Асен Василев: Трябва да сложим началото на истинска дискусия как България да стане богата и развита страна

Асен Василев: Трябва да сложим началото на истинска дискусия как България да стане богата и развита страна

7 Февруари, 2026 12:10

"Това е единственият начин хората да искат да се връщат, да остават в България, да създават семейства и да живеят тук", коментира още лидерът на ПП

Асен Василев: Трябва да сложим началото на истинска дискусия как България да стане богата и развита страна - 1
Снимка: ПП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Трябва да поставим начало на една истинска дискусия как България да стане богата и развита страна, защото това е единственият начин хората да искат да се връщат, да остават в България, да създават семейства и да живеят тук". Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев вчера на дискусия на тема „Конкурентен бизнес“ в рамките на поредицата от публични дискусии по важните за бъдещето на България теми под мотото „Силна България в силна Европа“, цитиран от пресцентъра на партията.
Според Асен Василев идеята на дискусията е да погледнем по-далече на хоризонта – не в рамките на 1–2–3 години, а къде виждаме българската икономика и българския бизнес след 10–15 години. Защото това ще определи траекторията на следващите 1–2–3 години. „Каквото и да си говорим, всички средства, с които държавата разполага, идват от бизнеса под една или друга форма – те трябва да бъдат изработени. Така че тук по-скоро трябва да помислим как виждаме българската икономика и оттам нататък.“ Втората задача на тази дискусия е да формулираме по какъв начин държавата да не пречи, а да помогне на бизнеса, посочи той.
Водещият на дискусията Ивайло Шотев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“, обясни, че партията е възприела нов подход за формиране на политиките си. Според него целта не е да дойдем при бизнеса и да му кажем какво смятаме да направим, а да проведем една честна дискусия какво реално трябва да се направи.
„Европейският съюз се променя, светът се променя. Изключително бързи са темповете, до някаква степен ние сме на ръба на нова индустриална революция с оглед настъпването на роботите в индустриалното производство, с изкуствения интелект, който вече навлиза както отвъд личната употреба, така и в бизнеса“, каза Шотев. Според него затова трябва да обсъдим как ние трябва да се променим в политиката и в бизнеса.
В дискусията се включиха представители на бизнеса, на работодателски организации, икономисти и финансисти. Тя беше излъчвана на живо в каналите на „Продължаваме Промяната“ в YouTube и фейсбук. По всяка от темите на дискусията бяха представени икономически данни, върху които да стъпи дебатът.
Първата тема от дискусията беше „Отиваме към световен пазар – от ишлеме към световен бранд“. Асен Василев постави въпроса как България да спре да бъде символ на евтина работна ръка, да създаде български бранд и чия е отговорността за това – на държавата или на бизнеса. Участниците в срещата се обединиха около идеята, че трябва да се изработи дългосрочна национална стратегия за растеж на България, в която да се определят секторите с висок потенциал за растеж. Страната ни трябва да запази индустриалното си производство, но и да развива сектори с висока добавена стойност, да създава собствени брандове и да привлича големи световни компании. Бизнесът постави въпроса за необходимостта от по-качествено образование. На европейско ниво беше поставен въпросът за преформатиране на Зелената сделка, така че страните от ЕС да не губят конкурентоспособност.
Втората дискусия беше на тема „Държавата на пазара“. Тя беше посветена на ролята на държавните предприятия, болници и образователни институции в развитието на икономиката. Участниците в дискусията се обединиха около идеята, че за държавните предприятия е необходимо в по-голяма степен да се заложи на концесии на дейности, в които държавата не е добър стопанин. За ключови дейности, където държавата има естествен монопол, е необходим по-добър контрол. Образованието трябва да остане грижа на държавата, но с промяна в качеството. Също така потребителите трябва да разберат, че в голяма степен контролът зависи от тях.
„Къде спира пазарът и започва солидарността“ беше третата тема на дискусията. Тя беше посветена на това как държавата иззема и преразпределя ресурса от данъци и осигуровки и къде го инвестира. Трябва ли да се променя данъчната система и процентът на преразпределение от държавата? Можем ли да имаме социална държава, без да се задушава частната инициатива, и как да стимулираме бизнеса, без да създаваме неравенство? Мнозинството от участниците смятат, че може да има социална държава, без да се повишават данъците и процентът на преразпределение. По въпроса за неравенството бизнесът смята, че социалните програми трябва да са по-таргетирани, за да имат ефект. „Проблемът е, че ако се направи целева помощта, тези, които са си плащали данъците, са изключени от системата. Ние смятаме, че първо трябва да е справедливостта и после солидарността“, каза Асен Василев. Според него трябва да се обсъди и промяна в конструкцията на пенсионната система, защото в момента има поколение, което си е изработило пенсиите и не получава дори минимума на линията на бедността.
Четвъртият панел беше на тема „Времето като най-скъп ресурс на бизнеса“ и беше посветен на административните пречки, процедури, контрол и регулации от страна на държавата, които създават затруднения пред бизнеса. Дискутирано беше как дигитализацията на административните услуги би намалила времето и би улеснила предприемачите. Всички участници се обединиха около мнението, че административната тежест върху бизнеса отнема време и средства и създава възможности за корупция. Дигитализацията и въвеждането на електронни услуги са сред процесите, които биха намалили тази тежест.


