Асен Василев: Трябва да сложим началото на истинска дискусия как България да стане богата и развита страна

"Трябва да поставим начало на една истинска дискусия как България да стане богата и развита страна, защото това е единственият начин хората да искат да се връщат, да остават в България, да създават семейства и да живеят тук". Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев вчера на дискусия на тема „Конкурентен бизнес“ в рамките на поредицата от публични дискусии по важните за бъдещето на България теми под мотото „Силна България в силна Европа“, цитиран от пресцентъра на партията.
Според Асен Василев идеята на дискусията е да погледнем по-далече на хоризонта – не в рамките на 1–2–3 години, а къде виждаме българската икономика и българския бизнес след 10–15 години. Защото това ще определи траекторията на следващите 1–2–3 години. „Каквото и да си говорим, всички средства, с които държавата разполага, идват от бизнеса под една или друга форма – те трябва да бъдат изработени. Така че тук по-скоро трябва да помислим как виждаме българската икономика и оттам нататък.“ Втората задача на тази дискусия е да формулираме по какъв начин държавата да не пречи, а да помогне на бизнеса, посочи той.
Водещият на дискусията Ивайло Шотев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“, обясни, че партията е възприела нов подход за формиране на политиките си. Според него целта не е да дойдем при бизнеса и да му кажем какво смятаме да направим, а да проведем една честна дискусия какво реално трябва да се направи.
„Европейският съюз се променя, светът се променя. Изключително бързи са темповете, до някаква степен ние сме на ръба на нова индустриална революция с оглед настъпването на роботите в индустриалното производство, с изкуствения интелект, който вече навлиза както отвъд личната употреба, така и в бизнеса“, каза Шотев. Според него затова трябва да обсъдим как ние трябва да се променим в политиката и в бизнеса.
В дискусията се включиха представители на бизнеса, на работодателски организации, икономисти и финансисти. Тя беше излъчвана на живо в каналите на „Продължаваме Промяната“ в YouTube и фейсбук. По всяка от темите на дискусията бяха представени икономически данни, върху които да стъпи дебатът.
Първата тема от дискусията беше „Отиваме към световен пазар – от ишлеме към световен бранд“. Асен Василев постави въпроса как България да спре да бъде символ на евтина работна ръка, да създаде български бранд и чия е отговорността за това – на държавата или на бизнеса. Участниците в срещата се обединиха около идеята, че трябва да се изработи дългосрочна национална стратегия за растеж на България, в която да се определят секторите с висок потенциал за растеж. Страната ни трябва да запази индустриалното си производство, но и да развива сектори с висока добавена стойност, да създава собствени брандове и да привлича големи световни компании. Бизнесът постави въпроса за необходимостта от по-качествено образование. На европейско ниво беше поставен въпросът за преформатиране на Зелената сделка, така че страните от ЕС да не губят конкурентоспособност.
Втората дискусия беше на тема „Държавата на пазара“. Тя беше посветена на ролята на държавните предприятия, болници и образователни институции в развитието на икономиката. Участниците в дискусията се обединиха около идеята, че за държавните предприятия е необходимо в по-голяма степен да се заложи на концесии на дейности, в които държавата не е добър стопанин. За ключови дейности, където държавата има естествен монопол, е необходим по-добър контрол. Образованието трябва да остане грижа на държавата, но с промяна в качеството. Също така потребителите трябва да разберат, че в голяма степен контролът зависи от тях.
„Къде спира пазарът и започва солидарността“ беше третата тема на дискусията. Тя беше посветена на това как държавата иззема и преразпределя ресурса от данъци и осигуровки и къде го инвестира. Трябва ли да се променя данъчната система и процентът на преразпределение от държавата? Можем ли да имаме социална държава, без да се задушава частната инициатива, и как да стимулираме бизнеса, без да създаваме неравенство? Мнозинството от участниците смятат, че може да има социална държава, без да се повишават данъците и процентът на преразпределение. По въпроса за неравенството бизнесът смята, че социалните програми трябва да са по-таргетирани, за да имат ефект. „Проблемът е, че ако се направи целева помощта, тези, които са си плащали данъците, са изключени от системата. Ние смятаме, че първо трябва да е справедливостта и после солидарността“, каза Асен Василев. Според него трябва да се обсъди и промяна в конструкцията на пенсионната система, защото в момента има поколение, което си е изработило пенсиите и не получава дори минимума на линията на бедността.
