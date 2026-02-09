Новини
България »
Пребиха малолетна и го заснеха, видеото разбуни социалните мрежи

9 Февруари, 2026 13:55 2 329 24

Враждата започва заради обиди, които 13-годишното момиче отправя към 17-годишно момче

Побой над малолетно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи. Случилото се в мездренското село Долна Кремена е запечатано на два клипа. На първия ясно се вижда как младеж поваля момиче с юмруци на асфалта и продължава да нанася удари. Във втория той отново се връща към лежащото на улицата дете и продължава да го рита, съобщи Нова ТВ.

Наоколо няма никой освен тях двамата, друго момче, което снима, и момиче, което опитва да помогне на жертвата. Враждата започва заради обиди, които 13-годишното момиче отправя към 17-годишно момче на връщане от училище.

Момчето се нахвърля с юмруци и крясъци върху момичето. Поваля го на асфалта и за малко се отдалечава, но след това отново се връща и започва да я рита, докато тя безпомощна лежи върху асфалта. Очевидец става друго малолетно дете.

В селото добре познават и момчето, което нанася побоя, и битото момиче. "Момченцето е тук от месеци или от година. То живее при свои роднини. Не ги знам в какви условия, но контрол няма никакъв, защото майка му и баща му не са тука, а за момичето мога да кажа, че там нещата са много сложни. То живее в къща, в която няма ток, няма вода. Само майка му го гледа, а тя не може да се справи и с нея, защото налита и бие майка си и я краде", коментира кметът на селото Румен Серафимов.

Местните полицаи са се самосезирали от клиповете в социалните мрежи и след освидетелстване от съдебен лекар по случая вече е образувано досъдебно производство. От местната прокуратура уточниха за NOVA, че в момента се извършват експертизи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    21 1 Отговор
    Оказа се че и двете деца са проблемни и се стига до правото на силата....

    13:57 09.02.2026

  • 2 Нормално

    15 16 Отговор
    Навсякъде в ЕС е така.

    Коментиран от #11

    13:58 09.02.2026

  • 3 възмущаващо

    12 0 Отговор
    Понеже освен за удоволствие, бият и заснемат за пари, вредите би трябвало да са драстично високи оценявани над 50 хиляди евро с давност 40 години и тогава родителите ще превъзпитат хулиганчетата си.

    14:04 09.02.2026

  • 4 Николай Бареков

    15 5 Отговор
    Преминавал съм през Долна Кремена през автомобил. Едни цигани ми свалиха и откраднаха гумите в движение.

    14:08 09.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бойчиновци на колко километра е от там

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "руски банан":

    По времето преди да ни налазят либерастите ,, тоя " субект ще ше отдавна да е Там!

    14:18 09.02.2026

  • 7 Пепи

    7 6 Отговор
    Обзалагам се че от ПП-ДБ са виновни!

    Коментиран от #10

    14:18 09.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    16 1 Отговор
    Команчи или палестинци ?

    14:21 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 След като и двете деца

    10 0 Отговор
    са оставени без родителски контрол, а едното от тях живее в къща без ток и вода този кмет не е ли трябвало да подаде сигнал до социалните служби?

    Коментиран от #21

    14:39 09.02.2026

  • 13 Домашен любимец

    12 2 Отговор
    В Италия такива ги изземват от зоологичните родители! Не знам след това дали ги изпращат в домове - зверилници, както при вас! Излязоха много случаи за издевателства в такива приюти за зверчета и вече никой не се впечатлява и възмущава! Поколението, което не одобрява такова поведение вече си отиде, а ние по младите сме възпитани да се кефим на такива геройства! Брус Ли, Кунг Фу, Джеки Чан, Трите Хикса, Скалата, СИК, ВИС, Бат Бойко Каратягата, който тупал съучениците си в междучасията - това е примера! По тия домове се гаврят с по слабите по всички направления, включително и от възпитатели - извратеняци! Когато се разчуе нещо, по телевизиите показват как властта извършва проверка - прокурорка, репортерка, закрила на детето, социалните, инспекторат, директорат, психолог, Детска педагогическа полиция, кметка - проверяват, назидават! Всички преминали през студио за красота, проверяват някакви дърти възпитателки, караконджули на вид, които освен перверзии и да крадат от парите и продуктите за друго не стават! Малко черногледо излезе, но по светла оценка не мога да ви поставя!

    Коментиран от #23

    14:51 09.02.2026

  • 14 нова демокрация

    10 4 Отговор
    Важната е че има банани всеки ден .
    Токът и парите са без значение .

    Коментиран от #19

    14:56 09.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Индианци, сър

    5 2 Отговор
    Утре такива почват и да убиват, респ. проституират

    15:10 09.02.2026

  • 17 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 0 Отговор
    Циганска работа бе

    15:13 09.02.2026

  • 18 жечке

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Жеко":

    на теби мижду бузкити?

    15:14 09.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гошо

    2 0 Отговор
    В кюпа на центажиите е тъй

    15:33 09.02.2026

  • 21 Стойо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "След като и двете деца":

    Какви социални служби? Те освен да взимат заплати и да си бъркат в носовете, друго не правят!

    Коментиран от #24

    15:39 09.02.2026

  • 22 Факт

    0 0 Отговор
    Злобни хора много!

    18:50 09.02.2026

  • 23 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Домашен любимец":

    И Сила. Макар Джеки Чан да е антипод на неговите герои!

    18:53 09.02.2026

  • 24 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стойо":

    Работил ли си в социална служба?

    18:54 09.02.2026

