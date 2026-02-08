Времето днес, прогноза за неделя, 8 февруари: Остава облачно, но ще вали само на отделни места

В много райони вятърът ще стихне сутринта и в равнините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София – около 2°.

Максималните ще са от 8° до 13°, в София – около 10°. Ще остане облачно, но отново само на отделни места слабо ще превали дъжд - става въпрос главно за Южна, а по-късно през деня - и за Източна България.

Облачно ще е и по Черноморието. Ще превали главно над южното крайбрежие. Температурите следобед ще са в порядъка от 7°-8°, до около 9°. Вълнението на морето ще отслабне.

Нова седмица - нов късмет. Само че лош късмет, понеже ще вали, на повече места в понеделник, и то на фона на драстично застудяване.

В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна - дъжд. Температурите доста ще се понижат - във вторник минималните ще са между минус 3° и +2°, а максималните ще са между 0° и 5°, по-високи само в крайните южни райони.

От сряда ще дневните температури ще започнат да се повишават и то бързо, а и облачността временно ще намалее. Дъжд е възможно да превали В югозападните райони от страната.