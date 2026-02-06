Новини
В Козарево на баба, плащала 9 лева ток, ѝ сервират в момента 40 евро

В Козарево на баба, плащала 9 лева ток, ѝ сервират в момента 40 евро

6 Февруари, 2026 22:04

От ЕVN - България уточняват, че от 1 януари досега от различни населени места на Югоизточна България са получили общо 400 сигнала за високи сметки

В Козарево на баба, плащала 9 лева ток, ѝ сервират в момента 40 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ямболското село Козарево започна подписка до омбудсмана заради високите цени на тока.

Десетки хора са получили сметки, в пъти по-високи от предишни месеци.

Според кмета на селото недоволството ще премине в протести. Това съобщи бТВ.

С пост в социалните мрежи кметът Теодора Тачева обяви, че подписката ще бъде изпратена до EVN, до КЕВР и Комисията за защита на потребителите. Жителите на селото настояват за проверка на изразходваното електричество и за коригиране на текущите сметки.

От ЕVN - България уточняват, че от 1 януари досега от различни населени места на Югоизточна България са получили общо 400 сигнала за високи сметки, и работят по всички. Вероятната причина е повишено потребление, защото цената на електроенергията не е повишавана от седем месеца.

“Потресени сме от това, което получихме като сметки за електроенергия. Определена баба е плащала 9 лева ток, и ѝ сервират в един момент 40 евро. Просто не можем да стоим безмълвни пред поредното безобразие. Просто крещим от болката, от всичко, което ни се сервира. Затова решихме да стартираме обща жалба подписка“, коментира Теодора Тачева пред бТВ.


  • 1 ООрана държава

    88 2 Отговор
    Пак да гласувате за герб

    Коментиран от #7, #49

    22:05 06.02.2026

  • 2 бою циганина

    40 9 Отговор
    голяма работа

    22:05 06.02.2026

  • 3 маке

    75 1 Отговор
    И по зле ще става, въпрос на време е, а то не е много...А някога тока бе 2 стотинки и бай Ганьо пак си крадеше)))

    Коментиран от #53

    22:09 06.02.2026

  • 4 факт

    106 9 Отговор
    Колко старци и деца стоят на студено и не смеят да пуснат печка и мислят преди да включат осветлението в дома си? Колко мъка причиниха ЕС, родните продажници и чуждите ЕРП на този измъчен народ. Трупат милиони и милиарди на гърба на най-слабите и безпомощни същества. Страх от Бог нямат, но тези милиони за добро няма да отидат. Проклети да сте еврочиновници, български политици, членове на регулатори, собственици на фотоволтаици и ветрогенератори... Дано милионите и милиардите ви помогнат да се откупите от злата съдба и да избегнете възмездието, но дълбоко се съмнявам в това.

    Коментиран от #9, #19, #48, #62

    22:10 06.02.2026

  • 5 Електротехник

    29 19 Отговор
    През зимата лампите харчат повече ток.

    Коментиран от #11

    22:10 06.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Що има ли разлика

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ако не гласува за ОПГ ГЕРБ-СДС, а фърли на ПП-ДБ, ДПС-тата, ИТН, БСП, възраждане, величие, МЕЧ или които и да са там унищожаващи ни паразити?

    22:12 06.02.2026

  • 8 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    42 4 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ Й ДУШАТА .СТО НА СТО Е ГРЕШНА- КЪДЕ ТАКИВА КАТО НЕЯ СА ТРЪГНАЛИ ДА СЪСИПВАТ ВАЖНИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ ОТРАСЛИ . ПАРДОН , КРАДЦИ.

    Коментиран от #14

    22:14 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    10 24 Отговор

    До коментар #5 от "Електротехник":

    Ами светят много по дълго. Ноща е много по дълга.

    Коментиран от #33

    22:15 06.02.2026

  • 12 Сатана Z

    74 9 Отговор
    Някой трябва да плаща Украинската сметка за безплатния ток .

