Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.
Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, допълва Радев и изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите, цитиран от БНТ.
"Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.
Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- самоуправството със земи и природни ресурси;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали
„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.
Нашата цел е да си отвоюваме държавата."
1 непротестиращ
Коментиран от #10, #37
15:29 09.02.2026
2 Николай Бареков
Да разбираме ли, че признавате приноса си за състоянието на държавата ни?
15:30 09.02.2026
3 И този изпълзя, за да се изходи ПИАР-ски
Както винаги крайно некомпетентен и деградивен
Коментиран от #51
15:30 09.02.2026
4 Резидента
15:31 09.02.2026
5 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
15:31 09.02.2026
6 Майна
Ми ти роди ПП
Твоите хора са узаконявали..
Ти пак не си знаел?
Ха ха ха ха
15:31 09.02.2026
7 Фгукклл
Един болен мозък убил мнозина не бива да се ползва за изборни спекули!
15:31 09.02.2026
8 Пенчо
Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.
Хайде сега да видим как ще реагират всички умнокрасиви и негови поддръжници, които досега отричаха ролята на ПП-тата за узаконяването и легализирането на тази паравоенна уж неправителствена организация!?
Коментиран от #119
15:31 09.02.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОЙ ПРОВЕТРИ КАМПЕРА СЛЕД СТРЕЛБАТА И
ЗАЩО ДРЪЖКИТЕ НА ВРАТИТЕ БИЛИ ИЗБЪРСАНИ С БЕЛИНА
.......
... Е РАБОТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ :)
Коментиран от #32, #102
15:32 09.02.2026
10 ЕДИНСТВЕНИЯТ
До коментар #1 от "непротестиращ":Защото г-н фен на Дъпъсъ НеНе, този е единствения достоен да управлява България ! Той ще спечели изборите и ще ви помете всички гербави.
Коментиран от #24, #121
15:32 09.02.2026
11 .......
15:33 09.02.2026
12 Тома
Коментиран от #17
15:33 09.02.2026
13 Кръговрат на веществата
15:33 09.02.2026
14 Последния Софиянец
15:33 09.02.2026
15 Типичен почерк на КГБ
15:33 09.02.2026
16 Майна
Инсталира го!
Бойко Рашков- пак ти го натика!
Я ,да изчезваш , че ми писна от лакомията ти!
15:34 09.02.2026
17 Руски колхозник
До коментар #12 от "Тома":Грешиш,...доста добре контролират стадото.
18 Сила
Коментиран от #84
15:34 09.02.2026
19 Айде Радев,
ПО ЛЕСНО Е ДА СЕ НАПАДНЕ " ДЪРЖАВАТА " .
15:34 09.02.2026
20 РАДЕВ МОЛЯ
15:34 09.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 аааа
15:35 09.02.2026
23 Еврокопейкa
Коментиран от #40
15:35 09.02.2026
24 Майна
До коментар #10 от "ЕДИНСТВЕНИЯТ":Този ги доведе- троянския кон , уби,ец на българи
Пали свещи на Ханука в Синегогата!
Това е табу за православен!
Коментиран от #77
15:36 09.02.2026
25 Румен
Нали беше президент на тази държава
Коментиран от #125, #126
26 Радеффф ти си
15:36 09.02.2026
27 Копейка No1
15:37 09.02.2026
28 Пак клишета
15:37 09.02.2026
29 Николай Бареков
15:38 09.02.2026
30 УжасТ
15:38 09.02.2026
31 гост
15:38 09.02.2026
32 БОЙС ТУ МЕН
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЛЕЛЯ ДЖОРДЖЕТА ОТ ВХ.Ж
И КАЗАВАХА ДА СЕ ПРОВЕТРЯВА ЧЕСТО
И ДА СЕ ПОЧИСТВА С ДЕЗИНФЕКТАНТИ....
15:38 09.02.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО СЛУЧАЯ
15:38 09.02.2026
34 Радко Пиратко
Реши сега да натрупа някоя точка от трагедията!
15:38 09.02.2026
35 Държавата
15:38 09.02.2026
36 Радко Пиратко
Реши сега да натрупа някоя точка от трагедията!
