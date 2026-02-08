Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Приятел на убития Дечо Василев: Споделяше за заплахи към тях, включително за разстрел

Приятел на убития Дечо Василев: Споделяше за заплахи към тях, включително за разстрел

8 Февруари, 2026 19:07

Мартин Гръбчев смята, че случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво. Последните думи на Дечо Василев към майка му, според Гръбчев, са били, че „нещата са се успокоили”.

Приятел на убития Дечо Василев: Споделяше за заплахи към тях, включително за разстрел - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Дечо беше уникален човек. Не познавам друг като него. Никога не е пушил, никога не е пил, нямаше човек, който да каже лоша дума за него. Това заяви близкият приятел на убития Дечо Василев Мартин Гръбчев в предаването „На фокус” по Нова телевизия.
По думите му двамата се познавали близо 40 години – ще от първи клас, без никога да прекъсват връзката си. Гръбчев разказа, че е бил силно провокиран да говори публично, след като още от първите дни след трагедията името на Василев е било очерняно. Според него Дечо е бил изключителен професионалист, ръководил собствена счетоводна фирма и водил напълно изряден начин на живот. „Познавам го като тази ръка. Ако имаше и най-малкото нещо незаконно, той нямаше да бъде там”, каза той.

Гръбчев коментира как Дечо Василев и хората около него са се занимавали с противодействие на незаконната сеч и бракониерството, като са използвали дронове и техника за наблюдение. Той обясни, че Василев е инвестирал личните си средства, за да могат да наблюдават големи периметри и своевременно да сигнализират институциите. „Той се гордееше, че са спрели незаконната сеч и че дивите животни са започнали да се връщат в района”, каза още той.
По думите му е имало и заплахи, включително за разстрел, за които Василев е споделял още преди месеци, но никога не е споменавал от кого идват те. „Предупреждавал съм го, че това, с което се захващат, е много опасно. Всички знаем за така наречената дървена мафия”, допълни той.

Гръбчев смята, че случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво. Последните думи на Дечо Василев към майка му, според Гръбчев, са били, че „нещата са се успокоили”.


  • 3 Любопитен

    42 27 Отговор
    Само последния софиянец ги е очистил. Само той има знанията възможностите и способността. Той ги е похарчил всички и е прикрил всички следи. И всичко това защото са имали смелостта да закусват до неговия ресторант без да го посетят. Такова неуважение не се прощава . Бум бум бум.

    19:13 08.02.2026

  • 4 ЕТРОПОЛСКАТА ДЪРВЕНА И БРСКОНЕРСКА

    103 32 Отговор
    МАФИЯ Е В ОСНОВАТА. ТЯ Е ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА ШОПАРИТЕ.

    19:14 08.02.2026

  • 5 🎃🐷👨🏻‍🦲

    116 12 Отговор
    В Италия държавата има мафия, а в България мафията има държава.

    19:14 08.02.2026

  • 6 Факт

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Нашият си сменя мненията през 3 минути!

    19:15 08.02.2026

  • 7 Този човек

    131 7 Отговор
    щеше да каже още неща, но Лора Крумова се уплаши и го прекъсна.

    19:15 08.02.2026

  • 8 да ве

    66 41 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Чух че и Асен Василев и Бойко Рашков, и кмета на София били впрегнати да заличават следите на мутрите. Само не уточниха кои са мутрите.

    Коментиран от #78, #120, #159

    19:15 08.02.2026

  • 9 МП4

    77 21 Отговор
    Тези са запалили някой мафиот с много пари, не са ги върнали , измамили са някой и някой килър ги оправи всичките. На много високо ниво поръчани. Разследващите няма направят нщ , защото е по учебник )

    Коментиран от #41

    19:15 08.02.2026

  • 11 Кристин Ретард

    100 23 Отговор
    Излиза, че всеки от нас или пък всяко НПО на Сорос може да си опъне една ограда и да си направи държава в държавата със собствена "конституция" и правила.

    19:16 08.02.2026

  • 12 Тоалетната хартия

    91 28 Отговор
    Тя дървената мафия излезе по страшна от Якудза, италианската и албансща мафия барабар с ислямска държава, ИРА, баските , ЕТА и т.н....абе кажиси че и ти си пеДроханец пящерняк!!