  • 1 Гост

    32 21 Отговор
    Просто Бойко и Дебелия трябва да спрат да крадат и влязат в затвора за назидание на останалите от шaй ката.

    Коментиран от #9, #29, #58

    12:13 07.02.2026

  • 2 Майна

    25 10 Отговор
    ПП зачистиха..своите в канала!
    В България беше Пат Фалън( дипломат,/ ЦРУ,) , говори с Борисов и министърът на външните и на вътрешните работи!!!!
    На 26 .януари!
    След това започна ..числата!
    Тръмп показа,бче е наясно с..каналите!( Лондонсити, сатан)
    Пак ли не включвате?
    ПП са сатанисти

    12:14 07.02.2026

  • 3 До дрънкачите

    48 4 Отговор
    С приказки не става. Трябва промишленост, евтини енергия и горива, изхранваща населението селско стопанство и образовани и здрави хора.

    Коментиран от #11, #12, #47

    12:14 07.02.2026

  • 4 Майна

    26 7 Отговор
    Ще бъде ли на островите,жпосле
    Думите от записите!
    Ала бала чрез Радев
    Радев и ПП
    Сатанизъм

    12:16 07.02.2026

  • 5 Асен Василев:

    27 7 Отговор
    Колкото по богата е България, толкова повече ще крадем от нея, за здравето и просперитета на българският народ!🤥

    12:16 07.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Докато потъваме с Четвъртият Райх ще сме все бедни.

    12:17 07.02.2026

  • 8 койдазнай

    15 4 Отговор
    Колкото и да се кокори, иситната не може да е каже. Защото България ще стаен развита и богата държава, не когато изберем някой много умен, хубав и способен като Царя, Слави или Бойко, дори и леля асеня няма да ни помогне. За да има развитие и напредък, то трябва да има гриажа за младите семесйства, добро вуъзпитание, образование и квалификация, трябва да има ред и дисциплина.
    Първия признак че започва някакво подобрение ще е, когато се оправи движението и паркирането в София.
    Така че, наблюдавайте внимателно! Като по улижците изчезнат малоумните водачи, когато изчезнат непревилно паркиралите пред блока, значи може би нещо се променя за добро.

    Коментиран от #23

    12:18 07.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Бойко го крепят от Брюксел.Как ще го махнеш?

    Коментиран от #20, #27, #70

    12:18 07.02.2026

  • 10 Някой

    24 3 Отговор
    Първо въвеждате необлагаем минимум 500 евро месечно
    Второ вдигане данък доход но само за богатите, като въведете прогресивен данък доход и данък дивидент се приравни на данък доход.

    Коментиран от #15, #40

    12:19 07.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "До дрънкачите":

    Ако политиката спре да се меси в бизнеса всички ще станем богати.

    Коментиран от #21

    12:19 07.02.2026

  • 12 То това

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "До дрънкачите":

    Което си изредил е ясно, че трябва.
    Но едно друго условие е необходимо на 💯% иначе, всичко останало се обезмисля.
    Трябва да спрат кражбите и лъжите. Много се краде и лъже на тая територия.

