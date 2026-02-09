Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Юрий Асланов: Изборът на Крум Зарков е по-скоро рефлекс, инстинкт, поради това, че опасността за БСП е сериозна

9 Февруари, 2026 21:23 951 19

БСП много сериозно се отклони от идеите и принципите си и забрави интересите на кои части от обществото трябва да представлява и забрави кой ѝ е противника, коментира още социологът

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на Крум Зарков е доказателство за това, че БСП притежава едно уникално качество, което е в критични моменти в своята история, по уникален начин, да извади колективния разум и да си прелее енергия за нещо ново. Много пъти през годините на Прехода съм чувал: „Това е краят“. Изведнъж се прелива една енергия, която дава нови сили на партията. Това заяви социологът Юрий Асланов в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg
Той направи паралел със СДС и заяви: „Причината, заради която СДС приключи своята битност бе, че те постигнаха всички свои цели и на практика се изчерпаха от съдържание. При БСП много малко от целите и програмите ѝ са постигнати. Много хора смятат, че пътят на Левицата трябва да продължи. Това е добра новина, защото ще събуди партията за нов живот“.

Лобита в БСП сигурно има. Те се променят и прегрупират на различни основания. Повечето от тях приличат на идейни течения. Сега, като че ли се групират около подкрепата на една или друга личност. Вероятно има сблъсък между отделните групи. Изборът на Крум Зарков е по-скоро рефлекс, инстинкт, поради това, че опасността за партията е сериозна, обясни той.

Ръководството на партията не успя да чуе какво казаха хората, които се изсипаха по улиците на България. Те не приеха арогантността на тази власт. Това беше присъда за едно провалено управление. Няма как да го оцениш положително, отчете Асланов.
БСП много сериозно се отклони от идеите и принципите си и забрави интересите на кои части от обществото трябва да представлява и забрави кой ѝ е противника. Левите хора са много по-чувствителни към дадената дума преди избори и неизпълнените обещания. Много рядко се е случвало левите хора да са изразили някакво недоволство срещу представители на партията в местната власт, призна социологът.

Юрий Асланов заяви, че не знае дали БСП ще премине 4% бариера на изборите. „Мисията на левицата не е приключила, тя трябва да продължи и ще продължи. Винаги хората ще вярват в идеите на левицата. Въпросът за възстановяване на доверието в партията е голям проблем. Румен Радев не е направил заявка, че ще се позиционира в ляво. Ние и сега не знаем нищо за неговия проект. Той стъпи на терена на лявото с изказването, че си поставя за задача да пребори драстичните неравенства в България, в същото време той няма да променя данъците. Как се случва това нещо – не е ясно. Ако някой си мисли, че БСП е ракета-носител на някакъв проект - греши“, изтъкна той.

Със сигурност ще има промяна, ще има пренареждане в БСП, увери той.

Асланов не изключи вероятността за сътрудничество с проекта на Румен Радев по конкретни точки, като съдебната реформа и борбата с олигархията, но безусловна подкрепа няма да се дава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само

    2 0 Отговор
    БСП и ИТН се изсипаха в канала , и сега за субсидии ще се борят .

    21:26 09.02.2026

  • 2 Помак

    4 1 Отговор
    Асланов , каза че БСП ако не влезе в парламента не е чак такъв проблем...пример пяната се отмива и зчезва в канала ...социализма/комунизма не е дори утопия а една измислица на мързеливите които искат да живеят на гърба на работещите ,да крадат и озурпират чужда сопственост

    21:28 09.02.2026

  • 3 Охранителна на овце

    3 3 Отговор
    Голяма шушумига е Крум-чо... Само едно червено топче на носа му и става Палячо от цирк бсп

    21:29 09.02.2026

  • 4 ЖАЛКА ДЪРЖАВА

    5 0 Отговор
    Който се прегърне с ГЕП - отива са СМЕТ

    21:29 09.02.2026

  • 5 Крум Зарков

    2 0 Отговор
    Марко Тотев-Ма то същото МА

    21:31 09.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Крум е хазарин гей.

    21:33 09.02.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да, добра теория, защото и тези които не го харесват гласуваха за него.

    21:34 09.02.2026

  • 8 Спецназ

    1 3 Отговор
    СЕГА!

