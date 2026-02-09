Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж
Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж

9 Февруари, 2026 15:06 1 213 8

  • зима-
  • сняг-
  • пампорово-
  • движение

Проблеми с трафика има и до разклона за хотел „Финландия“

Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Множество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място. В района на курорта вали обилен сняг, предупреди БНТ.

Осем са закъсалите автомобили в района на почивна станция „Мирчо войвода“. Проблеми с трафика има и до разклона за хотел „Финландия“.

В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Андриян Петров – заместник-областен управител.


Смолян / България
  • 1 ВинеТу туууу

    10 0 Отговор
    Снегът ги е изненадал, ту тууу

    15:09 09.02.2026

  • 2 Манол от Чуричене

    11 0 Отговор
    Как е възможно точно в началото на февруари в планината да вали сняг? Направо голямо чудо е станало.

    15:13 09.02.2026

  • 3 кат

    4 0 Отговор
    Тия ора не одят ли на работа ве!?

    Коментиран от #8

    15:25 09.02.2026

  • 4 Лили снегорина

    4 0 Отговор
    Според АПИ, зимно време пътищата в бг са подходящи само за танкове и БТР-и.

    Коментиран от #6

    15:43 09.02.2026

  • 5 Баровец с баварец

    2 0 Отговор
    Аз съм с всесезонки, мани ги тиа зимните

    15:45 09.02.2026

  • 6 Кирил

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лили снегорина":

    И моторни шейни оборудвани с вериги.

    16:20 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "кат":

    Тия ора НЕ одят на работа, защото такива като теб одят, за да могат те да одят да си почиват и така е по цяла година. Едни работят, за да могат други да харчат парите и да се забавляват, а вие сте черноработниците, които ще им осигурявате почивките и забавленията.

    16:41 09.02.2026