Четвъртият панел беше на тема „Времето като най-скъп ресурс на бизнеса“ и беше посветен на административните пречки, процедури, контрол и регулации от страна на държавата, които създават затруднения пред бизнеса. Дискутирано беше как дигитализацията на административните услуги би намалила времето и би улеснила предприемачите. Всички участници се обединиха около мнението, че административната тежест върху бизнеса отнема време и средства и създава възможности за корупция. Дигитализацията и въвеждането на електронни услуги са сред процесите, които биха намалили тази тежест.
1 Гост
Коментиран от #9, #29, #58
12:13 07.02.2026
2 Майна
В България беше Пат Фалън( дипломат,/ ЦРУ,) , говори с Борисов и министърът на външните и на вътрешните работи!!!!
На 26 .януари!
След това започна ..числата!
Тръмп показа,бче е наясно с..каналите!( Лондонсити, сатан)
Пак ли не включвате?
ПП са сатанисти
12:14 07.02.2026
3 До дрънкачите
Коментиран от #11, #12, #47
12:14 07.02.2026
4 Майна
Думите от записите!
Ала бала чрез Радев
Радев и ПП
Сатанизъм
12:16 07.02.2026
5 Асен Василев:
12:16 07.02.2026
7 Последния Софиянец
12:17 07.02.2026
8 койдазнай
Първия признак че започва някакво подобрение ще е, когато се оправи движението и паркирането в София.
Така че, наблюдавайте внимателно! Като по улижците изчезнат малоумните водачи, когато изчезнат непревилно паркиралите пред блока, значи може би нещо се променя за добро.
Коментиран от #23
12:18 07.02.2026
9 Последния Софиянец
12:18 07.02.2026
10 Някой
11 Последния Софиянец
До коментар #3 от "До дрънкачите":Ако политиката спре да се меси в бизнеса всички ще станем богати.
12 То това
До коментар #3 от "До дрънкачите":Което си изредил е ясно, че трябва.
Но едно друго условие е необходимо на 💯% иначе, всичко останало се обезмисля.
Трябва да спрат кражбите и лъжите. Много се краде и лъже на тая територия.
Коментиран от #26
12:19 07.02.2026
14 Лама Калушев:
Коментиран от #63
12:20 07.02.2026
15 Последния Софиянец
12:20 07.02.2026
16 Три факта!
12:21 07.02.2026
17 Майна
Киро с кристалите
Асен с п, едалите
" Харвардски" момченца, а..
Радев ги хвалеше?
Сега пак ще ..работел с тях..
Работяга, а, бе.ю
12:24 07.02.2026
18 Дориана
Коментиран от #30, #68
12:24 07.02.2026
19 000
12:24 07.02.2026
20 Мурка
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Боико купи Ф-16 това го крепи
12:25 07.02.2026
21 Не е вярно
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Просперитетът на бизнеса зависи от политиката. От политиката на държавата зависи структурата на бизнеса.
Коментиран от #44
12:26 07.02.2026
22 Майна
Сатанизмът ще бъде заличен
Путин и Тръмп ! Ще изчистят земята от вас!
12:27 07.02.2026
23 Някой
До коментар #8 от "койдазнай":Държавата трябва да се погрижа за всички бедни българи, независимо дали са пенсионери, млади, средна възраст или инвалиди. Престанете да се грижите или само за пенсионери или само за младите или само за инвалидите. Държавата трябва да се грижи само за бедните, критерий за бедност са два разполагаем доход и собственост-включва спестявания, имоти, автомобили, акции, облигации ... Богатите сами могат да се грижат за себе си и държавата трябва да ги облага с данъци, но така че да им остават пари и да не ги демотивира.
Коментиран от #33
12:27 07.02.2026
24 Чакаме Асен Василев да създаде семейство
Да!
12:28 07.02.2026
25 Такива
12:29 07.02.2026
26 Силната държава е силна икономика
До коментар #12 от "То това":Като е ясно, защо в България е обратното.
12:29 07.02.2026
27 Гост
До коментар #9 от "Последния Софиянец":С помоща на Радев.
12:29 07.02.2026
28 Икономика и работни места.
12:29 07.02.2026
29 Промяна
До коментар #1 от "Гост":ШАЙКАДЖИЯ СИ ТИИ СИ ЗА ЗАТВОРА ТИ А ОНЕЗИ ИЗМАМНИЦИТЕ РР ЩЕ ГИ ЗАНУЛИ А БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ А ТАКИВА КАТО ТЕБ Е ВРЕМЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
Коментиран от #34
12:29 07.02.2026
31 ООрана държава
12:32 07.02.2026
32 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
За всичко Асен Василев е вино
12:32 07.02.2026
33 Стига с тия бедни
До коментар #23 от "Някой":Стига с тия бедни, затова работещия българин е най-беден в собствената си страна. Държавата трябва да се грижи за работещите българи, децата и пенсионерите с пълен трудов стаж.
