Новини
България »
София »
Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

9 Февруари, 2026 15:27, обновена 9 Февруари, 2026 15:32 2 783 139

  • румен радев-
  • президент-
  • петрохан-
  • убийство-
  • мафия-
  • екзекуция-
  • масово убийство

Нашата цел е да си отвоюваме държавата. Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, посочи президентът

Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.

Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, допълва Радев и изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите, цитиран от БНТ.

"Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.

Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

- самоуправството със земи и природни ресурси;

- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Нашата цел е да си отвоюваме държавата."


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 66 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 непротестиращ

    61 65 Отговор
    Я, този се появи! Но защо го изтипосвате на фона на герба на България, той вече не е президент, по собствено желание!

    Коментиран от #10, #37

    15:29 09.02.2026

  • 2 Николай Бареков

    77 62 Отговор
    В продължение на 10 години Вие сте в управлението на тази разградена държава, г-н Президент.
    Да разбираме ли, че признавате приноса си за състоянието на държавата ни?

    15:30 09.02.2026

  • 3 И този изпълзя, за да се изходи ПИАР-ски

    68 54 Отговор
    по въпроса
    Както винаги крайно некомпетентен и деградивен
    Какво да искаш от един шапкар, предател

    Коментиран от #51

    15:30 09.02.2026

  • 4 Резидента

    60 53 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    15:31 09.02.2026

  • 5 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    64 49 Отговор
    Вие бяхте два мандата президент! Това само по себе си означава че, също сте били част от управлението на Държавата България ! Ваша е и безотговорността да заявите с "юмрук" Мутри вън" ! т.е. Вие също сте Мутра !

    15:31 09.02.2026

  • 6 Майна

    50 49 Отговор
    Радев , ти излезна- страх не страх, но нямаше как повече да се спотайваш
    Ми ти роди ПП
    Твоите хора са узаконявали..
    Ти пак не си знаел?
    Ха ха ха ха

    15:31 09.02.2026

  • 7 Фгукклл

    39 47 Отговор
    Грозна постъпка на бившия!
    Един болен мозък убил мнозина не бива да се ползва за изборни спекули!

    15:31 09.02.2026

  • 8 Пенчо

    51 37 Отговор
    И зеленият чорап се произнесе по отношение на аферата Петрохан:
    Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
    - прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
    - легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
    - самоуправството със земи и природни ресурси;
    - натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
    - безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.
    Хайде сега да видим как ще реагират всички умнокрасиви и негови поддръжници, които досега отричаха ролята на ПП-тата за узаконяването и легализирането на тази паравоенна уж неправителствена организация!?

    Коментиран от #119

    15:31 09.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    68 13 Отговор
    САМО НЕ РАЗБРАХМЕ
    КОЙ ПРОВЕТРИ КАМПЕРА СЛЕД СТРЕЛБАТА И
    ЗАЩО ДРЪЖКИТЕ НА ВРАТИТЕ БИЛИ ИЗБЪРСАНИ С БЕЛИНА
    .......
    А ТВА ЧЕ ХИЖАТА ИЗГОРЯЛА СЛЕД КАТО В НЕЯ ВЛЯЗЛА ДАНС
    ... Е РАБОТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ :)

    Коментиран от #32, #102

    15:32 09.02.2026

  • 10 ЕДИНСТВЕНИЯТ

    31 37 Отговор

    До коментар #1 от "непротестиращ":

    Защото г-н фен на Дъпъсъ НеНе, този е единствения достоен да управлява България ! Той ще спечели изборите и ще ви помете всички гербави.

    Коментиран от #24, #121

    15:32 09.02.2026

  • 11 .......

    33 31 Отговор
    Муньооо…😂😂😂

    15:33 09.02.2026

  • 12 Тома

    48 7 Отговор
    В България тези които работят в службите на мвр данс и други не стават и за овчари.Ще загубят стадото.

    Коментиран от #17

    15:33 09.02.2026

  • 13 Кръговрат на веществата

    42 19 Отговор
    Румба, сега имаш шанс да възродиш държавата.Давай да те видим или ще си поредният с популистките приказки от статуквото.

    15:33 09.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    30 32 Отговор
    Радев идва и Бойко и Фидосова закриха българският остров на Епщайн.

    15:33 09.02.2026

  • 15 Типичен почерк на КГБ

    21 26 Отговор
    Партизаните не са изпълнили някоя поръчка на КГБ.