    22:20 06.02.2026

  • 13 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    38 2 Отговор
    Пардон , пропуснах.ВЧЕРА ПОД КОМЕНТАРА НА ЕНЕРГИЙЙЯТ ЕКСПЕРТКОЮМДЖИЕВ ПРОГНОЗИРАХ ДА ЧАКАТЕ ХИНОВСКИ. НЕ СБЪРКАХ- ДНЕС БЕЩЕ ПРИ ТОП ЦЕЦКА РИЗОВА. ПОДЛОГИТЕ ЗА ПАРИ НИКНАТ КАТО ГЪБИ.

    22:22 06.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    7 23 Отговор

    До коментар #8 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":

    В едно Монтанско село имаше един дядо, който когато се стръмни си ляга, когато се съмне, става. Ел. енергия не ползваше. За радио и телевизия не беше чувал. В магазин не влизаше. Бабичката му, една кобра, почина на 50 години от рак. Дъщерите и внучките му починаха една по една. Не му пукаше. Старецът живя 107 години. И тъкмо когато всички си мислеха, че никога няма да пукне, една сутрин съседите го намериха хвърлил топа, а кметът го метна в трапа на разноски на общината. То разноските не бяха големи. Даде на едни цигани шише ракия та изкопаха гроб, съседите сковаха ковчег от някакви дъски от палети, а попа го опя без пари.

    Коментиран от #17

    22:27 06.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Време е да ги пометем всичките!

    44 3 Отговор
    Народе!!!!

    Коментиран от #27, #31

    22:34 06.02.2026

  • 19 Стенли

    39 5 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Ама иначе сме в клуба на богатите 😁

    22:37 06.02.2026

  • 20 Кипят безмислени разговори

    5 25 Отговор
    Дали внучката на гости не е зареждала вибратора?

    Коментиран от #22, #24

    22:38 06.02.2026

  • 21 Дзак

    25 2 Отговор
    А защо еленергията трябвало да се повишава?

    Коментиран от #23

    22:40 06.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Данко Харсъзина

    24 5 Отговор

    До коментар #21 от "Дзак":

    Защото фонд "Сигурност на Енергийната система" е празен. Бизнесът засмука парите и иска още.

    22:43 06.02.2026

  • 24 отец Шменти Капели

    7 12 Отговор

    До коментар #20 от "Кипят безмислени разговори":

    Не е внучката виновна, бабата гледа порно по цяла нощ.

    22:44 06.02.2026

  • 25 Напред 6 меса го плащам

    7 2 Отговор
    Плащам и тока.В козарево съм утре.

    22:45 06.02.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    0 45 Отговор

    До коментар #17 от "Добре бе,":

    Бабичката да извади 20 евро и да си плати тока. В гроба ли ще ги носи?

    Коментиран от #30, #45

    22:45 06.02.2026

  • 27 хаха

    24 0 Отговор

    До коментар #18 от "Време е да ги пометем всичките!":

    Шегаджия! ХАХАХА

    Крадоха и се спотайваха 35+ години...плямпаха "мъ то комунизъмъ свърши бря. секи за себе си!"
    А сега тръгнали да врещят.

    Ае "всеки за себе си" бе! Оправяйте се в онова Блато. Скатавки такива.
    Сума ти хора изгаснаха и никой не им помогна, ама като опря до тях и започнахте да пискате а?

    22:45 06.02.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    20 4 Отговор
    Не бойте се бе, лъжат ви, нищо няма да се промени, нали тъй, уфсе 😂😂😂

    22:46 06.02.2026

  • 29 Софиянец

    26 8 Отговор
    Бълга я ухапала бабата с тия 40 евро, ппдб-лите казаха, че вече сме в клуба на богатите 😂

    22:46 06.02.2026

  • 30 хаха

    15 2 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Където си иска ще ги носи бе комуне.

    ХАХАХА!

    Коментиран от #42

    22:47 06.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    34 8 Отговор
    Все пак плащаме и данък осрайна! От зеля месото от евопа мангизите!

