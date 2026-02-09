Новини
Тихомир Сойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта

9 Февруари, 2026 15:19

Много виновни биха могли да бъдат намерени. За съжаление, вече имаме шест трупа. Досега не личи в работата на Министерство на вътрешните работи да са си извадили поуки от всичките онези тежки престъпления, които са се случвали през годините

Тихомир Сойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Случаят "Петрохан" е едно много сложно убийство, тежко престъпление, много състави има в него". Това обясни пред БНР експертът по сигурност Тихомир Стойчев:

"Много виновни биха могли да бъдат намерени. За съжаление, вече имаме шест трупа. Досега не личи в работата на Министерство на вътрешните работи да са си извадили поуки от всичките онези тежки престъпления, които са се случвали през годините. Имаме близо 160 неразкрити убийства в България за един продължителен период от време и всичките бяха наричани знакови и в един момент нито са разкрити извършителите, нито се прави реорганизация такава, която да отговаря на съвременните условия".

Трябва да има граждански контрол върху политици, власти и служби, коментира в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" експертът по сигурност:

"Трябва да си подредим политическото устройство на държавата. Никакви избори повече, без провеждане на Национална кръгла маса и без възстановяване на суверенитета. Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта и политиката в страната".


Оценка 4.5 от 58 гласа.
Оценка 4.5 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 запознат

    56 0 Отговор
    Това проникване е още от 90 те години , сега ли се усети ?

    15:21 09.02.2026

  • 2 Значи

    26 5 Отговор
    Петрохан са ботьовата чета,а власта-заптиетата....

    Коментиран от #30

    15:21 09.02.2026

  • 3 Точно обратното

    64 0 Отговор
    Най-високите етажи на властта си създадоха мафиотски кланове

    15:22 09.02.2026

  • 4 Майна

    53 2 Отговор
    Не, тя не проникна , тя се ръководи от шапката
    Върхът е самата Държавна власт?
    Кой стои на Върха?
    С кой управлява
    Звучи смешно, това , което ни пробутвате

    15:23 09.02.2026

  • 5 Експерт по демокрация

    47 8 Отговор
    36 години демокрация ,36 години трупове

    Коментиран от #9

    15:23 09.02.2026

  • 6 хаха

    48 3 Отговор
    "Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта"

    Иииииии! Аууууууу! Ама сериозно ли бе "мозък"?

    "Младен Маринов - шофьорът на Мето Илиенски и бивш министър на вътрешните работи на Пеевски в кабинета Буда 3."

    Леле че сте кухи и пропаднали в онова Блато. Сетили се ориенталците.

    15:23 09.02.2026

  • 7 Деций

    34 1 Отговор
    Е как бе," убил" приятелите си "самоубил" се е! Както се казва
    На съда всичко му е ясно,да влезе убития!

    15:24 09.02.2026

  • 8 анонимен

    39 0 Отговор
    Това което казва този господин , директно влияе на демографията на държавата ни .Никой не ражда деца в несигурна държава .С други думи , ако не си върнем държавноста , директно губим държавата , територията , хората и изобщо всичко. Мислих , че факторите в държавата знаят това , но сега явно са изненадани .

    Коментиран от #46

    15:24 09.02.2026

  • 9 хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Експерт по демокрация":

    Е па като сте тотална щета така ви се пада. ХАХАХА!

    Все някой друг им е виновен на кроманьонците...

    15:24 09.02.2026

  • 10 енергото

    53 0 Отговор
    В държава където 20 годишния син на Тошко Йорданов , взема лиценз за продажба на ток , нищо не може да се случи .

    Коментиран от #17

    15:27 09.02.2026

  • 11 рестарт на държавата

    41 0 Отговор
    За да има резултати трябва да има ДЪРЖАВНОСТ! Не може с некадърни партийни калинки, които са напълнили държавната администрация и службите да има работеща Държава!

