Времето днес, прогноза за понеделник, 9 февруари: Дъждът преминава в сняг в Западна България, силен вятър на морето

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Дунавската равнина и източна България ще е мъгливо.



Ще е почти тихо, с минимални температури между 0 и 5°, в София – около 2.

Жълт код, за силен североизточен вятър, е обявен по Черноморието, с пориви над 50km\h.



Максималните температури ще бъдат между 3 и 8°, в София – около 7, по Черноморието между 4 и 7°. Преди обяд на места в южна България ще завали дъжд и до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната.



В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна, дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и с него ще прониква студен въздух.

В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Във вторник на отделни места в Западна България --->ще превали слаб сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток.



В сряда и четвъртък ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от юг и с него ще се затопли.



В петък, отново с повишена вероятност за значителни количества, се очакват валежи, в цялата страна.