15:39 09.02.2026
38 Тоалетната хартия
15:40 09.02.2026
39 А бе,
Хващай общата и ходи да защитаваш !
Коментиран от #41
15:40 09.02.2026
40 Георги
До коментар #23 от "Еврокопейкa":за всичко си прав, само дето си е най-обикновен центаджия създаден по калъп.
15:41 09.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Още е един б л яд,
15:41 09.02.2026
43 Мистерията на българските умове
15:42 09.02.2026
44 Бая
15:42 09.02.2026
45 Майна
Лалугер! Мълча досега, не се знаеше жив ли е..
15:43 09.02.2026
46 А ти къде, бе
15:43 09.02.2026
47 Защо
15:44 09.02.2026
48 ВЪН Ч€РВ€НИТ€ фат ма ци!
ТИПИЧНО за комуни$тит€ - $ЧИТАТ,Ч€ В$ИЧКО ИМ € БАЩИНИЯ!
Mr."БО(га)ТАШ" ТЪР$И ЛАПНИ ШАРАНИ, И ЩЕ НАМЕРИ, ИМА МНОООГО ПРОЗЗЗЗ НАРОД, КАТО НИЩО
мунчо ХРАН ТУТ НИ КЪТЩ€ ВКАРА 70 дуп€тата -нато-Комуни$ти, ЗА ДА $и ОПАЗЯТ д€цата(ДА НЕ РАБОТЯТ ,
А ДА ЛАПАТ НА ДЪРЖАВНАТА ТРАП€ЗА)!
15:45 09.02.2026
49 зловещ символ на разградената държава
15:46 09.02.2026
50 Ха ха ха
15:47 09.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Никой
Работата е дълбоко изтървана.
15:49 09.02.2026
53 Нещастници
15:50 09.02.2026
54 Това
15:52 09.02.2026
55 Георги
До коментар #51 от "крайно некомпетентен и деградивен":може ли да кажеш какво се опитва да направи за България, че по медиите явно го крият. Благодаря!
15:53 09.02.2026
56 патоанатом
Ой, лами, ой лами лами блу ой лами блу...
Ой, ламьо, ой ламьо, ламьо ти, нима боли...
15:53 09.02.2026
57 ДАНЗ
Коментиран от #58
15:54 09.02.2026
58 Георги
До коментар #57 от "ДАНЗ":убиецът - убит, убития го няма
Коментиран от #80
15:56 09.02.2026
59 бай герги
Коментиран от #70
15:56 09.02.2026
60 Виж ти
Коментиран от #106
16:00 09.02.2026
61 Време е за действие!
Не можеш да ги превъзнасяш и да им позволяваш всичко до 18, и после да ги удариш с чука на отговорностите на възрастния. Какво ще получи обществото от такива индивиди? Какво ще получат те за себе си?
Време е да се сложи край на античовешките експерименти, защото носят тревога и отчаяние, и ни лишават от бъдеще!
Завой към разума и хуманизма, остър завой, това трябва да се направи незабавно!
16:01 09.02.2026
62 Може още
16:06 09.02.2026
63 Мнение
До коментар #41 от "Айгедотор":От забледен и облъчен комунист-блатник, продажник на род и родина, член на Вагнер НЕ МЕ ВЪЛНУВА
16:06 09.02.2026
64 Смърфиета
До коментар #51 от "крайно некомпетентен и деградивен":Казва се деструктивен. Деградивен означи такъв, който прави така, че да се ожениш за майка, сестра или братовчедка. И аз не мисля, че Радев е деструктивен, но мисля, че каузата на Илияна Йотова и Радев срещу наркотиците е първо, предварително обречена, второ, неадекватна на биологичните и социални реалности, и трето, ожесточава и утежнява тежката и без това криминална престъпност и й предлага лесен параван зад който да се крие, и й предлага контингент, от който да черпи ресурс. Ако можеш да си купиш от лавката за тютюн и лекарите да имат възможността да говорят с хора, които не си играят криеница със закона, доверие в обществото ще има. Ако продължат по линия на войната с наркотиците, престъпността и недоверието в обществата ни ще се задълбочават. А ако България със законодателството си се окаже на опашката на прогресивните държави, заедно с Дутерте, който е в Хага, никакви деца няма да спасят. Просто няма да се родят, защото не дрогата разрушава семейството, а глупостта. Така че Радев да внимава с тази кауза, защото е обречена и това вероятно ще започне да проличава след не повече от три години. Мое допускане.
