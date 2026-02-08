Шкварек за избора на Зарков: Това е чудо - вместо апаратчик и схемаджия, партията оглави автентичен идеолог!

С Крум Зарков стоим на диаметрално противоположни идеологически позиции - той е автентично ляв, искрено прогресивен човек, от четящите Камю и завършили Сорбоната европейски социалисти.
Това написа политическият анализатор Кристиян Шкварек във Facebook относно избирането на Зарков за председател на БСП.
"И тъкмо поради това за мен е изключителна изненада, че такъв човек бива избран за партиен лидер на някоя от старите партии у нас. Почти като чудо е в държава, в която партийното лидерство най-често е функция на това колко добър апаратчик и схемаджия си, до такъв пост да достигне автентичен идеолог. Пък дори от идеология, с която не си съгласен.
Вдъхва ми някаква надежда, че смяната на поколенията е възможна, и че след края на прехода и у нас, най-после, професионално с политика ще се занимават идеолози, вместо тарикати. Хора, с които можеш по-дълго да говориш за идейните течения, на които стъпва партията му, отколкото за схемите, които тя върти. Зарков е такъв", изтъкна той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
03:43 08.02.2026
2 Поне
03:45 08.02.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #6, #9
03:46 08.02.2026
4 айде и тоя
04:52 08.02.2026
5 си пън
08:08 08.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Меркуцио
08:50 08.02.2026
8 Зарков
08:51 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
08:53 08.02.2026
11 КГБ
До коментар #9 от "Това не знам!":Ти да не си ружа,богатата наследница на еврейския род райчеви?
Коментиран от #12
08:56 08.02.2026
12 Чисто и просто...!
До коментар #11 от "КГБ":Съдя по факта,че Зарков е завършил ,,Сорбоната" ,в Париж...!
А не ,,Софийски Университет" ,или ,,ЮЗУ"-Бкагоевград....
09:14 08.02.2026
13 Хаха
До коментар #9 от "Това не знам!":А аз ти гарантирам, че честноста е много по ценна от ума за управление на държавата ни. А Зарков е от БСП, което автоматично доказва, че е крадлив на "n" степен. Както и всички докопали се до кокала
09:25 08.02.2026
14 Зарков = Радев
Къде бил завършил, котки ли бил убивал , либерал ли бил и т.н. са подробности,
Радев овладя БСП, това е важно!
При Нинова БСП беше самостоятелна, при Сарафов- също.
Сега БСП е обратно към Кремъл.
11:11 08.02.2026
15 Тоя българин ли е
12:54 08.02.2026
16 Иииии
13:15 08.02.2026