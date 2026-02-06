В Козарево на баба, плащала 9 лева ток, ѝ сервират в момента 40 евро

Ямболското село Козарево започна подписка до омбудсмана заради високите цени на тока.
Десетки хора са получили сметки, в пъти по-високи от предишни месеци.
Според кмета на селото недоволството ще премине в протести. Това съобщи бТВ.
С пост в социалните мрежи кметът Теодора Тачева обяви, че подписката ще бъде изпратена до EVN, до КЕВР и Комисията за защита на потребителите. Жителите на селото настояват за проверка на изразходваното електричество и за коригиране на текущите сметки.
От ЕVN - България уточняват, че от 1 януари досега от различни населени места на Югоизточна България са получили общо 400 сигнала за високи сметки, и работят по всички. Вероятната причина е повишено потребление, защото цената на електроенергията не е повишавана от седем месеца.
“Потресени сме от това, което получихме като сметки за електроенергия. Определена баба е плащала 9 лева ток, и ѝ сервират в един момент 40 евро. Просто не можем да стоим безмълвни пред поредното безобразие. Просто крещим от болката, от всичко, което ни се сервира. Затова решихме да стартираме обща жалба подписка“, коментира Теодора Тачева пред бТВ.
ООрана държава
Коментиран от #7, #49
22:05 06.02.2026
бою циганина
22:05 06.02.2026
маке
Коментиран от #53
22:09 06.02.2026
факт
Коментиран від #9, #19, #48, #62
22:10 06.02.2026
Електротехник
Коментиран від #11
22:10 06.02.2026
Що има ли разлика
До коментар #1 от "ООрана държава":ако не гласува за ОПГ ГЕРБ-СДС, а фърли на ПП-ДБ, ДПС-тата, ИТН, БСП, възраждане, величие, МЕЧ или които и да са там унищожаващи ни паразити?
22:12 06.02.2026
ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ
Коментиран від #14
22:14 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Електротехник":Ами светят много по дълго. Ноща е много по дълга.
Коментиран от #33
22:15 06.02.2026
Сатана Z
22:20 06.02.2026
ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ
22:22 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #8 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":В едно Монтанско село имаше един дядо, който когато се стръмни си ляга, когато се съмне, става. Ел. енергия не ползваше. За радио и телевизия не беше чувал. В магазин не влизаше. Бабичката му, една кобра, почина на 50 години от рак. Дъщерите и внучките му починаха една по една. Не му пукаше. Старецът живя 107 години. И тъкмо когато всички си мислеха, че никога няма да пукне, една сутрин съседите го намериха хвърлил топа, а кметът го метна в трапа на разноски на общината. То разноските не бяха големи. Даде на едни цигани шише ракия та изкопаха гроб, съседите сковаха ковчег от някакви дъски от палети, а попа го опя без пари.
Коментиран от #17
22:27 06.02.2026
Време е да ги пометем всичките!
Коментиран от #27, #31
22:34 06.02.2026
Стенли
До коментар #4 от "факт":Ама иначе сме в клуба на богатите 😁
22:37 06.02.2026
Кипят безмислени разговори
Коментиран от #22, #24
22:38 06.02.2026
Дзак
Коментиран от #23
22:40 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Дзак":Защото фонд "Сигурност на Енергийната система" е празен. Бизнесът засмука парите и иска още.
22:43 06.02.2026
отец Шменти Капели
До коментар #20 от "Кипят безмислени разговори":Не е внучката виновна, бабата гледа порно по цяла нощ.
22:44 06.02.2026
Напред 6 меса го плащам
22:45 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Добре бе,":Бабичката да извади 20 евро и да си плати тока. В гроба ли ще ги носи?
Коментиран от #30, #45
22:45 06.02.2026
хаха
До коментар #18 от "Време е да ги пометем всичките!":Шегаджия! ХАХАХА
Крадоха и се спотайваха 35+ години...плямпаха "мъ то комунизъмъ свърши бря. секи за себе си!"
А сега тръгнали да врещят.
Ае "всеки за себе си" бе! Оправяйте се в онова Блато. Скатавки такива.
Сума ти хора изгаснаха и никой не им помогна, ама като опря до тях и започнахте да пискате а?
22:45 06.02.2026
Пилотът Гошу
22:46 06.02.2026
Софиянец
22:46 06.02.2026
хаха
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Където си иска ще ги носи бе комуне.