16:06 09.02.2026
65 Дика
16:06 09.02.2026
66 Aлфа Bълкът
16:08 09.02.2026
67 Хмм
16:10 09.02.2026
68 Давид
Коментиран от #82
16:10 09.02.2026
69 Жалко ли е, смешно ли е?
Коментиран от #74
16:14 09.02.2026
70 Георги
До коментар #59 от "бай герги":парите за Боташ не са откраднати, а платени по редовен договор. Вярно, договора е супер неизгоден за нас и подписалите го трябва да са зад решетките, но парите не са откраднати.
Коментиран от #72
16:14 09.02.2026
71 Хмм
Коментиран от #75
16:14 09.02.2026
72 Герге ле
До коментар #70 от "Георги":Комисионните по договорите са си узаконени рушвети.
Коментиран от #76
16:16 09.02.2026
73 Само да попитам
16:17 09.02.2026
74 Георги
До коментар #69 от "Жалко ли е, смешно ли е?":кал ще са му некадърни пиарите? Та той нито партия има, нито е обявил, че ще участва в изборите, нито е казал за какво се бори, нито как, а социолозите му дават 1,000,000+ гласа. ПР-те му са всичко друго, но не и некадърни! Летящият центад-жия е поредният спасител.
Коментиран от #79
16:18 09.02.2026
75 Пенсионер леврончо
До коментар #71 от "Хмм":Дадоха ли го по телевизора?
16:18 09.02.2026
76 Георги
До коментар #72 от "Герге ле":комисионната НЕ Е КРАЖБА
Коментиран от #86
16:19 09.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хмм
Коментиран от #90
16:21 09.02.2026
79 И според теб това е адекватно?
До коментар #74 от "Георги":Хората не очакват Радев да продължава с вечното си шикалкавене или пълно мълчание по най-съществените въпроси и проблеми. В тая връзка съветниците и пи-арите му са напълно неадекватни.
16:21 09.02.2026
80 Съдия Павлова
До коментар #58 от "Георги":Да влезне убитият.
16:21 09.02.2026
81 Факти
За дървената мафия на ГЕРБ-ДПС, която ги очисти, нито дума.
Четете Пик на Пеевски - обратното е вярното.
16:21 09.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Кой лъже?
До коментар #77 от "Господ Бог":Няма как да го пуснат в синагогата без да сложи кипа на плешивото си теме. А Муньо Натовски на всички празници ходи само по синагогите.
Коментиран от #87
16:23 09.02.2026
84 Смърфиета
До коментар #18 от "Сила":Пич, Сократ е казъл, че само жените заплащват.
Коментиран от #96
16:24 09.02.2026
85 На Дедо
16:25 09.02.2026
86 Комисионната
До коментар #76 от "Георги":Е ЗАКОНЕН ПОДКУП!
Коментиран от #115
16:25 09.02.2026
87 Смърфиета
До коментар #83 от "Кой лъже?":Отказа им. Всяка година, а аз гледам новини сравнително редовно, го гледам и понякога съм виждала, че действително няма, а някои години само Йотова е била. Може би трябва и да си обреже патката, за да им влезе в щибъната синагога? Ако не искат да приемат, че като държавен глава няма да сложи еврейски символ, защо го канят?
Коментиран от #92, #94
16:27 09.02.2026
88 БЪЛГАРИН
я дресира (инструктира) а Бойко Борисов я изпрати в Петрохан.Убитите рейнджари са
от военни-бивши рейнджъри на бившия президент фатмак Радев. Празнодумен празномислещ,
16:27 09.02.2026
89 Давид
До коментар #82 от "Смърфиета":Защо мислиш , че съм еврейн ? И защо ти мислиш , че си българин ? Аз не зная душата и духа да имат националност ;) раждаш се там според нивото на съзнанието ти .