    Коментиран от #35

    22:47 06.02.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    39 3 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Аха, тя бабата седи до сутринта на компютъра да цъка игрички... Нали ляга с кокошките и става с тях ма, кви лампи и 5 лева... Явно не се и топли на ток, иначе няма как да има 9лв сметка предния месец...

    Коментиран от #43

    22:48 06.02.2026

  • 34 Феникс

    41 7 Отговор
    Разберете едно , нищо не зависи от нашите политици те са само пионки в ръцете на глобалистите и ЕС! Това важи със пълна сила и за Радев! Всичко това се случва за да угодим на чужди интереси! Аз и затова гласувам само и единствено за хора със по радикални разбирания, като започнем от Сидеров и стигне до Коцето! И за Пол Пот бих гласувал само да ни измъкме от ЕС, неолибераният ад и НАТО!

    Коментиран от #36, #37, #92

    22:48 06.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хаха

    13 20 Отговор

    До коментар #34 от "Феникс":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева.

    22:54 06.02.2026

  • 38 Брависимо

    26 1 Отговор
    В знак на протест блокирайте границата една седмица преди изборите и ще намалят сметките . Сега ги вдигнаха защото яко ще се плаща тогава.

    22:55 06.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гост

    38 2 Отговор
    Какво направиха тия бо"к"л"у"к"ц"и за един ден, че сметките скочиха 200-300-400%. Чисто нова мрежа ли изградиха за един ден? Най-нещастна"та държава е тая

    22:57 06.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Данко Харсъзина

    5 16 Отговор

    До коментар #33 от "Пилотът Гошу":

    В Клисурския манастир имаше един дядка, който не беше монах, а се грижеше за градината и животните на манастира. Цялото му имущество беше един юрган, който ползваше само зимата. Когато се по затопли го мяташе на едни куки на стената и го забравяше. Дюшек и легло нямаше. Спеше на един сламенник. Ток, радио, телевизия - не знаеше какво е това и не го интересуваше. Беше много странен дядка, един такъв мъдър и философски настроен. Хортувах си с него, когато ходех в манастира. Игумена ми беше приятел. Живя над 100 години, по едно време пукна, но не помня кога.

    22:59 06.02.2026

  • 44 Стеф

    34 4 Отговор
    Академик Денков ви го каза:
    "важното е да се помага на Украйна"

    Коментиран от #67

    23:01 06.02.2026

  • 45 Чумбер

    25 1 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Ползваш -плащаш . Не ползваш - не плащаш . Така трябва да е за всичко , а не дране на общо основание като при едни 240 изедници гласуващи за собствени бизнеси ограбващи и общото и частното , вечно вдигащи си заплатите .

    23:02 06.02.2026

  • 46 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    11 0 Отговор
    Още веднъж ще повторя коментара си. Грубият и вулгарният език не произтича от дълбок ум , нито го въздига. ДУМИТЕ СА СТРАШНА СИЛА и трябва вниматедно даги ползваме.
    моля данко хаирсъзинада ме извини , но той бе поводът да го напиша.
    И НЯМАМ грам желание да го обидя или уча.

    23:04 06.02.2026

  • 47 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    10 0 Отговор
    Още веднъж ще повторя коментара си. Грубият и вулгарният език не произтича от дълбок ум , нито го въздига. ДУМИТЕ СА СТРАШНА СИЛА и трябва вниматедно даги ползваме.
    моля данко хаирсъзинада ме извини , но той бе поводът да го напиша.
    И НЯМАМ грам желание да го обидя или уча.

    Коментиран от #51

    23:05 06.02.2026

  • 48 Бъркаш

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Какви чужди ЕРП-та - Две от трите ЕРО-та са български. Поинтересувай се.

