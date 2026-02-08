Приятел на убития Дечо Василев: Споделяше за заплахи към тях, включително за разстрел

Дечо беше уникален човек. Не познавам друг като него. Никога не е пушил, никога не е пил, нямаше човек, който да каже лоша дума за него. Това заяви близкият приятел на убития Дечо Василев Мартин Гръбчев в предаването „На фокус” по Нова телевизия.
По думите му двамата се познавали близо 40 години – ще от първи клас, без никога да прекъсват връзката си. Гръбчев разказа, че е бил силно провокиран да говори публично, след като още от първите дни след трагедията името на Василев е било очерняно. Според него Дечо е бил изключителен професионалист, ръководил собствена счетоводна фирма и водил напълно изряден начин на живот. „Познавам го като тази ръка. Ако имаше и най-малкото нещо незаконно, той нямаше да бъде там”, каза той.
Гръбчев коментира как Дечо Василев и хората около него са се занимавали с противодействие на незаконната сеч и бракониерството, като са използвали дронове и техника за наблюдение. Той обясни, че Василев е инвестирал личните си средства, за да могат да наблюдават големи периметри и своевременно да сигнализират институциите. „Той се гордееше, че са спрели незаконната сеч и че дивите животни са започнали да се връщат в района”, каза още той.
По думите му е имало и заплахи, включително за разстрел, за които Василев е споделял още преди месеци, но никога не е споменавал от кого идват те. „Предупреждавал съм го, че това, с което се захващат, е много опасно. Всички знаем за така наречената дървена мафия”, допълни той.
Гръбчев смята, че случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво. Последните думи на Дечо Василев към майка му, според Гръбчев, са били, че „нещата са се успокоили”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Любопитен
19:13 08.02.2026
4 ЕТРОПОЛСКАТА ДЪРВЕНА И БРСКОНЕРСКА
19:14 08.02.2026
5 🎃🐷👨🏻🦲
19:14 08.02.2026
6 Факт
До коментар #1 от "Емил":Нашият си сменя мненията през 3 минути!
19:15 08.02.2026
7 Този човек
19:15 08.02.2026
8 да ве
До коментар #1 от "Емил":Чух че и Асен Василев и Бойко Рашков, и кмета на София били впрегнати да заличават следите на мутрите. Само не уточниха кои са мутрите.
Коментиран от #78, #120, #159
19:15 08.02.2026
9 МП4
Коментиран от #41
19:15 08.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кристин Ретард
19:16 08.02.2026
12 Тоалетната хартия
19:16 08.02.2026
13 обикновен българин
19:17 08.02.2026
14 Истината
Коментиран от #154
19:18 08.02.2026
15 Един
Коментиран от #24
19:19 08.02.2026
16 ужаст
Коментиран от #158
19:20 08.02.2026
17 Дедо Мраз
Коментиран от #108, #160
19:20 08.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЧЕСТНИ И ДОБРИ ХОРА
Коментиран от #23, #161
19:22 08.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дзак
До коментар #21 от "ЧЕСТНИ И ДОБРИ ХОРА":Не знаем, не разполагаме с такива неща!
19:25 08.02.2026
24 Тоалетната хартия
До коментар #15 от "Един":Тия "" хижари"" са открили или видяли нещо , на което ДАНС не им харесва. Службите спонсорират хора и организазии с възможности, но с пороци, за да могат да ги манипулират. ..Тия ""хижари"" са избити от ДС, показват ви извратените им наклонности!!
19:25 08.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Инспектор Дюдю
19:28 08.02.2026
29 Дедо Мраз
19:28 08.02.2026
30 Нквд
19:28 08.02.2026
31 Дървената мафия
19:29 08.02.2026
32 Зъл пес
До коментар #2 от "Здрасти":Браво,точен коминтар.Трябва да разследват и фатмака.
19:29 08.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 стига празни приказки!
