БСП провежда "съдбоносен" конгрес, очаква се избор на нов лидер

7 Февруари, 2026 07:37, обновена 7 Февруари, 2026 06:40 1 439 53

  • бсп-
  • конгрес-
  • лидер

Настоящият председател Атанас Зафиров не подава оставка, а окончателното решение ще се вземе от делегатите днес и утре

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

БСП провежда своя 51-ви конгрес, определян като съдбоносен за бъдещето на партията. Форумът на 7 и 8 февруари решава ключови въпроси за лидерството, курса и подготовката за предстоящите парламентарни избори.

Формацията ще проведе двудневно заседание в зала 3 на НДК. Първата точка в дневния ред е анализ на участието на "БСП-Обединена левица" в правителството в 51-вото Народно събрание, представен от председателя на Националния съвет и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров и от председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев.

Делегатите ще трябва да обсъдят и да приемат предизборната платформа на левицата за предстоящите предсрочни парламентарни избори и насоките за развитието на партията, изработена от работна група с председател Иван Таков.

Трета точка в дневния ред е предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Националния съвет и избор на нов лидер.

Според Георги Гьоков конгресът е мястото за всички важни решения за смяна на курса, лидерството и доверието на обществото:

"Върховният орган на партията е конгресът на БСП. Там могат да се вземат всякакви решения за смяна на курса. Единственото, което не очаквам от конгреса, е да смени идеологическата същност на БСП."

Габриел Вълков, който е кандидат за лидер, подчертава, че най-важното е новият председател да обедини партията и да я подготви за изборите:

"Защото наистина има много проблеми, различни мнения вътре в организацията. Трябва ни консенсусна фигура, която да обедини БСП и да се явим заедно на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Конгресът ще реши съдбата на Зафиров, ще му прекрати мандата и след това ще изберем нов председател. Конгрес с избор от делегати — така е новият устав, отменихме прекия избор на предишния конгрес."

Ще се обсъжда и новата платформа "Една друга България", която цели преодоляване на олигархичния модел, възстановяване на държавността и връщане към основните социалистически ценности.

Борислав Гуцанов и Иван Таков заявиха, че партията трябва мъдро да избере най-подходящия лидер в настоящата тежка политическа ситуация.

"Всяко време си изисква своя лидер и наистина конгресът трябва да подходи мъдро."

"От гледна точка на сегашната ситуация трябва да се направят някои преоценки."

Настоящият председател Атанас Зафиров не подава оставка, а окончателното решение ще се вземе от делегатите днес и утре.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг дракон от Пирин

    32 4 Отговор
    С конгрес или без те са приключили като партия! Който се гушкал с Разбойко и Пиши е приключил кат политик!

    Коментиран от #53

    06:46 07.02.2026

  • 2 Викайте поп да ви опее

    18 3 Отговор
    А то пък вие червените олигарси сте скапани безбожници, ще минете по-тънко само с гробари.

    06:48 07.02.2026

  • 3 Конгресът може да приключи за 1 минута,

    17 2 Отговор
    гласуват Радев да им е вожд, и се разтурват!?

    06:52 07.02.2026

  • 4 Ветеран

    28 5 Отговор
    Жалкото е, че една стара социална партия бе изтъргувана от групичка търгаши и сребролюбци на Борисов и Пеевски.
    Сега Зафиров се е занаитил като маг аре на мост и не иска да пусне поста.
    Сега той, Стойнев, Крил Добрев и другите от кликата му поне да си посипят главата с пепел пред останалите верни бели глави идеалисти.

    Коментиран от #14

    06:57 07.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 5656

    4 0 Отговор
    Още по здрави на бърсача...

    07:06 07.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    22 1 Отговор
    УТЕКОХТЕ, БЕ ДРУГАРИИИИ,! БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЛИГАНА ФЛИНСТОУН!

    07:11 07.02.2026

  • 9 Стига са се самопридлогали

    13 0 Отговор
    Никой не носи идеите на основателите на партията
    Засрамете се, озърнете се и се самоогледайте.
    Наистина сте длъжни пред началието
    Развитие ще направят само идейно осъзнатите
    Все още има такива

    07:21 07.02.2026

  • 10 Сценарият е готов,

    15 2 Отговор
    новият лидер вече е избран, тези утайки се събират само да го гласуват, и да се разтурят, няма вече БСП!

    07:25 07.02.2026

  • 11 Град Симитли

    12 2 Отговор
    БСП провежда "съдбоносен" конгрес
    Почетни гости - - Боко Тиквата и бат Шиши...

    07:26 07.02.2026

  • 12 Истината

    12 9 Отговор
    След Нинова потоп.Тая от където мине трева не никне

    Коментиран от #15, #25

    07:28 07.02.2026

  • 13 Т.К ОЛЕВ

    2 10 Отговор
    По добре да е ГУЦАНОВ.
    ИЛИ НЕГОВ АВЕР ПРИБЛИЖЕН.
    ОТ ТИЯ В ПАРЛАМЕНТА СЕГА ОТ БСП.
    За да.е втора или трета пол.сила в БГ.
    И следващите избори 1ва.
    ТИЯ ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИ СА МЕНТЕ ПОЛИТИЦИ ТАМ СА ЕДИНСТВЕНО ЗА ЛИЧНА ОБЛАГА ПАРИ.

