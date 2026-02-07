Новини
Дикме: Радев се доказа като стабилен и умерен държавен глава - позитивите му са повече от негативите

7 Февруари, 2026 19:22, обновена 7 Февруари, 2026 18:40 663 21

  • мехмед дикме-
  • дпс-
  • политика

Промените в Изборния кодекс са във вреда на българския избирател, смята бившият министър на земеделието

Дикме: Радев се доказа като стабилен и умерен държавен глава - позитивите му са повече от негативите - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Това е поредният парламент, който си отива, а преди да си тръгне, направи промяна в закона, която е във вреда на българския избирател. Политиците показаха, че изобщо не ги интересува вотът на хората и че най-важното за тях е да си направят закон в своя полза, а не в интерес на обществото.

Това каза бившият министър на земеделието Мехмед Дикме в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според Дикме новите текстове ще създадат сериозни затруднения за българските граждани в чужбина и ще ограничат правото им на участие в изборния процес. Той посочи, че законът на практика ще доведе до огромни опашки и организационен хаос при гласуването в Турция, като същевременно ще засегне и българите във Великобритания, САЩ и други държави. „Разстоянието между Чорлу, Истанбул и Хасково е почти същото като от София до Хасково. Хората ще се качат в колите и ще дойдат да гласуват, ако искат. Това ще създаде огромен проблем за изборните секции. А този закон е в противоречие с Конституцията, защото ограничава правото на българските избиратели да участват в изборите”, подчерта Дикме.

Бившият министър на земеделието зададе директен въпрос към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Как се чувства Бойко Борисов в компанията на „Възраждане”, когато гласува този закон? С „Възраждане” ли ще управлява след изборите?”, попита той.

Дикме коментира предстоящите избори и заяви, че все още не е решил за кого ще гласува. По думите му протестите от последните месеци са били насочени не срещу конкретна личност, а срещу цялостния модел на управление. „Обществото не приема модела, който досега управляваше страната. Хората излязоха на улицата, за да поискат промяна и нов начин на управление”, каза той.

По думите на бившия министър Румен Радев се е доказал като стабилен и умерен държавен глава. „Ако сложим на кантар – позитивите на Румен Радев са повече от негативите”, допълни той. Дикме подчерта, че доверието трябва да се печели с ясни програми и реални предложения към избирателите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    Каквото каже другарят Радев, всичко бих му дал. Той е моето всичко !

    Коментиран от #18

    18:43 07.02.2026

  • 2 Браво Дикме!

    7 15 Отговор
    Един турчин да ни каже, че както има свестни турци, така има и свестни българи. Румен Радев е гордост за всички песни и почтени хора. А простата Тиква Борисов и приятелчето му Пеевски, са срам за България.

    18:44 07.02.2026

  • 3 Боже, боже

    12 1 Отговор
    Аллах да слезне да си прибере ДПС земеделските крадливи министри!

    18:44 07.02.2026

  • 4 Прилича

    8 1 Отговор
    на вашия Доган

    18:44 07.02.2026

  • 5 Просто човек

    15 4 Отговор
    Не мога да се съглася…злобно човече е Резидента!

    18:45 07.02.2026

  • 6 Кирил

    9 2 Отговор
    Ще има още позитиви. Ще удари и вземе от руските партии

    18:47 07.02.2026

  • 7 мемет

    5 1 Отговор
    дюкме

    18:47 07.02.2026

  • 8 мемет

    6 0 Отговор
    дюкме

    18:48 07.02.2026

  • 9 БАЙ Ганьо Балкански

    11 1 Отговор
    Още един скелет от гардероба Дикмето навремето беше разследван за далавери с обществени поръчки нооооо...тук е България плащаш и всичко е ок нали ...затова сме НАЙ БЕДНАТА И НЕЩАСТНА ДЪРЖАВИЦА В ЕУРОПА...

    18:50 07.02.2026

  • 10 Един

    8 0 Отговор
    И тоя смeшник за мaсона 🤔

    18:59 07.02.2026

  • 11 1111

    7 0 Отговор
    Ей алчник , стига вече .

    19:00 07.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да позитивите са..

    3 0 Отговор
    С ЦЯЛ процент! Леле а негативите са само 49 от 100. Хипотетично разбира се! Мисля че българите изобщо не си помним историята. А това е основната причина да повтаряме и повтаряме грешките си!

    19:09 07.02.2026

  • 14 Председател пиар отдел Румен Радев

    1 0 Отговор
    Имаме Новината на годината с Филма на годината!
    Шиши и Туинти Сенчъри Пигс 🐷 🐽 представят!

    Първи сОскар за България от Мешерето на Холивуд пикчърс.

    Сидни Суини в главната роля на Първата дама Цветелина Янева!

    Майкъл дериБей режисьор, Нидал Алгафари сценарист, Дияна Дамянова и Мадам В - каст. Митко Пайнера ще играе Рамбо - Първа кръв! Много експлозии и шампейни, Том Круз ще скача от самолета да събира кеша, а Св. Кантарджиев от сайта Квик и дрогираният Васко от Халкидики на вечно пияната Мадам В от Варна - продуцентите, ще харчат събрания в черните найлонови торбички със златните лентички и в мешките кеш.

    По идея на Johnny Cash👇👀

    19:12 07.02.2026

  • 15 Фатмака

    2 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    19:13 07.02.2026

  • 16 Каймиканин

    2 0 Отговор
    Става за дерибей!

    19:13 07.02.2026

  • 17 търговище

    2 0 Отговор
    доан о нарече гон сурат

    19:14 07.02.2026

  • 18 За Родину за Сталину

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Буф у дупката!🤣🤣🤣

    19:15 07.02.2026

  • 19 Сокол+льотчик

    2 0 Отговор
    вечна дружба..

    19:15 07.02.2026

  • 20 Мемед

    1 1 Отговор
    Българските граждани са на нашата територия!А тези напусналия преди20г. и повече,с два паспорта и двойно гражданство не са съвсем.Използвате ги да сте във властта и да "блажите" яко.Знаеш го,но се правиш на ударен.И ти си от плеядата "велики" зем.мин-и на Доганя.

    19:15 07.02.2026

  • 21 Аууу

    1 0 Отговор
    Ауууууу този мазен крадлив комуност турчин се подмазва на Румен Радев друг комунист.Писна ми от тези боклуци цял живот крадоха тази държава и не се наядоха.

    19:18 07.02.2026

Новини по градове:
