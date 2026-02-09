Пребиха малолетна и го заснеха, видеото разбуни социалните мрежи

Побой над малолетно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи. Случилото се в мездренското село Долна Кремена е запечатано на два клипа. На първия ясно се вижда как младеж поваля момиче с юмруци на асфалта и продължава да нанася удари. Във втория той отново се връща към лежащото на улицата дете и продължава да го рита, съобщи Нова ТВ.
Наоколо няма никой освен тях двамата, друго момче, което снима, и момиче, което опитва да помогне на жертвата. Враждата започва заради обиди, които 13-годишното момиче отправя към 17-годишно момче на връщане от училище.
Момчето се нахвърля с юмруци и крясъци върху момичето. Поваля го на асфалта и за малко се отдалечава, но след това отново се връща и започва да я рита, докато тя безпомощна лежи върху асфалта. Очевидец става друго малолетно дете.
В селото добре познават и момчето, което нанася побоя, и битото момиче. "Момченцето е тук от месеци или от година. То живее при свои роднини. Не ги знам в какви условия, но контрол няма никакъв, защото майка му и баща му не са тука, а за момичето мога да кажа, че там нещата са много сложни. То живее в къща, в която няма ток, няма вода. Само майка му го гледа, а тя не може да се справи и с нея, защото налита и бие майка си и я краде", коментира кметът на селото Румен Серафимов.
Местните полицаи са се самосезирали от клиповете в социалните мрежи и след освидетелстване от съдебен лекар по случая вече е образувано досъдебно производство. От местната прокуратура уточниха за NOVA, че в момента се извършват експертизи.
1 Руснаков
13:57 09.02.2026
2 Нормално
Коментиран от #11
13:58 09.02.2026
3 възмущаващо
14:04 09.02.2026
4 Николай Бареков
14:08 09.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бойчиновци на колко километра е от там
До коментар #5 от "руски банан":По времето преди да ни налазят либерастите ,, тоя " субект ще ше отдавна да е Там!
14:18 09.02.2026
7 Пепи
Коментиран от #10
14:18 09.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пламен
14:21 09.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 След като и двете деца
Коментиран от #21
14:39 09.02.2026
13 Домашен любимец
Коментиран от #23
14:51 09.02.2026
14 нова демокрация
Токът и парите са без значение .
Коментиран от #19
14:56 09.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Индианци, сър
15:10 09.02.2026
17 КОЛЬО ПАРЪМА
15:13 09.02.2026
18 жечке
До коментар #15 от "Жеко":на теби мижду бузкити?
15:14 09.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гошо
15:33 09.02.2026
21 Стойо
До коментар #12 от "След като и двете деца":Какви социални служби? Те освен да взимат заплати и да си бъркат в носовете, друго не правят!
Коментиран от #24
15:39 09.02.2026
22 Факт
18:50 09.02.2026
23 Факт
До коментар #13 от "Домашен любимец":И Сила. Макар Джеки Чан да е антипод на неговите герои!
18:53 09.02.2026
24 Факт
До коментар #21 от "Стойо":Работил ли си в социална служба?
18:54 09.02.2026