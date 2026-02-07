Новини
Борислав Гуцанов: Убеден съм, че Конгресът на БСП ще бъде преломна точка. И ще тръгнем нагоре

7 Февруари, 2026 11:24

Ситуацията е много по-различна от това, което е било до сега. Конгресът е един "жив организъм" и трябва да избере най-подходящия за този период от време за председател на БСП, коментира социалният министър в оставка

Борислав Гуцанов: Убеден съм, че Конгресът на БСП ще бъде преломна точка. И ще тръгнем нагоре - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Ситуацията е много по-различна от това, което е било до сега. Конгресът е един "жив организъм" и трябва да избере най-подходящия за този период от време за председател на БСП. Това заяви пред журналисти социалният министър в оставка Борислав Гуцанов преди старта на 51-ия Конгрес на партията, който ще се проведе в НДК, цитиран от "Фокус".

"За да можем да излезем обединени и силни, и да кажем на обществото, какво искаме да направим", допълни той.

Гуцанов подчерта, че всеки един от кандидатите за председател на БСП притежава своите достойнства.

"Убеден съм, че Конгресът ще бъде преломна точка и оттук нататък ще тръгнем нагоре. Колко са партиите, които в такова тежка състояние, в което е БСП, могат да се организират и да напълнят една зала в НДК по възможно най-демократичния начин", каза още Борислав Гуцанов.


  • 1 ккк

    39 1 Отговор
    имаш в предвид нагоре към небесата , защото толкова надолу сте стигнали че няма изплуване само към облаците

    Коментиран от #3

    11:26 07.02.2026

  • 2 пиПилота

    38 1 Отговор
    Ехо... Гуци, та на вас не ви останаха живи избиратели...
    Имаш предвид нагоре към небитието ли?

    11:27 07.02.2026

  • 3 пиПилота

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    Хаха... взехте ми го от "клавиатурата" :)

    11:28 07.02.2026

  • 4 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    22 18 Отговор
    " Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите! "

    Коментиран от #12, #33, #41

    11:29 07.02.2026

  • 5 Конгреса трябва да ви бие шута.

    26 2 Отговор
    На тебе и на всичките гербаджии.

    11:30 07.02.2026

  • 6 кой му дреме

    23 0 Отговор
    за това че заличи националната идентичност и независимост, Вкиселова трябва да бъде ритуално обесена пред парламента, а разлагащото й се туловище показвано на всеки 3 март като предупреждение към всички врагове на българите

    11:30 07.02.2026

  • 7 АКТУАЛИЗАЦИЯ

    16 1 Отговор
    НА ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01 БЕ.
    АЕ ДЕЙСТВАЙ!
    СТИГА СТЕ КРАЛИ!

    11:30 07.02.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    17 2 Отговор
    Куманизите моат и да земат 1% на изборите.🤔🤣👍

    11:31 07.02.2026

  • 9 Оги

    23 0 Отговор
    Така е, Борка, след Конгреса БСП ще поеме към небето. Ще се възнесе нагоре. И аз съм убеден в това.

    11:31 07.02.2026

  • 10 00014

    19 0 Отговор
    Когато падаш в дупка с главата напред, дъното винаги е нагоре.

    11:31 07.02.2026

  • 11 Кабакрадев

    15 0 Отговор
    Учете се от мен....продадох..ме марката С.ДС.то на ГЕПИ,срещу обога...тяване на 5,6 души,...и после пей сърце......има още да се учите,впрочем подходящо име на Б.С.П.то е БСПД,....което означава БСП ДЕЛ..ян.

    11:33 07.02.2026

  • 12 БРАВО, НАБОРЕ!

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    АМА И НИЕ ОДЪРТЯХМЕ,
    ОБАЧЕ ЖИВЯХМЕ СПОКОЙНО,
    НИЩО,ЧЕ БАНАНИ ВИЖДАХМЕ САМО ПО НОВА ГОДИНА.

    11:35 07.02.2026

  • 13 Гуца

    11 0 Отговор
    Гуца зашамлатена

    11:42 07.02.2026

  • 14 колкото сдс

    13 0 Отговор
    го има,толкова и вас ще ви бъде.Последния да изгаси лампата.Време е да си търсите нов гостоприемник,социализма умря.

    11:43 07.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    С такива като Гуцаната, дъртата мистрия дори не мож я погребат като хората. В тази партия е останал само отпадък. Зафиров да проузнася надгробното слово, и да я мятат в трапа. Без ковчег. Парите за ковчега отдавна ги откраднаха.

    11:44 07.02.2026

  • 16 Дориана

    18 2 Отговор
    Гуцанов - патерицата на Борисов и Пеевски , който стана заедно с цялото БСП ОЛ. техен проводник на корупция, мафия, олигархия, полицейщина тръгнал да говори неща, които много му се искат , но никога няма да се случат. Неговата партия за пореден път доказаха, че са готови да предадат избирателите си и да се съюзят с Борисов и Пеевски в името на властта , а не както те лъжат в името на народа. Излизат от Парламента като вредна за народа партия.

    11:45 07.02.2026

  • 17 Дедо

    17 0 Отговор
    Гуцата е едно от най знаковите лица на криминалния преход. Дискредитиран и опорочен индивид. Слуга на варненската трибуквена групировка с руска зависимост и мафиота с прякор Дънката. Индивид който с края на всеки летен сезон си пали огромния бар на южния плаж на Варна ,заради застраховката. Един от отровните и токсични комуняги ,който ограбва вашия живот и този на децата ви и продължава да го прави.

    11:49 07.02.2026

  • 18 си пън

    11 0 Отговор
    гуци, ще тръгнете нагоре към вмро и какракачанката,горе в небитието продажници

    11:50 07.02.2026

  • 19 Цвете

    8 0 Отговор
    ВЯРВЯЩИ ЛИ В ХИМЕРИ? КЪДЕ ОЩЕ НАГОРЕ? ГУЦАНОВ, ПРОВАЛИХТЕ СЕ ТОТАЛНО.

    11:51 07.02.2026

  • 20 Цецко

    8 0 Отговор
    Интересно е ,че Гуцата като стана министър на Дебелян и Боко и почти веднага Правителството отпусна 30 млн.на варненската групировка за да довърши стадиона си , но вместо това тя използва парите за да започне ударно да строи сгради на Крайбрежната алея ,която открадна от България и Варна.

    11:54 07.02.2026

  • 21 Григор

    9 0 Отговор
    Колко нагоре, ще видите на изборите. Предадохте симпатизантите си и се прегърнахте с Борисов и Пеевски! Сега ви очаква голяма сопа! Някой ще гласува за вас за да му спретнете пак същия номер. Така ли? Трябва да е полудял. Лявата партия с милионери в управлението! Голям цирк сте! Кирчо Добрев какъв е? И той ли се определя като ляв?! Че е и в управлението.

    11:55 07.02.2026

  • 22 Кабамилионерчев

    8 0 Отговор
    Имате още да учите,за трупането на милио..ни в сметките,най-малкото да разпрода...дете на безценица общински имоти на дър...жанките си.

    11:56 07.02.2026

  • 23 Трябват шутове на конгреса

    7 0 Отговор
    Този, вместо да го изхвърлят от БСП, се стремял да върви нагоре, вероятно в йерархията.

    11:57 07.02.2026

  • 24 Женя

    9 0 Отговор
    Стига бе хора, Тоя остаря в парламента. От 30 години е все там. Преди това през комунизма е командирил баща му. Това е 100 години не можем да се отървем от тия криминални комуняги.

    11:59 07.02.2026

  • 25 Беба

    7 0 Отговор
    Тоя откалто се е родил само смуче от България и народните пари. 70 годишен комунистически вампир. Дори на тези си години е лаком за още държавни пари и облаги. Чудя се дали е човек и дали не е безсмъртен вампир.

    12:02 07.02.2026

  • 26 Гуци,

    5 0 Отговор
    Единсваната посока , за теб е къи Малашевци!

    12:05 07.02.2026

  • 27 Талаш

    5 1 Отговор
    Ало,Гуцанов...

    изчезни

    12:06 07.02.2026

  • 28 Новак

    5 0 Отговор
    Ще тръгнете нагоре, когато и тези от Орландовци тръгнат нагоре.

    12:06 07.02.2026

  • 29 Забелязал че

    2 1 Отговор
    Пиара на БСП-то е Ефремовата А.

    12:10 07.02.2026

  • 30 Васил

    5 1 Отговор
    Господ да я прости БСП, Замфироф я доутрепа със слугинажа си.

    12:10 07.02.2026

  • 31 оня с коня

    3 1 Отговор
    Простият Електорат на БСП не осъзнава че ако БСП не е във Властта,няма как да му се случат каквито и да са хубави неща.Да,обаче БСП беше във влестта ЕДИНСТВЕНО защото подкрепяше Правителството на ГЕРБ?И да го питаме тоя Електорат който Задочно осъжда Коалиция с Борисов:ЗА КАКВО Му е партия която ще бъде Безгласна буква в НС и само ще мига "на парцали" докато Големите партии и коалиции вземат решенията?

    12:16 07.02.2026

  • 32 Гуци, продажник за власт

    4 1 Отговор
    Ти и Зафиров, продадрхте на свинята баба Столетница.
    Умъртвихте я

    12:17 07.02.2026

  • 33 Урко

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Светъл път на младите ,прав ни. Сега светлия път е от дрога.

    Коментиран от #35

    12:18 07.02.2026

  • 34 Самото

    5 1 Отговор
    Санкционираният по закона Магнитски Дебелян , продаде Слънчев ден ,през подставени лица ,за да си осигури кеш от 200 милиона с които да купи ромския вот в Северозападна България през купувачите му на гласове Данчо Пръча , Митко Галата и Рома Методи от Буковлък.

    12:20 07.02.2026

  • 35 Урко

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Урко":

    Прав си

    12:23 07.02.2026

  • 36 Ами

    6 1 Отговор
    Бсп захлебиха от управлението и хоп Конгрес в НДК.По-рано се свираха в квартални кръчми..

    12:23 07.02.2026

  • 37 Куку без бенд

    4 0 Отговор
    Ама разбира се,нагоре,нагоре, към безкрая.Обаче до сега не съм видял,крава да суче от теле.Значи все пак ще има край.И въпросът пред Конгреса е кога ще настъпи?

    12:26 07.02.2026

  • 38 Бгг

    4 0 Отговор
    Мадолев Гуцанка ,надоле за вас път нагоре няма веке.

    12:30 07.02.2026

  • 39 9689

    4 0 Отговор
    Този крадец като го видя се разтройвам.

    12:50 07.02.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    СЪС СЕКТАТА НА .................... МУНЧО ЛАМА ЩЕ ХВРЪКНЕТЕ ЧАК В НЕБЕСАТА .................. НЕЩАСТНИЦИ !

    14:04 07.02.2026

  • 41 От същото поколение

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Когато се срине и последното нещо, построено от нашето поколение преди 89 година и което сега ползваш, ще те видя откъде ще ти дойде ентусиазмът. Безроднико, отричаш майка си и баща си и възторжено “ блееш”, че си отиват! Горките хора, дето са те пръкнали и отхранили……

    15:02 07.02.2026

  • 42 ОТ ОТВЪДНОТО

    1 0 Отговор
    Е КОЛКО НАГОРЕ ЩЕ ТРЪГНЕТЕ , КАТО СТЕ .......ТОЛКО НА ДОЛЕ

    16:55 07.02.2026