    19:16 08.02.2026

  • 13 обикновен българин

    96 15 Отговор
    Съболезнования на близките на всички загинали. Вярвам, че всички до един са били добри хора! Бъдете силни заради тях!

    19:17 08.02.2026

  • 14 Истината

    125 7 Отговор
    Не случайно най малко доверие имаме на полиция политици и прокуратура

    Коментиран от #154

    19:18 08.02.2026

  • 15 Един

    36 43 Отговор
    На бас, че е баща на дете “учило” при тея… и аз ако бях, щях да ги приключа всичките … язък само за детето, било невинен свидетел и потърпевш на “родителите” и тея психари …

    Коментиран от #24

    19:19 08.02.2026

  • 16 ужаст

    40 45 Отговор
    Когато преди 5 години Радев обеща да ни оправи, той го е мислел буквално!

    Коментиран от #158

    19:20 08.02.2026

  • 17 Дедо Мраз

    117 9 Отговор
    Няма логика някой да убие приятелите си, да иде до Враца и да се самоубие и то с кемпер. Имали са къде, къде по-бързи коли.

    Коментиран от #108, #160

    19:20 08.02.2026

  • 21 ЧЕСТНИ И ДОБРИ ХОРА

    37 44 Отговор
  • 23 Дзак

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "ЧЕСТНИ И ДОБРИ ХОРА":

    72 18 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    Тия "" хижари"" са открили или видяли нещо , на което ДАНС не им харесва. Службите спонсорират хора и организазии с възможности, но с пороци, за да могат да ги манипулират. ..Тия ""хижари"" са избити от ДС, показват ви извратените им наклонности!!

  • 28 Инспектор Дюдю

    И като така,що драсна кибрита на хижата?!

  • 29 Дедо Мраз

    104 5 Отговор
    19:28 08.02.2026

    64 1 Отговор
    си сече най-официално с разрешение (подобно на разрешението за дейност на Национална Агенция за Контрол на Защитени Територии) от службата: земеделие и гори при мин на Земеделието и тая мафия не се притеснява от рейнджъри, нито от проверки. Далаверата е в съдържанието на разрешението и съответното изпълнение.

  • 32 Зъл пес

    19 21 Отговор

    До коментар #2 от "Здрасти":

    Браво,точен коминтар.Трябва да разследват и фатмака.

    19:29 08.02.2026

    81 5 Отговор
    19:30 08.02.2026

    56 6 Отговор
    Зарад едни дървета и ако теоретично има план да го направи това значи само край на далаверата с дървесина защото ще се вдигне страшна патардия а това пречи на всеки незаконен и законен бизенс

    Коментиран от #44, #79

    19:30 08.02.2026

    68 3 Отговор
    Това си е чист показен разстрел а палежа е за замитане на доказателствата класика!

    19:31 08.02.2026

  • 40 Всичко е кристално ясно

    19 7 Отговор
    Незаконно къмпингуване на летящи кемпери и конкурентните рейнжери са ги застреляли твзи браконери.

    19:32 08.02.2026

  • 41 не бе

    33 23 Отговор

    До коментар #9 от "МП4":

    открили са съкровище в пещера, става въпрос за пещера със злато има поне 3 такива неоткрити на ВЪЛЧАН ВОЙВОДА и едната е някъде там .търсено е по карти на ДС от едно време и мафията си го иска. А всъщност е пратила убийци за да не се знае нищо и над тях са вързани политици, и дори може да се стигне и до президента през ПП ШАРЛАТАНИЯТА

    Коментиран от #51

    19:32 08.02.2026

  • 43 Чикатило ...ама още 4 души май липсват.

    35 2 Отговор
    Още един кемпер някъде трябва да има

    19:33 08.02.2026

  • 44 Много логично

    12 2 Отговор

    До коментар #37 от "Значи никой не оставя 6 трупа":

    съждение за дървената мафия, което е истинска рядкост при празнословието, което ни залива.

