Времето днес, прогноза за неделя, 8 февруари: Остава облачно, но ще вали само на отделни места

В много райони вятърът ще стихне сутринта и в равнините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София – около 2°.
Максималните ще са от 8° до 13°, в София – около 10°. Ще остане облачно, но отново само на отделни места слабо ще превали дъжд - става въпрос главно за Южна, а по-късно през деня - и за Източна България.
Облачно ще е и по Черноморието. Ще превали главно над южното крайбрежие. Температурите следобед ще са в порядъка от 7°-8°, до около 9°. Вълнението на морето ще отслабне.
Нова седмица - нов късмет. Само че лош късмет, понеже ще вали, на повече места в понеделник, и то на фона на драстично застудяване.
В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна - дъжд. Температурите доста ще се понижат - във вторник минималните ще са между минус 3° и +2°, а максималните ще са между 0° и 5°, по-високи само в крайните южни райони.
От сряда ще дневните температури ще започнат да се повишават и то бързо, а и облачността временно ще намалее. Дъжд е възможно да превали В югозападните райони от страната.
1 Времето се оля тая есен и тая зима
Поне в 21 век не си спомням толкова лошо време и толкова продължително. Дори да има някой хубав ден на другия се разваля.
08:42 08.02.2026
2 Също и синоптиците
08:45 08.02.2026