    15:27 09.02.2026

  • 12 Сила

    23 2 Отговор
    Какво по дяволите е "експерт по сигурност " , всеки втори е такъв в БГ то ....??! Последно един такъв "експерт " не можаха да му съберат главата на Витоша ....

    15:28 09.02.2026

  • 13 Писал на майка си

    10 20 Отговор
    стихове на Ботев!
    Разболял се русофил!
    Русофилията води до тежки психически разстройства!

    Коментиран от #18, #33, #54

    15:28 09.02.2026

  • 14 история

    31 1 Отговор
    Цяла България знае някакви неща и всички мълчат и така , ден след ден си изгубихме държавата

    Коментиран от #24

    15:28 09.02.2026

  • 15 Майна

    12 13 Отговор
    Това е въоръжен, тежко канал , който води към Мексико
    Американците са се заели с тези глобални престъпни картели за педофилия, наркотици, емигранти,боръжие...
    Затова този американец от вътрешните служби на Тръмп беше тук на 26 януари.
    Извика Борисов и вътрешна и външен министри
    Тук беше-Пат Фалън- в момента там се работи точно каналите в Мексико, които са заплаха за САЩ

    Коментиран от #19, #23

    15:28 09.02.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 0 Отговор
    ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ - УБИТИТЕ = УБИЙЦИТЕ
    ......
    САМО ЧЕ ДАНС И МВР СА НАЗНАЧЕНИ ОТ СЪЩОТО ОПГ :)

    15:29 09.02.2026

  • 17 Сила

    30 0 Отговор

    До коментар #10 от "енергото":

    Точно !!! Гинка Върбакова с плетената жилетчица от Илиянци плаче от яд в Пазарджик ....

    15:30 09.02.2026

  • 18 анонимен

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Писал на майка си":

    Писал стихове на Ботев до майка си , и намират кемпера близо до Околчица , а службите търсят някъде по Южното черноморие .

    Коментиран от #57

    15:30 09.02.2026

  • 19 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    "Наркос "ли гледаш пак ...кой сезон ?!

    15:32 09.02.2026

  • 20 модела

    37 0 Отговор
    Тук , така съдадоха модела , че нормална държава няма да има .Вече сме с Евро , в ЕС ,в Шенген , а все едно сме в 90 те години .Треор върху хора , бизнеси , убийства , насилие , нисък морал , хазарт , наркотици и много други благини

    15:34 09.02.2026

  • 21 Гост

    12 4 Отговор
    Руснаците задържаха в Дубай убиеца на руския Генерал-лейтенант, а нашите са се оплели, като петли в кълчища. Всичко знаят, но бълват смешни предположения, защото са на каишка. Цяла България знае, че у нас управляващи са с меки китки. Истински мъже - няма. На Стойчев съм слушал и предишни изказвания. Само той е мъж на място и винаги е говорил истината..

    15:36 09.02.2026

  • 22 Ушев

    11 3 Отговор
    А бе от скука са се изгърмели ! Това е ! Приключваме със случая !

    15:38 09.02.2026

  • 23 Майна

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Майна":

    Толкова си зле информиран, какво е правил в Мексико. Чети повече прави насрещни проверки. Не вземай всичко за чиста монета, защото си смешен...

    15:40 09.02.2026

  • 24 я па тоа

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "история":

    Ква държава бе, от 20 години насам само циганите ни избират политици и съответно управници, щото българите били сърдити и не искат да гласуват. На това държава ли му казваш?

    15:41 09.02.2026

  • 25 не се учудвам

    8 14 Отговор
    21.07.2020 Румен Радев вдигна юмрук и викна "Мутри вън. Ще си върнем държавата!". И я върна на ... мутрите Татко Петко, Трактора и Сенсея. А както виждаме и ПП добре са захлебили с ВИП канал за мигранти, оръжие и наркотици. Молодци!

