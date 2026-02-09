Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж

Множество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място. В района на курорта вали обилен сняг, предупреди БНТ.
Осем са закъсалите автомобили в района на почивна станция „Мирчо войвода“. Проблеми с трафика има и до разклона за хотел „Финландия“.
В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Андриян Петров – заместник-областен управител.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВинеТу туууу
15:09 09.02.2026
2 Манол от Чуричене
15:13 09.02.2026
3 кат
Коментиран от #8
15:25 09.02.2026
4 Лили снегорина
Коментиран от #6
15:43 09.02.2026
5 Баровец с баварец
15:45 09.02.2026
6 Кирил
До коментар #4 от "Лили снегорина":И моторни шейни оборудвани с вериги.
16:20 09.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1234
До коментар #3 от "кат":Тия ора НЕ одят на работа, защото такива като теб одят, за да могат те да одят да си почиват и така е по цяла година. Едни работят, за да могат други да харчат парите и да се забавляват, а вие сте черноработниците, които ще им осигурявате почивките и забавленията.
16:41 09.02.2026