Шкварек за избора на Зарков: Това е чудо - вместо апаратчик и схемаджия, партията оглави автентичен идеолог!

С Крум Зарков стоим на диаметрално противоположни идеологически позиции - той е автентично ляв, искрено прогресивен човек, от четящите Камю и завършили Сорбоната европейски социалисти.

Това написа политическият анализатор Кристиян Шкварек във Facebook относно избирането на Зарков за председател на БСП.

"И тъкмо поради това за мен е изключителна изненада, че такъв човек бива избран за партиен лидер на някоя от старите партии у нас. Почти като чудо е в държава, в която партийното лидерство най-често е функция на това колко добър апаратчик и схемаджия си, до такъв пост да достигне автентичен идеолог. Пък дори от идеология, с която не си съгласен.

Вдъхва ми някаква надежда, че смяната на поколенията е възможна, и че след края на прехода и у нас, най-после, професионално с политика ще се занимават идеолози, вместо тарикати. Хора, с които можеш по-дълго да говориш за идейните течения, на които стъпва партията му, отколкото за схемите, които тя върти. Зарков е такъв", изтъкна той.