона на страх макар и много хора да не си дават сметка за това но то не значи че не е така. Квартална клика е взела властта и прави каквото си иска не без значението на покровителите с "права".

    Коментиран от #58

    14:19 06.02.2026

  • 51 Анджо

    5 3 Отговор
    Фантазиите нямат край, тук е пълно с фантаст писатели и си мисля защо не напишете някой роман а се занимавате да пишете тука.🤷🤌

    14:20 06.02.2026

  • 52 Ямбол

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Кафе":

    За да пазят горите тия рейнджъри, като чели на някой му пука за горите, навсякъде е яка анархия и никой не го интересува нищо

    14:21 06.02.2026

  • 53 665

    5 2 Отговор
    Тия шамшали са си повярвали много и са изпържили картел, който пък им е пратил сикариусите.

    14:23 06.02.2026

  • 54 Ха после де

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Ха сега де":

    Зад всичко тава стоят пепейците и техния баща фатмака.

    14:25 06.02.2026

  • 55 Да ,бе , да

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Сега ли се сети, бе олифречо?":

    Чистите като детска сълза ПП-ейци им козируват и ги спонсорират.Хайде стига!

    14:29 06.02.2026

  • 56 Общества

    7 1 Отговор
    Общества в които младите са зомбирани за лесни пари, да купиш дрънкулка от Китай и да я продадеш с надценка. Или да купиш злато, акции, крипто с цел изкарване на пари, а не с цел запазване на парите.

    Това винаги води до извращения в обществото.

    Според мен нивото трябва да се върне в 2010 та година.

    Пълно нулиране на социални мрежи. Зукърбърг има едно копче Delete. Изтриване на всички информации.
    Мутреси, мутри, джипове, Малдиви ще изчезнат и няма да ни се натрапват.

    Интернет да се използва изцяло за работа и за бизнес.

    14:29 06.02.2026

  • 57 Ако бяхме извън еврозоната и

    6 6 Отговор
    Извън сухопътния Шенген
    Това нямаше да се случи

    14:29 06.02.2026

  • 58 Закона за етажна собственост

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Жилищната сграда в която живеем":

    Прави жилищните блокове комуни
    Трябва всички фирми с апартаменти офиси в жилищните блокове да отидат в бизнес центровете

    14:34 06.02.2026

  • 59 Много мълчаливи

    8 2 Отговор
    От толкова народ как никой нищо не знае?По татово време щеше да има много бой преди разпита,а след разпита пак бой.

    14:35 06.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мигранти

    5 1 Отговор
    не наркотици и други тинтири минтири. Пещера вход Турция изход Бг район Странджа, пещера вход район Понор изход Сърбия.

    14:39 06.02.2026

  • 63 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Виж сега,":

    РР ХАХАХА А ПРЕСТЪПНИЦИ СА ШАРЛАТАНИЯТА И ТО БЕЗНАКАЗАНИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ИМАЛИ И ПАРАВОЕННИ В ПЛАНИНАТА А МЕТЕЖНШЦИТЕ ПОДПАЛВАЧИ НА СОФИЯ

    14:39 06.02.2026

  • 64 Виждали са

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    Виждали са Фидосава да се завира по пещерите да крие нещо.

    14:40 06.02.2026

  • 65 ЕЕееееееее

    7 1 Отговор
    таман мислих да ходя във Мексико безплатно да плувам с делфини и други риби да се вра във пещери и да се наливам по цял ден със текила и то взеха че ги изпотрепаха тези добри самаряни.

    14:41 06.02.2026

  • 66 ДъртАгент

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кой ми с.а в гащите ?":

    особено един с дълга метър немита коса, голямо лъскане им направи .............

    14:52 06.02.2026

  • 67 шиши

    2 1 Отговор
    И около София ще има такава зона като се построй сградата на мястото което пребара като кмет сикаджията герберас,а сега архитект Борисова ще го строй

    15:03 06.02.2026

  • 68 Оказа се, че

    3 1 Отговор
    ППДБ и ГЕРБСДС не само седят заедно в скута на Пеевски, ами и общи бандитски бизнеси въртят.

    15:09 06.02.2026

  • 69 Напомнящ

    3 1 Отговор
    Напълно достатъчно е да се видят кои са приятелите и спонсорите на тия от въпросната "държавна агенция",за да се направи извода що за стока са!!! Резултатът е налице,Туин пийкс ряпа да яде!!!

    15:27 06.02.2026

  • 70 0000000000

    1 1 Отговор
    Не само планината, цялата фронтова територия е превърната в зона на страх. Говеда и идиоти на всяка крачка.

    15:31 06.02.2026

  • 71 челен удар ,закривай.......

    2 2 Отговор
    Следващия път да им дадът Козлодуй и АЕЦа да опазват все едно са държавни служители, да ни пазат от бракониерите и ггорските корупционери ,та да се оправи цялата работа и там да търсят злато,съкровища , петрол и редкоземни метали,ама тайно от народа с кучета пушки и базуки ,да пазят с униформа и никой да не знае ни данс ни,ни гранична полиция / а на петрохан е 30 км. гранична зона/ ни МОП ни гдоп ни ,власт ни баба им от Мексико . И всички да са шокирани,не знаели нищо ! Та сега ,това държава ли е,кочина ли е, територия ли е ,правова държава ли е, или си е фермата на животните като в едноименния разказ на Оруел !

    15:43 06.02.2026

  • 72 Земя като човешка длан

    1 1 Отговор
    Какво че виха вълци и чакали из твоите полета и гори, с тез които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали....

    16:04 06.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Голям

    1 1 Отговор
    Близо до сръбската граница, заформили нарко хъб, където хора не били допускани... според мен не са били еколози и любители на природата с изключение на Ивайло Калушев, а бизнесмени, които от време на време са ходели до Мексико и сигурно съвсем не са чували, за мексиканския нарко картел "Синаола"... ей така ходели, за по седмица...за да се "гмуркат". Струва ми се, че Ивайло Калушев в момента се страхува за живота си, защото по някакво чудо не ги е последвал, явно когато са ги екзекутирали не е бил с тях... като спалеолог сигурно се е скрил в някоя нова и никому неизвестна пещера и за да не го намерят си е изключил и телефона...

    16:49 06.02.2026

  • 75 Горски

    1 1 Отговор
    Никой не пази гущерчета, пчелички и тревички с тежко армейско въоръжение. Сигурно е било наркодепо. Кока. Работило с любезното съдействие на някои държавни институции. Къде се покриха Бойко Тиквата и съдружникът му Делян Магнитски ? Няма ли да дадат изявления? Нали Къдравата Сю е техен министър. Как може, едно 8 годишно дете да отсъства от дома си, без родител да пребивава с чужди мъже и то в гората, да пътува с тях, включително и зад граница? Татковците на кмета и на един от тези господа са бивши ДС величия. Съвпадения? Кмета прави дарение на организацията им? Съвпадение? Има сигнали до службите, но службите не си мърдат пръстта. Съвпадение? Онзи закрива рпу-та в района, за да не обикалят хора от мвр. Съвпадение?

    Коментиран от #76

    17:04 06.02.2026

  • 76 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Горски":

    Онзи който закри РПУ управленията в района, вземи да му кажеш името, кажи боклука русофил Бойко Рашков закри районното полицейско управление.

    17:44 06.02.2026

  • 77 явор

    1 0 Отговор
    Трима убити- останалите 5-6 къде са ? Търсели само Калушев ? Значи и той е трябвало да не е жив !

    18:25 06.02.2026

  • 78 И какво

    1 0 Отговор
    стана от 2022 година до сега като се е знаело???

    18:26 06.02.2026