    Коментиран от #52

    23:05 06.02.2026

  • 49 Иванов

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Изкахге Европейски съюз и товави се полага глад и мизерия

    23:06 06.02.2026

  • 50 урко

    29 3 Отговор
    По времето на лошия социализъм тока е бил около 2-3 стотинки, и пак се е крадял-нашенска работа. Не са се изсичали горски масиви масово и безконтролно, напротив, залесявало се. Сега дали е така, АЕЦ го има и какво от това, народа не може да си плати отоплението и осветлението в дома си - демокрацията е това, ама в наш вариант...))

    23:10 06.02.2026

  • 51 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор

    До коментар #47 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":

    Че кое му е грубото? Стил на писане - Ярослав Хашек. Ако въобще си чувал за него. Разбира се великият Хашек е недостижим. Но стилът му може да се ползва като основа.
    ПП. Жокер. Името Ярослав Хашек няма да го намериш в менюто на кварталната кръчма, в листа с ракиите.

    23:12 06.02.2026

  • 52 Май и трите са на тукашни бандити

    14 3 Отговор

    До коментар #48 от "Бъркаш":

    ЧЕЗ не го ли купи върбаковата циганка на тиквите?

    Коментиран от #54

    23:18 06.02.2026

  • 53 Посетител

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "маке":

    Море, по онова време , когато тока е бил 2 стотинки, кражби нямаше. Едно че биеха през пръстите - образно казано, а и при тия цени - не си заслужавало да се излага човек.

    Коментиран от #56, #58

    23:22 06.02.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "Май и трите са на тукашни бандити":

    EVN е на една австрийска община.

    23:23 06.02.2026

  • 55 Никой

    7 1 Отговор
    Дано успеят - това е лудост. Високите сметки са лудост.

    23:25 06.02.2026

  • 56 Данко Харсъзина

    1 23 Отговор

    До коментар #53 от "Посетител":

    Кражби на енергия нямаше. На никой не му минаваше и през ум. Но беше мизерия, та еша си няма. Ако я разкажа младежите ще започнат ритуално да се самоубиват по улиците, а една нежна душа тук ще ме обвини в грубиянщина.

    Коментиран от #59

    23:27 06.02.2026

  • 57 Домашен любимец

    3 17 Отговор
    Дошли младите по празниците, включили духалките и сметката станала 40 евро! Нормално!

    23:29 06.02.2026

  • 58 Никой

    11 1 Отговор

    До коментар #53 от "Посетител":

    Беше евтино

    23:34 06.02.2026

  • 59 Посетител

    27 2 Отговор

    До коментар #56 от "Данко Харсъзина":

    Хайде сега, откъде накъде мизерия?! Собствено жилище имаше ли? Имаше! Имоти на село (които са имали села) имаше ли? Имаше! Лека кола - чисто нова, не "нов внос"? Не говоря за марки или модели, лека кола... Домовете ни, обзаведени не бяха ли? За каква мизерия ми говориш?!

    Коментиран от #60, #74

    23:39 06.02.2026

  • 60 Данко Харсъзина

    4 18 Отговор

    До коментар #59 от "Посетител":

    Абе беше си мизерия от всякъде, а хлябът от мъката по чер. Да не дава Господ. Добре, че се занимавах с черна борса и ченч на валута, та поминувах добре. Но за тези, които бачкаха като роби за по 120лв.на месец, животът беше гадост. Аз изкарвах горе долу на ден и пак едва се справях. Когато не са ме погнали куките де.

    Коментиран от #63

    23:51 06.02.2026

  • 61 С писма няма да се получи.

    16 0 Отговор
    Умните електромери се манипулират от офисите на дружествата. Показанията са факт. Ограбването е в пълна сила под покровителството на политиците. Оставката беше добре обмислен ход.

    Коментиран от #71

    23:55 06.02.2026

  • 62 Ама се смеем на зеленски а

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Ама се смеем на зеленски че си унищожил народа а не се вижаме тук как ни унищожават без война дори

    23:57 06.02.2026

  • 63 Посетител

    14 1 Отговор

    До коментар #60 от "Данко Харсъзина":

    Занимавал си се 90-те! По соца ще се правиш на чейнчаджия ама кога ме нема! Бил си спекулант.

