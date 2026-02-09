Тихомир Сойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта

"Случаят "Петрохан" е едно много сложно убийство, тежко престъпление, много състави има в него". Това обясни пред БНР експертът по сигурност Тихомир Стойчев:
"Много виновни биха могли да бъдат намерени. За съжаление, вече имаме шест трупа. Досега не личи в работата на Министерство на вътрешните работи да са си извадили поуки от всичките онези тежки престъпления, които са се случвали през годините. Имаме близо 160 неразкрити убийства в България за един продължителен период от време и всичките бяха наричани знакови и в един момент нито са разкрити извършителите, нито се прави реорганизация такава, която да отговаря на съвременните условия".
Трябва да има граждански контрол върху политици, власти и служби, коментира в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" експертът по сигурност:
"Трябва да си подредим политическото устройство на държавата. Никакви избори повече, без провеждане на Национална кръгла маса и без възстановяване на суверенитета. Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта и политиката в страната".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 запознат
15:21 09.02.2026
2 Значи
Коментиран от #30
15:21 09.02.2026
3 Точно обратното
15:22 09.02.2026
4 Майна
Върхът е самата Държавна власт?
Кой стои на Върха?
С кой управлява
Звучи смешно, това , което ни пробутвате
15:23 09.02.2026
5 Експерт по демокрация
Коментиран от #9
15:23 09.02.2026
6 хаха
Иииииии! Аууууууу! Ама сериозно ли бе "мозък"?
"Младен Маринов - шофьорът на Мето Илиенски и бивш министър на вътрешните работи на Пеевски в кабинета Буда 3."
Леле че сте кухи и пропаднали в онова Блато. Сетили се ориенталците.
15:23 09.02.2026
7 Деций
На съда всичко му е ясно,да влезе убития!
15:24 09.02.2026
8 анонимен
Коментиран от #46
15:24 09.02.2026
9 хаха
До коментар #5 от "Експерт по демокрация":Е па като сте тотална щета така ви се пада. ХАХАХА!
Все някой друг им е виновен на кроманьонците...
15:24 09.02.2026
10 енергото
Коментиран от #17
15:27 09.02.2026
11 рестарт на държавата
15:27 09.02.2026
12 Сила
15:28 09.02.2026
13 Писал на майка си
Разболял се русофил!
Русофилията води до тежки психически разстройства!
Коментиран от #18, #33, #54
15:28 09.02.2026
14 история
Коментиран от #24
15:28 09.02.2026
15 Майна
Американците са се заели с тези глобални престъпни картели за педофилия, наркотици, емигранти,боръжие...
Затова този американец от вътрешните служби на Тръмп беше тук на 26 януари.
Извика Борисов и вътрешна и външен министри
Тук беше-Пат Фалън- в момента там се работи точно каналите в Мексико, които са заплаха за САЩ
Коментиран от #19, #23
15:28 09.02.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
САМО ЧЕ ДАНС И МВР СА НАЗНАЧЕНИ ОТ СЪЩОТО ОПГ :)
15:29 09.02.2026
17 Сила
До коментар #10 от "енергото":Точно !!! Гинка Върбакова с плетената жилетчица от Илиянци плаче от яд в Пазарджик ....
15:30 09.02.2026
18 анонимен
До коментар #13 от "Писал на майка си":Писал стихове на Ботев до майка си , и намират кемпера близо до Околчица , а службите търсят някъде по Южното черноморие .
Коментиран от #57
15:30 09.02.2026
19 Сила
До коментар #15 от "Майна":"Наркос "ли гледаш пак ...кой сезон ?!
15:32 09.02.2026
20 модела
15:34 09.02.2026
21 Гост
15:36 09.02.2026
22 Ушев
15:38 09.02.2026
23 Майна
До коментар #15 от "Майна":Толкова си зле информиран, какво е правил в Мексико. Чети повече прави насрещни проверки. Не вземай всичко за чиста монета, защото си смешен...
15:40 09.02.2026
24 я па тоа
До коментар #14 от "история":Ква държава бе, от 20 години насам само циганите ни избират политици и съответно управници, щото българите били сърдити и не искат да гласуват. На това държава ли му казваш?