    07:34 07.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран":

    БСП никога не е била социална партия. Какво социално има в милиардери като Гергов, Овчаров, Добрев, приватизаторката Нинова и другите червени бандити?

    Коментиран от #17, #21

    07:36 07.02.2026

  • 15 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    ...при това и...непокорна...
    Насищане няма
    в лакомията си голяма !

    07:36 07.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    1 9 Отговор
    Любопитно ми е кой ще яхне умрелото магаре... Другите от бандата ще се изтрепят как да разделят кожата му. Зафиров се опита да я направи нормална партия, но в бандитска структура каквато е БСП, това няма как да стане.

    Коментиран от #29

    07:40 07.02.2026

  • 17 Отвратен и разочарован от БСП

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Същото и аз написах без да споменавам имена дори,но ме изтриха на 5 и 6...

    Коментиран от #22, #23

    07:40 07.02.2026

  • 18 Кристин Ретард

    10 0 Отговор
    Пеевски да си изберат и до се приключва с тези мъки

    07:41 07.02.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    След конгреса червените вкупом чемодан, вокзал, Москва. В конски вагони. Този злокачествен тумор да заминава при Путин. Тук еврото и Шенген му пречат.

    07:45 07.02.2026

  • 20 Шишо Бакшишо

    4 0 Отговор
    Отива в пенсия

    07:45 07.02.2026

  • 21 Ото фон Герике

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Я кажи, сине майчин,
    Какво е "приватизирала" Нинова
    И го докажи?!

    Коментиран от #26

    07:46 07.02.2026

  • 22 Кристин Ретард

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отвратен и разочарован от БСП":

    Защото сайта е собственост на или е близък до...? Точно така. Ви! Ге! Нин! Даже и името му е цензурирано на човека. В което няма нищо лошо, много медии са близки до определени политици. Но явно е лошо, ако пишем лошо за "социалния експеримент", в който участва господинът.

    Коментиран от #35

    07:48 07.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Отвратен и разочарован от БСП":

    Червените паразити къде явно, къде тихомълком възират към Боташа. Надушили са плячка.

    07:48 07.02.2026

  • 24 Член на БСП

    14 0 Отговор
    Късно е либе за китка.. Флинтстоун отврати и отблъсна и малкото останали ни избиратели.

    07:49 07.02.2026

  • 25 Втора истина

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    Потопа за БСП го започнаха Първанов и Николай Добрев, които започнаха предателството си с Иван Костов и СДС. Резултатът е, че наследниците им станаха милионери, хотелиери. Станишев и той допринесе за разпада, Нинова се опита да запази и малкото останало от Партията, като не се прОдаде на ББ и ДСП, но беше елеминирана от нагматизираните вече ликвидатори на БСП.
    Сега пак те ще се самоизядат за власт, пари, облаги.
    Те са потомството на предателите и гробокопачи на БСП. Нищо ново няма да излезе, ниаква надежда от този конгрес.

    Коментиран от #27

    07:50 07.02.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ото фон Герике":

    Техноимпекс. Една огромна 15 етажна сграда с две тела, на ул. Жолио Кюри и безброй кантори вътре.

    Коментиран от #28

    07:50 07.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Втора истина":

    Аз съм хотелиер. И нямам нищо общо с червената банда.

    07:52 07.02.2026

  • 28 Ото фон Герике

    8 5 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Срадата си е там.
    Дай документ, че Нинова е приватизирала нещо
    Помни, че оттогава е имало 4 главни прокурори и никой от тях не е казал нищо...

    07:54 07.02.2026

  • 29 На какво

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    казваш нормална партия? Нормалната партия има идеология, цел и дълготрайна стратегия за постигането и. Сегашните ни партии са ПРОЕКТИ. Създават се с цел незабавно влизане във властта и при неуспех бързо изчезват и се забравят. Нямат идеология, нямат стабилна електорална маса и т.н.

    Коментиран от #31

    07:57 07.02.2026

  • 30 Парти

    5 2 Отговор
    бламирайте всички натегачи

    Изключете незабавно Предателите

    Дайте Шанс на Достоен и Неопетнен

    08:01 07.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "На какво":

    Коя партия в момента има идеология? Не само у нас, а и по света. Идеологиите изчезнаха с разрухата на комунизма.

    Коментиран от #33

    08:02 07.02.2026

  • 32 Стига с този г.в.

    5 0 Отговор
    Груба грешка
    Мазник и кариерист
    Измамно напъване
    Аут от листата ако искате промяна от сегашната бъркотия !

    08:09 07.02.2026

  • 33 Хаярсъз,

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    тя ваща гербава идеология споделена сред всички останали - кражбА, кражбА и пак кражбА.

    Коментиран от #36

    08:13 07.02.2026

  • 34 10000 пр.НЕ

    6 0 Отговор
    На пленумите на БКП винаги е било интересно, но с Флинтстоун, много сбъркаха.

    08:17 07.02.2026

  • 35 Дори

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Кристин Ретард":

    статиите за въпросния Ви....,са заключени за коментари.