Коментиран от #91, #93
16:28 09.02.2026
90 Смърфиета
До коментар #78 от "Хмм":Пропуснал си, че е към петдесет годишен. На другите не са казали възрастта, но аз я знам приблизително: казаха само възрастта на мунченцата, и това, че одзат личат следи от редовна употрэба не по предназначение.
Коментиран от #100
16:31 09.02.2026
91 Смърфиета
До коментар #89 от "Давид":Който се подпише като Давид във виртуалното, има голям шанс да е чфут и в реалното.
Така както като прочетеш смърфиета, и си представяш смърфка.
16:33 09.02.2026
92 Добре, да речем, че е отказал
До коментар #87 от "Смърфиета":Но къде се снима с ония еврейските свещници, като прави празнични обръщения към "богоизбраните"? В резиденцията си с аранжименти от подходящи декори и реквизит ли?
Иначе Тиквата, Ирландската пастирка, и оня озъбения кон от Пловдив ги има документирани да се кипрят с кипи в синагоги. Шабашгоите не се свенят да се показват на чии господари служат.
Коментиран от #97
16:34 09.02.2026
93 Смърфиета
До коментар #89 от "Давид":Не съм българка, аз съм смърф, който пише на български, защото българите не разбират смърфит.
То ест, смръфръфръф.
16:36 09.02.2026
94 Майна
До коментар #87 от "Смърфиета":Тази година пак беше!
Не може православен на Ханука да пали свещ в Синегога
Може другаде, някъде..
Коментиран от #98, #104
16:36 09.02.2026
95 Факти
Коментиран от #108
16:36 09.02.2026
96 Натура 2ООО
До коментар #84 от "Смърфиета":Плащат за кое? И плащат с какво?
Коментиран от #99
16:37 09.02.2026
97 Смърфиета
До коментар #92 от "Добре, да речем, че е отказал":Питай Господ-Бог защо е взел акъла на толко много български президенти, заради собствените им грехове ли ги наказва, или заради нашите колективни. Помоли му се, и ще ти отговори. Но молитвата ти трябва да му я занесе някой християнски светец или мъченик, иначе може и да не я чуе. Ако не знаеш на кого да се помолиш, помоли се на св. вмчца Ракийчица или на св. Айхман Цифоутохтон
Коментиран от #101
16:39 09.02.2026
98 Фактъ
До коментар #94 от "Майна":Генерал Триморски не празнува Рождеството, но не пропуска ханука. Правете си изводите сами.
16:40 09.02.2026
99 Смърфиета
До коментар #96 от "Натура 2ООО":Върни се и прочети пак.
Коментиран от #103
16:41 09.02.2026
100 Хмм
До коментар #90 от "Смърфиета":вече научих, на 51 години е Калушев
16:41 09.02.2026
101 Смърфи,
До коментар #97 от "Смърфиета":споменатите нито са българи, нито са български президенти или управници. Крипто... са, ама не криптоборсаджии.
Коментиран от #112
16:41 09.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Върнах се
До коментар #99 от "Смърфиета":Ама жените по принцип не ядат лабут на улицата. В някои случаи само по домашно.
Коментиран от #109
16:43 09.02.2026
104 Смърфиета
До коментар #94 от "Майна":Всеки един православен, който запали свещ в синагога, и после си я прибере недоизгоряла в джоба, не върши грях. Ама това Радев няма да ти покаже как го прави, а ти искаш кадри по телевизията.
16:46 09.02.2026
105 Опа
16:47 09.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Промяна
16:48 09.02.2026
108 Хмм
До коментар #95 от "Факти":"Стреля се без предупреждение"
16:48 09.02.2026
109 Смърфиета
До коментар #103 от "Върнах се":Върни се и прочети внимателно, после се опитай да схванеш, и после спри да пишеш ако нямаш какво да кажеш. Не ми разваляй кефа от кървавата касапница – Петрохан, защото аз в момента се кефя.
Коментиран от #118
16:49 09.02.2026
110 Удри
Коментиран от #111
16:49 09.02.2026
111 Какво
До коментар #110 от "Удри":разбираш под "да работи за държавата"? Дай конкретен пример.
