Костадин Ангелов: Подадохме оставка веднага, когато площадът я поиска, а изборите се бавят необяснимо

Костадин Ангелов: Подадохме оставка веднага, когато площадът я поиска, а изборите се бавят необяснимо

8 Февруари, 2026 11:16, обновена 8 Февруари, 2026 10:32

Това започва да се превръща в мистика, подчерта политикът от ГЕРБ

Костадин Ангелов: Подадохме оставка веднага, когато площадът я поиска, а изборите се бавят необяснимо - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

"Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Ако си спомнете, господин Борисов като опитен държавник каза: „Дайте ни още 20 дни, за да приемем бюджета“, защото това беше много важно за държавата. Румен Радев категорично тогава каза: „Незабавна оставка."

Той напомни, че оставката е била дадена веднага, след като са чули какво искат хората на площада. беше веднага дадена, след като чухме какво казаха хората на площада, че този бюджет не им харесва.

"Каква беше политическата логика, ако Румен Радев знаеше, че ще подава оставка, той да води консултациите между политическите партии за съставяне на правителство? За да ги преслуша, за да му стане ясно какво трябва да правя на политическия терен ли? Това според мен е един вид политически инструмент. Той превърна тази институция в инструмент за реализиране на собствените си политически амбиции. Това за нас е неприемливо.

Второ. Президентът Йотова проведе консултации и стана ясно, че няма да има правителство. Защо не назначи служебен кабинет? Нима Цветница и Великден се определиха сега? Нима Румен Радев или Йотова не знаеха кога ще е Цветница и Великден“, коментира Костадин Ангелов.

Той подчерта, че администрацията не спира да функционира напълно, но има известни затруднения.

„ Всички чиновници в едно министерство изпълняват политическата програма на правителството, в случая на министъра, който управлява това министерство. И именно тези притеснения водят до спиране на администрацията. А харчовете са си харчове. Те си вървят. Те са следствие на редовен бюджет. Това са съвсем нормални процедури в държавата. Няма нищо смущаващо в сумата, която вчера беше цитирана.“

Ангелов коментира, че за ГЕРБ няма значение кой ще бъде служебен премиер

„За ГЕРБ никога не е имало значението на служебен премиер и служебният вътрешен министър. Ние сме печелили и при Бойко Рашков, печелили сме и с машини, и с хартия“, каза още той.

Източник: bntnews.bg


  • 1 Вашето мнение

    43 0 Отговор
    Точно ти не си за оставка, а за затвора престъпнико. Възможно ли е уважаван уж лекар да се намърда в герб, освен ако няма далавери за прикриване.

    Коментиран от #30

    10:33 08.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    49 2 Отговор
    Хората ви изгониха с камъни и дърве а сте нагли и пак искате да управлявате.

    Коментиран от #32, #35

    10:35 08.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    3 45 Отговор
    ГЕРБ е в страхотна кондиция е момента. За това бързат с изборите. Те ще диктуват дневния ред на политиката в България. Бойко мобилизира и стегна партията до краен предел. Всички други се тресат от вътрешни борби.

    Коментиран от #11, #25, #53

    10:35 08.02.2026

  • 4 Продължавате да крадете и в оставка.

    42 2 Отговор
    За това подменихте и конституцията.

    10:35 08.02.2026

  • 5 Герберастки

    35 0 Отговор
    Говньовоз!

    10:36 08.02.2026

  • 6 Ботокса плаче

    36 1 Отговор
    Защото усеща какво ги чака. Боко при бай Ставри

    10:36 08.02.2026

  • 7 Още в деня на

    30 1 Отговор
    страхливата ви оставка писах, че ако съм на мястото на Радев, сега ще бавя изборите и ще ви оставя да се пържите в собствения ви сос с парвителство в оставка и без бюджет, т.е. с 1/12 от нормалния бюджет, докато оберете всички негативи на зимата, високите сметки за ток, данъците и т.н.

    Рейтингът ви и без това се срива, следствие на ненужната и договорена оставка, сега още повече ще се срине.

    10:37 08.02.2026

  • 8 Мноооо жалък

    34 1 Отговор
    Тоя лигльо

    10:37 08.02.2026

  • 9 реалист

    34 1 Отговор
    Атози наглец и крадец заедно с добрев ,сачева и дончев са за 50 г. затвор ,а гуруто им за сто !!!