ХАХАХА!
Коментиран от #42
22:47 06.02.2026
стоян георгиев
Коментиран от #35
22:47 06.02.2026
Пилотът Гошу
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Аха, тя бабата седи до сутринта на компютъра да цъка игрички... Нали ляга с кокошките и става с тях ма, кви лампи и 5 лева... Явно не се и топли на ток, иначе няма как да има 9лв сметка предния месец...
Коментиран от #43
22:48 06.02.2026
Феникс
Коментиран от #36, #37, #92
22:48 06.02.2026
хаха
До коментар #34 от "Феникс":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева.
22:54 06.02.2026
Брависимо
22:55 06.02.2026
Гост
22:57 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #33 от "Пилотът Гошу":В Клисурския манастир имаше един дядка, който не беше монах, а се грижеше за градината и животните на манастира. Цялото му имущество беше един юрган, който ползваше само зимата. Когато се по затопли го мяташе на едни куки на стената и го забравяше. Дюшек и легло нямаше. Спеше на един сламенник. Ток, радио, телевизия - не знаеше какво е това и не го интересуваше. Беше много странен дядка, един такъв мъдър и философски настроен. Хортувах си с него, когато ходех в манастира. Игумена ми беше приятел. Живя над 100 години, по едно време пукна, но не помня кога.
22:59 06.02.2026
Стеф
"важното е да се помага на Украйна"
Коментиран от #67
23:01 06.02.2026
Чумбер
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Ползваш -плащаш . Не ползваш - не плащаш . Така трябва да е за всичко , а не дране на общо основание като при едни 240 изедници гласуващи за собствени бизнеси ограбващи и общото и частното , вечно вдигащи си заплатите .
23:02 06.02.2026
ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ
моля данко хаирсъзинада ме извини , но той бе поводът да го напиша.
И НЯМАМ грам желание да го обидя или уча.
23:04 06.02.2026
ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ
моля данко хаирсъзинада ме извини , но той бе поводът да го напиша.
И НЯМАМ грам желание да го обидя или уча.
Коментиран от #51
23:05 06.02.2026
Бъркаш
До коментар #4 от "факт":Какви чужди ЕРП-та - Две от трите ЕРО-та са български. Поинтересувай се.
Коментиран от #52
23:05 06.02.2026
Иванов
До коментар #1 от "ООрана държава":Изкахге Европейски съюз и товави се полага глад и мизерия
23:06 06.02.2026
урко
23:10 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #47 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":Че кое му е грубото? Стил на писане - Ярослав Хашек. Ако въобще си чувал за него. Разбира се великият Хашек е недостижим. Но стилът му може да се ползва като основа.
ПП. Жокер. Името Ярослав Хашек няма да го намериш в менюто на кварталната кръчма, в листа с ракиите.
23:12 06.02.2026
Май и трите са на тукашни бандити
До коментар #48 от "Бъркаш":ЧЕЗ не го ли купи върбаковата циганка на тиквите?
Коментиран от #54
23:18 06.02.2026
Посетител
До коментар #3 от "маке":Море, по онова време , когато тока е бил 2 стотинки, кражби нямаше. Едно че биеха през пръстите - образно казано, а и при тия цени - не си заслужавало да се излага човек.
Коментиран от #56, #58
23:22 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #52 от "Май и трите са на тукашни бандити":EVN е на една австрийска община.
23:23 06.02.2026
Никой
23:25 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #53 от "Посетител":Кражби на енергия нямаше. На никой не му минаваше и през ум. Но беше мизерия, та еша си няма. Ако я разкажа младежите ще започнат ритуално да се самоубиват по улиците, а една нежна душа тук ще ме обвини в грубиянщина.
Коментиран от #59
23:27 06.02.2026
Домашен любимец
23:29 06.02.2026
Никой
До коментар #53 от "Посетител":Беше евтино
23:34 06.02.2026
Посетител
До коментар #56 от "Данко Харсъзина":Хайде сега, откъде накъде мизерия?! Собствено жилище имаше ли? Имаше! Имоти на село (които са имали села) имаше ли? Имаше! Лека кола - чисто нова, не "нов внос"? Не говоря за марки или модели, лека кола... Домовете ни, обзаведени не бяха ли? За каква мизерия ми говориш?!
