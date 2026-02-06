Новини
България »
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването

6 Февруари, 2026 14:23 2 898 38

  • адв. димитър марковски-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Свидетели сме на изключително тежко криминално престъпление. Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата

Мария Атанасова

"Свидетели сме на изключително тежко криминално престъпление. Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата Ивайло Калушев", коментира адв. Димитър Марковски в предаването "България сутрин".

Той поясни, че трябва да се изчакат присъствено-обективните доказателства - назначените експертизи, които ще покажат посоката, в която трябва да се върви.

"Разследването трябва безпристрастно да подреди пъзела. Първо, трябва да се изчисти дали става въпрос за убийство", уточни юристът пред Bulgaria ON AIR.

Според него може да става въпрос и за скандал помежду им.

Адв. Марковски отбеляза, че в хижата е имало намерени оръжия, а труповете са с прострелни рани и съдебната експертиза трябва да установи дали изстрелите са извършени с тях, или не.

"Трябва да се направи много внимателна проверка на неправителственото сдружение и да се прецени по какъв начин деца са пребивавали горе. Трябва да се прецени тези деца как са били надзиравани, трябва с тях да разговарят психолози. Обикновено тези места, високо в планините, са много добра база за криминални дейности. Удобно място са за укриване и развиване на каквато и да било криминална дейност", подчерта адвокатът.

По думите му може да се търсят политически нюанси и краски, но е възможно да се ползват от партиите за "политически нужди".

Според Марковски е съмнително и притеснително това, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването толкова време: "Там има нещо, което не е редно".

Той уточни, че обикновено тела се заливат с лесно запалими течности, преди да се запалят, за да се прикрият следите.

"Ако това е била целта с прикриването на телата, не е професионално извършена", обясни адвокатът за пожара.

"Винаги се върви по горещите следи на престъплението. Практиката говори, че в рамките на кратки срокове, ако не се съберат сериозни убедителни доказателства и не се тръгне в правилна посока, нещата ще забуксуват", предупреди Марковски.

Адвокатът коментира и изтеклите интимни видеа от козметични студиа и гинекологичен кабинет.

"Ако се установи, че хората, които са работили, нямат знание, че камерите са извършвали записи и впоследствие се разпространяват, трудно може да се стигне до наказателна отговорност", заяви той.

Марковски посочи още, че този тип престъпления не са тежко наказуеми и може да се стигне до административна глоба.

"Въпрос на доказване е кой е монтирал тези системи и съзнателно ли са извършвани записите", добави той.

По думите му потърпевшите могат да заведат граждански дела срещу собствениците и да търсят обезщетение.


България


  • 1 бою циганина

    12 14 Отговор
    с шиши и кукорчу на петрохана въртяхме едни работи но се объркаха нещата

    14:29 06.02.2026

  • 2 По - странно

    26 2 Отговор
    Е, че родната милиция си няма идея какво става.

    14:31 06.02.2026

  • 3 00014

    26 3 Отговор
    Няма и да се свърже, ако спец службите изпълняват мокри поръчки.

    Коментиран от #6

    14:40 06.02.2026

  • 4 НЕ БЕ, СПЪНАЛИ СА СЕ И СА ПАДНАЛИ САМИ

    22 10 Отговор
    АКО СТАНЕ НЕЩО С МОЙ ПРИЯТЕЛ ЩЕ СЪДЕЙСТВАМ НА МВР, А НЯМА ДА СЕ КРИЯ, ДА СИ ИЗКЛЮЧВАМ ТЕЛЕФОНА, ДА СИ ИЗТРИВАМ И ЗАКРИВАМ ПРОФИЛА, СТРАНИЦАТА, КАКТО СЕ РАЗБРА, ЧЕ СА НАПРАВИЛИ ВСИЧКИ ПЕЩЕРНЯЦИ, ЗЕЛЕНЯЦИ, ГМУРКАЧИ И ПЛАНИНАРИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ...? КАК ЩЕ МЕ УБЕДЯТ ЧЕ, НЯМА НЕЩО ГНИЛО, ЧЕ БИЛИ ДОБРИ, ЧЕСТНИ И СТРАХОТНИ И НЕВИННИ, КАТО СЕ ИЗПОКРИХА?

    Коментиран от #10

    14:44 06.02.2026

  • 5 Тити на Кака

    9 2 Отговор
    Ще си позволя да допълня казаното от адвокат Марковски, като напомня, че работата по множество версии не е просто "никак лошо", а задължителна по действащите протоколи за разследване на тежки престъпления от такъв характер.

    14:45 06.02.2026

  • 6 Тити на Кака

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "00014":

    Готов ли си да се изправиш в съдебна зала за да докажеш твърденията си за спецслужбите като изпълнители на мокри поръчки?

    Коментиран от #8, #18

    14:47 06.02.2026

  • 7 Хасковски каунь

    6 4 Отговор
    Няма по-лесно нещо Ганьо акъл да ти даде

    14:47 06.02.2026

  • 8 Кики на татко 5ко

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тити на Кака":

    Аз имам сенсей!

