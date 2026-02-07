Новини
Ивайло Шотев: Ограничаването на секциите в чужбина е абсолютен цинизъм

7 Февруари, 2026 19:12, обновена 7 Февруари, 2026 18:18

Партията на Радев е конкурент, но там още не е ясно какво е ясно, заяви представителят на Продължаваме промяната

Ние направихме много за неравенствата. Видяхте каква ни беше политиката по повод пенсиите, видяхте как вързахме минималната заплата със средната. Точно за да намаляват неравенствата в страната ни и да не сме един модел, който го наричаме "латиноамерикански", това каза в "Говори сега" Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната".

"Моделът, който беше досега водеше до това една шепа хора да могат да определят съдбата ни. Ние искаме точно обратното - ние искаме равен достъп до обществения ресурс на всички хора, а не държавата на телефонните обаждания, на която сме свикнали досега".

Той заяви, че не се доближават до БСП и е "тяхна работа какво решават". Добави, че "нямат собствен кандидат в битката за БСП", наблюдатели са, а не участници.

Йвайло Шотев заяви, че партията на Радев е конкурент, но там "все още не е ясно какво е ясно".

"Ние все още не знаем къде стои той по ключови теми. Не сме видели с какви хора ще работи. Така, че той в момента е обграден в една мъгла, една енигма. За мен като един по-млад човек много ми напомня на Царя, който дойде с името си и тогава нищо не каза".

Той призова президента Йотова да наложи вето по отношение на броя на изборните секции в чужбина, тъй като "в Конституцията е записано, че всеки български гражданин, независимо къде се намира по света има правото да участва в изборния процес".

"Това, което наблюдавахме в парламента беше един цинизъм. Как се забранява на хората, основно тези, които са извън ЕС, да участват в политическия процес. Защо?

По думите му това е бил "един абсолютен театър, който се разигра пред очите ни". Това най-вече облагодетелства по думите му "ДПС-Ново начало".

"Това, което според мен се прави е, че ГЕРБ и ДПС през "Възраждане" като обслужващ персонал прокараха една забрана и всъщност ограничиха българските граждани да могат да гласуват свободно".


  • 1 Питам:

    11 3 Отговор
    Ивайло Шотев вече бръсне ли се ?

    Коментиран от #7

    18:20 07.02.2026

  • 2 Майна

    12 2 Отговор
    България над всичко!
    България не е за турци, незнаещи български!
    Какво е ограничено?
    Боташ?
    И земите ни, български ли да дадем?!
    Никъде няма партия на етническа основа!!!

    Коментиран от #23, #24, #25

    18:21 07.02.2026

  • 3 Грозната истина

    11 2 Отговор
    Така требе българите живеят в българия

    Коментиран от #27

    18:21 07.02.2026

  • 4 Майна

    4 8 Отговор
    Радев е предател на българите!
    Кой ортодокс пали свещи на Ханука в Синегогата
    Никой ! Това е канон!

    18:22 07.02.2026

  • 5 да попитам

    9 1 Отговор
    Тоя с вид на хххюмненце какъв е пък?

    Коментиран от #9, #11

    18:24 07.02.2026

  • 6 Майна

    8 2 Отговор
    Кое е цинизъм?!
    Защитата на България?
    Така ли каза натовския генерал!

    18:25 07.02.2026

  • 7 Да знаеш

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Не, епилира се, такива са модерните "мъже".

    18:25 07.02.2026

  • 8 Българин

    10 1 Отговор
    Пълна забрана на всеки извън България да гласува, а такива като този да им бъде отнет българския паспорт и изритани от България като ненужен отпадък.
    Който не плаща данъци в България не е Българин, а ПРОДАЖНИК и ПРЕДАТЕЛ.

    18:26 07.02.2026

  • 9 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "да попитам":

    Гради имидж на Радев

    18:26 07.02.2026

  • 10 Не само

    0 7 Отговор
    цинизъм , а и нацизъм ! Всички аргументи са нацистки и гнусни ! Лапат милиарди от ЕС , предназначени за България и българските граждани , пари от всички европейски данъкоплатци , но да не гласуват ? Мафиотски шашми на червената мафия !

    18:28 07.02.2026

  • 11 Майна

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "да попитам":

    Всъщност от ПП , но те са рожби на Радев

    Коментиран от #19

    18:28 07.02.2026

  • 12 Хмм

    6 0 Отговор
    поредното комунистическо отроче с баща в МВР, че и комсомолски секретар, учил международни отношения в Москва, искам само да знам дали е будист, ако не е, не заслужава внимание

    18:29 07.02.2026

  • 13 Промяна

    3 2 Отговор
    ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИК НЕ ИСКАМ ХОРА ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ ИЗОБЩО ДА ГЛАСУВАТ В КОЯ ДЪРЖАВА ВЪРШАТ ТОВА БЕЗУМИЕ И РАЗПИЛЯВАТ ПАРИ ВЪН ИЗМАМНИЦИ

    18:36 07.02.2026

  • 14 Кой е Кой

    1 1 Отговор
    Как се казва партията на Г-н Радев, за да знам за кого да гласувам? ГЕРБ, ПП, ВЪЗРАЖДАНЕ, ВЕЛИЧИЕ т.н. са доказано опортюнистични и дълбоко корумпирани. ДПС е противоконстутиционна от ден първи. Искаме ли върховенство на закона? Искаме! Какво ДПС, тогава? Който помни - помни. Който не помни - заслужава ежедневието си. БСП извършиха контролирана евтаназия с лицата дошли след К. Нинова и особено с монтирането на Б. Гуцанов за министър на социалните грижи. За ИТН - както се говори за починалите. Или добро или нищо. Т.е. - за ИТН да се мълчи и оставим да потъне там откъдето е изпълзяла.

