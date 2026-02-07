Ивайло Шотев: Ограничаването на секциите в чужбина е абсолютен цинизъм

Ние направихме много за неравенствата. Видяхте каква ни беше политиката по повод пенсиите, видяхте как вързахме минималната заплата със средната. Точно за да намаляват неравенствата в страната ни и да не сме един модел, който го наричаме "латиноамерикански", това каза в "Говори сега" Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната".
"Моделът, който беше досега водеше до това една шепа хора да могат да определят съдбата ни. Ние искаме точно обратното - ние искаме равен достъп до обществения ресурс на всички хора, а не държавата на телефонните обаждания, на която сме свикнали досега".
Той заяви, че не се доближават до БСП и е "тяхна работа какво решават". Добави, че "нямат собствен кандидат в битката за БСП", наблюдатели са, а не участници.
Йвайло Шотев заяви, че партията на Радев е конкурент, но там "все още не е ясно какво е ясно".
"Ние все още не знаем къде стои той по ключови теми. Не сме видели с какви хора ще работи. Така, че той в момента е обграден в една мъгла, една енигма. За мен като един по-млад човек много ми напомня на Царя, който дойде с името си и тогава нищо не каза".
Той призова президента Йотова да наложи вето по отношение на броя на изборните секции в чужбина, тъй като "в Конституцията е записано, че всеки български гражданин, независимо къде се намира по света има правото да участва в изборния процес".
"Това, което наблюдавахме в парламента беше един цинизъм. Как се забранява на хората, основно тези, които са извън ЕС, да участват в политическия процес. Защо?
По думите му това е бил "един абсолютен театър, който се разигра пред очите ни". Това най-вече облагодетелства по думите му "ДПС-Ново начало".
"Това, което според мен се прави е, че ГЕРБ и ДПС през "Възраждане" като обслужващ персонал прокараха една забрана и всъщност ограничиха българските граждани да могат да гласуват свободно".
1 Питам:
18:20 07.02.2026
2 Майна
България не е за турци, незнаещи български!
Какво е ограничено?
Боташ?
И земите ни, български ли да дадем?!
Никъде няма партия на етническа основа!!!
18:21 07.02.2026
3 Грозната истина
18:21 07.02.2026
4 Майна
Кой ортодокс пали свещи на Ханука в Синегогата
Никой ! Това е канон!
18:22 07.02.2026
5 да попитам
18:24 07.02.2026
6 Майна
Защитата на България?
Така ли каза натовския генерал!
18:25 07.02.2026
7 Да знаеш
До коментар #1 от "Питам:":Не, епилира се, такива са модерните "мъже".
18:25 07.02.2026
8 Българин
Който не плаща данъци в България не е Българин, а ПРОДАЖНИК и ПРЕДАТЕЛ.
18:26 07.02.2026
9 Майна
До коментар #5 от "да попитам":Гради имидж на Радев
18:26 07.02.2026
10 Не само
18:28 07.02.2026
11 Майна
До коментар #5 от "да попитам":Всъщност от ПП , но те са рожби на Радев
18:28 07.02.2026
12 Хмм
18:29 07.02.2026
13 Промяна
18:36 07.02.2026
14 Кой е Кой
18:36 07.02.2026
16 Георгиев
А що се отнася до гласуванията в чужбина има две течения:
- едното е всеки има право на глас
- другото е: да гладуват само на територията
И 20 секции извън дипломатическото тяло е някакъв среден вариант
Аз мисля, че може да се осигури гладуване по пощенски канали или интернет на всички български граждани. Но гласувалите, живеещи в страната да имат тежест единица за глас, а тия от чужбина да имат тежест примерно половин глас. И така всички ще са удовлетворени.
18:37 07.02.2026
17 Типично троцкистки разсъждения
Нямаше неравенства в НР България, по време на социализма, от 1947г. до края на 1989г.
Сега, в условията на наложения ни от САЩ и ЕС латиноамерикански колониален капитализъм, да се говори за по-малко неравенства си е чист цинизъм и подигравка със здравия разум на хората.
Цялата троцкистка философия и в частност соросоидизма, който се изповядва от жълтопавениците на ППДБ се заключава в юдео-троцкисткия постулат: "Всички са равни, а ние сме най-равни."
Циркът е в изборните секции на територията на Турция, където така наречените "български граждани"=потурнаци, имат български паспорти, но не знаят български език и не знаят защо гласуват, и за кого гласуват, но са водени за носа от разни измамници в полза на ДПСнн и АПС на Доган.
В същото време на българите от републиките на бившия СССР не се дава българско гражданство по същия автоматичен начин като на потурнаците, които напуснаха България и се отрекоха от българското си гражданство... Пак двоен аршин в полза на АПС на Доган и ДПС на Пеевски, за които се застъпва ППДБ.
18:37 07.02.2026
18 Абе,сопол
18:37 07.02.2026
19 уточнение
До коментар #11 от "Майна":Значи е от шарлатаните.
18:38 07.02.2026
20 ДрайвингПлежър
ППДБ са най-продажната и вредна за българия пасмина! Да гласуваш за тия значи да си антибългарин!
Даже Пеевски е по-българин от тия продажници!
18:39 07.02.2026
21 Георгиев
До коментар #16 от "Георгиев":Много добре, Ивайло Шотев. Ами сменете правилата. Въведете швейцарската система: народът е питам и с референдум казва становището си. Законодателите правят където е необходимо корекции или нови закони, изпълнителната власт реализира решенията на народа. Това е абсолютно демократично, нали?
А що се отнася до гласуванията в чужбина има две течения:
- едното е всеки има право на глас
- другото е: да гласуват само на територията
И 20 секции извън дипломатическото тяло е някакъв среден вариант
Аз мисля, че може да се осигури гласуване по пощенски канали или интернет на всички български граждани. Но гласувалите, живеещи в страната да имат тежест единица за глас, а тия от чужбина да имат тежест примерно половин глас. И така всички ще са удовлетворени.
18:41 07.02.2026
22 ИМПЕРИАЛИСТ
18:41 07.02.2026
23 хаха
До коментар #2 от "Майна":Само така! За м@нгалята от М@ксуда е! С името Простадин Простадинов! Само Вгзраждани, патерицата на ГЕП!
18:49 07.02.2026
24 хаха
До коментар #2 от "Майна":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
18:50 07.02.2026
25 хаха
До коментар #2 от "Майна":Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.
18:51 07.02.2026
28 Статистиката показва
Гласовете от ЕС, Англия и америка гласуват за български партии, а не за разни дпс-та.
Гласовете от турция са само за дпс-тата и под 1 процент за останалите, за маскировка.
Какво ще ми разправяте?
19:00 07.02.2026
29 нннн
19:02 07.02.2026
30 30+ години
30+ години турски лъжи и манипулации.
19:04 07.02.2026
31 Подмяната на вота ни
С новите правила това се ограничава до минимум, затова е целия вой.
Ако не беше така и думичка нямаше да кажат, както тихо си трайкаха когато беше в тяхна полза.
Да, да, ама вече не.
19:10 07.02.2026
32 Още един еничарин
Процентно гласовете от чужбина са нищожен процент спрямо гласовете от страната за да наклонят изборите към нечия партия.
Единствено гласовете от турция могат да го променят, защото там никой не прави честни избори. Умишлено се слагат и фалшиви гласове с цел да се завишат зачетените гласове за дпс-тата.
Лъжите на троловете в коментарите имат за цел да прикрият измамата с която ни лъжат от турция вече толкова години.
Решението е повече от правилно.
19:19 07.02.2026