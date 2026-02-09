Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Калоян Паргов: В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват

Калоян Паргов: В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват

9 Февруари, 2026 19:11 456 23

Няма да кажа, че БСП е допуснала грешка, като е влязла в последното управление. Основната грешка на БСП бе, че е много толерантна в това управление, коментира още Паргов

Калоян Паргов: В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Професионалистите в МВР си вършат работата. Видяхме и днешната пресконференция. Не трябва да се упражняваме политически по темата. Това е една трагедия за семействата и всички близки и познати. Това, което чух на брифинга, показва, че говорим за самоубийство към момента.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS Калоян Паргов, който коментира темите за случая "Петрохан" и какво ще се случи със социалистите след Конгреса на партията, цитиран от novini.bg.
"Моето мнение беше, че този Конгрес е ненужен в момента, защото ще предизвика разделение. В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват. Отказах се да бъда кандидат за председател, защото не исках това разделение да продължава. Изборът на Крум Зарков е нестандартен, но пък от друга страна е надежда. Всяко нещо ново е надежда", добави той.
"Искам да поздравя Атанас Зафиров за решението му да подаде оставка. Историята ще покаже дали е бил успешен или неуспешен председател. Аз му благодаря за усилията, които положи в тези тежки времена за БСП. Няма да кажа, че БСП е допуснала грешка, като е влязла в последното управление. Основната грешка на БСП бе, че е много толерантна в това управление. Имаше коалиционни партньори, които излизаха първи и казваха каква ще е посоката, а другите ще изпълняват. БСП не успя да се справи с това и това доведе до проблемите на Зафиров", разкри Паргов.

"Ако аз бях президент, бих избрал за служебен премиер Силвия Къдрева или Маргарита Николова, защото не гравитират към нито една политическа партия. За мен в служебния кабинет трябва да има приемственост", завърши Калоян Паргов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Много вождове и малко индианци.

    19:17 09.02.2026

  • 2 Тити

    7 1 Отговор
    БZП тази година ще отидат в историята.

    Коментиран от #8

    19:19 09.02.2026

  • 3 Истината

    0 8 Отговор
    Скоро повечечето комунисти и путинисти ще ни освободят от присъствието си по естествени причини....
    Възрастни са и не им остава много ..... БСП и Възраждане са обречени

    19:19 09.02.2026

  • 4 Да се знае

    8 0 Отговор
    В този ред на мисли "Кой си ти да решаваш, бе? Решава тоя, който има пари. Какво ще решаваш ти, бе?! из реч на Тодор Живков"..... Слушайте другаря Живков и не решавайте нищо, моля ви!!!

    19:21 09.02.2026

  • 5 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    9 0 Отговор
    Дреме ни за Партията. Ние си оплетохме кошниците.

    19:22 09.02.2026

  • 6 Хмм

    12 0 Отговор
    да гласуваш за БСП означава да гласуваш за пеевски и борисов и за екскурзиите на добрев

    19:24 09.02.2026

  • 7 историк

    10 0 Отговор
    На изборите ще минат катафалките ,и ще ви преберат !

    19:25 09.02.2026

  • 8 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    36 години го чакаме

    19:25 09.02.2026

  • 9 хаха

    8 0 Отговор
    "Симпатизанти" каза това добиче! ХАХАХА!

    Вие "симпатизанти" нямате бе тиквист! Само уфсе които по навик търсят някоя партия-майка за която да гласуват.
    Като останалата измет тоест! Синьо-червена тиквистка пеевистка вгзражданска кукуневска гмеж!

    19:25 09.02.2026

  • 10 Сдружение 17 ресторанта

    7 0 Отговор
    Шефе, ела да дадеш някоя премия, по цял ден си в този нет, а женка ти ни прави премия по една МИ-НЕТ

    19:27 09.02.2026

  • 11 Баба Кина

    3 2 Отговор
    Помагай на Крум, а не умувай излишно! Край с партийния санаториум!

    19:31 09.02.2026

  • 12 Звездоброец

    5 1 Отговор
    Седнаха в дебелия скут и сега чакат някой и друг симпатизант.

    19:32 09.02.2026

  • 13 Гост

    7 0 Отговор
    Ти не изпадна ли от лодката бе, тарикат?

    19:33 09.02.2026

  • 14 Паргов, ти сега ли го разбра

    4 0 Отговор
    Ти там в този институт кои организации посети
    С кого разтваря за задачите пред тях
    Даже се гласеше и да оглавяваш партията...

    19:35 09.02.2026

  • 15 Читател

    5 0 Отговор
    НИКОГА ПОВЕЧЕ АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ТАЗИ ПАРТИЯ! ТОЗИ ВМЕСТО ДА СЕ ПЕНЯВИ, ДА ПОГЛЕДНИ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ - КОЙ Е КИРИЛ ДОБРЕВ И ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВА ПАРТИЯТА! ДА ПРОЧЕТЕ В АФЕРА И СВОБОДНО СЛОВО!

    19:35 09.02.2026

  • 16 оня с питон.я

    3 0 Отговор
    Отивате в историята заедно с червените фашисти от ппдб.

    19:40 09.02.2026

  • 17 Гражданин

    3 0 Отговор
    С БСП като партия е свършено. Партията на Благоев, Георги Кирков и плеяда титани на мисълта и делото, днес стигна до зафировци, крумчовци и кирчовци, които медиите наричат фритюрник, тамагочи, любимият мошеник на партията!

    19:40 09.02.2026

  • 18 Отвратен

    2 0 Отговор
    БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред.

    19:42 09.02.2026

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    Ненужен избор на Зарков, това да е лицето на БСП е прибързано. А може би си сърдит, е не си избран.

    19:43 09.02.2026

  • 20 Спецназ

    1 0 Отговор
    ЦЕЛУНАХТЕ Х.Я на Боко и на Шиши и се здрависахте със СДС!

    ФАКТ!

    КАКВО очаквате сега от пенсионерите, които досега ви вярваха??
    Борбата ви е с Дивия Капитализъм и за правата на трудещите се, а КО Стана??

    Предателството за еврото и за социалната политика няма да го простят!

    Една РАДИКАЛНА Партия стана Статукво- демек - нищо!

    19:47 09.02.2026

  • 21 Иво

    0 1 Отговор
    Добре, че нищо не зависи от теб! Некадърник!

    19:47 09.02.2026

  • 22 Деций

    0 1 Отговор
    За вас освен семейните ви кръгове ,не виждам кой друг би гласувал.

    19:47 09.02.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Когато човек се опитва да бъде добър с всички, обикновено става виновен на всички!

    19:49 09.02.2026