    19:34 08.02.2026

  • 45 Адептус Кустодес

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "солясь":

    отиваш във варха

    19:34 08.02.2026

  • 47 Емигрант

    45 7 Отговор
    Сега очаквам да чуя от полицията поредната глупост да не казвам реалната им простащина, след като категорично зявиха, че разстрелът е извършен вътре и наподобява самоубийство следва да се изследват гилзите за пръстови отпечатъци, защото те не могат да изчезнат след като мъртъв няма как да ги прибере и скрие и веднага ще стане ясно кой ги е избил и след това се е самоубил и дали тези отпечатъци съвпадат с тези на предните разстреляни, ако са намерени гилзите разбира се или все още търсят тези гилзи ? Абе много прос.с.та си е полицията ви в България която ттябва да ви пази ! Който пречи на мафията винаги това е резултатът ! Тежък живот сте си избрали сами !

    Коментиран от #55, #115

    19:36 08.02.2026

  • 51 МП4

    15 6 Отговор

    До коментар #41 от "не бе":

    Може и тук да е заровено кучето..Злато

    19:40 08.02.2026

  • 52 Ами

    18 6 Отговор
    Няма никакво значение кой какво казва. Станалото, станало.
    Умните хора си правят "застраховка".
    А по всичко личи, че тази хора са били достатъчно умни.
    Сега е ред на "застрахователите".

    19:40 08.02.2026

  • 54 Как така

    17 4 Отговор
    Как така ще тръгнеш да следваш някой и да му отдаваш едва ли не свръхестествени способности.
    Явно доста хора имат нужда да бъдат водени за ръчичка през живота

    19:42 08.02.2026

  • 58 още от началото

    23 4 Отговор

    До коментар #49 от "Майна":

    говоря че става въпрос за много голяма мрежа която се свързва с мексико !!!

    Коментиран от #61

    19:45 08.02.2026

  • 61 50/50

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "още от началото":

    Жокери - Абвера, Щази, Мосад, ГРУ, Ширлиц! Тихият фронт!

    19:49 08.02.2026

  • 63 Как

    39 15 Отговор
    Много добри и любезни хора, а си оградили хижата , сложили камери ,датчици за движение дронове , въоръжили се тежко. Все едно , че пазят нарко депо или златния резерв на БНБ. Много прекрасни хора но ако приближа до хижата ще ме застрелят. Някак не се връзва с впечатленията на приятелите.

    19:50 08.02.2026

  • 64 така наречената дървена мафия

    19 0 Отговор
    Не се ли казва "Югозападно държавно предприятие" което за 300-500 лв на декар частни гори изкупува по оценки на "независими" оценители?

    19:51 08.02.2026

  • 65 ГРУПА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

    19 8 Отговор
    И ОХРАНА НА ГОРАТА ПЛАНИНАТА 700 КВ. ККЛОМЕТРА. ИЗПЕЧЕНИ ИМАНЯРИ. НИЩО ЛОШО. НО ЛОШОТО Е ЧЕ СА СЕ ЗАХВАНАЛИ СЪС ППДБ ШИШ ТУУПА И ДРУГИ. ДА СЪС СИГУРНОСТ СА НАМЕРИЛИ МНОГО ГОЛЯМО ИМАНЕ. ЦЕНТЪР МОЖЕ БИ И НА ДРОГА. КОЯТО СЪС СИГУРНОСТ ТЕ НЕ СА Я ЖЕЛАЛИ. ПОСТЕПЕННО СТАВАТ ЯКО ЗАВИСИМИ. И ПОСЛЕ ИМАНЕТО ДРОГАТА ЗА СТОТИЦИ МОЖЕ БИ МИЛИОНИ СА ИМ ВЗЕЛИ ЖИВОТА. ОСЕТИЛИ СА СЕ НЕ СА ИСКАЛИ ДА РАБОТЯТ ПОВЕЧЕ НО СА БИЛИ МНОГО НАВЪТРЕ В НЕЩАТА ДОРИ И ДЕЦАТА!!?. И БУМ СМЪРТ. НЕ Е ЛЕСНО ДА ПОГУБИШ МЛАД ЖИВОТ. А ГОЛЕМИТЕ В ЗАЙЧАРНИК НА ПАРАПЕТИ РАЗНИ У ДУБАЙ. ТЯХ КУРШУМ НЕ ГИ ЛОВИ.