    Коментиран от #55

    10:38 08.02.2026

  • 10 И след

    30 1 Отговор
    оставката не спряхте с мизериите и шашмите си , с гнусните далавери и мушенгии , със съюзаване с "враговете" за прокарване на закони , с деяния в ущърб на България и на международната сцена , с разграбване и точене на милиарди и и и и...... Нагъл , Ботоксе !

    10:38 08.02.2026

  • 11 ГЕРБ

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    са по стъргалото надолу и са на път да бъдат завлечени от собствения си основател и председател

    10:38 08.02.2026

  • 12 Гост

    30 1 Отговор
    Бойко е заложел бомба цената на тока да се вдигне двойно щото си е мислел, че Гюров ще е премиер дотогава, ама му излезоха криви сметките на престъпника дoлен 🎃🪓

    Коментиран от #19

    10:39 08.02.2026

  • 13 хаха

    29 2 Отговор
    Разбира се, че при първият удобен случай ще подадете - го направихте. Избягахте от отговорност от пълният батак, който никой досега не беше успявал да сътвори на такова гигантско ниво.

    Коментиран от #65

    10:39 08.02.2026

  • 14 За никъде не бързам

    18 0 Отговор
    Чичо Румен

    10:39 08.02.2026

  • 15 Коня Солтуклиева

    23 0 Отговор
    Како Костадино,
    Да си изрежеш пъпките от носа, че мязаш на таласъм!

    10:40 08.02.2026

  • 16 Абе ,

    27 0 Отговор
    сельо мазен , вместо да си в затвора за десетки милиони и куп други неща , ти си тръгнал да ми се хвалиш с "морал" ? Гьонсуратлък !

    10:41 08.02.2026

  • 17 Чичо Румен

    21 0 Отговор
    Бой, е. б. не. и никакви сладкарници за такЪви индивиди като вас

    10:41 08.02.2026

  • 18 Иван Грозни

    18 0 Отговор
    Вие вече сте никои и трябва да си мълчите, че заради вашата крадлива филисофия сме "първенци от всякъде".

    10:41 08.02.2026

  • 19 хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Един, дето мисли. Да, и тя му гръмна в лицето. Да видим какви още капанчета е заложил.

    10:41 08.02.2026

  • 20 Даниел

    21 0 Отговор
    Аз пък си мисля,че вече е крайно време да се сложи край на порочната практика депутат да има възможност след като е бил министър да се връща обратно в народното събрание !

    10:41 08.02.2026

  • 21 Само питам

    21 0 Отговор
    Къде е св.и.нята

    10:42 08.02.2026

  • 22 ТИКВЕНИЦИ

    20 0 Отговор
    ИМА ЛИ ПАНИКА В БОСТАНА И КО-ЧИНАТААААА.....?

    Коментиран от #44

    10:45 08.02.2026

  • 23 ТОЙ

    18 0 Отговор
    Още един бокл@к, не разбрахте ли, че на хората им се повдига само като ви видят, да не говорим като почнете да говорите...

    10:45 08.02.2026

  • 24 И какво

    18 0 Отговор
    скъпи очила е сложил на носа си , които перфектно подчертават тиквообразната му физиономия .

    10:47 08.02.2026

  • 25 ТОЙ

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ти случайно да си ненормален, питам само...

    10:50 08.02.2026

  • 26 Владо Карамазов

    10 0 Отговор
    Е нали управлявате ве„е 2 месеца в оставка, кво се оплаква ботоксовия? Това е все едно да те уволнят и още няколко месеца да се разкарваш на заплата.

    10:53 08.02.2026

  • 27 Боярйышник

    14 0 Отговор
    Не им излизат тънките сметки на ГРОБ,
    мислеха да набутат всички свой далавери и золуми от досегашното си управление на новият служебен министър(предполагам Гюров), за да го обвинят в некомпетентност, да се покрие тяхната кражба, и да вдигнат рейтинга си.
    Наглите от ГРОП.
    Ей сега ще разберат кон боб яде ли, юмручета ще им го….якичко, там където слънчицето не достига.

    10:55 08.02.2026

  • 28 Козел

    3 0 Отговор
    Млада жена на дрът ....

    10:58 08.02.2026

  • 29 Колю с двуцевката

    13 1 Отговор
    Вие сте за разстрел, но българинът е тъп и пак ще ви избере да управлявате.

    10:58 08.02.2026

  • 30 Първа сила

    1 14 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ами помисли,защо ГЕРБ последните 25 год е водеща политическа партия.Защото има качествени хора.

