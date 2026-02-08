Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Борис Бонев: Пред Зарков стои трудната задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски и Борисов

8 Февруари, 2026 04:34, обновена 8 Февруари, 2026 03:46 1 266 7

  • борис бонев-
  • крум зарков-
  • политика-
  • елисавета белобрадова

БСП има нов председател. Никога не съм вярвала, че така ще се радвам, написа Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ

Борис Бонев: Пред Зарков стои трудната задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски и Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

От първите, които поздравиха Крум Зарков за избирането му за лидер на столетната партия бе Борис Бонев.

"Поздравявам Крум Зарков за избирането му за поста председател на БСП. Пред него стои много трудна задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски, Борисов и други икономически интереси", написа той в профила си в социалната мрежа.

"Знак дали има промяна, ще бъде поведението на групата на БСП в СОС - дали ще продължи да е на повикване от ГЕРБ или ще напусне икономическото мнозинство", подчертава Бонев.

Познавам Крум от години и знам, че ако има някой, който може да постигне тези реформи - това е той. Успех!, написа още той.

"БСП има нов председател. Никога не съм вярвала, че така ще се радвам", написа Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

Една партия по-малко за Пеевски, констатира тя.


България
Оценка 2.6 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    12 1 Отговор
    госпожица Бони от кога я е еня какво става със столетницата или се е загрижила за амбриажа Вигенин.

    03:50 08.02.2026

  • 2 нормално е

    12 2 Отговор
    мекитe китки се подкрепят

    04:50 08.02.2026

  • 3 надарена кака

    5 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки! Избори няма да спечелят тези партийци.

    08:51 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 37.51т

    1 1 Отговор
    "Чумата"..."Чужденецът" и "Винету".....

    08:54 08.02.2026

  • 6 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Петроханно ми е след тази съкрушителна жалейка на мис Бони...
    Позицията на македонистката й булка ще публикувате ли или чакате някакви рейнджъри да го направят?

    10:04 08.02.2026

  • 7 хаха

    2 0 Отговор
    Тебе трябва да те вържат три дни без дрехи, храна и вода, на някоя ЕЛА, в планината, хем да дишаш така лелеяният от теб чист въздух, но без да ограничаваш нормалните хора. Добре сгазихте София. Евалата.

    10:44 08.02.2026

