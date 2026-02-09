Калоян Паргов: В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват

Професионалистите в МВР си вършат работата. Видяхме и днешната пресконференция. Не трябва да се упражняваме политически по темата. Това е една трагедия за семействата и всички близки и познати. Това, което чух на брифинга, показва, че говорим за самоубийство към момента.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS Калоян Паргов, който коментира темите за случая "Петрохан" и какво ще се случи със социалистите след Конгреса на партията, цитиран от novini.bg.
"Моето мнение беше, че този Конгрес е ненужен в момента, защото ще предизвика разделение. В момента БСП е на ръба, защото минимална част от симпатизантите ни са готови да гласуват. Отказах се да бъда кандидат за председател, защото не исках това разделение да продължава. Изборът на Крум Зарков е нестандартен, но пък от друга страна е надежда. Всяко нещо ново е надежда", добави той.
"Искам да поздравя Атанас Зафиров за решението му да подаде оставка. Историята ще покаже дали е бил успешен или неуспешен председател. Аз му благодаря за усилията, които положи в тези тежки времена за БСП. Няма да кажа, че БСП е допуснала грешка, като е влязла в последното управление. Основната грешка на БСП бе, че е много толерантна в това управление. Имаше коалиционни партньори, които излизаха първи и казваха каква ще е посоката, а другите ще изпълняват. БСП не успя да се справи с това и това доведе до проблемите на Зафиров", разкри Паргов.
"Ако аз бях президент, бих избрал за служебен премиер Силвия Къдрева или Маргарита Николова, защото не гравитират към нито една политическа партия. За мен в служебния кабинет трябва да има приемственост", завърши Калоян Паргов.
Възрастни са и не им остава много ..... БСП и Възраждане са обречени
До коментар #2 от "Тити":36 години го чакаме
Вие "симпатизанти" нямате бе тиквист! Само уфсе които по навик търсят някоя партия-майка за която да гласуват.
Като останалата измет тоест! Синьо-червена тиквистка пеевистка вгзражданска кукуневска гмеж!
С кого разтваря за задачите пред тях
Даже се гласеше и да оглавяваш партията...
ФАКТ!
КАКВО очаквате сега от пенсионерите, които досега ви вярваха??
Борбата ви е с Дивия Капитализъм и за правата на трудещите се, а КО Стана??
Предателството за еврото и за социалната политика няма да го простят!
Една РАДИКАЛНА Партия стана Статукво- демек - нищо!