    15:53 09.02.2026

  • 26 БАЙ ---ХОЙ

    13 3 Отговор
    35. ГОДИНИ. ЖИВЯХ. ПО. СОЦА. НА. ПРАВЕШКИЯ.
    ВОЖД, И. 35. ГОДИНИ. ГЛЕДАМ. ПРОИЗВОДНИТЕ
    НА. ТЯХНАТА ФАЛШИВА. ИДЕОЛОГИЯ. ЗА
    ЧОВЕК. ЗА. ЧОВЕКА. Е. БРАТ, АМА. БЯХА. БРАТЯ. САМО. ПАРТИЙНИТЕ. ДРУГАРИ, СЕГА. ТОВА. ГЕРБ, ДПС. ЦЯЛОТО, И. ПО. НОВИТЕ. МИШОЦИ. КАТО. АТАКА , ВЪЗРАЖДАНЕ. ВЕЛИЧИЕ. МЕЧ, ИТН- ЛИЦЕМЕРИ, СА. НАЙ. НОВИТЕ РАДЕТЕЛИ. ЗА. ПОГРОМ. НАД. ДЪРЖАВАТА.

    Коментиран от #34, #43

    15:59 09.02.2026

  • 27 Хмм

    10 1 Отговор
    какъв граждански контрол, журналистическото братство създаде един ореол около будистите, ами Коцето Калки и Дони изнасяха цели будистки проповеди по телевизиите, ако някой посмее да критикува беше обявяван за православен путинист, изобщо да си будист е много яко

    16:04 09.02.2026

  • 28 Рогач

    5 0 Отговор
    Не много виновни биха могли да бъдат намерени . А много виновни трябва да бъдат издирени и да им бъде повдигната съдебна отговорност за противозаконните им съдебни престъпления , наказуеми от Наказателният Кодекс на Република България !

    16:07 09.02.2026

  • 29 Теслатъ

    9 1 Отговор
    Тихомир Сойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта -------- Най-сетне, открихме "Топлата вода" след 35 години... -)))))))))

    Коментиран от #31

    16:11 09.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хе хе

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    Когато преди 5 години Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи, го е имал предвид буквално.

    Коментиран от #59

    16:15 09.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хе!

    7 2 Отговор
    Тъкмо днес се чудех защо този вещ по материята експерт го няма по медиите! Слава Богу, добре е, жив и здрав! Това е важното!

    Коментиран от #41

    16:23 09.02.2026

  • 36 Вярно

    6 0 Отговор
    Е много точно казано и кметовете лапат народна пара като тоя в Русе събота и неделя тировете да са на паркинг те бяха задръстили булеварда,а има и общинска полиция която я страх от протеста довечера срещу кмета и 7 разбойника

    16:31 09.02.2026

  • 37 Гедер

    6 0 Отговор
    Под Петрохан ще се строи един от най скъпите инфраструктурни проекти - Тунела Петрохан за 2.5 милиарда , койтое предвидено да се отдаде на концесия за да може да се плати строежа.

    16:32 09.02.2026

  • 38 бай Митко

    5 0 Отговор
    Бля, бля, бля! Аман от "експерти"! Тия общи приказки без конкретика всеки може да ги чуе от бабите пред блока! Къде бяхте преди да стане белята бе ...! Като се "обърне колата" почвате да се изявявате като врачки, но постфактум! Около държавната хранилка стълпотворение от експерти, специалисти, съветници, професори, генерали и тия с най-благата професия "депутат"!

    16:41 09.02.2026

  • 39 ДА ЗНАЕМ БЕ ПИЧ

    5 0 Отговор
    НО ЗАЩО КЪТ МАФИЯТА ПРОНИКВА ТАМ НЕМА ЕДИН ОТ ТЯХ ВЛАСТНИЦИТЕ УМРЯЛ. САМО НЕКВИ ДРУГИ ТЕХНИ САТЕЛИТИ ИЛИ НЯКОЯ КОКОШКА БЕЗ ПРОШКА СИ ОТИВАТ.

