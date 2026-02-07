БСП провежда "съдбоносен" конгрес, очаква се избор на нов лидер

БСП провежда своя 51-ви конгрес, определян като съдбоносен за бъдещето на партията. Форумът на 7 и 8 февруари решава ключови въпроси за лидерството, курса и подготовката за предстоящите парламентарни избори.
Формацията ще проведе двудневно заседание в зала 3 на НДК. Първата точка в дневния ред е анализ на участието на "БСП-Обединена левица" в правителството в 51-вото Народно събрание, представен от председателя на Националния съвет и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров и от председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев.
Делегатите ще трябва да обсъдят и да приемат предизборната платформа на левицата за предстоящите предсрочни парламентарни избори и насоките за развитието на партията, изработена от работна група с председател Иван Таков.
Трета точка в дневния ред е предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Националния съвет и избор на нов лидер.
Според Георги Гьоков конгресът е мястото за всички важни решения — за смяна на курса, лидерството и доверието на обществото:
"Върховният орган на партията е конгресът на БСП. Там могат да се вземат всякакви решения за смяна на курса. Единственото, което не очаквам от конгреса, е да смени идеологическата същност на БСП."
Габриел Вълков, който е кандидат за лидер, подчертава, че най-важното е новият председател да обедини партията и да я подготви за изборите:
"Защото наистина има много проблеми, различни мнения вътре в организацията. Трябва ни консенсусна фигура, която да обедини БСП и да се явим заедно на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Конгресът ще реши съдбата на Зафиров, ще му прекрати мандата и след това ще изберем нов председател. Конгрес с избор от делегати — така е новият устав, отменихме прекия избор на предишния конгрес."
Ще се обсъжда и новата платформа "Една друга България", която цели преодоляване на олигархичния модел, възстановяване на държавността и връщане към основните социалистически ценности.
Борислав Гуцанов и Иван Таков заявиха, че партията трябва мъдро да избере най-подходящия лидер в настоящата тежка политическа ситуация.
"Всяко време си изисква своя лидер и наистина конгресът трябва да подходи мъдро."
"От гледна точка на сегашната ситуация трябва да се направят някои преоценки."
Настоящият председател Атанас Зафиров не подава оставка, а окончателното решение ще се вземе от делегатите днес и утре.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бг дракон от Пирин
Коментиран от #53
06:46 07.02.2026
2 Викайте поп да ви опее
06:48 07.02.2026
3 Конгресът може да приключи за 1 минута,
06:52 07.02.2026
4 Ветеран
Сега Зафиров се е занаитил като маг аре на мост и не иска да пусне поста.
Сега той, Стойнев, Крил Добрев и другите от кликата му поне да си посипят главата с пепел пред останалите верни бели глави идеалисти.
Коментиран от #14
06:57 07.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 5656
07:06 07.02.2026
8 Боруна Лом
07:11 07.02.2026
9 Стига са се самопридлогали
Засрамете се, озърнете се и се самоогледайте.
Наистина сте длъжни пред началието
Развитие ще направят само идейно осъзнатите
Все още има такива
07:21 07.02.2026
10 Сценарият е готов,
07:25 07.02.2026
11 Град Симитли
Почетни гости - - Боко Тиквата и бат Шиши...
07:26 07.02.2026
12 Истината
Коментиран от #15, #25
07:28 07.02.2026
13 Т.К ОЛЕВ
ИЛИ НЕГОВ АВЕР ПРИБЛИЖЕН.
ОТ ТИЯ В ПАРЛАМЕНТА СЕГА ОТ БСП.
За да.е втора или трета пол.сила в БГ.
И следващите избори 1ва.
ТИЯ ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИ СА МЕНТЕ ПОЛИТИЦИ ТАМ СА ЕДИНСТВЕНО ЗА ЛИЧНА ОБЛАГА ПАРИ.
07:34 07.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Ветеран":БСП никога не е била социална партия. Какво социално има в милиардери като Гергов, Овчаров, Добрев, приватизаторката Нинова и другите червени бандити?
Коментиран от #17, #21
07:36 07.02.2026
15 Така е
До коментар #12 от "Истината":...при това и...непокорна...
Насищане няма
в лакомията си голяма !
07:36 07.02.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
07:40 07.02.2026
17 Отвратен и разочарован от БСП
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Същото и аз написах без да споменавам имена дори,но ме изтриха на 5 и 6...
Коментиран от #22, #23
07:40 07.02.2026
18 Кристин Ретард
07:41 07.02.2026
19 Данко Харсъзина
07:45 07.02.2026
20 Шишо Бакшишо
07:45 07.02.2026
21 Ото фон Герике
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Я кажи, сине майчин,
Какво е "приватизирала" Нинова
И го докажи?!
Коментиран от #26
07:46 07.02.2026
22 Кристин Ретард
До коментар #17 от "Отвратен и разочарован от БСП":Защото сайта е собственост на или е близък до...? Точно така. Ви! Ге! Нин! Даже и името му е цензурирано на човека. В което няма нищо лошо, много медии са близки до определени политици. Но явно е лошо, ако пишем лошо за "социалния експеримент", в който участва господинът.
