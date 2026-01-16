Административният съд в Бургас спря предварителното изпълнение на принудителната административна мярка, с която бе разпоредено спиране на производствената дейност на завода на "Кроношпан“ във Велико Търново.
В мотивите си съдът посочва, че незабавното спиране би причинило значителни и трудно поправими щети за дружеството, включително сериозни финансови загуби, риск от съкращения на служители и невъзможност за изпълнение на поети ангажименти към партньори и институции. Отчетено е и негативното отражение върху обществения интерес и икономическата среда в региона.
Съдът е взел предвид и обстоятелството, че няма отчетени превишения на емисиите, заложени в комплексното разрешително на предприятието.
Въпреки съдебното решение в неделя производствената линия ще бъде спряна, уточняват в прессъобщение от "Кроношпан България". Възобновяването на работата и ще се извърши поетапно и контролирано, като предприятието ще предприеме всички необходими действия за безопасност. Процесът е технологично сложен и ще отнеме няколко дни, с приоритет върху безопасността на служителите.
Съдът спря затварянето на "Кроношпан"
16 Януари, 2026 16:48, обновена 24 Януари, 2026 18:46
2 Весел Патиланец
16:55 16.01.2026
3 Иван Грозни
16:56 16.01.2026
5 Нищо ново под слънцето
17:03 16.01.2026
6 оная с катъра
До коментар #4 от "оня с коня":абе ти за голямото ди и новото начало ли тролиш?
17:04 16.01.2026
7 Тия
17:08 16.01.2026
8 Кроношпанците
Коментиран от #13
17:09 16.01.2026
9 Истината
Коментиран от #14
17:10 16.01.2026
10 Хипотетично
17:10 16.01.2026
12 Пенчо
17:17 16.01.2026
13 Много правилно
До коментар #8 от "Кроношпанците":Тук всеки си прави каквото си иска ,а виждам че сред коментиращите има оправдатели на действията им
17:20 16.01.2026
15 Боруна Лом
17:25 16.01.2026
16 Някой
Тъй че, отивайте да замърсявате някъде другаде.
Коментиран от #18
17:26 16.01.2026
17 Анонимен
17:27 16.01.2026
18 Щерев
До коментар #16 от "Някой":Да отиват в Банкя
17:51 16.01.2026
19 Оправете
18:03 16.01.2026
20 Да,да
Нали така ?!
18:53 16.01.2026
21 Гост
19:21 16.01.2026
22 Пенчо
18:50 24.01.2026
23 Аз ще
18:54 24.01.2026
24 Анонимен
18:54 24.01.2026
28 ЧИЧО
19:13 24.01.2026