    14:49 06.02.2026

  • 9 Тримата избягали

    17 2 Отговор
    се крият, понеже се борят за живота си!
    Близките им знаят това много добре и за това се правят, че нямат никаква представа какво се случва.

    Детето и то е застрашено, за това баща му е толкова упорит в твърденията си, че не знае нищо и няма връзка с тях!

    Коментиран от #12

    14:51 06.02.2026

  • 10 Ами сам си задай въпроса

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "НЕ БЕ, СПЪНАЛИ СА СЕ И СА ПАДНАЛИ САМИ":

    защо се крият?

    14:53 06.02.2026

  • 11 Въпросът не е

    15 0 Отговор
    защо се крият!

    А какво знаят, че се налага да бягат и д се спасяват?!

    Ако е така, можем само да стискаме палци на бегълците.

    14:55 06.02.2026

  • 12 Тити на Кака

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тримата избягали":

    Твърде възможно. Но към момента е само една от работните хипотези.
    Надявам се да разберем истината без да станем свидетели на нови жертви!
    Стискам палци на застрашените в тази сложна ситуация!

    14:56 06.02.2026

  • 13 Същият си като баща си

    3 2 Отговор
    Фоклук!

    14:58 06.02.2026

  • 14 Сила

    6 8 Отговор
    Ясно е , че с течение на времето Калушев тотално е изкукал !!! Въпроса е , защо хората около него ( приятели , роднини и общо взето интелигентни познати) не са му помогнали а са насърчавали налудничавите му виждания и разбирания и за капак на всичко са му се "възхищавали " и са му поверявали децата си ....!!!???!!!

    14:59 06.02.2026

  • 15 кочо чистеменски

    6 3 Отговор
    Марковски и ти като баща си сучеш мажеш и слугуваш на бандитие или убийците .Извънземни са сложили камерите марковски и ти като опг но властта говориш или мислиш че може да е ритуално самоубийство и чакаш някакви резултати от слугите на мафията истината за резултатите от експертизите на съдебната медицина .Ти как така взимаш отношение когато не взе отношени за убийствата на мишо бирата на вальо танов на елекси петров нотариуса ,асега се явяваш и мътиш истината за убийствята и говориш глупости бе разбираш от материята .ярки бивши светила от органите на мвр на прокуратурата от криминалистиката казаха че мяфията опг са извършители на престъплението ,а ти чакаш кулишев да го намерят и той да каже как е станало .Вярваш ли си бе марковски ,нали нелегитимния и.д прокурор каза че и калушев може да не е между живите

    15:00 06.02.2026

  • 16 Като те наеме за частен гбвинител

    6 0 Отговор
    Ще му припомниш мнго подробности!
    Да си адвокат, означава чест, а не мърсотия!
    Със стария Марковски сте си лика прилика

    15:01 06.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кака на Тити

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тити на Кака":

    А ти имаш ли доверие на полиция, прокуратура и спецслужби? Как мислиш, защо пострадалите от престъпления българи дори не подават жалби в полицията и прокуратурата? Колко убийства разкриха досега и колко не успяха? При това не успяха да разкрият извършителите на знакови убийства, няма да изброявам, много са. А какви присъди дава съдът за убийства, знаеш ли? На тази територия всеки се спасява сам, защото мафията управлява и си разчиства безнаказано сметките с всеки, който й се стори неудобен. Трябва да си изключително наивен и никога да не си се обръщал към правоохранителните органи, че да им имаш доверие.

    Коментиран от #21

    15:06 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Логично

    7 1 Отговор
    Да се свържат с разследващите, че убийците на тримата в хижата по лесно да ги открият и убият!
    На коя институция в България може да се вярва?
    Държавните органи са в ОСТАВКА!

    Коментиран от #24

    15:11 06.02.2026

  • 21 Тити на Кака

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "кака на Тити":

    Доверието е емоционално отношение и зависи от много неща, свързани с личния ни опит и склонността да вярваме в алтернативното.
    Уважението към държавните институции е задължително, обаче. Защото хора, които с лекота поругават генерализиращо институциите просто съдействат за тяхното унищожаване.
    Преведено чрез прости примери: не изпитвам особено доверие към фигурата на Румен Радев, но никога няма да поругая институцията "Президент". Това е съществена част от моята Родина, която обичам и уважавам.
    Същото е и в днешния казус. Скептичен съм към някои действия на конкретните хора от ДАНС и полицията, които работят на терен. Но това никога няма да ме накара да плюя силовите органи на едро , като ги обявявам за "изпълнители на мокри поръчки". Това са халюцинации на осъзнати или неосъзнати българомразци, които се опитват да затрият покрай гнилото и свестните хора, които работят в системите за национална сигурност.
    Достатъчно ясен ли бях?