    19:51 08.02.2026

  • 66 Майна

    23 8 Отговор
    Пак да ви напиша
    Защо Пат Фалън ,човек от вътрешните служби на САЩ/ Тръмп дойде в България ?
    На 26 януари
    Извика на среща Борисов и министрите - външен и вътрешен?
    Фалън в момента разследва престъпните канали в Мексико( педофилия, наркотици и т.н.)
    След заминаването му се случи- Петрохан
    Ние научихме свързаността на хората там с Мексико..
    Какви религие ви..поднасят?
    Та Мексико е в най- големия трафик, най- големи престъпни картели..
    Уморих се ..
    Ако искате, мислете..

    Коментиран от #72, #166

    19:52 08.02.2026

  • 67 ТЕОДОР

    21 7 Отговор
    И ШЕСТИМАТА СА ОЧИСТЕНИ ОТ "СЛУЖБИТЕ" КАТО "ЖЕРТЕВНИ АГНЕТА", ЗА ДА СЕ ТЪРСИ ЕФЕКТА НА СТРАХ СРЕД ОБЩЕСТВОТО ....И ТО "ОТ СТРАХ" ДА СИ ОПИСКА КАМШИКА НА "НЕ РЕ БЕ" ..НЕЩО КЪМ КОЕТО ОТДАВНА БУТАТ ШУМКАРИТЕ, ЧРЕЗ МУНЧО !

    ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА ! А ЦЕЛТА Е - АКТИВАЦИЯ НА МАТРЯЛА ЗА "ИЗБОРИТЕ" ....ТРЯБВА ИМ "АКТИВНСТ" ЧРЕЗ КОЯТО ДА ЛЕГИТИМИРАТ ПЛАНИРАНОТ "ВЗРИВЯВАНЕ" НА ЕС И НАТО ОТВЪТРЕ !

    19:53 08.02.2026

  • 68 Киро

    11 27 Отговор
    Няма никаква мафия това си са между приятелски дразги свързани най вероятно с пари! Днешните три трупа го показват! Къде е бащата на убитото дете сега да каже че сина му е добре и ще съди полицията за клевета!

    Коментиран от #73

    19:54 08.02.2026

  • 72 Мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "Майна":

    Не знам защо, Костя не ни е казал все още.

    Коментиран от #77

    20:02 08.02.2026

  • 73 Смърфиета

    15 11 Отговор

    До коментар #68 от "Киро":

    Така е, просто става дума за десетки свързани с Иво Ламата и παιдалската му мрежа, гърнирана с "нъркотици". Всички от ППДБ изведнъж станаха "правно негръмотни".

    Коментиран от #76

    20:02 08.02.2026

  • 74 Хе-хе

    20 4 Отговор
    Само 1 ?, Моля! Ако не бяха записите от случая в Русе, щяхте ли да знаете какво точно се е случило!? Когато стана спречкване между съседа на директора на дирекцията и младежи! Какво каза Митов - отивал на фитнес, хулигани го нападнали, бере душа! Сетне излезе съвсем малко по различно! Така и сега като не знаете какво е станало, ще вярвате на каквото ви казват! Вие ако сте на мястото на разследващите, ще си създадете ли излишни проблеми!? Убеждавате обществото, че е ритуално харакири, стимулирано от наркотици, медитация, халюцинация и готово!

    20:04 08.02.2026

  • 75 Майна

    17 4 Отговор
    Защо дойде американеца тук?
    За щото тези престъпни канали на картелите са свързани и с България ис Мексико
    Защото са обхванали целия свят
    Защото трябва и вие да раздвижите атрофирали те си мозъци и да разберете, че не трябва да бъдете безстрастно наблюдатели, коментатори.
    Стреснете се за децата си.
    Тях обичате!!!

    20:04 08.02.2026

  • 76 Хе-хе

    6 3 Отговор

    До коментар #73 от "Смърфиета":

    Използвайте българските букви, моля, а не елиники алфавито ке глосса!

    Коментиран от #89

    20:05 08.02.2026

  • 77 Смърфиета

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "Мнение":

    Бай Венци от Домът за възрастни хора "Мамник", с. Врънкола, общ. Трън го каза: "къде са закопани децата". Сега трябва да търсят и онези деца, които са закопани, а също и видеоматериалите със тях.

    Коментиран от #82

    20:06 08.02.2026

  • 78 Много из-т на територията

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "да ве":

    Колкото и да се опитват и в момента има хора ( мин. 3 ) които знаят кои са реалните убийци. Замитането на следите ако помогне то ще е временно.