    18:36 07.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георгиев

    0 3 Отговор
    Много добре, Ивайло Шотев. Ами сменете правилата. Въведете швейцарската система: народът е питам и с референдум казва становището си. Законодателите правят където е необходимо корекции или нови закони, изпълнителната власт реализира решенията на народа. Това е абсолютно демократично, нали?
    А що се отнася до гласуванията в чужбина има две течения:
    - едното е всеки има право на глас
    - другото е: да гладуват само на територията
    И 20 секции извън дипломатическото тяло е някакъв среден вариант
    Аз мисля, че може да се осигури гладуване по пощенски канали или интернет на всички български граждани. Но гласувалите, живеещи в страната да имат тежест единица за глас, а тия от чужбина да имат тежест примерно половин глас. И така всички ще са удовлетворени.

    Коментиран от #21

    18:37 07.02.2026

  • 17 Типично троцкистки разсъждения

    4 2 Отговор
    на типичния соросоиден троцкист Шотев.

    Нямаше неравенства в НР България, по време на социализма, от 1947г. до края на 1989г.

    Сега, в условията на наложения ни от САЩ и ЕС латиноамерикански колониален капитализъм, да се говори за по-малко неравенства си е чист цинизъм и подигравка със здравия разум на хората.

    Цялата троцкистка философия и в частност соросоидизма, който се изповядва от жълтопавениците на ППДБ се заключава в юдео-троцкисткия постулат: "Всички са равни, а ние сме най-равни."

    Циркът е в изборните секции на територията на Турция, където така наречените "български граждани"=потурнаци, имат български паспорти, но не знаят български език и не знаят защо гласуват, и за кого гласуват, но са водени за носа от разни измамници в полза на ДПСнн и АПС на Доган.

    В същото време на българите от републиките на бившия СССР не се дава българско гражданство по същия автоматичен начин като на потурнаците, които напуснаха България и се отрекоха от българското си гражданство... Пак двоен аршин в полза на АПС на Доган и ДПС на Пеевски, за които се застъпва ППДБ.

    18:37 07.02.2026

  • 18 Абе,сопол

    3 2 Отговор
    вие на гласовете от Англия и америка ли останахте?

    18:37 07.02.2026

  • 19 уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Значи е от шарлатаните.

    18:38 07.02.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Кат го гледам тоя... някой ше се фане ли на бас, че е мека китка?!
    ППДБ са най-продажната и вредна за българия пасмина! Да гласуваш за тия значи да си антибългарин!

    Даже Пеевски е по-българин от тия продажници!

    18:39 07.02.2026

  • 21 Георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Георгиев":

    Много добре, Ивайло Шотев. Ами сменете правилата. Въведете швейцарската система: народът е питам и с референдум казва становището си. Законодателите правят където е необходимо корекции или нови закони, изпълнителната власт реализира решенията на народа. Това е абсолютно демократично, нали?
    А що се отнася до гласуванията в чужбина има две течения:
    - едното е всеки има право на глас
    - другото е: да гласуват само на територията
    И 20 секции извън дипломатическото тяло е някакъв среден вариант
    Аз мисля, че може да се осигури гласуване по пощенски канали или интернет на всички български граждани. Но гласувалите, живеещи в страната да имат тежест единица за глас, а тия от чужбина да имат тежест примерно половин глас. И така всички ще са удовлетворени.

    18:41 07.02.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 3 Отговор
    Зa тaрикaтчeтaтa, дeтo ce изнecoхa oт Бългaрия, хич нe ми e жaл...Лoшoтo e, чe тeзи мушмoрoци, зa дa ce oпрaвдaят прeд ceбe cи, глacувaт нa избoритe във врeдa нa Бългaрия....

    Коментиран от #26

    18:41 07.02.2026

  • 23 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Само така! За м@нгалята от М@ксуда е! С името Простадин Простадинов! Само Вгзраждани, патерицата на ГЕП!

    18:49 07.02.2026

  • 24 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    18:50 07.02.2026

  • 25 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.

    18:51 07.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Статистиката показва

    1 0 Отговор
    че гласовете извън ЕС подменят вота ни, а не тези в ЕС.
    Гласовете от ЕС, Англия и америка гласуват за български партии, а не за разни дпс-та.
    Гласовете от турция са само за дпс-тата и под 1 процент за останалите, за маскировка.
    Какво ще ми разправяте?

    19:00 07.02.2026

  • 29 нннн

    0 0 Отговор
    Толкова млад и толкова нe yм eн...

    19:02 07.02.2026

  • 30 30+ години

    0 0 Отговор
    фалшиви бюлетини и зачетени гласове от турски секции, ползвани за подмяна на нашия вот.
    30+ години турски лъжи и манипулации.

    19:04 07.02.2026

  • 31 Подмяната на вота ни

    1 0 Отговор
    чрез добавени фалшиви бюлетини и мъртви души от турски секции е намеса във вътрешните работи на страната ни от страна на турция.
    С новите правила това се ограничава до минимум, затова е целия вой.
    Ако не беше така и думичка нямаше да кажат, както тихо си трайкаха когато беше в тяхна полза.
    Да, да, ама вече не.

    19:10 07.02.2026

  • 32 Още един еничарин

    0 0 Отговор
    на амбразурата.
    Процентно гласовете от чужбина са нищожен процент спрямо гласовете от страната за да наклонят изборите към нечия партия.
    Единствено гласовете от турция могат да го променят, защото там никой не прави честни избори. Умишлено се слагат и фалшиви гласове с цел да се завишат зачетените гласове за дпс-тата.
    Лъжите на троловете в коментарите имат за цел да прикрият измамата с която ни лъжат от турция вече толкова години.
    Решението е повече от правилно.

    19:19 07.02.2026

