Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването

"Свидетели сме на изключително тежко криминално престъпление. Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата Ивайло Калушев", коментира адв. Димитър Марковски в предаването "България сутрин".
Той поясни, че трябва да се изчакат присъствено-обективните доказателства - назначените експертизи, които ще покажат посоката, в която трябва да се върви.
"Разследването трябва безпристрастно да подреди пъзела. Първо, трябва да се изчисти дали става въпрос за убийство", уточни юристът пред Bulgaria ON AIR.
Според него може да става въпрос и за скандал помежду им.
Адв. Марковски отбеляза, че в хижата е имало намерени оръжия, а труповете са с прострелни рани и съдебната експертиза трябва да установи дали изстрелите са извършени с тях, или не.
"Трябва да се направи много внимателна проверка на неправителственото сдружение и да се прецени по какъв начин деца са пребивавали горе. Трябва да се прецени тези деца как са били надзиравани, трябва с тях да разговарят психолози. Обикновено тези места, високо в планините, са много добра база за криминални дейности. Удобно място са за укриване и развиване на каквато и да било криминална дейност", подчерта адвокатът.
По думите му може да се търсят политически нюанси и краски, но е възможно да се ползват от партиите за "политически нужди".
Според Марковски е съмнително и притеснително това, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването толкова време: "Там има нещо, което не е редно".
Той уточни, че обикновено тела се заливат с лесно запалими течности, преди да се запалят, за да се прикрият следите.
"Ако това е била целта с прикриването на телата, не е професионално извършена", обясни адвокатът за пожара.
"Винаги се върви по горещите следи на престъплението. Практиката говори, че в рамките на кратки срокове, ако не се съберат сериозни убедителни доказателства и не се тръгне в правилна посока, нещата ще забуксуват", предупреди Марковски.
Адвокатът коментира и изтеклите интимни видеа от козметични студиа и гинекологичен кабинет.
"Ако се установи, че хората, които са работили, нямат знание, че камерите са извършвали записи и впоследствие се разпространяват, трудно може да се стигне до наказателна отговорност", заяви той.
Марковски посочи още, че този тип престъпления не са тежко наказуеми и може да се стигне до административна глоба.
"Въпрос на доказване е кой е монтирал тези системи и съзнателно ли са извършвани записите", добави той.
По думите му потърпевшите могат да заведат граждански дела срещу собствениците и да търсят обезщетение.
1 бою циганина
14:29 06.02.2026
2 По - странно
14:31 06.02.2026
3 00014
Коментиран от #6
14:40 06.02.2026
4 НЕ БЕ, СПЪНАЛИ СА СЕ И СА ПАДНАЛИ САМИ
Коментиран от #10
14:44 06.02.2026
5 Тити на Кака
14:45 06.02.2026
6 Тити на Кака
До коментар #3 от "00014":Готов ли си да се изправиш в съдебна зала за да докажеш твърденията си за спецслужбите като изпълнители на мокри поръчки?
Коментиран от #8, #18
14:47 06.02.2026
7 Хасковски каунь
14:47 06.02.2026
8 Кики на татко 5ко
До коментар #6 от "Тити на Кака":Аз имам сенсей!
14:49 06.02.2026
9 Тримата избягали
Близките им знаят това много добре и за това се правят, че нямат никаква представа какво се случва.
Детето и то е застрашено, за това баща му е толкова упорит в твърденията си, че не знае нищо и няма връзка с тях!
Коментиран от #12
14:51 06.02.2026
10 Ами сам си задай въпроса
До коментар #4 от "НЕ БЕ, СПЪНАЛИ СА СЕ И СА ПАДНАЛИ САМИ":защо се крият?
14:53 06.02.2026
11 Въпросът не е
А какво знаят, че се налага да бягат и д се спасяват?!
Ако е така, можем само да стискаме палци на бегълците.
14:55 06.02.2026
12 Тити на Кака
До коментар #9 от "Тримата избягали":Твърде възможно. Но към момента е само една от работните хипотези.
Надявам се да разберем истината без да станем свидетели на нови жертви!
Стискам палци на застрашените в тази сложна ситуация!
14:56 06.02.2026
13 Същият си като баща си
14:58 06.02.2026
14 Сила
14:59 06.02.2026
15 кочо чистеменски
15:00 06.02.2026
16 Като те наеме за частен гбвинител
Да си адвокат, означава чест, а не мърсотия!