    20:06 08.02.2026

  • 79 Факти

    11 4 Отговор

    До коментар #37 от "Значи никой не оставя 6 трупа":

    Не е "заради едни дървета", а заради 50+ милиона евро на година. На толкова е оценена незаконната сеч в България. Как точно ще секне сега според теб? Кой ще я секне? Ти ли ще ходиш в гората да я спираш? Преди време холандецът Патрик Смитьос ходи на Петрохан да прави документален филм за незаконната сеч и стреляха по джипа му.

    20:08 08.02.2026

  • 80 665

    8 3 Отговор
    Нещата са се успокоили, но не и според мексиканските им. приятели .

    20:08 08.02.2026

  • 81 Майна

    5 7 Отговор

    До коментар #71 от "Емигрант":

    Емигранти, и аз не съм в Родината
    Какво искаш от народ, който е плащал кръвен данък..
    Май навреме сме се евакуилирали..

    20:08 08.02.2026

  • 82 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Смърфиета":

    Сам си вярва на глупостите!

    Коментиран от #103

    20:09 08.02.2026

  • 83 Търсят се

    7 0 Отговор
    1 милиард фалшиви евра....

    20:10 08.02.2026

  • 84 ДА ТОЧНО И ПОСЛЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "Емигрант":

    Тези гилзи са от пистолета на този или онзи.

    Коментиран от #94

    20:10 08.02.2026

  • 85 Смърфиета

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "Емигрант":

    Казаха, че имало гилзи в кемпера. Не е ясно какво оръжие е ползвано, но това няма да излезе в медиите, ако те не проявят интерес и не поискат детайли когато влезе във съдэбна фаза. Шакти трябва да пратят репортер.

    20:10 08.02.2026

  • 86 Тити на Кака

    12 3 Отговор
    Интересно е човек да чете какви истински ангели-благодетели в продължение на четири години успяват да сгазят всички български закони в областта на природозащитата и отношението към децата, завършвайки благородните си дела с масово избиване.
    Вдъхновените почитатели на ПП ДС вероятно ще поискат от МОН да въведе обучение по такова поведение, за да могат и други възпитаници на българските училища да изградят живота си по подобен начин. Да могат, стига някой благороден Иво Калушев да не ги срещне преди пълнолетието им за да ги повози с кемпера си по врачанско. В такава ситуация обучението ще завърши / така да се каже/ скоропостижно.

    20:11 08.02.2026

  • 88 665

    9 7 Отговор
    Само много прозд може да се хване на пепейската измишльотина, че някакви дървари ще извършат масово убийство.

    20:12 08.02.2026

  • 89 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Хе-хе":

    Филтаро го изтрива автоматико.

    20:12 08.02.2026

  • 90 Глупости

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Емигрант":

    Толкова малко информация са дали полицаите , а това с гилзите го каза кмета на Гинци . От там тръгнаха и многото спекулации и многото разбирачи.

    20:12 08.02.2026

  • 91 Убиец

    5 0 Отговор
    на убиеца,на убиеца....

    Коментиран от #107

    20:13 08.02.2026

  • 92 Летящият кемпер

    7 1 Отговор
    От колко време е бил там? Овчаря казал ли е ?

    20:14 08.02.2026

  • 93 Урко

    8 1 Отговор
    Екологията била опасна работа.

    Коментиран от #157

    20:15 08.02.2026

  • 94 Емигрант

    7 0 Отговор

    До коментар #84 от "ДА ТОЧНО И ПОСЛЕ":

    Става въпрос за пръстови отпечатъци ПЪРВО, после се доказва оръжието с балистика !

    Коментиран от #98

    20:16 08.02.2026

  • 95 Хе-хе

    21 0 Отговор
    Той човека още искаше да говори, но го прекъснаха, за да включат директора на полицията, който нищо не каза, пази тайната и след това Лора му благодари и го изгони реално! Сигурно някой и се обади в микрофончето в ухото да спре този човек!