    Коментиран от #66, #68

    23:58 06.02.2026

  • 64 Хохо Бохо

    8 3 Отговор
    Само като статистика:
    "цената на електроенергията не е променяна от 1 януари, а последната корекция е от 1 юли 2025 г...."
    Източник Факти.бг

    00:00 07.02.2026

  • 65 Смърфиета

    9 0 Отговор
    В клуба на богатите сте, следователно искате да плащате повече.

    00:12 07.02.2026

  • 66 Данко Харсъзина

    1 11 Отговор

    До коментар #63 от "Посетител":

    През 90те ченча и черната борса умряха, защото ги легализираха. Черната борса и ченча бяха в зенита си по времето на соца. Шитках всичко. Дънки, якета, кожени якета, цигари, пиячка и каквото се не сетиш. Менках долари, марки и всякаква друга валута с които се снабдявах лятото по морето. Магурата и Кристал. Бяха славни времена.

    00:15 07.02.2026

  • 67 Академик Денков

    14 1 Отговор

    До коментар #44 от "Стеф":

    Бихте ли ми го поставили отзад, ако обичате? Трябва да се помага и на Израел.

    00:16 07.02.2026

  • 68 Данко Харсъзина

    2 15 Отговор

    До коментар #63 от "Посетител":

    Робите работеха за 120лв. месечно бруто, а аз им продавах едни дънки по 130лв.,маратонки 200лв.кожено яке 300лв. Доларът го шитках на 3лв.,а после на 4 и 5лв.

    Коментиран от #70, #93

    00:19 07.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Смърфиета

    15 1 Отговор

    До коментар #68 от "Данко Харсъзина":

    Един еврейски хомосексуалист, на име Красен Станчев разтягаше такива комплексарски локуми, но сега е престарял и ти ще го заместваш.

    Коментиран от #73

    00:23 07.02.2026

  • 71 Данко Харсъзина

    5 8 Отговор

    До коментар #61 от "С писма няма да се получи.":

    Това се засича много лесно, дори без специална апаратура. Едва ли някой ще си позволи да го прави. Все пак в ЕРПтата работят инженери, а не идиоти.

    Коментиран от #76

    00:24 07.02.2026

  • 72 Про стачка

    10 1 Отговор
    Какво ревете бе ? Така е в клуба на богатите !

    00:27 07.02.2026

  • 73 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор

    До коментар #70 от "Смърфиета":

    Изкарваха се добри пари, без да работиш и да строиш комунизъм. Разбира се имаше си някой неудобства и негативни моменти, но с времето се свиква.

    Коментиран от #75

    00:28 07.02.2026

  • 74 Смърфиета

    9 1 Отговор

    До коментар #59 от "Посетител":

    Абе беше си мизерия, защото това, което ти описваш е пълният набор. В много случаи нещо липсваше. Заводската почивка на някоя мизерна почивна станция в планината, или на бунгала на морето забрави да споменеш. Две седмици, две години майчински, милицията биеше, нямаше такива неща като сега, в магазините имаше непрекъснати дефицити, особено храните, ако оставим консуматорските стоки на страна, които бяха въпрос на престиж... Но то върви и с ОФ и партийната организация, с шапкари, войнишки изпращания, сватба, свекър и свекърва, ходатайства за всичко със задължителните уиски и тоблерони, за дънки забрави...

    00:31 07.02.2026

  • 75 Смърфиета

    8 0 Отговор

    До коментар #73 от "Данко Харсъзина":

    Еми то и сега си има разни неудобства. Сега обаче е пълно с обоклучени типове: улицата е станала много трудна. За 35 години нещата са си мбали мааата.