19:30 08.02.2026
36 Жокер
19:30 08.02.2026
37 Значи никой не оставя 6 трупа
Коментиран от #44, #79
19:30 08.02.2026
38 Васил
19:31 08.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Всичко е кристално ясно
19:32 08.02.2026
41 не бе
До коментар #9 от "МП4":открили са съкровище в пещера, става въпрос за пещера със злато има поне 3 такива неоткрити на ВЪЛЧАН ВОЙВОДА и едната е някъде там .търсено е по карти на ДС от едно време и мафията си го иска. А всъщност е пратила убийци за да не се знае нищо и над тях са вързани политици, и дори може да се стигне и до президента през ПП ШАРЛАТАНИЯТА
Коментиран от #51
19:32 08.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Чикатило ...ама още 4 души май липсват.
19:33 08.02.2026
44 Много логично
До коментар #37 от "Значи никой не оставя 6 трупа":съждение за дървената мафия, което е истинска рядкост при празнословието, което ни залива.
19:34 08.02.2026
45 Адептус Кустодес
До коментар #33 от "солясь":отиваш във варха
19:34 08.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Емигрант
Коментиран от #55, #115
19:36 08.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 МП4
До коментар #41 от "не бе":Може и тук да е заровено кучето..Злато
19:40 08.02.2026
52 Ами
Умните хора си правят "застраховка".
А по всичко личи, че тази хора са били достатъчно умни.
Сега е ред на "застрахователите".
19:40 08.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Как така
Явно доста хора имат нужда да бъдат водени за ръчичка през живота
19:42 08.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 още от началото
До коментар #49 от "Майна":говоря че става въпрос за много голяма мрежа която се свързва с мексико !!!
Коментиран от #61
19:45 08.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 50/50
До коментар #58 от "още от началото":Жокери - Абвера, Щази, Мосад, ГРУ, Ширлиц! Тихият фронт!
19:49 08.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Как
19:50 08.02.2026
64 така наречената дървена мафия
19:51 08.02.2026
65 ГРУПА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
19:51 08.02.2026
66 Майна
Защо Пат Фалън ,човек от вътрешните служби на САЩ/ Тръмп дойде в България ?
На 26 януари
Извика на среща Борисов и министрите - външен и вътрешен?
Фалън в момента разследва престъпните канали в Мексико( педофилия, наркотици и т.н.)
След заминаването му се случи- Петрохан
Ние научихме свързаността на хората там с Мексико..
Какви религие ви..поднасят?
Та Мексико е в най- големия трафик, най- големи престъпни картели..
Уморих се ..
Ако искате, мислете..
Коментиран от #72, #166
19:52 08.02.2026
67 ТЕОДОР
ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА ! А ЦЕЛТА Е - АКТИВАЦИЯ НА МАТРЯЛА ЗА "ИЗБОРИТЕ" ....ТРЯБВА ИМ "АКТИВНСТ" ЧРЕЗ КОЯТО ДА ЛЕГИТИМИРАТ ПЛАНИРАНОТ "ВЗРИВЯВАНЕ" НА ЕС И НАТО ОТВЪТРЕ !
19:53 08.02.2026
68 Киро
Коментиран от #73
19:54 08.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Мнение
До коментар #66 от "Майна":Не знам защо, Костя не ни е казал все още.
Коментиран от #77
20:02 08.02.2026
73 Смърфиета
До коментар #68 от "Киро":Така е, просто става дума за десетки свързани с Иво Ламата и παιдалската му мрежа, гърнирана с "нъркотици". Всички от ППДБ изведнъж станаха "правно негръмотни".
Коментиран от #76
20:02 08.02.2026
74 Хе-хе
20:04 08.02.2026
75 Майна
За щото тези престъпни канали на картелите са свързани и с България ис Мексико
Защото са обхванали целия свят
Защото трябва и вие да раздвижите атрофирали те си мозъци и да разберете, че не трябва да бъдете безстрастно наблюдатели, коментатори.
Стреснете се за децата си.
Тях обичате!!!