    Коментиран от #55

    16:42 09.02.2026

  • 40 Тайна

    7 0 Отговор
    ПУБЛИЧНА ТАЙНА

    Какво означава; ВСИЧКО се ЗНАЕ никой НЕ СМЕЕ ДС ГО КАЖЕ.

    ДС все още управлява държавата и той разпределя ПОРЦИИТЕ.



    Който не слуша като в ПЕРОХАН.

    16:43 09.02.2026

  • 41 бай Митко

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хе!":

    Шът, тихо, "пепел ти на езика", че сега ще ни налазят цяла армия от "спецове"!

    16:46 09.02.2026

  • 42 Тома

    13 1 Отговор
    Бати Бойко тиквата навремето вкара във властта всички рекитьори от сик и вис

    16:46 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 До коментар 30

    4 5 Отговор
    А бе ти щом не знаеш историята защо пишеш бе ГЕН развален.
    Ботев е Руско протеже с луксозни дрехи и папионки който служи на Руският ЦАР.
    Не случайно самият ЧЕТНИК от групата ба Ботев го разстрелва и взима лоялната торба от ЗЛАТО и се СПАСЯВА.

    Коментиран от #47, #49

    16:49 09.02.2026

  • 45 Синя София

    6 0 Отговор
    Да,и затова че нищо не правят им вдигат заплатите

    16:57 09.02.2026

  • 46 бай Митко

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "анонимен":

    Той тоя господин почти нищо не казва! Държава от три десетилетия няма! Демографска политика също няма! Закрити са над 600 обезлюдени населени места, над 1500 болници, санаториуми, училища, детски градини ...! За 36 години от 9+ млн. българи останахме 5+ млн.! Отрицателен естествен прираст, миграция!

    16:57 09.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 фокус-мокус

    4 1 Отговор
    Анализирайте заедно с криминалистите , че иначе ше си спомните за двойните сметки за ток !

    17:03 09.02.2026

  • 49 Е па

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "До коментар 30":

    мало-мник, пак Русия ли е виновна! За всичко негативно, което става в Бг-то сме си виновни ние и никой друг! Какво племе недок-атено сме, че все гледаме в чуждите купички и все някой друг ни е виновен, и все искаме не на нас да ни е добре, а на някой друг да му е зле!

    17:04 09.02.2026

  • 50 000

    3 2 Отговор
    Либералните гнусотии и техните резултати. Харесва ли ви?

    17:15 09.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ехооо

    6 0 Отговор
    Къде са министри ,премиери да пишат да дават обяснения. Само някой трябва да ги почне по ред на номерата.

    17:18 09.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Стига

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Писал на майка си":

    С тая русофилия , да помислим за блатото в което и ние , обикновените хорица вече затънахме и няма измъкване....Защото без единство няма спасение.....И Слави се провикваше , накрая от страх започна да пази дивана..

    17:26 09.02.2026

  • 55 Чудно нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "ДА ЗНАЕМ БЕ ПИЧ":

    стотици сателити са опасали ЗЕМЯТА - цяла мрежа ....Май ,май сатанистите вече се страхуват от извънземните ,щото накрая само ТЕ могат да спасят човечеството от тях....

    17:36 09.02.2026

  • 56 а шо стана

    3 0 Отговор
    С четрите джипчета на свидетелката ,които отидоха в небитието ---нищо че са първи отишли на поклонение на убитите.....

    17:40 09.02.2026

  • 57 Знае

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "анонимен":

    И кемперът на самоубитите е чистак нов модел Мерцедес 4×4 произведен през 2025 година !!!!!! Елементарно е да се види кой го е закупил и подарил този кемпер на педофилите . А , с каква цел им го е подарил , КОЙ да ви каже ? Дори артистът Тодор Колев отдавна умря и го няма , даже !

    17:46 09.02.2026

  • 58 Пампаец

    5 0 Отговор
    Официалната власт след 10.10.1989 година създаде организираната престъпност и до днес е част от нея . Именно за това определението за МАФИЯ е , СРАСТВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

    17:48 09.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

