Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.

Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, допълва Радев и изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите, цитиран от БНТ.

"Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.

Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

- самоуправството със земи и природни ресурси;

- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Нашата цел е да си отвоюваме държавата."