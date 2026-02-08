Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шкварек за избора на Зарков: Това е чудо - вместо апаратчик и схемаджия, партията оглави автентичен идеолог!

8 Февруари, 2026 04:29, обновена 8 Февруари, 2026 03:34 2 358 16

Най-после с политика ще се занимават идеолози, вместо тарикати, подчерта политическият анализатор

Шкварек за избора на Зарков: Това е чудо - вместо апаратчик и схемаджия, партията оглави автентичен идеолог! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С Крум Зарков стоим на диаметрално противоположни идеологически позиции - той е автентично ляв, искрено прогресивен човек, от четящите Камю и завършили Сорбоната европейски социалисти.

Това написа политическият анализатор Кристиян Шкварек във Facebook относно избирането на Зарков за председател на БСП.

"И тъкмо поради това за мен е изключителна изненада, че такъв човек бива избран за партиен лидер на някоя от старите партии у нас. Почти като чудо е в държава, в която партийното лидерство най-често е функция на това колко добър апаратчик и схемаджия си, до такъв пост да достигне автентичен идеолог. Пък дори от идеология, с която не си съгласен.

Вдъхва ми някаква надежда, че смяната на поколенията е възможна, и че след края на прехода и у нас, най-после, професионално с политика ще се занимават идеолози, вместо тарикати. Хора, с които можеш по-дълго да говориш за идейните течения, на които стъпва партията му, отколкото за схемите, които тя върти. Зарков е такъв", изтъкна той.


България
  • 1 хехе

    36 2 Отговор
    навремето и Жан Виденов беше идеолог, но апаратчиците сегашните червени милионери прецакаха и него, и държавата.

    03:43 08.02.2026

  • 2 Поне

    13 1 Отговор
    Председателя да е образован и неподкупен.Ами досегашната паплач как ще прогони,червените мултимилионери.Те да си ходят на фото под Герба д Дебелия на който служеха.Нямст място в социалистическа партия.Ако имат морал да напуснат централните и структури.Да си харчат парите и да не пречат на младото поколение да си върне държавата и бъдещето.Те трябва да получават субсидии,да останат тук.Дамо Нинова и Василев започнаха да се грижат за тях и направиха много за помощи на учениците,безплатни учебници,облекчения за младите майки.Ама доброто бързо се забравя .Затова трябва предизборно да се повтаря точно кога какво направиха за късо паметните.

    03:45 08.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    17 18 Отговор
    автентичен идеолог!.... ИЛИИДИОТ?

    Коментиран от #6, #9

    03:46 08.02.2026

  • 4 айде и тоя

    17 7 Отговор
    лахата шкварек станал либерал

    04:52 08.02.2026

  • 5 си пън

    8 2 Отговор
    ами що не сте в политиката бе сите подобни.ами обикаляте студията и анализирате тарикатите

    08:08 08.02.2026

  • 7 Меркуцио

    6 6 Отговор
    Крум Зарков /известен като Кацамунчо/ е ляв френски либерал! Дори дебатите с такава персона са губене на време.

    08:50 08.02.2026

  • 8 Зарков

    8 7 Отговор
    Подигравка с членовете на бсп и гавра със загиналите от БКП

    08:51 08.02.2026

  • 10 Българин

    4 7 Отговор
    Наследниците на кървавата ДС изпълзяха от червеното блато и ще доубият столетницата,това им е задачата.

    08:53 08.02.2026

  • 11 КГБ

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Това не знам!":

    Ти да не си ружа,богатата наследница на еврейския род райчеви?

    Коментиран от #12

    08:56 08.02.2026

  • 12 Чисто и просто...!

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "КГБ":

    Съдя по факта,че Зарков е завършил ,,Сорбоната" ,в Париж...!
    А не ,,Софийски Университет" ,или ,,ЮЗУ"-Бкагоевград....

    09:14 08.02.2026

  • 13 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Това не знам!":

    А аз ти гарантирам, че честноста е много по ценна от ума за управление на държавата ни. А Зарков е от БСП, което автоматично доказва, че е крадлив на "n" степен. Както и всички докопали се до кокала

    09:25 08.02.2026

  • 14 Зарков = Радев

    2 4 Отговор
    Това е достатъчно да се знае.

    Къде бил завършил, котки ли бил убивал , либерал ли бил и т.н. са подробности,

    Радев овладя БСП, това е важно!
    При Нинова БСП беше самостоятелна, при Сарафов- също.

    Сега БСП е обратно към Кремъл.

    11:11 08.02.2026

  • 15 Тоя българин ли е

    1 2 Отговор
    българин ли е???

    12:54 08.02.2026

  • 16 Иииии

    0 1 Отговор
    И бияч на котки...

    13:15 08.02.2026