    Коментиран от #26

    12:19 07.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лама Калушев:

    19 6 Отговор
    Ще направим още много лагери за момченца, нали другарю Василев!

    Коментиран от #63

    12:20 07.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    21 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Че те богатите са депутатите и политиците.Сами ли да се обложат?

    12:20 07.02.2026

  • 16 Три факта!

    6 6 Отговор
    1) Кредитният рейтинг на БГ през следващите три години ще удари дъното! 2) Всичкото нов правителствен кредит ще бъде отказан! 3) Тръмп ще занули всичкото Сорос НПО и безполезни партийки-кърлежи в БГ. Три неопровержими факта. А за мен остава, да си взема доста пуканки и да гледам шоу от диванът!!!

    12:21 07.02.2026

  • 17 Майна

    16 5 Отговор
    ПП
    Киро с кристалите
    Асен с п, едалите
    " Харвардски" момченца, а..
    Радев ги хвалеше?
    Сега пак ще ..работел с тях..
    Работяга, а, бе.ю

    12:24 07.02.2026

  • 18 Дориана

    9 17 Отговор
    До като Борисов и Пеевски са в Парламента и властта няма как България да тръгне нагоре, защото тези хора чрез олигарси, завладени институции, мафия и корупция дърпат държавата надолу.

    Коментиран от #30, #68

    12:24 07.02.2026

  • 19 000

    10 3 Отговор
    Дълга досгига 50 млрд евро. Скоро ще забогатее всички!

    12:24 07.02.2026

  • 20 Мурка

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Боико купи Ф-16 това го крепи

    12:25 07.02.2026

  • 21 Не е вярно

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Просперитетът на бизнеса зависи от политиката. От политиката на държавата зависи структурата на бизнеса.

    Коментиран от #44

    12:26 07.02.2026

  • 22 Майна

    15 2 Отговор
    Той Тръмп ще ви заличи..
    Сатанизмът ще бъде заличен
    Путин и Тръмп ! Ще изчистят земята от вас!

    12:27 07.02.2026

  • 23 Някой

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Държавата трябва да се погрижа за всички бедни българи, независимо дали са пенсионери, млади, средна възраст или инвалиди. Престанете да се грижите или само за пенсионери или само за младите или само за инвалидите. Държавата трябва да се грижи само за бедните, критерий за бедност са два разполагаем доход и собственост-включва спестявания, имоти, автомобили, акции, облигации ... Богатите сами могат да се грижат за себе си и държавата трябва да ги облага с данъци, но така че да им остават пари и да не ги демотивира.

    Коментиран от #33

    12:27 07.02.2026

  • 24 Чакаме Асен Василев да създаде семейство

    16 2 Отговор
    И веднага се връщаме в България!
    Да!

    12:28 07.02.2026

  • 25 Такива

    14 4 Отговор
    като Кирчо и Кокорчо трябва да бъдат изнасилвани всеки ден.

    12:29 07.02.2026

  • 26 Силната държава е силна икономика

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "То това":

    Като е ясно, защо в България е обратното.

    12:29 07.02.2026

  • 27 Гост

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    С помоща на Радев.

    12:29 07.02.2026

  • 28 Икономика и работни места.

    7 0 Отговор
    Са забранена тема за българските политици.

    12:29 07.02.2026

  • 29 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ШАЙКАДЖИЯ СИ ТИИ СИ ЗА ЗАТВОРА ТИ А ОНЕЗИ ИЗМАМНИЦИТЕ РР ЩЕ ГИ ЗАНУЛИ А БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ А ТАКИВА КАТО ТЕБ Е ВРЕМЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #34

    12:29 07.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ООрана държава

    6 6 Отговор
    Бойко тря спре да краде, пари в държавата има за всички

    12:32 07.02.2026

  • 32 Асен Василев е виновен

    5 15 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    За всичко Асен Василев е вино

    12:32 07.02.2026

  • 33 Стига с тия бедни

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Стига с тия бедни, затова работещия българин е най-беден в собствената си страна. Държавата трябва да се грижи за работещите българи, децата и пенсионерите с пълен трудов стаж.