    АЗ, ако съм Председател,

    ще направя антиевропейска Политика- ВЪН от еврото- ВЪН от НАТО- БУЛекзите от ЕС!

    30% Увеличение на пенсиите, 100% на увеличение за майчинство, 30% на ТЕЛК и Социални!

    ВЕДНАГА!
    След като сформираме Правителство!

    НАПИСАХ ИМ ПРОГРАМАТА, Баце!

    Ако се отклонят от нея е се снимат само ПРЕД Парламента, но не и вътре!

    АБЕ Круме- избери ме за ментор на Партията, БЕ!
    Шегувам се- съвета е за без пари, ама все пак си го прочетете!

    21:34 09.02.2026

  • 9 БКП - БСП

    6 0 Отговор
    през 1989г Ви направихме такъв преход,който сега Ви кара да се питате - кой ми се изкъка в гащите?!!!

    21:42 09.02.2026

  • 10 Опасност?

    2 0 Отговор
    По - скоро да наптавят: ,, Хроника на една предисвестенна смърт! ""

    21:50 09.02.2026

  • 11 Щом столетницата няма дядо който да я

    1 0 Отговор
    Води както Дядото значи е влязла в конспирация

    21:52 09.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Решетников

    1 0 Отговор
    Хайде старите акули изплуваха след избирането на Крумчо мамин начело на БСПеееееерадската партия.

    22:08 09.02.2026

  • 14 ЩО НЕ СИ КАЖЕШ

    1 0 Отговор
    ЧЕ ТОЯ ИЗБОР Е ПРЕЛИВАНЕ НЕ КРЪВ НА УМ РЕЛ

    22:09 09.02.2026

  • 15 Диана

    0 0 Отговор
    Този човек или лъже или е дълбоко некомпетентен в развитието на нашия политически живот. Как може да каже, че СДС се стопиха защото били постигнали целите си, когато те се спряха защото видяха до какво състояние стигна разрухата на страната ни от неплодоносната им битка с БСП...СДС се опитаха да контактуват с БСП, но слушаха само лъжи и манипулации, когато решиха, че не искат нищо да остане от тази партия и се впуснаха в рушенето на страната след нея...Но СДС нямат наглостта на БСП и доста отдавна се отказаха от тази политика, която все още продължава да се поддържа от БСПата - всичко, което постигне днес Герб, те рушат, мърлят, омаловажават, съсипват!...БСП явно трябва да махнем НИЕ, народът!
    Слушайки този човек, пред мен застава Веселин Ханчев: "— Не човек, а желязо —просъскал агентът фашист.
    Тихо мъртвия казал:— Не, комунист!" Упорит, нищо не разбиращ, но вярващ сляпо на авторитети човечец, решил че желязната му маска може да прикрие пълното му неведение...Той ВЯРВА, значи! Вярва ето тук има сламка... вярва нещо ново значи надежда...просто си вярва, което за него е достатъчно основание да го прави, обаче...И понеже не ЗНАЕ как, кога, защо, какво да прави, той си го прави както баба му го е научила...Трагедия! Твърдоглавието винаги е било признак на ниска култура - човек трябва да решава проблемите, не да ги замита под килима, не да се прави, че не ги вижда, не да ги заобикаля или омаловажава защото те се трупат, значи...

    Коментиран от #17

    22:13 09.02.2026

  • 16 Европеец

    0 0 Отговор
    С Крум Зарков направиха гениален ход. Всички про-европейци и антимафиоти като мен сега вече има за кого да гласуваме. Румен Радев приключи още със саботажа на еврото. Останалите са без коментар. Остава само Крум Зарков безалтернативен.

    22:19 09.02.2026

  • 17 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Диана":

    СДС ги унищожи костов, реши че всичко започва с него и ще управлява завинаги, затова създаде нова своя партия, мислеше че е унищожил опозицията, така сега мисли борисов и той унищожи НДСВ, откъдето започна

    22:26 09.02.2026

  • 18 Деций

    0 0 Отговор
    Бай Юри,по рано пяхме последен Валс,ама сега върви траурна процесия под звуците на траурен марш !

    22:40 09.02.2026

  • 19 Емилчо

    0 0 Отговор
    Партията ще пребъде. Другаря Крум Зарков е велик вожд. Браво!

    04:57 10.02.2026

