Ивайло Шотев: Ограничаването на секциите в чужбина е абсолютен цинизъм

Ние направихме много за неравенствата. Видяхте каква ни беше политиката по повод пенсиите, видяхте как вързахме минималната заплата със средната. Точно за да намаляват неравенствата в страната ни и да не сме един модел, който го наричаме "латиноамерикански", това каза в "Говори сега" Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната".

"Моделът, който беше досега водеше до това една шепа хора да могат да определят съдбата ни. Ние искаме точно обратното - ние искаме равен достъп до обществения ресурс на всички хора, а не държавата на телефонните обаждания, на която сме свикнали досега".

Той заяви, че не се доближават до БСП и е "тяхна работа какво решават". Добави, че "нямат собствен кандидат в битката за БСП", наблюдатели са, а не участници.

Йвайло Шотев заяви, че партията на Радев е конкурент, но там "все още не е ясно какво е ясно".

"Ние все още не знаем къде стои той по ключови теми. Не сме видели с какви хора ще работи. Така, че той в момента е обграден в една мъгла, една енигма. За мен като един по-млад човек много ми напомня на Царя, който дойде с името си и тогава нищо не каза".

Той призова президента Йотова да наложи вето по отношение на броя на изборните секции в чужбина, тъй като "в Конституцията е записано, че всеки български гражданин, независимо къде се намира по света има правото да участва в изборния процес".

"Това, което наблюдавахме в парламента беше един цинизъм. Как се забранява на хората, основно тези, които са извън ЕС, да участват в политическия процес. Защо?

По думите му това е бил "един абсолютен театър, който се разигра пред очите ни". Това най-вече облагодетелства по думите му "ДПС-Ново начало".

"Това, което според мен се прави е, че ГЕРБ и ДПС през "Възраждане" като обслужващ персонал прокараха една забрана и всъщност ограничиха българските граждани да могат да гласуват свободно".