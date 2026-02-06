В Козарево на баба, плащала 9 лева ток, ѝ сервират в момента 40 евро

Ямболското село Козарево започна подписка до омбудсмана заради високите цени на тока.

Десетки хора са получили сметки, в пъти по-високи от предишни месеци.

Според кмета на селото недоволството ще премине в протести. Това съобщи бТВ.

С пост в социалните мрежи кметът Теодора Тачева обяви, че подписката ще бъде изпратена до EVN, до КЕВР и Комисията за защита на потребителите. Жителите на селото настояват за проверка на изразходваното електричество и за коригиране на текущите сметки.

От ЕVN - България уточняват, че от 1 януари досега от различни населени места на Югоизточна България са получили общо 400 сигнала за високи сметки, и работят по всички. Вероятната причина е повишено потребление, защото цената на електроенергията не е повишавана от седем месеца.

“Потресени сме от това, което получихме като сметки за електроенергия. Определена баба е плащала 9 лева ток, и ѝ сервират в един момент 40 евро. Просто не можем да стоим безмълвни пред поредното безобразие. Просто крещим от болката, от всичко, което ни се сервира. Затова решихме да стартираме обща жалба подписка“, коментира Теодора Тачева пред бТВ.