Коментиран от #60, #74
23:39 06.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #59 от "Посетител":Абе беше си мизерия от всякъде, а хлябът от мъката по чер. Да не дава Господ. Добре, че се занимавах с черна борса и ченч на валута, та поминувах добре. Но за тези, които бачкаха като роби за по 120лв.на месец, животът беше гадост. Аз изкарвах горе долу на ден и пак едва се справях. Когато не са ме погнали куките де.
Коментиран от #63
23:51 06.02.2026
С писма няма да се получи.
Коментиран от #71
23:55 06.02.2026
Ама се смеем на зеленски а
До коментар #4 от "факт":Ама се смеем на зеленски че си унищожил народа а не се вижаме тук как ни унищожават без война дори
23:57 06.02.2026
Посетител
До коментар #60 от "Данко Харсъзина":Занимавал си се 90-те! По соца ще се правиш на чейнчаджия ама кога ме нема! Бил си спекулант.
Коментиран от #66, #68
23:58 06.02.2026
Хохо Бохо
"цената на електроенергията не е променяна от 1 януари, а последната корекция е от 1 юли 2025 г...."
Източник Факти.бг
00:00 07.02.2026
Смърфиета
00:12 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #63 от "Посетител":През 90те ченча и черната борса умряха, защото ги легализираха. Черната борса и ченча бяха в зенита си по времето на соца. Шитках всичко. Дънки, якета, кожени якета, цигари, пиячка и каквото се не сетиш. Менках долари, марки и всякаква друга валута с които се снабдявах лятото по морето. Магурата и Кристал. Бяха славни времена.
00:15 07.02.2026
Академик Денков
До коментар #44 от "Стеф":Бихте ли ми го поставили отзад, ако обичате? Трябва да се помага и на Израел.
00:16 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #63 от "Посетител":Робите работеха за 120лв. месечно бруто, а аз им продавах едни дънки по 130лв.,маратонки 200лв.кожено яке 300лв. Доларът го шитках на 3лв.,а после на 4 и 5лв.
Коментиран от #70, #93
00:19 07.02.2026
Смърфиета
До коментар #68 от "Данко Харсъзина":Един еврейски хомосексуалист, на име Красен Станчев разтягаше такива комплексарски локуми, но сега е престарял и ти ще го заместваш.
Коментиран от #73
00:23 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #61 от "С писма няма да се получи.":Това се засича много лесно, дори без специална апаратура. Едва ли някой ще си позволи да го прави. Все пак в ЕРПтата работят инженери, а не идиоти.
Коментиран от #76
00:24 07.02.2026
Про стачка
00:27 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #70 от "Смърфиета":Изкарваха се добри пари, без да работиш и да строиш комунизъм. Разбира се имаше си някой неудобства и негативни моменти, но с времето се свиква.
Коментиран от #75
00:28 07.02.2026
Смърфиета
До коментар #59 от "Посетител":Абе беше си мизерия, защото това, което ти описваш е пълният набор. В много случаи нещо липсваше. Заводската почивка на някоя мизерна почивна станция в планината, или на бунгала на морето забрави да споменеш. Две седмици, две години майчински, милицията биеше, нямаше такива неща като сега, в магазините имаше непрекъснати дефицити, особено храните, ако оставим консуматорските стоки на страна, които бяха въпрос на престиж... Но то върви и с ОФ и партийната организация, с шапкари, войнишки изпращания, сватба, свекър и свекърва, ходатайства за всичко със задължителните уиски и тоблерони, за дънки забрави...
00:31 07.02.2026
Смърфиета
До коментар #73 от "Данко Харсъзина":Еми то и сега си има разни неудобства. Сега обаче е пълно с обоклучени типове: улицата е станала много трудна. За 35 години нещата са си мбали мааата.
00:35 07.02.2026
Смърфиета
До коментар #71 от "Данко Харсъзина":Работят инжинери, които са пълни идиоти. Кожодери! Водата и парното обаче са по-големият проблем. Там наистина трябва да се реже до корен. Няма един от тия, който да не е за пандиза. Източването на ТЕЦ София е като за световно. И тука никаква Украйна и никаква Русия не са ни виновни. Свиквайте, мааа му, в клуба на богатите сте вече, ще плащате европейски сметки. Сега идва и либерализацията на тока. Тиквата хвърля хеликоптерни пари на крадците, чиновниците и пенсионерите. Всички други да лягаме и да мреме ли?