15:41 09.02.2026
25 не се учудвам
15:53 09.02.2026
26 БАЙ ---ХОЙ
ВОЖД, И. 35. ГОДИНИ. ГЛЕДАМ. ПРОИЗВОДНИТЕ
НА. ТЯХНАТА ФАЛШИВА. ИДЕОЛОГИЯ. ЗА
ЧОВЕК. ЗА. ЧОВЕКА. Е. БРАТ, АМА. БЯХА. БРАТЯ. САМО. ПАРТИЙНИТЕ. ДРУГАРИ, СЕГА. ТОВА. ГЕРБ, ДПС. ЦЯЛОТО, И. ПО. НОВИТЕ. МИШОЦИ. КАТО. АТАКА , ВЪЗРАЖДАНЕ. ВЕЛИЧИЕ. МЕЧ, ИТН- ЛИЦЕМЕРИ, СА. НАЙ. НОВИТЕ РАДЕТЕЛИ. ЗА. ПОГРОМ. НАД. ДЪРЖАВАТА.
Коментиран от #34, #43
15:59 09.02.2026
27 Хмм
16:04 09.02.2026
28 Рогач
16:07 09.02.2026
29 Теслатъ
Коментиран от #31
16:11 09.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хе хе
До коментар #30 от "Питам":Когато преди 5 години Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи, го е имал предвид буквално.
Коментиран от #59
16:15 09.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хе!
Коментиран от #41
16:23 09.02.2026
36 Вярно
16:31 09.02.2026
37 Гедер
16:32 09.02.2026
38 бай Митко
16:41 09.02.2026
39 ДА ЗНАЕМ БЕ ПИЧ
Коментиран от #55
16:42 09.02.2026
40 Тайна
Какво означава; ВСИЧКО се ЗНАЕ никой НЕ СМЕЕ ДС ГО КАЖЕ.
ДС все още управлява държавата и той разпределя ПОРЦИИТЕ.
Който не слуша като в ПЕРОХАН.
16:43 09.02.2026
41 бай Митко
До коментар #35 от "Хе!":Шът, тихо, "пепел ти на езика", че сега ще ни налазят цяла армия от "спецове"!
16:46 09.02.2026
42 Тома
16:46 09.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 До коментар 30
Ботев е Руско протеже с луксозни дрехи и папионки който служи на Руският ЦАР.
Не случайно самият ЧЕТНИК от групата ба Ботев го разстрелва и взима лоялната торба от ЗЛАТО и се СПАСЯВА.
Коментиран от #47, #49
16:49 09.02.2026
45 Синя София
16:57 09.02.2026
46 бай Митко
До коментар #8 от "анонимен":Той тоя господин почти нищо не казва! Държава от три десетилетия няма! Демографска политика също няма! Закрити са над 600 обезлюдени населени места, над 1500 болници, санаториуми, училища, детски градини ...! За 36 години от 9+ млн. българи останахме 5+ млн.! Отрицателен естествен прираст, миграция!
16:57 09.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 фокус-мокус
17:03 09.02.2026
49 Е па
До коментар #44 от "До коментар 30":мало-мник, пак Русия ли е виновна! За всичко негативно, което става в Бг-то сме си виновни ние и никой друг! Какво племе недок-атено сме, че все гледаме в чуждите купички и все някой друг ни е виновен, и все искаме не на нас да ни е добре, а на някой друг да му е зле!
17:04 09.02.2026
50 000
17:15 09.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ехооо
17:18 09.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Стига
До коментар #13 от "Писал на майка си":С тая русофилия , да помислим за блатото в което и ние , обикновените хорица вече затънахме и няма измъкване....Защото без единство няма спасение.....И Слави се провикваше , накрая от страх започна да пази дивана..
17:26 09.02.2026
55 Чудно нещо
До коментар #39 от "ДА ЗНАЕМ БЕ ПИЧ":стотици сателити са опасали ЗЕМЯТА - цяла мрежа ....Май ,май сатанистите вече се страхуват от извънземните ,щото накрая само ТЕ могат да спасят човечеството от тях....
17:36 09.02.2026
56 а шо стана
17:40 09.02.2026
57 Знае
До коментар #18 от "анонимен":И кемперът на самоубитите е чистак нов модел Мерцедес 4×4 произведен през 2025 година !!!!!! Елементарно е да се види кой го е закупил и подарил този кемпер на педофилите . А , с каква цел им го е подарил , КОЙ да ви каже ? Дори артистът Тодор Колев отдавна умря и го няма , даже !
17:46 09.02.2026
58 Пампаец
17:48 09.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.