    15:33 09.02.2026

  • 16 Майна

    41 32 Отговор
    Ти доведе това" демократично" зло в България!
    Инсталира го!
    Бойко Рашков- пак ти го натика!
    Я ,да изчезваш , че ми писна от лакомията ти!

    15:34 09.02.2026

  • 17 Руски колхозник

    17 5 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    Грешиш,...доста добре контролират стадото.

    15:34 09.02.2026

  • 18 Сила

    25 12 Отговор
    Ти си гледай твоя Жорко , че нещо пак се прай на гангстер по София ...тука не е село Труд , ще има лобут ...!!!

    Коментиран от #84

    15:34 09.02.2026

  • 19 Айде Радев,

    40 22 Отговор
    що не каза нищо за спонсорите на сектата Петрохан?!
    Защото са твоите кадри от ППДБ! Те са ги регистрирали, те са ги подкрепяли, те са ходили на гости, те са участвали в купоните на дружината!

    ПО ЛЕСНО Е ДА СЕ НАПАДНЕ " ДЪРЖАВАТА " .

    15:34 09.02.2026

  • 20 РАДЕВ МОЛЯ

    24 30 Отговор
    ВЗИМАЙ ВЛАСТТА И НИ ДАЙ СВЕТЛИНА. НЕ ГОВОРИ А ДЕЛА ЗА ТОЗИ НАРОД ДОБРИ НАПРАВИ. МНОГО ВЯРВАТ В ТЕБЕ И НЕ БЪДИ ПАК ЕДИН ОТ ТЯХ. САМО ЗА ЗЛАТО И ПАРИ. ДА МИСЛИШ И ТИ. БЪДИ МОРАЛЕН И СЪС ЧИСТА СЪВЕСТ КЪМ НАС.

    15:34 09.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 аааа

    31 25 Отговор
    Кой го пита този биш провален политик и не е ли той отговорен за разградената държава, след като е назначавал повечето от последните няколко правителства?

    15:35 09.02.2026

  • 23 Еврокопейкa

    34 29 Отговор
    Мунчо е велик икономист,летец,борец за независимост,острие,абе ..хиляди работи.Но лошото е че той се мисли за такъв,иначе си е копейка.

    Коментиран от #40

    15:35 09.02.2026

  • 24 Майна

    25 21 Отговор

    До коментар #10 от "ЕДИНСТВЕНИЯТ":

    Този ги доведе- троянския кон , уби,ец на българи
    Пали свещи на Ханука в Синегогата!
    Това е табу за православен!

    Коментиран от #77

    15:36 09.02.2026

  • 25 Румен

    36 20 Отговор
    Ти какъв го крепеше
    Нали беше президент на тази държава

    Коментиран от #125, #126

    15:36 09.02.2026

  • 26 Радеффф ти си

    22 17 Отговор
    Пъуен Смешник.Вземи власта и като се случи нещо ти ще си виновен Лешпи.

    15:36 09.02.2026

  • 27 Копейка No1

    28 24 Отговор
    Чиба,руски смукач!

    15:37 09.02.2026

  • 28 Пак клишета

    27 15 Отговор
    И Кой е виновен бе Мунчо, кажи му името

    15:37 09.02.2026

  • 29 Николай Бареков

    33 18 Отговор
    Господин Президент, още един неудобен въпрос. Не бяхте ли именно Вие, който легитимирахте ПП във властта? Защо сложихте пeдофилска секта с ЛГБТ привкус начело на държавата, г-н Президент?

    15:38 09.02.2026

  • 30 УжасТ

    34 17 Отговор
    Много е грозно човек да си прави евтин ПР на гърба на една трагедия

    15:38 09.02.2026

  • 31 гост

    33 0 Отговор
    Основна причина за кочината в държавното управление са бездарните калинки, чийто девиз е: Защо трябва да си върша работата след като заплатата върви и без да я върша!

    15:38 09.02.2026

  • 32 БОЙС ТУ МЕН

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЛЕЛЯ ДЖОРДЖЕТА ОТ ВХ.Ж
    НАЛИ ИМА ОЩЕ ГРИП
    И КАЗАВАХА ДА СЕ ПРОВЕТРЯВА ЧЕСТО
    И ДА СЕ ПОЧИСТВА С ДЕЗИНФЕКТАНТИ....

    15:38 09.02.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 14 Отговор
    БАТ РАПОНА И ПЕЕВСКИ ЩО НЕ СЕ ИЗКАЗВАТ
    ПО СЛУЧАЯ
    ..... ?

    15:38 09.02.2026

  • 34 Радко Пиратко

    29 14 Отговор
    сякаш пада от Марс и изобщо не управлява държавата цели 5 години чрез негови кабинети?!

