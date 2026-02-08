Борис Бонев: Пред Зарков стои трудната задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски и Борисов

От първите, които поздравиха Крум Зарков за избирането му за лидер на столетната партия бе Борис Бонев.

"Поздравявам Крум Зарков за избирането му за поста председател на БСП. Пред него стои много трудна задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски, Борисов и други икономически интереси", написа той в профила си в социалната мрежа.

"Знак дали има промяна, ще бъде поведението на групата на БСП в СОС - дали ще продължи да е на повикване от ГЕРБ или ще напусне икономическото мнозинство", подчертава Бонев.

Познавам Крум от години и знам, че ако има някой, който може да постигне тези реформи - това е той. Успех!, написа още той.

"БСП има нов председател. Никога не съм вярвала, че така ще се радвам", написа Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

Една партия по-малко за Пеевски, констатира тя.