Коментиран от #79
00:40 07.02.2026
Недоволния
Коментиран от #80, #83
00:46 07.02.2026
Читател
Коментиран от #81
00:54 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #76 от "Смърфиета":Нация която 45 години е строила комунизъм и е оцеляла, няма да загине никога. Инче и сега е като преди. Едни бяха в клуба на богатите, а други за 120лв брутна заплата бяха роби и строяха комунизъм.
Та и сега така. Едни ще са в клуба на богатите, а други ще бачкат на 600 евро минимална заплата, а дори и без заплата. Разликата е, че няма да са роби и няма да строят комунизъм.
Диалектика.
00:55 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #77 от "Недоволния":Толкова ли си невеж, че не можеш да си провериш електромера дали навърта повече или не? Ще ти кажа без дори да го проверявам. Не навърта. Иначе може да си недоволен колкото си искаш. Това е твое право.
00:59 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #78 от "Читател":Клуба на богатите е за... БОГАТИ. В България ги има много. Бедняците нямат достъп. Осве това, за да има богати, трябва да има и бедни. Ако беше чел дебели книжки шеше да го знаеш, а освен това и да си заможен.
Коментиран от #82
01:05 07.02.2026
Така е Даньо,
До коментар #81 от "Данко Харсъзина":Особено богат е твоят собственик Тиквоч Банкяский. Не го ни го бърла евро, ни злато, ни левро.
01:08 07.02.2026
Някой
До коментар #77 от "Недоволния":Същата шашма се подготвя със водата като се монтират умни/крадливи/ водомери дистанционни за да си пишат колкото числа име удобно на вик.Под предлог че нямало вода как не ги е срам зимата се давиме от много вода реките преливат, вода колкото искаш в изобилие наводнения а лятото суша къде е отишла и къде отива един бог знае.вик управниците само чакат малко да засушее и почват да реват няма вода краде се загуби по мрежата,а сега зимата се давиме от вода защо не помислят тая изобилна вода да я стопанисват някъде.
Коментиран от #87
01:08 07.02.2026
Сатана Z
Коментиран от #86
01:09 07.02.2026
Здрасти
01:11 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #84 от "Сатана Z":Една електрическа духалка 2 kW за 24 часа изразходва ел. енергия за 10 лева. Ако внучката е била няколко дни на гости и ето ги 40 лева.
Ако някой си мисли, че ще вземат да проверяват 2 500 000 електромера, значи е голям наивник. То и чисто физически няма кой да извърши тази проверка. Таско говори глупости на кило, защото хабер си няма за какво идва реч.
01:26 07.02.2026
Данко Харсъзина
До коментар #83 от "Някой":Ти си подмени водомерите своевременно, че ще береш ядове. Аз си питах задните части да ги подменя и после ми направиха пришки.
01:30 07.02.2026
ТЪРСИМ БАЛАМУРНИЦИ ОТ ЧЕЗ ИЗЧЕЗВАЙТЕ
Коментиран от #90
01:34 07.02.2026
...
Който е за булекзит да пътува...
01:43 07.02.2026
...
До коментар #88 от "ТЪРСИМ БАЛАМУРНИЦИ ОТ ЧЕЗ ИЗЧЕЗВАЙТЕ":Брато, не чу ли?
"последната корекция на тока е от 1 юли 2025 г..."
Публикувано е във факти.бг...
01:47 07.02.2026
Много
04:46 07.02.2026
ганю
До коментар #34 от "Феникс":Това ще стори Русия
Ще му целувате снимката на Бай Тошо.
гнила страна
05:45 07.02.2026
ганю
До коментар #68 от "Данко Харсъзина":Всичко беше родно
долара беше 0,96лв нафта за горене 0,02 лв,бензин 0,26 лв
ток 0,02лв/кВч,заплати 180-220 лв.с- 40 лв можеше да се храниш на месец
тези на норма вадеха добри пари
сега нямате нищо нито селско стопанство ни индустрия
в клуба на богатите сте ама за да ви подхвърлят огризки под масата
скоро ще пасете патки
05:52 07.02.2026
Овцете пак ги стрижат
06:03 07.02.2026
Да сезира
06:07 07.02.2026
Жеро
06:57 07.02.2026
Георги
07:02 07.02.2026
Васил
09:16 07.02.2026
Прости
11:12 07.02.2026