    10:58 08.02.2026

  • 31 Марис

    13 0 Отговор
    Не пропускате да се натегнете обаче! "Г-н. Борисов като опитен "държавник" " !! Селски тарикат е Борисов, нищо повече и цяла Европа го разбра !!!

    Коментиран от #34, #51

    11:01 08.02.2026

  • 32 Кои хора

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Които не знаеха какво искат.Къде наистина е логиката,да свалиш правителство 20 дни преди да приеме бюджета,а после то необезпокоявано да работи и да раздава пари.Получиха ли пари някои общини за свои проекти ? Асен Василев за пореден път изманипулира някои хора.

    11:03 08.02.2026

  • 33 Боклци

    10 0 Отговор
    Айде не се правете на демократични когато площада ви поиска референдум за лева а преди това 600 000 българи!

    Коментиран от #36

    11:03 08.02.2026

  • 34 "Прав си "

    1 8 Отговор

    До коментар #31 от "Марис":

    В Европа го разбраха и затова му дадоха над четири милиярда за безплатно саниране домовете на хората.Пък умният красивитет "скърцат със зъби" от ярост,че на Борисов все му се получава някак си доброто към хората в България. А..даже Тръмп отрязал парите на Харвард.Крайно време и ние да спрем да гласуваме само защото някой бил завършил елитно училище,защото нашите харвардци такава попара ни надробиха,че...

    11:11 08.02.2026

  • 35 Дориана

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Истината е , че Костадин Ангелов не само е провален политик отвсякъде, няма никакви качества за политик , но затова пък подмазването и рабополепието пред Борисов е толкова голямо, че се е превърнал в подвижна кръпка зад гърба на Борисов. Така, че този човек без никакви политически качества е на хранилката в Парламента без никакъв принос и полза за обществото. Трябва да бъде изхвърлен от Парламента.

    Коментиран от #39, #45

    11:20 08.02.2026

  • 36 Да те питам

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Боклци":

    До кога ще говорите едно и също ?МАЧЪТ БЕШЕ СВИРЕН !!! Това означава,че е минал срокът за промяна на нещата.Пък и времето показва,че няма проблем.Даже баба Пена няма проблем с новата валута.То на площада имаше и хора за узаконяване и на гей браковете и за и против Русия.Знам даже за военнослужещ на когото бяха вдигнали заплатата на 5 хил лв и той недоволен от нещо,може би жена му го ядосала и той да не е вкъщи.

    11:20 08.02.2026

  • 37 КИРО ЖЪРТЪ

    10 0 Отговор
    ВЪРХУШКАТА. НА. ГЕРБ. НАЧЕЛО. С. БОРИСОВ, ВСЕКИ. ДЕН. ИМАТ. ПО. ЕДИН. ЧАС. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. КУРС. ПО. ХВАЛБИ. И
    ДИТИРАМБИ. КОЙТО. СЕ. ПОЯВИ. И. ПОЧВА. С. ХВАЛБИТЕ. КОСТАДИН. АНГЕЛОВ. НЕ. ОСТАВА. ПО. НАЗАД, НО. ПЪК. НИЩО. НЕ. КАЗВАТ. ЗА. ПОСТОЯННОЯТ. ИМ. КУРС. ПО КРАЖБИ
    МЪЛЧАТ. КАТО. РИБИ. В. КОНСЕРВА.

    11:21 08.02.2026

  • 38 Чукча писател

    8 1 Отговор
    Гледах го сутринта по телевизията "майка" този гербер. Беше сложил магнитните наколенки на д-р Ливайн и чинно повтаряше мантрите на ГЕРБ, хвалеше бащицата Борисов и плюеше по опозицията. Щях да повърна от това НЕЩО.

    11:21 08.02.2026

  • 39 Ей много ви е яд

    0 7 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    Хората си уважават ЛИДЕРА,какво странно има. Като в семейството,няма ли уважение,нещата зациклят.Много ви се иска да се разпадне ГЕРБ, но има да чакате.

    Коментиран от #43

    11:25 08.02.2026

  • 40 Хе!