    Реши сега да натрупа някоя точка от трагедията!

    15:38 09.02.2026

  • 35 Държавата

    23 2 Отговор
    пази виновниците за поръчката и извършителите на екзекуцията . Коя поред е тази , в която е отнет дори и живота на дете.....

    15:38 09.02.2026

  • 36 Радко Пиратко

    26 9 Отговор
    сякаш пада от Марс и изобщо не управлява държавата цели 5 години чрез негови кабинети?!

    Реши сега да натрупа някоя точка от трагедията!

    15:39 09.02.2026

  • 37 чакал е

    25 11 Отговор

    До коментар #1 от "непротестиращ":

    Чакал е PRите му да измислят поста, че да го публикува

    15:39 09.02.2026

  • 38 Тоалетната хартия

    33 14 Отговор
    Тоя пак разтяга локуми и дрънка глупости. Къде бяше тоя последните 10 год...пък уж военен, а в двора му.военни отряди се развъждат. Същия схемаджия, като тиквата и прасето!!!

    15:40 09.02.2026

  • 39 А бе,

    26 10 Отговор
    Нещ А стник,
    Хващай общата и ходи да защитаваш !

    Коментиран от #41

    15:40 09.02.2026

  • 40 Георги

    10 10 Отговор

    До коментар #23 от "Еврокопейкa":

    за всичко си прав, само дето си е най-обикновен центаджия създаден по калъп.

    15:41 09.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Още е един б л яд,

    16 11 Отговор
    благодарение на теб Борисов, Пеевски и другарите от БКП - БСП държавата е в ръцете на руската мафия , Сидеров и Костадинов са за меурета, че в България има много такива големи бели птици за заблуждаване!

    15:41 09.02.2026

  • 43 Мистерията на българските умове

    9 7 Отговор
    Фенки на путин виждат някаква нпо паравоенна организация,секта и педофили. Разни ППта виждат някаква мафия и поръчкови убииства. Просто ви се привижда гегата с която овчаря ви пасе.

    15:42 09.02.2026

  • 44 Бая

    18 6 Отговор
    време мина и това овъртяно изказване , ли ? А Боко и Шиши къде се запиляха ? Министър Дани и той да не е със зашита уста , че мълчи ?

    15:42 09.02.2026

  • 45 Майна

    22 8 Отговор
    Явно се изслушваше дали няма да излезне нещо и за него!
    Лалугер! Мълча досега, не се знаеше жив ли е..

    15:43 09.02.2026

  • 46 А ти къде, бе

    23 10 Отговор
    беше девет годин? А, нафталинено статукво? Клепар с клепар.

    15:43 09.02.2026

  • 47 Защо

    18 4 Отговор
    "разграден двор" ? Убийците от къде са ? Да не би да са внос ?

    15:44 09.02.2026

  • 48 ВЪН Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци!

    22 8 Отговор
    КЛЕТВОПР€$ТЪПНИКЪТ П€ Д€ рад€Ф И$КА ДА $и ОТВОЮВА "държавата" ! БОЖЕ ОПАЗИ!

    ТИПИЧНО за комуни$тит€ - $ЧИТАТ,Ч€ В$ИЧКО ИМ € БАЩИНИЯ!

    Mr."БО(га)ТАШ" ТЪР$И ЛАПНИ ШАРАНИ, И ЩЕ НАМЕРИ, ИМА МНОООГО ПРОЗЗЗЗ НАРОД, КАТО НИЩО
    мунчо ХРАН ТУТ НИ КЪТЩ€ ВКАРА 70 дуп€тата -нато-Комуни$ти, ЗА ДА $и ОПАЗЯТ д€цата(ДА НЕ РАБОТЯТ ,
    А ДА ЛАПАТ НА ДЪРЖАВНАТА ТРАП€ЗА)!

    15:45 09.02.2026

  • 49 зловещ символ на разградената държава

    17 7 Отговор
    от тиква баба и 40 разбойници чекмеджари

    15:46 09.02.2026

  • 50 Ха ха ха

    21 7 Отговор
    Този все се обажда като черна станция. Да каже кого е защитил докато беше президент.

    15:47 09.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Никой

    12 8 Отговор
    Когато Лидер е някой - интимен партньор е анонимна Манекенка - с басейни в Барселона и - с бутик за дрехи - какво да се очаква като морал.

    Работата е дълбоко изтървана.