Коментиран от #113
16:51 09.02.2026
112 Смърфиета
До коментар #101 от "Смърфи,":Са дай да не изпадаме в това. Естествено, че щом си ги избраха, и са заемали поста, те са били президенти. Точка по въпроса.
16:51 09.02.2026
113 Смърфиета
До коментар #111 от "Какво":Да работи за ГЕРБ.
Коментиран от #114
16:52 09.02.2026
114 Това
До коментар #113 от "Смърфиета":сериозно ли е? И как точно е трябвало да го прави?
16:55 09.02.2026
115 Георги
До коментар #86 от "Комисионната":ще го обясня като за... мене.
Подкуп е когато вземеш пари за да "свършиш работа" в пошза на комкретен човек/фирма. Когато вземаш пари без значение кой ще спечели е комисионна.
Още един пример като за мен.
Разните агенции за борба с корупцията ти правят проверка:
-тея пари кви са?
-комисионна по боташ.
-онзи, неизгодния договор ли?
-да! Ама парите са законни.
изявление на комисията срещу корупцията: не открихме нищо незаконно.
така по-ясно ли е?
Коментиран от #120, #122
17:01 09.02.2026
116 Мимч
17:04 09.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ама
До коментар #109 от "Смърфиета":научи се да пишеш думите без правописни грешки
17:07 09.02.2026
119 За разградената държава
До коментар #8 от "Пенчо":КАТО главнокомандваш бивш ЗАЩО НЕ КАЖЕШ КОИ Е ВИНОВЕН ЗА ПАДНАЛИЯ САМОЛЕТ ПРИ УЧЕНИЕТО В ЧЕРНО МОРЕ И КОИ ОРГАНИЗИРА ШОУТА В ГРАФА И ТРАГЕДИЯТА ТАМ
17:08 09.02.2026
120 По-добре
До коментар #115 от "Георги":прочети в НК що е това подкуп и тогава пиши. Има специален текст с определение и последващи квалификации. Не е добре да се излага човек...
Коментиран от #130
17:10 09.02.2026
121 Да се провери
До коментар #10 от "ЕДИНСТВЕНИЯТ":Колко наркотик е хватать на границата от службните правителства и колко за същия период от редовните При Радев е всичко 8 кгр
17:11 09.02.2026
122 Герге ле
До коментар #115 от "Георги":То и убийствата, извършени от субекти като войници, полицаи и т.н. оторизирани от системата, наричана държава, са законни. Инак си чешете клавиатурите за морал. Лицемерчета долни.
17:11 09.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 делон
17:20 09.02.2026
125 Селянин
До коментар #25 от "Румен":Явно има чиновник с кукувица и сега Радев я замества За ГЕРБ не плачи пак ще има 70-80 народни представители Да видим Копринков колко ще олекни
17:23 09.02.2026
126 Не го плюи те
До коментар #25 от "Румен":Тои може но Решетников не му позволява Щом си има господам трябва да го слуша Като раздута държавата сега трябва да е оправи
17:27 09.02.2026
127 Факт
17:45 09.02.2026
128 малко истински факти
Коментиран от #129
17:49 09.02.2026
129 Тъпак е
До коментар #128 от "малко истински факти":на женския ти родител синът.
18:06 09.02.2026
130 Георги
До коментар #120 от "По-добре":и комисионната е подкуп, така ли? Може ли да ми цитираш текста от НК, че наскоро продадох апартамент и платих подкуп... ъ ъ ъ такова комисионна?
Коментиран от #137, #139
18:51 09.02.2026
131 Кирил
Коментиран от #138
19:02 09.02.2026
132 мунью рундеф
19:05 09.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Горски
19:18 09.02.2026
137 Зависи
До коментар #130 от "Георги":ако е част от подкуп и тя е подкуп. Който посредничи за получаване на подкуп, отговаря също за подкуп. Чети НК.
19:25 09.02.2026
138 Кои служби?
До коментар #131 от "Кирил":И МВР ли? Той ли им е бил началник??
19:31 09.02.2026
139 Виж
До коментар #130 от "Георги":Глава Осма, раздел IV, чл. 301 и следващи, в частност чл.305а от НК макар да знам, че нищо няма да разбереш.
19:37 09.02.2026