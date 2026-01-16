Съдът спря затварянето на "Кроношпан"

ПП отива на избори с ДБ, но без изключените от партията в общите листи. Подкрепя Бойко Рашков за служебен шеф на МВР

"Продължаваме промяната" ще участва в извънредните парламентарни избори с цел разграждане на завладяната държава. Партията се обя ...