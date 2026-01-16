Новини
Съдът спря затварянето на "Кроношпан"

Съдът спря затварянето на "Кроношпан"

16 Януари, 2026 16:48, обновена 24 Януари, 2026 18:46 4 046 28

В мотивите се посочва, че незабавното спиране би причинило значителни и трудно поправими щети за дружеството

Съдът спря затварянето на "Кроношпан" - 1
Снимка: Google Maps
БНР БНР

Административният съд в Бургас спря предварителното изпълнение на принудителната административна мярка, с която бе разпоредено спиране на производствената дейност на завода на "Кроношпан“ във Велико Търново.

В мотивите си съдът посочва, че незабавното спиране би причинило значителни и трудно поправими щети за дружеството, включително сериозни финансови загуби, риск от съкращения на служители и невъзможност за изпълнение на поети ангажименти към партньори и институции. Отчетено е и негативното отражение върху обществения интерес и икономическата среда в региона.

Съдът е взел предвид и обстоятелството, че няма отчетени превишения на емисиите, заложени в комплексното разрешително на предприятието.

Въпреки съдебното решение в неделя производствената линия ще бъде спряна, уточняват в прессъобщение от "Кроношпан България". Възобновяването на работата и ще се извърши поетапно и контролирано, като предприятието ще предприеме всички необходими действия за безопасност. Процесът е технологично сложен и ще отнеме няколко дни, с приоритет върху безопасността на служителите.


  • 2 Весел Патиланец

    32 5 Отговор
    Кой май е харесал завода!

    16:55 16.01.2026

  • 3 Иван Грозни

    43 5 Отговор
    така е от както герберите са на власт. Продадоха чистия въздух за пари. Хората вече не се страхуват да си потърсят правото на здравословен живот. Добърсигнал за цяла българия.

    16:56 16.01.2026

  • 5 Нищо ново под слънцето

    31 5 Отговор
    просто рекет от ГЕРБ-СДС и ДПС-НН

    17:03 16.01.2026

  • 6 оная с катъра

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    абе ти за голямото ди и новото начало ли тролиш?

    17:04 16.01.2026

  • 7 Тия

    26 4 Отговор
    Трябва да ги няма? Колко дървета посадиха и колко изсякоха?

    17:08 16.01.2026

  • 8 Кроношпанците

    31 4 Отговор
    Да си превадат производството спрямо евро нормите, ако не, да си обират крушите ,и дим да ги няма!

    Коментиран от #13

    17:09 16.01.2026

  • 9 Истината

    16 3 Отговор
    Тиквуний и Шишо не мислят така...те се грижат за българския народ да дишат чист въздух...

    Коментиран от #14

    17:10 16.01.2026

  • 10 Хипотетично

    25 1 Отговор
    Толкова проверки и нищо в плик за министъра, си е непростимо нарушение на бизнес правилата.

    17:10 16.01.2026

  • 12 Пенчо

    8 1 Отговор
    Кучетата си лаят, кервана си върви! Не ги мислете!

    17:17 16.01.2026

  • 13 Много правилно

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кроношпанците":

    Тук всеки си прави каквото си иска ,а виждам че сред коментиращите има оправдатели на действията им

    17:20 16.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    15 1 Отговор
    ДРУЖЕ, ЯВНО НЕ СИ СЕ ОТЧЕЛ НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО!ЖАЛКО!

    17:25 16.01.2026

  • 16 Някой

    25 2 Отговор
    За законна, незнам. Но необоснована не е! От много години тровите жителите и гостите на региона. Противно ми е било като съм пребивавал там - ужасно мирише на дървесина примесена с химикали.
    Тъй че, отивайте да замърсявате някъде другаде.

    Коментиран от #18

    17:26 16.01.2026

  • 17 Анонимен

    19 2 Отговор
    По цял свят ги глобяват за замърсявания. Само в България са невинни и мафията ги рекетирала...

    17:27 16.01.2026

  • 18 Щерев

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Да отиват в Банкя

    17:51 16.01.2026

  • 19 Оправете

    13 2 Отговор
    си бракуваните производствени линии, изнесете си производството далеч от града, и тогава може да произвеждате! И в Бургас трябва да ви спрат - и там са пропищели от вас, и там същите номера - не е от нас, неможете да докажете, че е от нас, от някой друг е!

    18:03 16.01.2026

  • 20 Да,да

    3 1 Отговор
    Обичам Кроношпам! Вие сте прости!
    Нали така ?!

    18:53 16.01.2026

  • 21 Гост

    8 1 Отговор
    Че тия тровят, сигурно е така, ама това си беше чиста проба предизборна кампания. Защо пеефската слуга желязко не спря докато управляваше? Защото имаше работа по откриването на хотела, а подобни "добрини" си ги пазят за преди избори. Сега тоя завод е изкупителната жертва. Велико Търново да не се хваща на пеефско-борисовите елементарни, за балъци, номера

    19:21 16.01.2026

  • 22 Пенчо

    2 1 Отговор
    Без Народен съд нищо няма да стане! Ти комунистите са го измислили когато е трябвало! Дали трябва и сега!?

    18:50 24.01.2026

  • 23 Аз ще

    2 0 Отговор
    си затварям Корнешон !

    18:54 24.01.2026

  • 24 Анонимен

    4 0 Отговор
    Това е голяма корпорация, която по цял свят съдят заради тровене с формалдехиди (нашите политици са им джоба, а не обратно). Много интересно защо Бургас се занимава с Търновски проблем? И как така нямало отчетено превишение, след като заповедта се базираше на отчетено превишение?

    18:54 24.01.2026

  • 28 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Имаш ли много пари си велик . Няма кой да те спре съд, закони или Конституция!

    19:13 24.01.2026