    15:49 09.02.2026

  • 53 Нещастници

    13 7 Отговор
    забрави разрешението на МОН за нетрадиционното училище Космос, чиито ученици умират в последствие нетрадиционно.... но пък традиционно тук има финансиране от Америка срещу България и протекции от едно Посолство

    15:50 09.02.2026

  • 54 Това

    13 4 Отговор
    Всеки го знае.Само лакардии не стигат. Хората очакват конкретно: екип, програма, партия

    15:52 09.02.2026

  • 55 Георги

    12 2 Отговор

    До коментар #51 от "крайно некомпетентен и деградивен":

    може ли да кажеш какво се опитва да направи за България, че по медиите явно го крият. Благодаря!

    15:53 09.02.2026

  • 56 патоанатом

    3 6 Отговор
    Има епидемия от затлъстяване. Може контролирано да се пусне АТС с подходящ профил на достъпни цени в аптеките, с месечен лимит. Също така за лекуване на загуба на концентрация в клас. Има епидемия и от стрес и недоспиване. Там също с подобни средства може да се поработи. Има и юношеска хиперсексуалност. Там трябва да се индуцира хипогонадизъм. Малко ли са тези аргоменти? Има хора, които лекуват всякакви болки и невралгии с канабис. Защо в Америка може, а у нас трябва да се мъчат? И сетне, аз не се боя, че ще ми се отвори твърде много работа. Мога за три години да обуча всеки студент медик или биолог и дори хуманитар, на всяка една тънкост от моя занаят, и затова ще започна да викам моя син, който е ученик в СМГ да ми помага и да се учи, ако продължат да валят лами.
    Ой, лами, ой лами лами блу ой лами блу...
    Ой, ламьо, ой ламьо, ламьо ти, нима боли...

    15:53 09.02.2026

  • 57 ДАНЗ

    13 5 Отговор
    Станалото, станало. Всичко се изясни. Случаят е приключен успешно.

    Коментиран от #58

    15:54 09.02.2026

  • 58 Георги

    12 0 Отговор

    До коментар #57 от "ДАНЗ":

    убиецът - убит, убития го няма

    Коментиран от #80

    15:56 09.02.2026

  • 59 бай герги

    15 9 Отговор
    ами случаят с Боташ бе неща..сник крадлив

    Коментиран от #70

    15:56 09.02.2026

  • 60 Виж ти

    15 7 Отговор
    Фигуранта мяцнал нещо клиширано със седмица закъснение.

    Коментиран от #106

    16:00 09.02.2026

  • 61 Време е за действие!

    9 1 Отговор
    Средата е отровна, лъжлива и агресивна въобще срещу човека. Децата, колкото и лицемерно да превъзнасят правата им, нямат шанс в такава среда.
    Не можеш да ги превъзнасяш и да им позволяваш всичко до 18, и после да ги удариш с чука на отговорностите на възрастния. Какво ще получи обществото от такива индивиди? Какво ще получат те за себе си?
    Време е да се сложи край на античовешките експерименти, защото носят тревога и отчаяние, и ни лишават от бъдеще!
    Завой към разума и хуманизма, остър завой, това трябва да се направи незабавно!

    16:01 09.02.2026

  • 62 Може още

    15 2 Отговор
    Вместо да ми философстват да вземет да издирят всички дица облъчени от Ламата. Това са деца в риск. Убитите няма да се съживят, но може да има още постигнали НИРВАНА.

    16:06 09.02.2026

  • 63 Мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #41 от "Айгедотор":

    От забледен и облъчен комунист-блатник, продажник на род и родина, член на Вагнер НЕ МЕ ВЪЛНУВА

    16:06 09.02.2026

  • 64 Смърфиета

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "крайно некомпетентен и деградивен":

    Казва се деструктивен. Деградивен означи такъв, който прави така, че да се ожениш за майка, сестра или братовчедка. И аз не мисля, че Радев е деструктивен, но мисля, че каузата на Илияна Йотова и Радев срещу наркотиците е първо, предварително обречена, второ, неадекватна на биологичните и социални реалности, и трето, ожесточава и утежнява тежката и без това криминална престъпност и й предлага лесен параван зад който да се крие, и й предлага контингент, от който да черпи ресурс. Ако можеш да си купиш от лавката за тютюн и лекарите да имат възможността да говорят с хора, които не си играят криеница със закона, доверие в обществото ще има. Ако продължат по линия на войната с наркотиците, престъпността и недоверието в обществата ни ще се задълбочават. А ако България със законодателството си се окаже на опашката на прогресивните държави, заедно с Дутерте, който е в Хага, никакви деца няма да спасят. Просто няма да се родят, защото не дрогата разрушава семейството, а глупостта. Така че Радев да внимава с тази кауза, защото е обречена и това вероятно ще започне да проличава след не повече от три години. Мое допускане.