20:04 08.02.2026
76 Хе-хе
До коментар #73 от "Смърфиета":Използвайте българските букви, моля, а не елиники алфавито ке глосса!
Коментиран от #89
20:05 08.02.2026
77 Смърфиета
До коментар #72 от "Мнение":Бай Венци от Домът за възрастни хора "Мамник", с. Врънкола, общ. Трън го каза: "къде са закопани децата". Сега трябва да търсят и онези деца, които са закопани, а също и видеоматериалите със тях.
Коментиран от #82
20:06 08.02.2026
78 Много из-т на територията
До коментар #8 от "да ве":Колкото и да се опитват и в момента има хора ( мин. 3 ) които знаят кои са реалните убийци. Замитането на следите ако помогне то ще е временно.
20:06 08.02.2026
79 Факти
До коментар #37 от "Значи никой не оставя 6 трупа":Не е "заради едни дървета", а заради 50+ милиона евро на година. На толкова е оценена незаконната сеч в България. Как точно ще секне сега според теб? Кой ще я секне? Ти ли ще ходиш в гората да я спираш? Преди време холандецът Патрик Смитьос ходи на Петрохан да прави документален филм за незаконната сеч и стреляха по джипа му.
20:08 08.02.2026
80 665
20:08 08.02.2026
81 Майна
До коментар #71 от "Емигрант":Емигранти, и аз не съм в Родината
Какво искаш от народ, който е плащал кръвен данък..
Май навреме сме се евакуилирали..
20:08 08.02.2026
82 Факт
До коментар #77 от "Смърфиета":Сам си вярва на глупостите!
Коментиран от #103
20:09 08.02.2026
83 Търсят се
20:10 08.02.2026
84 ДА ТОЧНО И ПОСЛЕ
До коментар #71 от "Емигрант":Тези гилзи са от пистолета на този или онзи.
Коментиран от #94
20:10 08.02.2026
85 Смърфиета
До коментар #71 от "Емигрант":Казаха, че имало гилзи в кемпера. Не е ясно какво оръжие е ползвано, но това няма да излезе в медиите, ако те не проявят интерес и не поискат детайли когато влезе във съдэбна фаза. Шакти трябва да пратят репортер.
20:10 08.02.2026
86 Тити на Кака
Вдъхновените почитатели на ПП ДС вероятно ще поискат от МОН да въведе обучение по такова поведение, за да могат и други възпитаници на българските училища да изградят живота си по подобен начин. Да могат, стига някой благороден Иво Калушев да не ги срещне преди пълнолетието им за да ги повози с кемпера си по врачанско. В такава ситуация обучението ще завърши / така да се каже/ скоропостижно.
20:11 08.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 665
20:12 08.02.2026
89 Смърфиета
До коментар #76 от "Хе-хе":Филтаро го изтрива автоматико.
20:12 08.02.2026
90 Глупости
До коментар #71 от "Емигрант":Толкова малко информация са дали полицаите , а това с гилзите го каза кмета на Гинци . От там тръгнаха и многото спекулации и многото разбирачи.
20:12 08.02.2026
91 Убиец
Коментиран от #107
20:13 08.02.2026
92 Летящият кемпер
20:14 08.02.2026
93 Урко
Коментиран от #157
20:15 08.02.2026
94 Емигрант
До коментар #84 от "ДА ТОЧНО И ПОСЛЕ":Става въпрос за пръстови отпечатъци ПЪРВО, после се доказва оръжието с балистика !
Коментиран от #98
20:16 08.02.2026
95 Хе-хе
Коментиран от #155
20:18 08.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Е престанете
20:19 08.02.2026
98 Майна
До коментар #94 от "Емигрант":Те не търсят..
Те знаят.., те просто демонстрират, че правят..разследване
20:20 08.02.2026
99 Серсемин
20:20 08.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Емигрант
До коментар #87 от "Домашен любимец":Не съм чувал за такива ? Марка, производител ? Къде да прочета ? Да не е това само в сънищата на убийците ?
