Тихомир Сойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта

"Случаят "Петрохан" е едно много сложно убийство, тежко престъпление, много състави има в него". Това обясни пред БНР експертът по сигурност Тихомир Стойчев:



"Много виновни биха могли да бъдат намерени. За съжаление, вече имаме шест трупа. Досега не личи в работата на Министерство на вътрешните работи да са си извадили поуки от всичките онези тежки престъпления, които са се случвали през годините. Имаме близо 160 неразкрити убийства в България за един продължителен период от време и всичките бяха наричани знакови и в един момент нито са разкрити извършителите, нито се прави реорганизация такава, която да отговаря на съвременните условия".

Трябва да има граждански контрол върху политици, власти и служби, коментира в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" експертът по сигурност:

"Трябва да си подредим политическото устройство на държавата. Никакви избори повече, без провеждане на Национална кръгла маса и без възстановяване на суверенитета. Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта и политиката в страната".