    16:06 09.02.2026

  • 65 Дика

    17 5 Отговор
    Тоя шушляк не беше ли 9г. президент или не е имал явно нищо общо с държавата и управлението й?

    16:06 09.02.2026

  • 66 Aлфа Bълкът

    12 3 Отговор
    А бе 🤬, разчистиха ти канала да може да го поемеш ти с твои хора.

    16:08 09.02.2026

  • 67 Хмм

    11 3 Отговор
    да си спомниРадев как защити Петков след констатацията на КС, че е излъгал за гражданството си, защити един "шарлатанин" срещу решение на държавна институция като КС, като тръгнаха срещу него ги нарече "шарлатани", това е лична емоция, как да ѝ вярваме, а и защитата на секциите в Турция и той ли разчита на турски гласове или ще управлява с Доган като Станишев

    16:10 09.02.2026

  • 68 Давид

    12 5 Отговор
    Не ни е разградена държавата щом дс отигра така добре случая . Те работят тихо с външни и вътрешни сили действащи срещу българия . Но вас да ви попитаме мосю Радев , защо това , което сега излиза на яве за тези нпо -та а то се знае от години , не ни го доведехто до знанието чрез обществените медии превантивно . Може би много родители щеше да спасят децата си а не сега на трупове да градите имидж?

    Коментиран от #82

    16:10 09.02.2026

  • 69 Жалко ли е, смешно ли е?

    13 3 Отговор
    Муньо Тримореца се беше покрил незнайно къде, а некадърните му пи-ар са се преработили цяла сецмица да съчиняват тия безсмислени клиширани глупости.

    Коментиран от #74

    16:14 09.02.2026

  • 70 Георги

    10 6 Отговор

    До коментар #59 от "бай герги":

    парите за Боташ не са откраднати, а платени по редовен договор. Вярно, договора е супер неизгоден за нас и подписалите го трябва да са зад решетките, но парите не са откраднати.

    Коментиран от #72

    16:14 09.02.2026

  • 71 Хмм

    7 2 Отговор
    това енякакъв офис, откъде говори Радев, на кого е този офис

    Коментиран от #75

    16:14 09.02.2026

  • 72 Герге ле

    10 2 Отговор

    До коментар #70 от "Георги":

    Комисионните по договорите са си узаконени рушвети.

    Коментиран от #76

    16:16 09.02.2026

  • 73 Само да попитам

    8 2 Отговор
    И упадък на нравите, господин президент! Не са невинни случаите, когато ученички се бият. Да не говорим за преднамерени убийства на съседи, близки, родители и т.н. Скандалите в парламента (ах! там бил елитът на нацията) са показателни за упадъка и ето, че стигнахме до жестоко изтребване на човеци в цъфтяща възраст. Как така, защо, докога? Кой ще ми каже?

    16:17 09.02.2026

  • 74 Георги

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "Жалко ли е, смешно ли е?":

    кал ще са му некадърни пиарите? Та той нито партия има, нито е обявил, че ще участва в изборите, нито е казал за какво се бори, нито как, а социолозите му дават 1,000,000+ гласа. ПР-те му са всичко друго, но не и некадърни! Летящият центад-жия е поредният спасител.

    Коментиран от #79

    16:18 09.02.2026

  • 75 Пенсионер леврончо

    4 4 Отговор

    До коментар #71 от "Хмм":

    Дадоха ли го по телевизора?

    16:18 09.02.2026

  • 76 Георги

    3 7 Отговор

    До коментар #72 от "Герге ле":

    комисионната НЕ Е КРАЖБА

    Коментиран от #86

    16:19 09.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хмм

    5 1 Отговор
    на всички научихме възрастта, само на Калушев не, всички ли са обсебени така от него и смятат че няма възраст като Господ Бог

    Коментиран от #90

    16:21 09.02.2026

  • 79 И според теб това е адекватно?

    9 4 Отговор

    До коментар #74 от "Георги":

    Хората не очакват Радев да продължава с вечното си шикалкавене или пълно мълчание по най-съществените въпроси и проблеми. В тая връзка съветниците и пи-арите му са напълно неадекватни.

    16:21 09.02.2026

  • 80 Съдия Павлова

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Георги":

    Да влезне убитият.