20:22 08.02.2026
103 Смърфиета
До коментар #82 от "Факт":Факт, ама има детелюбство и 6 трупа.
20:22 08.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Смърфиета
До коментар #91 от "Убиец":Тибетска матрьошка. Лама в лама в лама.
20:25 08.02.2026
108 Иван
До коментар #17 от "Дедо Мраз":Що да няма логика и защо търсиш логика у човек изповядваща и той не знае какво. В САЩ има не една секта където ръководителя избива членовете и бяга с даренията. Ама май не са могли да ги делнат
20:25 08.02.2026
109 овчи мозъци
20:26 08.02.2026
110 Смърфиета
До коментар #106 от "Домашен любимец":Тип оръжие? Калибър? Почваме оттам, моделите после.
20:28 08.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Толкова елементарно
Всички ние сме виновни че да се появи Ивайло и да изтрепе 5 човека.
Коментиран от #119
20:29 08.02.2026
115 Бою ама не оня
До коментар #47 от "Емигрант":Ти пак не си разбрал, у нас полицията пази мафията включително политическата от нас,разбирай народа . Така е вече 36 г. и причината че имаме 3 млн. емигранти зад границата е сьщата.
20:31 08.02.2026
116 Смърфиета
До коментар #111 от "Майна":Демек Прдялко от Пик? Ангел Златков не му ли беще съдружник? Николай Златков пада ли се роднина на Ангел Златков?
20:31 08.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Смърфиета
До коментар #114 от "Толкова елементарно":Той не се е появил вчера и отникъде. Аз съм забелязъла, че момчета, единствени деца, отгледани от самотни майки, е почти сигорно да станат и παιдали. Освен това, корнографията не прощава, изпържва мозъците на мажете.
Коментиран от #151
20:34 08.02.2026
120 Паветен скакалец
До коментар #8 от "да ве":Не си далеч от истината.
Коментиран от #139
20:35 08.02.2026
121 Ако
Ако не взимаш дрога, няма да има дилъри
Ако не ходиш на епилация, няма да има клипове с теб в интернет
Ако не ходиш при Лама, нямаше да има Ивайло и 5 трупа.
Нещата са прости, ама наистина прости, елементарни и прозаични.
Коментиран от #126, #156
20:35 08.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 СуперЛъжец
Коментиран от #137
20:37 08.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Майна
До коментар #124 от "Майна":Всъщност ,той е подхванал мексиканските, уморен съм, грешка, не става въпрос във видеото му за България, а това аз го видях още преди дни..
20:41 08.02.2026
126 Смърфиета
До коментар #121 от "Ако":Дрогата няма да изчезне, но трябва да отиде в магазините за тютюн и алкохол. Тогава ще има по-малко тежка организирана престъпност. А при Тато пруститутки почти нямаше. Повече квартално-битова. В света на дрогата впрочем, при някои групи пруституцията е задължителна, но тука имаме παιдалство, детелюбство и сектантство, а мястото на дрогата засега не е изяснено в структурата на сектата или групата на Лама Иво. Въпроса е колко, и след това как, а не дали. И има ли закопани момченца някъде по баирите, криптопортфейли, и корногравски матриали.
20:42 08.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Един
Коментиран от #134
20:57 08.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Смърфиета
До коментар #132 от "Един":Ламата е взимала скъпо.
21:00 08.02.2026
135 Домашен любимец
Маса 3,6 кг (без патрони)
4,3 (снаражен)
Дължина 750 мм
Дължина на цевта 540 мм
Калибър 4,7Пълнител 45 – 50 бр.
Боеприпаси DM 11 (4,7×33 мм, безгилзов)
Начална скорост 930 – 960 м/с
Ефективна стрелба 400 м
Коментиран от #138
21:01 08.02.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Смърфиета
До коментар #123 от "СуперЛъжец":Много ясно, много хора от масовката им опутрэбяват.
21:07 08.02.2026
138 Смърфиета
До коментар #135 от "Домашен любимец":Като е военно оръжие, какво си буташ зандика тука?