    8 0 Отговор
    И кой ви кара насила да стоите и урлавлявате, бе, Ангелов!? Подал оставка, а търчи да се докарва на Тръмп, заедно с Георг - младежи! Гроздан се хвали, че прави зарядни за акумулаторни колички, сякаш сега започва мандата, крадете, Пеевски взема товарни превози, купуването на гласове вече е в ход! Като сте подали оставка, защо сте толкова активни в парламента да ограничавате секциите! Те в Турция открай време си гласуват нестандартно, но преди не сте гласували да ги ограничите! Чак когато няма да гласуват за Новото начало станахте патриоти с патерицата Възраждане!
    Напускай НС, откажи се от привилегиите, на никой няма да му е мъчно за теб! Какво сте се разврещели с вашия лидер - олеле, не искам власт, но ме принуждават да властвам! като не искаш, хич не се кандидатирай! Всичко поскъпва, вие сте виновни!

    11:28 08.02.2026

  • 41 Бай. Танас

    6 0 Отговор
    ТОЯ. КРАДЕШЕ. В. АЛЕКСАНДРОВСКА. БОЛНИЦА
    ПОКРИХА. МУ. ЗОЛУМИТЕ. И. СТАНА
    ЧОВЕК. ЕДИН. ОТ. ГЛАВНИТЕ. ПОДМАЗВАЧИ. НА. БАНКЯТА,

    11:30 08.02.2026

  • 42 Най-много ми хареса

    0 5 Отговор
    Коментарът му за самолета беше в десятката.Качваш се на самолет и не знаеш къде ще слезе,в Париж,в Ню Йорк или в Москва --това е образно казано за партията на Радев.Аз казвам,да си вземеш "котка в чувал".,те НЕЩО НЕИЗВЕСТНО. Ами недоволните гласуват напук,пък после реват що така.

    11:35 08.02.2026

  • 43 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ей много ви е яд":

    ГЕРБ/ СДС се сриват надолу падат под 16 %. Борисов е провален политик. Той вече е зависим не само от Пеевски. Така че, е и политически унищожен. Нищо друго не му остава освен да напусне Парламента и политиката. И точно това ще се случи, по трудния начин ще разбере, че вече е АУТ.

    Коментиран от #46, #49

    11:37 08.02.2026

  • 44 КИРО ЖЪРТЪ

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "ТИКВЕНИЦИ":

    ИМА. ИМААААА, БАНКЯТА. ГО. ХВАНА. БЪРЗОКЛЕКА. ОТ. СТРАХ. И. ЗА. ПРЪВ. ПЪТ. ВЛЕЗЕ. ЗА. ОФИЦИАЛНО. ИНТЕРВЮ, В. БТВ И. ПАК. ХВАЛБИ, СРЪДНИ, ПЛЮВНИ. И. ВСЕ. ТОЙ. НАЙ. ХУБАВ , НАЙ. УМЕН. НАЙ, НАЙ. НАЙ, НАЙ

    БЕЗ. МЕНЕ. ЗА. КЪДЕ. СТЕ. БЕ. АЗ ЩЕ. ВИ. ОПРАВЯ. ПАК. САМО. МЕ. ИЗБЕРЕТЕ. ТОЯ. ПЪТ
    ДУПЕ. ДА. ВИ. Е. ЯКО.

    11:37 08.02.2026

  • 45 Ох,аман

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    Трябва винаги да има авторитет лидерът на една партия,защото примерът с ППДБ е пред очите ни.Народът е казал"Мното баби,келяво бебе"

    11:40 08.02.2026

  • 46 Да те питам

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    Дали не мислиш,че Пеевски следи и месечния ти цикъл ?

    11:42 08.02.2026

  • 47 непротестиращ

    1 7 Отговор
    Йотова бави процедурата, защото играе по свирката на Рундьо! Обаче и двамата ще гризнат дръвцето! Хората не са балами за тяхното ала-бала и тяхното поведение ще се стовари върху тях като чук! Радев носи вина за хаоса и непрекъснатите избори през последните 5 години!

    11:43 08.02.2026

  • 48 Боко

    5 0 Отговор
    Нагъл и надут като шефа си само допреди няколко месеца продадохте оставка и пак искате да сте на власт не се накрадохте ей дано никога вече да не сте на власт

    11:44 08.02.2026

  • 49 Да ти кажа

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    Попитай в общини на ГЕРБ, пък и други някои,дали няма да гласуват за някой,който като обещае нещо,го изпълнява.Или ще гласуват за партия, от която им обещават всичко ,което си мечтаят,пък после,не се знае какво ще излезе.Т.е вижда се,но вече е късно.Няма нови тунели,мостове,заводи и т.н

    11:48 08.02.2026

  • 50 мокет

    5 0 Отговор
    Още един гербаджия повтаря едно и също.
    Има процедура и тя трябва да се изпълни,ако не пак ще има рев от тяхна страна

    11:51 08.02.2026

  • 51 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Марис":

    Не е "нищо повече". Доказан ОСЪЖДАН лъжец и крадец е. И то, няколко пъти. И друго има, но за него - по-нататък.😎

    11:53 08.02.2026

  • 52 фАНТОМасс

    6 0 Отговор
    Това не прави омразата и неприязънта на хората към вас по-малка !

    12:00 08.02.2026

  • 53 Файърфлай

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Даньо,по повод на този от статията,който вероятна ти е един от любимците,АЗ въвеждам в психо-социологията нов термин -ОПИ ,което означава Особено противен индивид.

    12:07 08.02.2026

  • 54 Тома

    6 0 Отговор
    Най добрите хора са от шайката герб.Те никога не лъжат и крадат.Винаги мислят за хората с шефа им п.рост съм брат ми и ми е лесно.

    12:10 08.02.2026

  • 55 ОСВЕН ТОВА

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "реалист":

    ТРИСТА ТУРЦИ, ДАГИОНОЖД@Т ВСЕКИ ДЕН!

    12:15 08.02.2026

  • 56 Ботокса е пълен боклук

    1 3 Отговор
    но в случая е прав за бавенето

    12:16 08.02.2026

  • 57 9689

    3 0 Отговор
    Костадинка се възмущава.

    12:34 08.02.2026

  • 58 Красивото голямо...

    3 0 Отговор
    Лъжец! Оставка заради площада, ама друг път!?
    И най-голямата лъжа е, че не управляват и бавенето на изборите не им е изгодно.
    Продажбата и предателството на фалшивото правителство в оставка продължават с пълна пара
    под прикритието на мътната вода.
    35 години се нагледахме на престъпни решения на правителства без доверие на обществото и единственото, което се направи, е работещ парламент, който да узаконява беззаконието.
    Тая мръсотия се чисти само с огън.

    12:43 08.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Булка

    1 0 Отговор
    Костадинка

    13:07 08.02.2026

  • 61 Я у лево

    2 0 Отговор
    Какво се правиш на ущипана мома? Има законна процедура,има параграфи , заложени от вас самите,какво и как ,да се процедира,при сегашната ситуация.Който текстове Йотова, като действащ президент спазва до запетая.Ако ви върви по акъла,щяхте да вдигнете врява по всички медии...Ето,тя наруши законите ,още в първата седмица, като президент! И пак по ваш мур венски начин,щяхте да търсите поредна завера,между нея и Радев.Ще си отидете на избори на 19 Април, като момченца! Но ви друса треска,защото до Април( а това е почти края на месеца) , народа ще прогледне,в какво тресавище го набутахте с еврото.Когато няколко поредни месеца види как портфейла му изтънява за дни,а цените на всичко побесняват всеки ден.От това ви прилошава.Усещате,какъв ще бъде резултата от изборите.

    13:10 08.02.2026

  • 62 много е хитър

    3 0 Отговор
    Тоя лъже както винаги!Кабинетът оцеля въпреки протестите с гласовета на БСП и НН и не подадохте оставка! Оставката стана по нареждане на тиквата!

    13:18 08.02.2026

  • 63 Хмм

    1 2 Отговор
    хайде, хайде - малко били, улицата не решавала, щели сте да изкарате 4-годишен мандат, но като се изтърсиха пред Банкя и на следващия ден - оставка, завари и пеевски неподготвен, не успя да си открие новите лафки

    13:27 08.02.2026

  • 64 Откровен

    1 0 Отговор
    Този, още не си е намерил любовник...???

    13:29 08.02.2026

  • 65 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Нали точно това искаха протестиращите Z поколение (подкрепяно от "умно-красивите" ПП🤣)......оставка и избори, а сега мрънкате, че Борисов бил виновен, че подал оставка....вашето граничи с много сериозна диагноза относно психическото ви състояние! А и само Борисов и Пеевски ви се привиждат зад всеки ъгъл и това говори за немоща ви да намерите решения, а не да се занимавате с този или онзи.....с една дума "НЕМОЖАЧИ".... 😭🤣

    13:36 08.02.2026

  • 66 Никой

    0 0 Отговор
    Толупа рече " кабинета не е на ГЕРБ . Извозихте съдружниците си ДПС - НН , ИТН и БСП, че и Израждане Постъпихте като ИТН когато бутнаха кабинета Петков .

    13:54 08.02.2026