    08:26 07.02.2026

  • 36 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хаярсъз,":

    Още от "време оно" когато Отповното Трио Дефилираше самонадеяно по Площада и се заканваше да "измете" Правителството на ГЕРБ то не се получи щото се оказа че нямат Метли,такива като тебе се провикваха невъздържано "Никога повече ГЕРБ","ГЕРБ при НДСВ","ББ с раирана пижама при бай Ставри".Сега ни в клин ни в ръкав обвиняваш ГЕРБ че Идеологията им била "Кражба,Кражба и пак Кражба".И е известно откакто свят светува че Краде САМО който има възможност,т.е. Е НА ВЛАСТ.И тук логичният въпрос е НЕ КАТАЛЯСАХТЕ ЛИ да творите Дебилски фантасмагории от типа "Никога повече ГЕРБ" и наистина ли си въобразявате че някой ще ви остави вие на карате Влака?

    08:37 07.02.2026

  • 37 Кирил

    4 1 Отговор
    Фашистката партия БКП/БСП отдавна трябваше да бъде забранена. А убийците и айдуците и останаха ненаказани, благодарение и на Иван Мавъра.

    08:46 07.02.2026

  • 38 Ха ха

    2 1 Отговор
    Алчна коминистическа сган .Тия боклуци от бсп (бкп)от къде нсмират толкова пари да правят конгреси та и съдебни раследвания.Какво ме бърка за някъкви боклуци където само крадът и консумират да се харчи пари на данъкоплатеца.това зло трябва да се натика в затвора.

    08:46 07.02.2026

  • 39 Всяко начало си има край,само салама два

    2 1 Отговор
    Съдбоносен, тоест последен :DDD

    08:50 07.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Начко

    2 0 Отговор
    Бъдещето на БСП е ,като настоящето на СДС...
    От милион+ последователи преди 35 години...до по един файтон...днес!

    09:07 07.02.2026

  • 42 Пико

    4 1 Отговор
    Явно факти стоят зад Гуцанов щом трият всеки несъгласен с него.

    09:08 07.02.2026

  • 43 МВР

    6 0 Отговор
    Таков ще изнесе сведения за контрабанден внос на кожуси през ГКПП Кап.Петко Вайвода.
    Баща му Янчо Таков ще дасе ценни съвети

    09:10 07.02.2026

  • 44 ВИК

    3 1 Отговор
    Как не ви омръзна 36 години да намирате кусури и да оправдавате некадърността си с лявата партия?! Нещастно фашизоидно племе, лявото няма да изчезне докато има експлоатация от човеци за човеци! Проста причина, която капиталът ражда!

    Коментиран от #45

    09:21 07.02.2026

  • 45 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "ВИК":

    Ама къде виждаш ,,лявото" в БСП?

    09:40 07.02.2026

  • 46 Перо

    4 0 Отговор
    Тежестта на конгреса на БСП е колкото тежестта на конгрес на партия Величие! Идващите избори ще изхвърлят тази партия от парламента!

    09:41 07.02.2026

  • 47 А50

    5 0 Отговор
    Кой пък би гласувал за БСП . Даже членовете на партията там са по лични интереси и стари спомени.

    09:46 07.02.2026

  • 48 А50

    5 0 Отговор
    Жалко за хората които им вярваха

    09:51 07.02.2026

  • 49 Хмм

    3 1 Отговор
    вместо достойно да си подаде оставката и да се покае, той предпочете да гледа как гласуват против него тези, които постави начело в листите и им осигури комфорт поне за една година, поверение точно като на нинова, и тя докрай се бори за председателското, типично по костовски дори майдан направи, лелките ѝ се биха с тези, които са против нея

    10:03 07.02.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    БСП ЩЕ ИЗБЕРЕ СВОЙ "ДАЛАЙ ЛАМА" КОЙТО ................... ЩЕ БЪДЕ ПОДЧИНЕН НА ..................... "ВЪРХОВНИЯ" ДАЛАЙ ЛАМА ................... СЕКТАТА НА РЕZИДЕНТА "МУНЧО ЛАМА" .................... ФАКТ !

    10:15 07.02.2026

  • 51 Зарков е човекът на Радев,

    2 2 Отговор
    чрез който ще бъде овладяна БСП.

    Въобще, всиччки партии клекнаха на Радев. Постепенно Радев овладява всички власти в България. Путин в български вариаант.

    Това е много опасно!

    За това да подкрепим опозицията- Възраждане, ДПС или Нинова!

    10:23 07.02.2026

  • 52 Отново:

    1 1 Отговор
    Ако Радев овладее БСП
    чрез Зарков, възможно е да е яви на изборите от името на БСП.

    За това всички негови хора са впрегнати на конгреса да гласуват за Зарков!

    10:54 07.02.2026

  • 53 Оракула от Делфи

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бг дракон от Пирин":

    Така е , Нинова въпреки , че е жена показа " топки" и в момента е в водеща позиция в "лявото крило"!
    А машите на "Тандема" , пиха последното партийно "саке", като добри камикадзета!!!!!!

    11:26 07.02.2026