    00:35 07.02.2026

  • 76 Смърфиета

    10 4 Отговор

    До коментар #71 от "Данко Харсъзина":

    Работят инжинери, които са пълни идиоти. Кожодери! Водата и парното обаче са по-големият проблем. Там наистина трябва да се реже до корен. Няма един от тия, който да не е за пандиза. Източването на ТЕЦ София е като за световно. И тука никаква Украйна и никаква Русия не са ни виновни. Свиквайте, мааа му, в клуба на богатите сте вече, ще плащате европейски сметки. Сега идва и либерализацията на тока. Тиквата хвърля хеликоптерни пари на крадците, чиновниците и пенсионерите. Всички други да лягаме и да мреме ли?

    Коментиран от #79

    00:40 07.02.2026

  • 77 Недоволния

    14 3 Отговор
    Шашмата е в електромерите така са си ги настроили да навъртът повече числа или ги манипулират от централата ,нали и за това са кръстени умни електромери да показват толкова колкото им се зададе

    Коментиран от #80, #83

    00:46 07.02.2026

  • 78 Читател

    11 2 Отговор
    Клуба на богатите аий честито.Зелената сделка и санкциите работят.ИДоОТи

    Коментиран от #81

    00:54 07.02.2026

  • 79 Данко Харсъзина

    2 12 Отговор

    До коментар #76 от "Смърфиета":

    Нация която 45 години е строила комунизъм и е оцеляла, няма да загине никога. Инче и сега е като преди. Едни бяха в клуба на богатите, а други за 120лв брутна заплата бяха роби и строяха комунизъм.
    Та и сега така. Едни ще са в клуба на богатите, а други ще бачкат на 600 евро минимална заплата, а дори и без заплата. Разликата е, че няма да са роби и няма да строят комунизъм.
    Диалектика.

    00:55 07.02.2026

  • 80 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор

    До коментар #77 от "Недоволния":

    Толкова ли си невеж, че не можеш да си провериш електромера дали навърта повече или не? Ще ти кажа без дори да го проверявам. Не навърта. Иначе може да си недоволен колкото си искаш. Това е твое право.

    00:59 07.02.2026

  • 81 Данко Харсъзина

    5 11 Отговор

    До коментар #78 от "Читател":

    Клуба на богатите е за... БОГАТИ. В България ги има много. Бедняците нямат достъп. Осве това, за да има богати, трябва да има и бедни. Ако беше чел дебели книжки шеше да го знаеш, а освен това и да си заможен.

    Коментиран от #82

    01:05 07.02.2026

  • 82 Така е Даньо,

    15 1 Отговор

    До коментар #81 от "Данко Харсъзина":

    Особено богат е твоят собственик Тиквоч Банкяский. Не го ни го бърла евро, ни злато, ни левро.

    01:08 07.02.2026

  • 83 Някой

    12 2 Отговор

    До коментар #77 от "Недоволния":

    Същата шашма се подготвя със водата като се монтират умни/крадливи/ водомери дистанционни за да си пишат колкото числа име удобно на вик.Под предлог че нямало вода как не ги е срам зимата се давиме от много вода реките преливат, вода колкото искаш в изобилие наводнения а лятото суша къде е отишла и къде отива един бог знае.вик управниците само чакат малко да засушее и почват да реват няма вода краде се загуби по мрежата,а сега зимата се давиме от вода защо не помислят тая изобилна вода да я стопанисват някъде.

    Коментиран от #87

    01:08 07.02.2026

  • 84 Сатана Z

    0 9 Отговор
    Бабата копае биткойн

    Коментиран от #86

    01:09 07.02.2026

  • 85 Здрасти

    13 0 Отговор
    Не само да променят сметките, но и трябва да бъдат съдене за измама ако се докаже и одържевяване на ерп-тата. Държавата била лош стопанин, щото участника много хубав..

    01:11 07.02.2026

  • 86 Данко Харсъзина

    4 9 Отговор

    До коментар #84 от "Сатана Z":

    Една електрическа духалка 2 kW за 24 часа изразходва ел. енергия за 10 лева. Ако внучката е била няколко дни на гости и ето ги 40 лева.
    Ако някой си мисли, че ще вземат да проверяват 2 500 000 електромера, значи е голям наивник. То и чисто физически няма кой да извърши тази проверка. Таско говори глупости на кило, защото хабер си няма за какво идва реч.

