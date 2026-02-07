Дикме: Радев се доказа като стабилен и умерен държавен глава - позитивите му са повече от негативите

Това е поредният парламент, който си отива, а преди да си тръгне, направи промяна в закона, която е във вреда на българския избирател. Политиците показаха, че изобщо не ги интересува вотът на хората и че най-важното за тях е да си направят закон в своя полза, а не в интерес на обществото.
Това каза бившият министър на земеделието Мехмед Дикме в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Според Дикме новите текстове ще създадат сериозни затруднения за българските граждани в чужбина и ще ограничат правото им на участие в изборния процес. Той посочи, че законът на практика ще доведе до огромни опашки и организационен хаос при гласуването в Турция, като същевременно ще засегне и българите във Великобритания, САЩ и други държави. „Разстоянието между Чорлу, Истанбул и Хасково е почти същото като от София до Хасково. Хората ще се качат в колите и ще дойдат да гласуват, ако искат. Това ще създаде огромен проблем за изборните секции. А този закон е в противоречие с Конституцията, защото ограничава правото на българските избиратели да участват в изборите”, подчерта Дикме.
Бившият министър на земеделието зададе директен въпрос към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Как се чувства Бойко Борисов в компанията на „Възраждане”, когато гласува този закон? С „Възраждане” ли ще управлява след изборите?”, попита той.
Дикме коментира предстоящите избори и заяви, че все още не е решил за кого ще гласува. По думите му протестите от последните месеци са били насочени не срещу конкретна личност, а срещу цялостния модел на управление. „Обществото не приема модела, който досега управляваше страната. Хората излязоха на улицата, за да поискат промяна и нов начин на управление”, каза той.
По думите на бившия министър Румен Радев се е доказал като стабилен и умерен държавен глава. „Ако сложим на кантар – позитивите на Румен Радев са повече от негативите”, допълни той. Дикме подчерта, че доверието трябва да се печели с ясни програми и реални предложения към избирателите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
18:43 07.02.2026
2 Браво Дикме!
18:44 07.02.2026
3 Боже, боже
18:44 07.02.2026
4 Прилича
18:44 07.02.2026
5 Просто човек
18:45 07.02.2026
6 Кирил
18:47 07.02.2026
7 мемет
18:47 07.02.2026
8 мемет
18:48 07.02.2026
9 БАЙ Ганьо Балкански
18:50 07.02.2026
10 Един
18:59 07.02.2026
11 1111
19:00 07.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 да позитивите са..
19:09 07.02.2026
14 Председател пиар отдел Румен Радев
Шиши и Туинти Сенчъри Пигс 🐷 🐽 представят!
Първи сОскар за България от Мешерето на Холивуд пикчърс.
Сидни Суини в главната роля на Първата дама Цветелина Янева!
Майкъл дериБей режисьор, Нидал Алгафари сценарист, Дияна Дамянова и Мадам В - каст. Митко Пайнера ще играе Рамбо - Първа кръв! Много експлозии и шампейни, Том Круз ще скача от самолета да събира кеша, а Св. Кантарджиев от сайта Квик и дрогираният Васко от Халкидики на вечно пияната Мадам В от Варна - продуцентите, ще харчат събрания в черните найлонови торбички със златните лентички и в мешките кеш.
По идея на Johnny Cash👇👀
19:12 07.02.2026
15 Фатмака
19:13 07.02.2026
16 Каймиканин
19:13 07.02.2026
17 търговище
19:14 07.02.2026
18 За Родину за Сталину
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Буф у дупката!🤣🤣🤣
19:15 07.02.2026
19 Сокол+льотчик
19:15 07.02.2026
20 Мемед
19:15 07.02.2026
21 Аууу
19:18 07.02.2026