21:08 08.02.2026
139 Смърфиета
До коментар #120 от "Паветен скакалец":Псилютно.
21:12 08.02.2026
140 поредните ретарди
21:12 08.02.2026
141 клас стани!
21:15 08.02.2026
142 БеГемот
Коментиран от #143
21:26 08.02.2026
143 изпотрепаха се
До коментар #142 от "БеГемот":ЗА ПАРИ!!!
21:36 08.02.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Благодаря
Коментиран от #153
21:52 08.02.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 БОЙС ТУ МЕН
До коментар #119 от "Смърфиета":НЕ СИ ПРАВА
НА НАЗЕ МОЗЪЦИТЕ НИ ГИ „ИЗПРЪЖВА”
ГЛЕДКАТА....
НА ЖЕНАТА ГАЩИТЕ СЕ СУШАТ НА РАДИАТОРА
ФИЛМИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ СА НАЙ ХЕПИ ЕНД
22:00 08.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 БеГемот
До коментар #145 от "Благодаря":Така е откачалките са били жертва на международен заговор....щото са само хубави хора не са като тия дето ходят на работа всеки ден...а се гмуркат и скиторят из пещери за благото на човечеството....
22:01 08.02.2026
154 Ти да видиш
До коментар #14 от "Истината":Ами на съдиите в "съдебната система"? Аз все още не мога да си обясня как едно НПО би получило регистрация с наличието на "Национална агенция" в името си.
22:23 08.02.2026
155 хмм
До коментар #95 от "Хе-хе":Предпазили са го да не си навреди сам. Всеки е повярвал на някоя от многото версии, заради субективната си оценка...
22:57 08.02.2026
156 Виж ти...
До коментар #121 от "Ако":Ако престанем да влизаме в межата, ще изчезне ли ИНТЕРНЕТ?
23:01 08.02.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Гласувайте за "НЕпокорна България"!
До коментар #16 от "ужаст":Те не стоят по скутове и не се правят на спасители!
23:09 08.02.2026
159 Мнение
До коментар #8 от "да ве":Чух, че следващия служебен министър е Бойко Рашков и няма да можете да намерете следите от убийствата.
23:18 08.02.2026
160 Мнение
До коментар #17 от "Дедо Мраз":А защо да са били в Петрохан? И кой каза, че са били в Петрохан последните трима?.
23:22 08.02.2026
161 Мнение
До коментар #21 от "ЧЕСТНИ И ДОБРИ ХОРА":ГЕРБ много са се впрегнали тази афера. Гузен не гонен бяга.убеден съм, че истината ще излезе на яве този път.
23:25 08.02.2026
162 Чудя се
23:29 08.02.2026
163 След като службите хванат
Коментиран от #164
23:32 08.02.2026
164 Само дето
До коментар #163 от "След като службите хванат":Никаква пратка няма хваната.
00:05 09.02.2026
165 Никита
01:20 09.02.2026
166 Къде се буташ
До коментар #66 от "Майна":Майна? Не ставай смешен. Първо мексиканските картели са силни, но чак да са "обхванали целия свят"... (виж коментар 75). Американците отвлякоха Мадуро в демонстрация на уж борба с наркотрафика, а симулират борба с мексиканските картели от десетилетия - ако наистина искаха да ги унищожат досега да са го направили - те имат ресурсите да го направят. Но не го правят, защото имат някакви интереси. Какви интереси ни е ясно - както и по цял свят службите в почти всички държави контролират каналите и търговията с дрога. Така че предположението ти е смешно - ако допуснем, че има мексикански канал у нас, то той ще е последната грижа на американските служби при положение, че под носа им действат самите мексиканските картели.
01:23 09.02.2026
167 Иван
30 години стигат. Полицията да търси мафията, но не вярвам че ги търси.
ДАНС ,Прокуратура и полиция НИКОГА НЕ СА НАМЕРИЛИ ИСТИНСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ за 30 Години.
НЕ ИМ ВЯРВАМЕ !
03:05 09.02.2026