    16:21 09.02.2026

  • 81 Факти

    3 9 Отговор
    ПП са виновни, че са подкрепили тези хора в желанието им да опазят гората.
    За дървената мафия на ГЕРБ-ДПС, която ги очисти, нито дума.
    Четете Пик на Пеевски - обратното е вярното.

    16:21 09.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Кой лъже?

    8 3 Отговор

    До коментар #77 от "Господ Бог":

    Няма как да го пуснат в синагогата без да сложи кипа на плешивото си теме. А Муньо Натовски на всички празници ходи само по синагогите.

    Коментиран от #87

    16:23 09.02.2026

  • 84 Смърфиета

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Пич, Сократ е казъл, че само жените заплащват.

    Коментиран от #96

    16:24 09.02.2026

  • 85 На Дедо

    8 5 Отговор
    Защо така!? Фатмак Ефенди. Та нали ти исталира тези сектанти от ПП ДБ. Кой? Е подписал, този некадърен договор с педофилите от Петрохан. Твойте шарлатани!!!

    16:25 09.02.2026

  • 86 Комисионната

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Георги":

    Е ЗАКОНЕН ПОДКУП!

    Коментиран от #115

    16:25 09.02.2026

  • 87 Смърфиета

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "Кой лъже?":

    Отказа им. Всяка година, а аз гледам новини сравнително редовно, го гледам и понякога съм виждала, че действително няма, а някои години само Йотова е била. Може би трябва и да си обреже патката, за да им влезе в щибъната синагога? Ако не искат да приемат, че като държавен глава няма да сложи еврейски символ, защо го канят?

    Коментиран от #92, #94

    16:27 09.02.2026

  • 88 БЪЛГАРИН

    9 2 Отговор
    Черната пантера е свършила работата,ама защо не кажеш истината че Пеевски
    я дресира (инструктира) а Бойко Борисов я изпрати в Петрохан.Убитите рейнджари са
    от военни-бивши рейнджъри на бившия президент фатмак Радев. Празнодумен празномислещ,

    16:27 09.02.2026

  • 89 Давид

    3 5 Отговор

    До коментар #82 от "Смърфиета":

    Защо мислиш , че съм еврейн ? И защо ти мислиш , че си българин ? Аз не зная душата и духа да имат националност ;) раждаш се там според нивото на съзнанието ти .

    Коментиран от #91, #93

    16:28 09.02.2026

  • 90 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Хмм":

    Пропуснал си, че е към петдесет годишен. На другите не са казали възрастта, но аз я знам приблизително: казаха само възрастта на мунченцата, и това, че одзат личат следи от редовна употрэба не по предназначение.

    Коментиран от #100

    16:31 09.02.2026

  • 91 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Давид":

    Който се подпише като Давид във виртуалното, има голям шанс да е чфут и в реалното.
    Така както като прочетеш смърфиета, и си представяш смърфка.

    16:33 09.02.2026

  • 92 Добре, да речем, че е отказал

    3 1 Отговор

    До коментар #87 от "Смърфиета":

    Но къде се снима с ония еврейските свещници, като прави празнични обръщения към "богоизбраните"? В резиденцията си с аранжименти от подходящи декори и реквизит ли?

    Иначе Тиквата, Ирландската пастирка, и оня озъбения кон от Пловдив ги има документирани да се кипрят с кипи в синагоги. Шабашгоите не се свенят да се показват на чии господари служат.

    Коментиран от #97

    16:34 09.02.2026

  • 93 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "Давид":

    Не съм българка, аз съм смърф, който пише на български, защото българите не разбират смърфит.
    То ест, смръфръфръф.

    16:36 09.02.2026

  • 94 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Смърфиета":

    Тази година пак беше!
    Не може православен на Ханука да пали свещ в Синегога
    Може другаде, някъде..

    Коментиран от #98, #104

    16:36 09.02.2026

  • 95 Факти

    2 10 Отговор
    Гледах на живо пресконференцията на МВР и Прокуратурата. Казаха, че рейнджърите активно са помагали на държавните органи по всякакви начини. Подавали са много сигнали за пожари, незаконна сеч и сметища. Миналата година са открили издирван убиец на трудно достъпно място в гората. Във всички претърсени обекти не е намерено нищо незаконно - нито оръжие, нито наркотици, нито видео записи. Ами сега? Мафията как ще ги очерни? Как ще хвръля кал по ПП-ДБ?

    Коментиран от #108

    16:36 09.02.2026

  • 96 Натура 2ООО

    6 0 Отговор

    До коментар #84 от "Смърфиета":

    Плащат за кое? И плащат с какво?

