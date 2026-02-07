Борислав Гуцанов: Убеден съм, че Конгресът на БСП ще бъде преломна точка. И ще тръгнем нагоре

Ситуацията е много по-различна от това, което е било до сега. Конгресът е един "жив организъм" и трябва да избере най-подходящия за този период от време за председател на БСП. Това заяви пред журналисти социалният министър в оставка Борислав Гуцанов преди старта на 51-ия Конгрес на партията, който ще се проведе в НДК, цитиран от "Фокус".
"За да можем да излезем обединени и силни, и да кажем на обществото, какво искаме да направим", допълни той.
Гуцанов подчерта, че всеки един от кандидатите за председател на БСП притежава своите достойнства.
"Убеден съм, че Конгресът ще бъде преломна точка и оттук нататък ще тръгнем нагоре. Колко са партиите, които в такова тежка състояние, в което е БСП, могат да се организират и да напълнят една зала в НДК по възможно най-демократичния начин", каза още Борислав Гуцанов.
1 ккк
11:26 07.02.2026
2 пиПилота
Имаш предвид нагоре към небитието ли?
11:27 07.02.2026
3 пиПилота
До коментар #1 от "ккк":Хаха... взехте ми го от "клавиатурата" :)
11:28 07.02.2026
4 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
И СЛАВА БОГУ!
Светъл път за младите! "
11:29 07.02.2026
5 Конгреса трябва да ви бие шута.
11:30 07.02.2026
6 кой му дреме
11:30 07.02.2026
7 АКТУАЛИЗАЦИЯ
АЕ ДЕЙСТВАЙ!
СТИГА СТЕ КРАЛИ!
11:30 07.02.2026
8 Мими Кучева🐕
11:31 07.02.2026
9 Оги
11:31 07.02.2026
10 00014
11:31 07.02.2026
11 Кабакрадев
11:33 07.02.2026
12 БРАВО, НАБОРЕ!
До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":АМА И НИЕ ОДЪРТЯХМЕ,
ОБАЧЕ ЖИВЯХМЕ СПОКОЙНО,
НИЩО,ЧЕ БАНАНИ ВИЖДАХМЕ САМО ПО НОВА ГОДИНА.
11:35 07.02.2026
13 Гуца
11:42 07.02.2026
14 колкото сдс
11:43 07.02.2026
15 Данко Харсъзина
11:44 07.02.2026
16 Дориана
11:45 07.02.2026
17 Дедо
11:49 07.02.2026
18 си пън
11:50 07.02.2026
19 Цвете
11:51 07.02.2026
20 Цецко
11:54 07.02.2026
21 Григор
11:55 07.02.2026
22 Кабамилионерчев
11:56 07.02.2026
23 Трябват шутове на конгреса
11:57 07.02.2026
24 Женя
11:59 07.02.2026
25 Беба
12:02 07.02.2026
26 Гуци,
12:05 07.02.2026
27 Талаш
изчезни
12:06 07.02.2026
28 Новак
12:06 07.02.2026
29 Забелязал че
12:10 07.02.2026
30 Васил
12:10 07.02.2026
31 оня с коня
12:16 07.02.2026
32 Гуци, продажник за власт
Умъртвихте я
12:17 07.02.2026
33 Урко
До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Светъл път на младите ,прав ни. Сега светлия път е от дрога.
12:18 07.02.2026
34 Самото
12:20 07.02.2026
35 Урко
До коментар #33 от "Урко":Прав си
12:23 07.02.2026
36 Ами
12:23 07.02.2026
37 Куку без бенд
12:26 07.02.2026
38 Бгг
12:30 07.02.2026
39 9689
12:50 07.02.2026
40 ЕДГАР КЕЙСИ
14:04 07.02.2026
41 От същото поколение
До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Когато се срине и последното нещо, построено от нашето поколение преди 89 година и което сега ползваш, ще те видя откъде ще ти дойде ентусиазмът. Безроднико, отричаш майка си и баща си и възторжено “ блееш”, че си отиват! Горките хора, дето са те пръкнали и отхранили……
15:02 07.02.2026
42 ОТ ОТВЪДНОТО
16:55 07.02.2026