    12:33 07.02.2026

  • 34 Майна

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    РР- кодирано Радев, Тримореца..
    Ми той потъна, бе..?
    Къде е..?

    Коментиран от #38

    12:33 07.02.2026

  • 35 Промяна

    11 4 Отговор
    Розовият пеньоар 5 години какво създаде разчиташ само на гнусотии извращения метежи но си пълниш сметките с милиони

    12:33 07.02.2026

  • 36 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    3 12 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    12:33 07.02.2026

  • 37 КОЛЬО ПАРЪМА

    10 3 Отговор
    Пак Лакърдий от Пп дъй бъ няма кой да гласува за вас

    12:34 07.02.2026

  • 38 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Майна":

    Сега РР ЩЕ дойде с пълна сила в парламента а после ще видим незнам

    12:36 07.02.2026

  • 39 Пенсионер

    5 12 Отговор
    Това момче е единствения, който се погрижи за пенсионерите да не чувстват неудобно пред внуците, че няма какво да им дадат. Никой друг досега от 1944 г. не беше помислил за пенсионерите.

    Коментиран от #42

    12:37 07.02.2026

  • 40 Тежести

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Не трябва да има необлагаем доход. Прогресивният данък е доказано, че води до измами. Тежестта не е в данъците, а в осигуряването социално и здравно около 35% е, и работещия българин го плаща, а държавния служител, полицаи и военни не, но имат само привилегии от социалните фондове.

    12:42 07.02.2026

  • 41 Мазнико,

    8 1 Отговор
    Ти, на каквото и да сложиш началото, то добър край няма да види!

    12:42 07.02.2026

  • 42 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пенсионер":

    То няма за тебе ти ще раздаваш научи се да се грижиш за себе си и не чакай нищо от розови прасета

    12:43 07.02.2026

  • 43 Промяна

    15 2 Отговор
    ТИ нали беше 5 години фин министър какво направи за икономиката жалък лъжец си и няколкото каруцари покрай теб алчни злобни извратеняци вън Кой нормален ще гласува за теб

    12:46 07.02.2026

  • 44 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Не е вярно":

    Ти си типичен комунист от Брюксел.

    Коментиран от #65

    12:47 07.02.2026

  • 45 цксф

    9 2 Отговор
    Тоз пеликан отдавна е намерил начина , лошо е че няма кой да го разследва.

    12:50 07.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този шегува ли се?

    12 2 Отговор
    Голям смях! Точно източвалите митниците ППДБ ли, ще станем богати!

    12:55 07.02.2026

  • 49 Шумен

    4 0 Отговор
    Като показно се разстрелят всички грабители и мутри след падането на Тодор Живков, тогава може и да потръгне

    12:55 07.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Предлагам

    11 0 Отговор
    да раздадете от откраднатото по 200 000 евро на всяко семейство.

    13:00 07.02.2026

  • 54 Пловдив

    4 0 Отговор
    Трябва да се наблегне на образованието и обучението през целия живот и да се забрани на фирми, които имат намерение да ползват евтина работна ръка от България а да продават изделията си на световни цени.Хорстс трябва да ценят своя труд и да търсят и защитават правата си.

    13:01 07.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ПП(Промяна на Пола)

    5 1 Отговор
    дж€ндър-а$€н $€ "загрижил" БЪЛГАРИТЕ ДА СЪЗДАВАТ СЕМЕЙСТВА!!!
    а ти рожбо КАТаджий$ко-€вр€ й$ка-г€й $ка, КАКВО щ€ $ъздад€ш ЗА БЪЛГАРИЯ?!

    13:13 07.02.2026

  • 58 Като начало

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да изритаме всички НПО-та на ПП. Следва гарантиран 5-6% ръст на икономиката.

    13:14 07.02.2026

  • 59 Иван

    9 1 Отговор
    Розовия пеньоар ще оправя държавата .Снешник

    13:14 07.02.2026

  • 60 Констатация

    9 1 Отговор
    Как може да вярвате на този мошенник и корупционер, бе, другарЕ??? Забравихте ли за записа му с "телефонния разговор"? Колко ли такива "компромата" лежат в "потайните" сейфове на Шиши и не само за Асенчу!?