    01:26 07.02.2026

  • 87 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор

    До коментар #83 от "Някой":

    Ти си подмени водомерите своевременно, че ще береш ядове. Аз си питах задните части да ги подменя и после ми направиха пришки.

    01:30 07.02.2026

  • 88 ТЪРСИМ БАЛАМУРНИЦИ ОТ ЧЕЗ ИЗЧЕЗВАЙТЕ

    10 1 Отговор
    9 ЛВ. АВГУСТ. СЕОТЕМВРИ 10 ОКТОМВРИ 11 НОЕМВРИ 12 ЗА ДЕКЕМВРИ 40 А ЗА ЯНУАРИ ЩЕ Е 80 ЕВРО. А ОТ АВГУСТ 2026г.КАТО ИЗПЕЗНЕ НАДПИСА НА ЦЕНИТЕ В ЛЕВА И ЕВРО ДМЕТКИТЕ ЩЕ СА ДВОЙНИ ЗА НАПРЕД.И НВМА ДА ИМА СРАВНЕНИЕ ЕВРО ЛЕВ ЩОТО ЛЕВА ГО НЯМА ОТИДЕ НА ЗАПАД ПРИ ЗАПАДНЯТА ДАЖЕ И ЗЛАТОТО ЗАМИНА ЗА ТАМ.

    Коментиран от #90

    01:34 07.02.2026

  • 89 ...

    3 10 Отговор
    Да направим референдум за БулЕкзит и да изгоним копейките от България...
    Който е за булекзит да пътува...

    01:43 07.02.2026

  • 90 ...

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "ТЪРСИМ БАЛАМУРНИЦИ ОТ ЧЕЗ ИЗЧЕЗВАЙТЕ":

    Брато, не чу ли?
    "последната корекция на тока е от 1 юли 2025 г..."
    Публикувано е във факти.бг...

    01:47 07.02.2026

  • 91 Много

    1 12 Отговор
    важно за някаква баба от Козарево че ползвала повечко ток по новата година.

    04:46 07.02.2026

  • 92 ганю

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Феникс":

    Това ще стори Русия
    Ще му целувате снимката на Бай Тошо.
    гнила страна

    05:45 07.02.2026

  • 93 ганю

    9 2 Отговор

    До коментар #68 от "Данко Харсъзина":

    Всичко беше родно
    долара беше 0,96лв нафта за горене 0,02 лв,бензин 0,26 лв
    ток 0,02лв/кВч,заплати 180-220 лв.с- 40 лв можеше да се храниш на месец
    тези на норма вадеха добри пари
    сега нямате нищо нито селско стопанство ни индустрия
    в клуба на богатите сте ама за да ви подхвърлят огризки под масата
    скоро ще пасете патки

    05:52 07.02.2026

  • 94 Овцете пак ги стрижат

    5 1 Отговор
    Пак не гласувайте бе, защото "няма смисъл".

    06:03 07.02.2026

  • 95 Да сезира

    0 1 Отговор
    конституционния съд!

    06:07 07.02.2026

  • 96 Жеро

    1 0 Отговор
    Ще и сервират и други такива работи, през 2026 година, само да се пази и да е жива и здрава!

    06:57 07.02.2026

  • 97 Георги

    6 0 Отговор
    Докато имаме Тулупа, Шиши, Горанката и ред други крадливи български същества, ще има и трупане на сметки! Януари е началото на края.

    07:02 07.02.2026

  • 98 Васил

    3 0 Отговор
    Това е грозната истина за България!

    09:16 07.02.2026

  • 99 Прости

    0 3 Отговор
    Хора сметките са по високи щото са харчили повече ток. Електромера е като компютър нищо не пропуска

    11:12 07.02.2026