Коментиран от #35
07:48 07.02.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Отвратен и разочарован от БСП":Червените паразити къде явно, къде тихомълком възират към Боташа. Надушили са плячка.
07:48 07.02.2026
24 Член на БСП
07:49 07.02.2026
25 Втора истина
До коментар #12 от "Истината":Потопа за БСП го започнаха Първанов и Николай Добрев, които започнаха предателството си с Иван Костов и СДС. Резултатът е, че наследниците им станаха милионери, хотелиери. Станишев и той допринесе за разпада, Нинова се опита да запази и малкото останало от Партията, като не се прОдаде на ББ и ДСП, но беше елеминирана от нагматизираните вече ликвидатори на БСП.
Сега пак те ще се самоизядат за власт, пари, облаги.
Те са потомството на предателите и гробокопачи на БСП. Нищо ново няма да излезе, ниаква надежда от този конгрес.
Коментиран от #27
07:50 07.02.2026
26 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Ото фон Герике":Техноимпекс. Една огромна 15 етажна сграда с две тела, на ул. Жолио Кюри и безброй кантори вътре.
Коментиран от #28
07:50 07.02.2026
27 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Втора истина":Аз съм хотелиер. И нямам нищо общо с червената банда.
07:52 07.02.2026
28 Ото фон Герике
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Срадата си е там.
Дай документ, че Нинова е приватизирала нещо
Помни, че оттогава е имало 4 главни прокурори и никой от тях не е казал нищо...
07:54 07.02.2026
29 На какво
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":казваш нормална партия? Нормалната партия има идеология, цел и дълготрайна стратегия за постигането и. Сегашните ни партии са ПРОЕКТИ. Създават се с цел незабавно влизане във властта и при неуспех бързо изчезват и се забравят. Нямат идеология, нямат стабилна електорална маса и т.н.
Коментиран от #31
07:57 07.02.2026
30 Парти
Изключете незабавно Предателите
Дайте Шанс на Достоен и Неопетнен
08:01 07.02.2026
31 Данко Харсъзина
До коментар #29 от "На какво":Коя партия в момента има идеология? Не само у нас, а и по света. Идеологиите изчезнаха с разрухата на комунизма.
Коментиран от #33
08:02 07.02.2026
32 Стига с този г.в.
Мазник и кариерист
Измамно напъване
Аут от листата ако искате промяна от сегашната бъркотия !
08:09 07.02.2026
33 Хаярсъз,
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":тя ваща гербава идеология споделена сред всички останали - кражбА, кражбА и пак кражбА.
Коментиран от #36
08:13 07.02.2026
34 10000 пр.НЕ
08:17 07.02.2026
35 Дори
До коментар #22 от "Кристин Ретард":статиите за въпросния Ви....,са заключени за коментари.
08:26 07.02.2026
36 оня с коня
До коментар #33 от "Хаярсъз,":Още от "време оно" когато Отповното Трио Дефилираше самонадеяно по Площада и се заканваше да "измете" Правителството на ГЕРБ то не се получи щото се оказа че нямат Метли,такива като тебе се провикваха невъздържано "Никога повече ГЕРБ","ГЕРБ при НДСВ","ББ с раирана пижама при бай Ставри".Сега ни в клин ни в ръкав обвиняваш ГЕРБ че Идеологията им била "Кражба,Кражба и пак Кражба".И е известно откакто свят светува че Краде САМО който има възможност,т.е. Е НА ВЛАСТ.И тук логичният въпрос е НЕ КАТАЛЯСАХТЕ ЛИ да творите Дебилски фантасмагории от типа "Никога повече ГЕРБ" и наистина ли си въобразявате че някой ще ви остави вие на карате Влака?
08:37 07.02.2026
37 Кирил
08:46 07.02.2026
38 Ха ха
08:46 07.02.2026
39 Всяко начало си има край,само салама два
08:50 07.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Начко
От милион+ последователи преди 35 години...до по един файтон...днес!
09:07 07.02.2026
42 Пико
09:08 07.02.2026
43 МВР
Баща му Янчо Таков ще дасе ценни съвети
09:10 07.02.2026
44 ВИК
Коментиран от #45
09:21 07.02.2026
45 Така е
До коментар #44 от "ВИК":Ама къде виждаш ,,лявото" в БСП?
09:40 07.02.2026
46 Перо
09:41 07.02.2026
47 А50
09:46 07.02.2026
48 А50
09:51 07.02.2026
49 Хмм
10:03 07.02.2026
50 ЕДГАР КЕЙСИ
10:15 07.02.2026
51 Зарков е човекът на Радев,
Въобще, всиччки партии клекнаха на Радев. Постепенно Радев овладява всички власти в България. Путин в български вариаант.
Това е много опасно!
За това да подкрепим опозицията- Възраждане, ДПС или Нинова!
10:23 07.02.2026
52 Отново:
чрез Зарков, възможно е да е яви на изборите от името на БСП.
За това всички негови хора са впрегнати на конгреса да гласуват за Зарков!
10:54 07.02.2026
53 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Бг дракон от Пирин":Така е , Нинова въпреки , че е жена показа " топки" и в момента е в водеща позиция в "лявото крило"!
А машите на "Тандема" , пиха последното партийно "саке", като добри камикадзета!!!!!!
11:26 07.02.2026