12:33 07.02.2026
34 Майна
До коментар #29 от "Промяна":РР- кодирано Радев, Тримореца..
Ми той потъна, бе..?
Къде е..?
Коментиран от #38
12:33 07.02.2026
35 Промяна
12:33 07.02.2026
36 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
12:33 07.02.2026
37 КОЛЬО ПАРЪМА
12:34 07.02.2026
38 Промяна
До коментар #34 от "Майна":Сега РР ЩЕ дойде с пълна сила в парламента а после ще видим незнам
12:36 07.02.2026
39 Пенсионер
Коментиран от #42
12:37 07.02.2026
40 Тежести
До коментар #10 от "Някой":Не трябва да има необлагаем доход. Прогресивният данък е доказано, че води до измами. Тежестта не е в данъците, а в осигуряването социално и здравно около 35% е, и работещия българин го плаща, а държавния служител, полицаи и военни не, но имат само привилегии от социалните фондове.
12:42 07.02.2026
41 Мазнико,
12:42 07.02.2026
42 Анонимен
До коментар #39 от "Пенсионер":То няма за тебе ти ще раздаваш научи се да се грижиш за себе си и не чакай нищо от розови прасета
12:43 07.02.2026
43 Промяна
12:46 07.02.2026
44 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Не е вярно":Ти си типичен комунист от Брюксел.
Коментиран от #65
12:47 07.02.2026
45 цксф
12:50 07.02.2026
48 Този шегува ли се?
12:55 07.02.2026
49 Шумен
12:55 07.02.2026
53 Предлагам
13:00 07.02.2026
54 Пловдив
13:01 07.02.2026
57 ПП(Промяна на Пола)
а ти рожбо КАТаджий$ко-€вр€ й$ка-г€й $ка, КАКВО щ€ $ъздад€ш ЗА БЪЛГАРИЯ?!
13:13 07.02.2026
58 Като начало
До коментар #1 от "Гост":Да изритаме всички НПО-та на ПП. Следва гарантиран 5-6% ръст на икономиката.
13:14 07.02.2026
59 Иван
13:14 07.02.2026
60 Констатация
13:15 07.02.2026
61 Как как?
13:15 07.02.2026
62 Демографски на работа
13:16 07.02.2026
63 Васко Терзиев
До коментар #14 от "Лама Калушев:":Може ли да даря за природата?
13:21 07.02.2026
64 Цани
13:21 07.02.2026
65 Ивайло
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Що не са разходиш до Петрохан?
13:24 07.02.2026
66 Кокора
13:26 07.02.2026
67 Студопор
13:28 07.02.2026
69 Браво г-н Василев!
Коментиран от #72
13:46 07.02.2026
70 Гост
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Аз съм с Джо Байдън!
13:48 07.02.2026
71 Перо
Коментиран от #73
14:07 07.02.2026
72 събирани от спортни зали
До коментар #69 от "Браво г-н Василев!":пивници и други бордеи пратени в мацква за вишо и после накендерни в управлението за да дерибействат...
14:10 07.02.2026
73 ганчо
До коментар #71 от "Перо":се опитва с всички сили да докаже обратното..
14:13 07.02.2026
74 Съгласен
14:20 07.02.2026
75 Асан
14:22 07.02.2026
76 Първо
14:24 07.02.2026
77 ИМПЕРИАЛИСТ
14:29 07.02.2026
78 Нехиs
14:43 07.02.2026
79 Да започнем
14:57 07.02.2026
80 Анонимен
15:06 07.02.2026
81 Питар
Може и да се случи нещо добро за България
15:30 07.02.2026
82 Явно се Разбра !
Че със Всичките !
Досегашни !
Шмекерии !
Това !
Няма Как !
Да Стане !
Кат Ми Бъркаш !
В Джоба !
Аз Нищо НЯМА !
ДА ТИ !
ДАМ !
Коментиран от #83
16:10 07.02.2026
83 Ще Отмъкна !
До коментар #82 от "Явно се Разбра !":Ще Отмъкна !
Всичко !
В Небитието !
Но На Този Народ !
Нищо Няма Да Оставя !
Тази Измет !
Не Заслужава !
НИЩО !
Плаща се На Момента !
И На Място !
Точно Както Е !
Списано В ЗАОНА !
ТОЧКА !
16:19 07.02.2026