    Коментиран от #22

    15:17 06.02.2026

  • 22 кака на Тити

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити на Кака":

    Написал си откровени глупости. Уважението не се дава, то се заслужава. Когато едни необразовани и некомпетентни хора са станали министри, депутати, съдии, прокурори, директори, началници и т.н.,, спираш да уважаващш институцията, която представляват. Авторитетът на институциите се създават от хората в тях, той не идва свише. И, не, не българомразците не уважават институциите, не ги уважават българите, които ги боли, че едни откровени простаци и дори престъпници, превърнаха държавата ни и нейните органи в посмешище. Сега "компетентните" органи се занимават с оплюване на жертвите вместо да търсят убиеца или убийците, а версиите им за случилото се са направо идиотски, Хората, които обичат родината си, не казват, че уважават институция, представлявана от Сарафов или Даниел Митов., те ги критикуват и искат промяна. Ясен ли бях?

    Коментиран от #23

    15:33 06.02.2026

  • 23 Тити на Кака

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "кака на Тити":

    Свободен си да обиждаш събеседника си колкото щеш.
    Тук си в безопасност.

    15:53 06.02.2026

  • 24 Та точно

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Логично":

    Държавни органи са замесени.

    Коментиран от #27

    15:59 06.02.2026

  • 25 Стана като в латиноамерикански сериал

    4 0 Отговор
    Индийските и турските не остават на зад дори италианските. Ние да не сме по лоши.

    Коментиран от #29

    16:24 06.02.2026

  • 26 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Ами така ще е в държавата ,ще има още убийства докато Гълъб Донев не се хване да оправи България .

    16:32 06.02.2026

  • 27 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Та точно":

    Държавните органи -това е ДАНС ,а те на кого се отчитат ? Сещаш ли се сам или ти е трудничко ? Трудничко ли ти е ?

    16:36 06.02.2026

  • 28 Бай Араб

    2 3 Отговор
    Слави Василев говорителя на Румен Радев защо не излиза сега да обясни случая Петрохан ? Вещото лице по всички въпроси свързани с Румен Радев защо се крие ?

    16:39 06.02.2026

  • 29 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Стана като в латиноамерикански сериал":

    Сериала със специалното участие на другаря Боташ

    16:43 06.02.2026

  • 30 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Въоръжените ,,реинджъри ,, са избити без дори да си употребят оръжието . Явно е имало разпра с разярен гъбар , то пък зимата какви гъби ?

    16:47 06.02.2026

  • 31 Горски

    6 2 Отговор
    Ако бяхме една нормална европейска държава..тоя странен тип Калушев досега 100 пъти. МВР да бяха го открили-жив или мъртъв. А и " бащата" на изчезналия му с Калушев син бая съмнителен тип и той. "Спокоен съм вика той". Продължават да крият версиите за това, кой е убиеца. Най-вероятно защото знаят отговора. Този спам, с който ни заливат и тук и по ТВ няма връзка с убийството. Хижата е негова и толкова. Останалото само създава впечатление, че е свестен човек. И най-интересни са ми мъките на говорещи глави да тиражират глупости без да разсъждават изобщо - каква е връзката, защо го подозират? Нямат ли други версии, освен че е превъртял и убил приятелите си? Никой не пази гущерчета, пчелички и тревички с тежко армейско въоръжение. Сигурно е било наркодепо. Кока. Работило с любезното съдействие на някои държавни институции. Къде се покриха Бойко Тиквата и съдружникът му Делян Магнитски ? Няма ли да дадат изявления? Нали Къдравата Сю е техен министър. Как може, едно 8 годишно дете да отсъства от дома си, без родител да пребивава с чужди мъже и то в гората, да пътува с тях, включително и зад граница? Татковците на кмета и на един от тези господа са бивши ДС величия. Съвпадения? Кмета прави дарение на организацията им? Съвпадение? Има сигнали до службите, но службите не си мърдат пръстта. Съвпадение? Онзи закрива рпу-та в района, за да не обикалят хора от мвр. Съвпадение?

    Коментиран от #32, #33

    16:50 06.02.2026

  • 32 Да но

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Бъди по кратък.

    Коментиран от #34

    16:56 06.02.2026

  • 33 Поредицата от съвпадения

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Не е съвпадение.

    16:57 06.02.2026

  • 34 Горски

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да но":

    Добре, но понякога цялата истина не може да се събере в едно изречение.

    16:59 06.02.2026

  • 35 лоби

    2 0 Отговор
    Поредицата от случайности не е случайност.

    Това е оригинала на сто процента е верно. Ако нещо се повтори повече от два пъти това не е случайност. Абсолютно сигурно е.

    17:04 06.02.2026

  • 36 Когато нещо се повтори

    2 0 Отговор
    На втория път започвам да се съмнявам. На третия път съмнението се потвърждава.

    17:10 06.02.2026

  • 37 Все сте

    3 0 Отговор
    свидетели на "тежки криминални престъпления". В завладяната държава няма разкрито престъплиние защото институциите са само свидетели, нищоправещи корумпета

    17:52 06.02.2026

  • 38 Мефисто

    1 0 Отговор
    Така си представям образа на сатаната.

    18:22 06.02.2026