    13:15 07.02.2026

  • 61 Как как?

    5 4 Отговор
    Като премахнем копейките, комунистическата номенклатура уплавляваща ни над 30 години в лицето на Шиши, Тиквон ,Доган

    13:15 07.02.2026

  • 62 Демографски на работа

    2 1 Отговор
    По 20 000 евро за второ дете на работещи родители с 10 години трудов стаж.

    13:16 07.02.2026

  • 63 Васко Терзиев

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лама Калушев:":

    Може ли да даря за природата?

    13:21 07.02.2026

  • 64 Цани

    7 1 Отговор
    А, г-н Василев кога ще създаде семейство?

    13:21 07.02.2026

  • 65 Ивайло

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Що не са разходиш до Петрохан?

    13:24 07.02.2026

  • 66 Кокора

    8 2 Отговор
    онзи ден оправи здравеопазването, днес оправя икономиката, утре ще оправи и раждаемостта!🤑

    13:26 07.02.2026

  • 67 Студопор

    3 0 Отговор
    Да, то вече 40 години само ще си чешем езиците...

    13:28 07.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Браво г-н Василев!

    1 5 Отговор
    Мачкайте тези крадливи неграмотни червени кхмери!!!

    Коментиран от #72

    13:46 07.02.2026

  • 70 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Аз съм с Джо Байдън!

    13:48 07.02.2026

  • 71 Перо

    3 2 Отговор
    И как да станем нормална държава в криминална политическа система, където престъпността е държавна политика, а в света не съществува богата държава с престъпно управление!

    Коментиран от #73

    14:07 07.02.2026

  • 72 събирани от спортни зали

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Браво г-н Василев!":

    пивници и други бордеи пратени в мацква за вишо и после накендерни в управлението за да дерибействат...

    14:10 07.02.2026

  • 73 ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Перо":

    се опитва с всички сили да докаже обратното..

    14:13 07.02.2026

  • 74 Съгласен

    4 0 Отговор
    Асенчо, с дискусии няма да стане, мама.

    14:20 07.02.2026

  • 75 Асан

    4 0 Отговор
    5 години за какво се бори?

    14:22 07.02.2026

  • 76 Първо

    3 0 Отговор
    оправи козметичните салони!

    14:24 07.02.2026

  • 77 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Аман от ПРАЗНОДУМЦИ с "харвардски" дипломи...

    14:29 07.02.2026

  • 78 Нехиs

    5 0 Отговор
    Хасане, осъден мошенико, със сигурност начинът не е всеки понеделник да се теглят 500 милиона и да се назначават десетки зам.-министри - наши хора, както правехте вие!

    14:43 07.02.2026

  • 79 Да започнем

    6 0 Отговор
    дискусията. Аз ще питам как Кокорчо изхарчи/открадна/ 9 милиарда за 9 дни,а той ще отговори,без да лъже . Не вярвам да каже истината.

    14:57 07.02.2026

  • 80 Анонимен

    1 1 Отговор
    България винаги е била бедна ориенталска държава. Такава ще си остане.

    15:06 07.02.2026

  • 81 Питар

    2 0 Отговор
    Ако вие шарлатаните изчезнете от хоризонта.
    Може и да се случи нещо добро за България

    15:30 07.02.2026

  • 82 Явно се Разбра !

    1 0 Отговор
    Явно се Разбра !
    Че със Всичките !

    Досегашни !

    Шмекерии !

    Това !

    Няма Как !

    Да Стане !

    Кат Ми Бъркаш !

    В Джоба !

    Аз Нищо НЯМА !

    ДА ТИ !

    ДАМ !

    Коментиран от #83

    16:10 07.02.2026

  • 83 Ще Отмъкна !

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Явно се Разбра !":

    Ще Отмъкна !

    Всичко !

    В Небитието !

    Но На Този Народ !

    Нищо Няма Да Оставя !

    Тази Измет !

    Не Заслужава !

    НИЩО !

    Плаща се На Момента !

    И На Място !

    Точно Както Е !

    Списано В ЗАОНА !

    ТОЧКА !

    16:19 07.02.2026