Със стария Марковски сте си лика прилика
15:01 06.02.2026
18 кака на Тити
До коментар #6 от "Тити на Кака":А ти имаш ли доверие на полиция, прокуратура и спецслужби? Как мислиш, защо пострадалите от престъпления българи дори не подават жалби в полицията и прокуратурата? Колко убийства разкриха досега и колко не успяха? При това не успяха да разкрият извършителите на знакови убийства, няма да изброявам, много са. А какви присъди дава съдът за убийства, знаеш ли? На тази територия всеки се спасява сам, защото мафията управлява и си разчиства безнаказано сметките с всеки, който й се стори неудобен. Трябва да си изключително наивен и никога да не си се обръщал към правоохранителните органи, че да им имаш доверие.
Коментиран от #21
15:06 06.02.2026
20 Логично
На коя институция в България може да се вярва?
Държавните органи са в ОСТАВКА!
Коментиран от #24
15:11 06.02.2026
21 Тити на Кака
До коментар #18 от "кака на Тити":Доверието е емоционално отношение и зависи от много неща, свързани с личния ни опит и склонността да вярваме в алтернативното.
Уважението към държавните институции е задължително, обаче. Защото хора, които с лекота поругават генерализиращо институциите просто съдействат за тяхното унищожаване.
Преведено чрез прости примери: не изпитвам особено доверие към фигурата на Румен Радев, но никога няма да поругая институцията "Президент". Това е съществена част от моята Родина, която обичам и уважавам.
Същото е и в днешния казус. Скептичен съм към някои действия на конкретните хора от ДАНС и полицията, които работят на терен. Но това никога няма да ме накара да плюя силовите органи на едро , като ги обявявам за "изпълнители на мокри поръчки". Това са халюцинации на осъзнати или неосъзнати българомразци, които се опитват да затрият покрай гнилото и свестните хора, които работят в системите за национална сигурност.
Достатъчно ясен ли бях?
Коментиран от #22
15:17 06.02.2026
22 кака на Тити
До коментар #21 от "Тити на Кака":Написал си откровени глупости. Уважението не се дава, то се заслужава. Когато едни необразовани и некомпетентни хора са станали министри, депутати, съдии, прокурори, директори, началници и т.н.,, спираш да уважаващш институцията, която представляват. Авторитетът на институциите се създават от хората в тях, той не идва свише. И, не, не българомразците не уважават институциите, не ги уважават българите, които ги боли, че едни откровени простаци и дори престъпници, превърнаха държавата ни и нейните органи в посмешище. Сега "компетентните" органи се занимават с оплюване на жертвите вместо да търсят убиеца или убийците, а версиите им за случилото се са направо идиотски, Хората, които обичат родината си, не казват, че уважават институция, представлявана от Сарафов или Даниел Митов., те ги критикуват и искат промяна. Ясен ли бях?
Коментиран от #23
15:33 06.02.2026
23 Тити на Кака
До коментар #22 от "кака на Тити":Свободен си да обиждаш събеседника си колкото щеш.
Тук си в безопасност.
15:53 06.02.2026
24 Та точно
До коментар #20 от "Логично":Държавни органи са замесени.
Коментиран от #27
15:59 06.02.2026
25 Стана като в латиноамерикански сериал
Коментиран от #29
16:24 06.02.2026
26 Бай Араб
16:32 06.02.2026
27 Бай Араб
До коментар #24 от "Та точно":Държавните органи -това е ДАНС ,а те на кого се отчитат ? Сещаш ли се сам или ти е трудничко ? Трудничко ли ти е ?
16:36 06.02.2026
28 Бай Араб
16:39 06.02.2026
29 Бай Араб
До коментар #25 от "Стана като в латиноамерикански сериал":Сериала със специалното участие на другаря Боташ
16:43 06.02.2026
30 Бай Араб
16:47 06.02.2026
31 Горски
Коментиран от #32, #33
16:50 06.02.2026
32 Да но
До коментар #31 от "Горски":Бъди по кратък.
Коментиран от #34
16:56 06.02.2026
33 Поредицата от съвпадения
До коментар #31 от "Горски":Не е съвпадение.
16:57 06.02.2026
34 Горски
До коментар #32 от "Да но":Добре, но понякога цялата истина не може да се събере в едно изречение.
16:59 06.02.2026
35 лоби
Това е оригинала на сто процента е верно. Ако нещо се повтори повече от два пъти това не е случайност. Абсолютно сигурно е.
17:04 06.02.2026
36 Когато нещо се повтори
17:10 06.02.2026
37 Все сте
17:52 06.02.2026
38 Мефисто
18:22 06.02.2026