    Коментиран от #99

    16:37 09.02.2026

  • 97 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Добре, да речем, че е отказал":

    Питай Господ-Бог защо е взел акъла на толко много български президенти, заради собствените им грехове ли ги наказва, или заради нашите колективни. Помоли му се, и ще ти отговори. Но молитвата ти трябва да му я занесе някой християнски светец или мъченик, иначе може и да не я чуе. Ако не знаеш на кого да се помолиш, помоли се на св. вмчца Ракийчица или на св. Айхман Цифоутохтон

    Коментиран от #101

    16:39 09.02.2026

  • 98 Фактъ

    10 1 Отговор

    До коментар #94 от "Майна":

    Генерал Триморски не празнува Рождеството, но не пропуска ханука. Правете си изводите сами.

    16:40 09.02.2026

  • 99 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Натура 2ООО":

    Върни се и прочети пак.

    Коментиран от #103

    16:41 09.02.2026

  • 100 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Смърфиета":

    вече научих, на 51 години е Калушев

    16:41 09.02.2026

  • 101 Смърфи,

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Смърфиета":

    споменатите нито са българи, нито са български президенти или управници. Крипто... са, ама не криптоборсаджии.

    Коментиран от #112

    16:41 09.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Върнах се

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Смърфиета":

    Ама жените по принцип не ядат лабут на улицата. В някои случаи само по домашно.

    Коментиран от #109

    16:43 09.02.2026

  • 104 Смърфиета

    2 4 Отговор

    До коментар #94 от "Майна":

    Всеки един православен, който запали свещ в синагога, и после си я прибере недоизгоряла в джоба, не върши грях. Ама това Радев няма да ти покаже как го прави, а ти искаш кадри по телевизията.

    16:46 09.02.2026

  • 105 Опа

    10 0 Отговор
    Румене, това са твоите протежета от промяната. Те им дадоха разрешително и те ги финансираха.

    16:47 09.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Промяна

    8 2 Отговор
    ДО РР КОЙ СТЕ ВИЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЕДНОЛИЧНИ СОБСТВЕНИЦИ НЯМА ТУК А ДЪРЖАВАТА НИ ТЪНЕ В РАЗРУХА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЮМРУК ШАРЛАТАНИ СЛУЖЕБНИ ХАОС ИНСТИТУЦИИ НЕ РАБОТЯТ

    16:48 09.02.2026

  • 108 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #95 от "Факти":

    "Стреля се без предупреждение"

    16:48 09.02.2026

  • 109 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "Върнах се":

    Върни се и прочети внимателно, после се опитай да схванеш, и после спри да пишеш ако нямаш какво да кажеш. Не ми разваляй кефа от кървавата касапница – Петрохан, защото аз в момента се кефя.

    Коментиран от #118

    16:49 09.02.2026

  • 110 Удри

    11 3 Отговор
    Радев 9 години вместо да работи за държавата се опитваше да чегърта политическите му опоненти. На всичкото отгоре се събра с подсъдимите олигарси в България.

    Коментиран от #111

    16:49 09.02.2026

  • 111 Какво

    3 3 Отговор

    До коментар #110 от "Удри":

    разбираш под "да работи за държавата"? Дай конкретен пример.

    Коментиран от #113

    16:51 09.02.2026

  • 112 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #101 от "Смърфи,":

    Са дай да не изпадаме в това. Естествено, че щом си ги избраха, и са заемали поста, те са били президенти. Точка по въпроса.

    16:51 09.02.2026

  • 113 Смърфиета

    3 6 Отговор

    До коментар #111 от "Какво":

    Да работи за ГЕРБ.

    Коментиран от #114

    16:52 09.02.2026

  • 114 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #113 от "Смърфиета":

    сериозно ли е? И как точно е трябвало да го прави?

    16:55 09.02.2026

  • 115 Георги

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "Комисионната":

    ще го обясня като за... мене.
    Подкуп е когато вземеш пари за да "свършиш работа" в пошза на комкретен човек/фирма. Когато вземаш пари без значение кой ще спечели е комисионна.
    Още един пример като за мен.
    Разните агенции за борба с корупцията ти правят проверка:
    -тея пари кви са?
    -комисионна по боташ.
    -онзи, неизгодния договор ли?
    -да! Ама парите са законни.
    изявление на комисията срещу корупцията: не открихме нищо незаконно.

    така по-ясно ли е?

    Коментиран от #120, #122

    17:01 09.02.2026

  • 116 Мимч

    2 11 Отговор
    Дано вземе властта Радев и да въведе малко ред в тази държава.Иначе ще се преструват все,че сме демократи....