    Коментиран от #155

    20:18 08.02.2026

  • 97 Е престанете

    17 3 Отговор
    Много несериозно изказване.Въоръжени до зъби рейнджъри оградили 730 хектара до сръбската граница ,разполагат с дронове ,с електропастири по оградата , безшумни шейни ,високопроходими джипове как е възможно да се страхуват от циганетата от " дървена мафия ".Още повече на такава височина над 1300 м не се сече Почнаха манипулациите

    20:19 08.02.2026

  • 98 Майна

    11 1 Отговор

    До коментар #94 от "Емигрант":

    Те не търсят..
    Те знаят.., те просто демонстрират, че правят..разследване

    20:20 08.02.2026

  • 99 Серсемин

    13 2 Отговор
    Абе к"ви наркотици и дървени мафии, просто и ясно е - Путин е виновен и готово.

    20:20 08.02.2026

  • 102 Емигрант

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Домашен любимец":

    Не съм чувал за такива ? Марка, производител ? Къде да прочета ? Да не е това само в сънищата на убийците ?

    20:22 08.02.2026

  • 103 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Факт":

    Факт, ама има детелюбство и 6 трупа.

    20:22 08.02.2026

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Убиец":

    Тибетска матрьошка. Лама в лама в лама.

    20:25 08.02.2026

  • 108 Иван

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо Мраз":

    Що да няма логика и защо търсиш логика у човек изповядваща и той не знае какво. В САЩ има не една секта където ръководителя избива членовете и бяга с даренията. Ама май не са могли да ги делнат

    20:25 08.02.2026

  • 109 овчи мозъци

    13 0 Отговор
    Днес нясой си стойчев и други слуги и изпълнители на поръчките на олигархията и на опг ръководена от мародерите на държавата и подземния крими контингент на завладяната държава са подготвени в рамките на една седмица да защитат и да убедят обществеността ,че калушев и застрелял всичките и накрая се самоубил Народе вярватели в таз искалъпена версия на завладената държава ,която убива и после лепи етикета на самоубийство

    20:26 08.02.2026

  • 110 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Домашен любимец":

    Тип оръжие? Калибър? Почваме оттам, моделите после.

    20:28 08.02.2026

  • 114 Толкова елементарно

    4 11 Отговор
    Случая е толкова елементарен, а масово хората отказват да приемат че всички ние създадохме едно болно общество. Хората искат някой друг да е виновен - мафия, извънземни, само не и те.

    Всички ние сме виновни че да се появи Ивайло и да изтрепе 5 човека.

    Коментиран от #119

    20:29 08.02.2026

  • 115 Бою ама не оня

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "Емигрант":

    Ти пак не си разбрал, у нас полицията пази мафията включително политическата от нас,разбирай народа . Така е вече 36 г. и причината че имаме 3 млн. емигранти зад границата е сьщата.

    20:31 08.02.2026

  • 116 Смърфиета

    5 2 Отговор

    До коментар #111 от "Майна":

    Демек Прдялко от Пик? Ангел Златков не му ли беще съдружник? Николай Златков пада ли се роднина на Ангел Златков?

    20:31 08.02.2026

    6 6 Отговор

    До коментар #114 от "Толкова елементарно":

    Той не се е появил вчера и отникъде. Аз съм забелязъла, че момчета, единствени деца, отгледани от самотни майки, е почти сигорно да станат и παιдали. Освен това, корнографията не прощава, изпържва мозъците на мажете.

    Коментиран от #151

    20:34 08.02.2026

  • 120 Паветен скакалец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "да ве":

    Не си далеч от истината.

    Коментиран от #139

    20:35 08.02.2026

  • 121 Ако

    14 3 Отговор
    Ако не ходиш на проститутки, няма да има проститутки,
    Ако не взимаш дрога, няма да има дилъри
    Ако не ходиш на епилация, няма да има клипове с теб в интернет

    Ако не ходиш при Лама, нямаше да има Ивайло и 5 трупа.

    Нещата са прости, ама наистина прости, елементарни и прозаични.

    Коментиран от #126, #156

    20:35 08.02.2026

  • 123 СуперЛъжец

    5 7 Отговор
    малей, на пп лакеите изпълзяват да лъскат имиджа на тая секта педофили и трафиканти ...............

    Коментиран от #137

    20:37 08.02.2026

  • 125 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "Майна":

    Всъщност ,той е подхванал мексиканските, уморен съм, грешка, не става въпрос във видеото му за България, а това аз го видях още преди дни..

    20:41 08.02.2026

  • 126 Смърфиета

    5 5 Отговор

    До коментар #121 от "Ако":

    Дрогата няма да изчезне, но трябва да отиде в магазините за тютюн и алкохол. Тогава ще има по-малко тежка организирана престъпност. А при Тато пруститутки почти нямаше. Повече квартално-битова. В света на дрогата впрочем, при някои групи пруституцията е задължителна, но тука имаме παιдалство, детелюбство и сектантство, а мястото на дрогата засега не е изяснено в структурата на сектата или групата на Лама Иво. Въпроса е колко, и след това как, а не дали. И има ли закопани момченца някъде по баирите, криптопортфейли, и корногравски матриали.

    20:42 08.02.2026

    17 1 Отговор
    Тоя пък дървена мафия. Главата му е дървена. Това е извършено от професионалисти. А те взимат скъпо. Дърварите са обикновени крадци и най-много да ги ступат. Ама виж трафиканти на наркотици или оръжия е друга работа.

    Коментиран от #134

    20:57 08.02.2026

  • 134 Смърфиета

    5 2 Отговор

    До коментар #132 от "Един":

    Ламата е взимала скъпо.

    21:00 08.02.2026

  • 135 Домашен любимец

    6 2 Отговор
    HK G11 е комплекс от автоматична пушка и безгилзов патрон за нея, разработен между 70-те до 90-те години от германската компания Heckler Koch заедно с Dynamit Nobel AG за военни цели, считан за перспективен с нововъведенията като ротационен затвор и безгилзов боеприпас.
    Маса 3,6 кг (без патрони)
    4,3 (снаражен)
    Дължина 750 мм
    Дължина на цевта 540 мм
    Калибър 4,7Пълнител 45 – 50 бр.
    Боеприпаси DM 11 (4,7×33 мм, безгилзов)
    Начална скорост 930 – 960 м/с
    Ефективна стрелба 400 м

    Коментиран от #138

    21:01 08.02.2026

    4 2 Отговор

    До коментар #123 от "СуперЛъжец":

    Много ясно, много хора от масовката им опутрэбяват.

    21:07 08.02.2026

  • 138 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #135 от "Домашен любимец":

    Като е военно оръжие, какво си буташ зандика тука?

    21:08 08.02.2026

  • 139 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Паветен скакалец":

    Псилютно.

    21:12 08.02.2026

  • 140 поредните ретарди

    3 1 Отговор
    се изпотрепаха за пари...

    21:12 08.02.2026

  • 141 клас стани!

    4 2 Отговор
    Нескопосна защита ! Този какво счетоводство е водил на гъби и калинки?

    21:15 08.02.2026

  • 142 БеГемот

    4 4 Отговор
    Така е ...отвлекли са ги с кемпера и са обикаляли цяла България за да ги застрелят във врачанският балкан отвътре после са полетели зада не оставят следи в снега....били са супер супер професионалисти дето ловуват лами от пещерите за пари...

    Коментиран от #143

    21:26 08.02.2026

  • 143 изпотрепаха се

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "БеГемот":

    ЗА ПАРИ!!!

    21:36 08.02.2026

    13 2 Отговор
    Благодаря, че излязохте с името си да защитите вашия приятел. Само честната позиция на хора като вас, може да се противопостави на мръсната кампания по очерняне на хората и да се потули това отвратително злодеяние.

    Коментиран от #153

    21:52 08.02.2026

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Смърфиета":

    НЕ СИ ПРАВА
    НА НАЗЕ МОЗЪЦИТЕ НИ ГИ „ИЗПРЪЖВА”
    ГЛЕДКАТА....
    НА ЖЕНАТА ГАЩИТЕ СЕ СУШАТ НА РАДИАТОРА
    ФИЛМИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ СА НАЙ ХЕПИ ЕНД

    22:00 08.02.2026

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "Благодаря":

    Така е откачалките са били жертва на международен заговор....щото са само хубави хора не са като тия дето ходят на работа всеки ден...а се гмуркат и скиторят из пещери за благото на човечеството....

    22:01 08.02.2026

  • 154 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Ами на съдиите в "съдебната система"? Аз все още не мога да си обясня как едно НПО би получило регистрация с наличието на "Национална агенция" в името си.

    22:23 08.02.2026

  • 155 хмм

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Хе-хе":

    Предпазили са го да не си навреди сам. Всеки е повярвал на някоя от многото версии, заради субективната си оценка...

    22:57 08.02.2026

  • 156 Виж ти...

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Ако":

    Ако престанем да влизаме в межата, ще изчезне ли ИНТЕРНЕТ?

    23:01 08.02.2026

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "ужаст":

    Те не стоят по скутове и не се правят на спасители!

    23:09 08.02.2026

  • 159 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "да ве":

    Чух, че следващия служебен министър е Бойко Рашков и няма да можете да намерете следите от убийствата.

    23:18 08.02.2026

  • 160 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо Мраз":

    А защо да са били в Петрохан? И кой каза, че са били в Петрохан последните трима?.

    23:22 08.02.2026

  • 161 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ЧЕСТНИ И ДОБРИ ХОРА":

    ГЕРБ много са се впрегнали тази афера. Гузен не гонен бяга.убеден съм, че истината ще излезе на яве този път.

    23:25 08.02.2026

  • 162 Чудя се

    8 1 Отговор
    Как всички от институциите коментират жертвите какви били,а не се захванат да търсят убийците,нали имат камери и записи.Какво се правят на умрели лисици.А не коментират за пътя на дрогата,защото ще засегнат мафията на която служат демек Магнитното момче.И това е извършено сега да правят политически внушения.Нямат доказателства ,а дрънкат.А версията на Ваня Григорова веднага я д спатарясаха.Стигс версии.Мнохо некадърни сте МВР и ДАНС.Какво открихте за Алексей.????Какво открихте за нотариуса уж до 3 дни щяхте да сте готови.Потулвате всичко,защото мафията е във върховете на държавата.Много информация имате,тези хора са били заплашвани,ама си трайкате.А започнахте от първия ден с тъпизми и обиди към жертвите без да ги познавате.Ами това е частен имот.Фидодова като го е притежавала секта ли е било? Всеки може да кани в имота си когото си иска.Що за МВР и ДАНС без разследване дава категорични Туинк Пийс и глупости.Вие с готови и сприсъди вече.Егати нефелните"експерти"винаги започват с гафове и завършват с потулване на истината.

    23:29 08.02.2026

  • 163 След като службите хванат

    5 1 Отговор
    След като службите хванат голяма пратка с наркотици до месец започват да падат глави. Плащат се сметки, почиства се канала, респектират се бъдещите съдружници. Следете кога са били големите реализации. И не забравяйте, че Йоца Амстердам не е вече във пандела.

    Коментиран от #164

    23:32 08.02.2026

  • 164 Само дето

    0 2 Отговор

    До коментар #163 от "След като службите хванат":

    Никаква пратка няма хваната.

    00:05 09.02.2026

  • 165 Никита

    2 2 Отговор
    Мисирката Лора Крумова, от девет планини вода носи за да изпере шарлатаните, които се оказаха и педофили. Нищо чудно и кака Лора да са я плющели в тая хижа.

    01:20 09.02.2026

  • 166 Къде се буташ

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Майна":

    Майна? Не ставай смешен. Първо мексиканските картели са силни, но чак да са "обхванали целия свят"... (виж коментар 75). Американците отвлякоха Мадуро в демонстрация на уж борба с наркотрафика, а симулират борба с мексиканските картели от десетилетия - ако наистина искаха да ги унищожат досега да са го направили - те имат ресурсите да го направят. Но не го правят, защото имат някакви интереси. Какви интереси ни е ясно - както и по цял свят службите в почти всички държави контролират каналите и търговията с дрога. Така че предположението ти е смешно - ако допуснем, че има мексикански канал у нас, то той ще е последната грижа на американските служби при положение, че под носа им действат самите мексиканските картели.

    01:23 09.02.2026

  • 167 Иван

    1 0 Отговор
    Вярвам на хората които нямат нищо общо с мафиозкото образование на Тиквата и Прасето.

    30 години стигат. Полицията да търси мафията, но не вярвам че ги търси.
    ДАНС ,Прокуратура и полиция НИКОГА НЕ СА НАМЕРИЛИ ИСТИНСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ за 30 Години.

    НЕ ИМ ВЯРВАМЕ !

    03:05 09.02.2026