    17:04 09.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ама

    3 0 Отговор

    До коментар #109 от "Смърфиета":

    научи се да пишеш думите без правописни грешки

    17:07 09.02.2026

  • 119 За разградената държава

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    КАТО главнокомандваш бивш ЗАЩО НЕ КАЖЕШ КОИ Е ВИНОВЕН ЗА ПАДНАЛИЯ САМОЛЕТ ПРИ УЧЕНИЕТО В ЧЕРНО МОРЕ И КОИ ОРГАНИЗИРА ШОУТА В ГРАФА И ТРАГЕДИЯТА ТАМ

    17:08 09.02.2026

  • 120 По-добре

    4 2 Отговор

    До коментар #115 от "Георги":

    прочети в НК що е това подкуп и тогава пиши. Има специален текст с определение и последващи квалификации. Не е добре да се излага човек...

    Коментиран от #130

    17:10 09.02.2026

  • 121 Да се провери

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "ЕДИНСТВЕНИЯТ":

    Колко наркотик е хватать на границата от службните правителства и колко за същия период от редовните При Радев е всичко 8 кгр

    17:11 09.02.2026

  • 122 Герге ле

    4 2 Отговор

    До коментар #115 от "Георги":

    То и убийствата, извършени от субекти като войници, полицаи и т.н. оторизирани от системата, наричана държава, са законни. Инак си чешете клавиатурите за морал. Лицемерчета долни.

    17:11 09.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 делон

    5 1 Отговор
    Защо триете! Има три секти в Православна България:1/Адвентисти-на Солунска и ръководител Мария,2/ Петдесятници на Раковски ,срещу Операта и3/Лама в Петрохан.Силвия Великова е от цигенски произход с 4 незаконородени деца и е продена мвв гр.Левски.Защо триете ,достоверна информоция.И,Румен Радев в нищо не е виновен.3/Секта Лама-убийство и ритуално самоубийство.

    17:20 09.02.2026

  • 125 Селянин

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Румен":

    Явно има чиновник с кукувица и сега Радев я замества За ГЕРБ не плачи пак ще има 70-80 народни представители Да видим Копринков колко ще олекни

    17:23 09.02.2026

  • 126 Не го плюи те

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Румен":

    Тои може но Решетников не му позволява Щом си има господам трябва да го слуша Като раздута държавата сега трябва да е оправи

    17:27 09.02.2026

  • 127 Факт

    3 1 Отговор
    Натрупано огромно количество техника за следене и подслушване винаги е подозрително!

    17:45 09.02.2026

  • 128 малко истински факти

    6 2 Отговор
    Хе хе , и тоя тъпак се поизходи по темата .

    Коментиран от #129

    17:49 09.02.2026

  • 129 Тъпак е

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "малко истински факти":

    на женския ти родител синът.

    18:06 09.02.2026

  • 130 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "По-добре":

    и комисионната е подкуп, така ли? Може ли да ми цитираш текста от НК, че наскоро продадох апартамент и платих подкуп... ъ ъ ъ такова комисионна?

    Коментиран от #137, #139

    18:51 09.02.2026

  • 131 Кирил

    2 1 Отговор
    Тоз дразнещия си вкарва автогол, до преди няколко месеца службите бяха под негов контрол.

    Коментиран от #138

    19:02 09.02.2026

  • 132 мунью рундеф

    0 1 Отговор
    от моите бяха

    19:05 09.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Горски

    1 1 Отговор
    Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?! Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително. Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател. Всякакви църкви се навъдиха които нямат общо с официалните признати и регистрират по някакъв начин ,обикалят бедните села уж че им помагат,но с каква цел никой незнае.Всякакви движения сатанински разни организации,които слъжбите трябва да следят! Изправени сме някаква схема за набиране на средства я от държавата,я от дарители и не е ясно тия хора колко други са хванали да им промиват мозъците и да лъжат от името на православната църква или новосъздадени сатанисти

    19:18 09.02.2026

  • 137 Зависи

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Георги":

    ако е част от подкуп и тя е подкуп. Който посредничи за получаване на подкуп, отговаря също за подкуп. Чети НК.

    19:25 09.02.2026

  • 138 Кои служби?

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Кирил":

    И МВР ли? Той ли им е бил началник??

    19:31 09.02.2026

  • 139 Виж

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Георги":

    Глава Осма, раздел IV, чл. 301 и следващи, в частност чл.305а от НК макар да знам, че нищо няма да разбереш.

    19:37 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове