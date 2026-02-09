Юрий Асланов: Изборът на Крум Зарков е по-скоро рефлекс, инстинкт, поради това, че опасността за БСП е сериозна

Изборът на Крум Зарков е доказателство за това, че БСП притежава едно уникално качество, което е в критични моменти в своята история, по уникален начин, да извади колективния разум и да си прелее енергия за нещо ново. Много пъти през годините на Прехода съм чувал: „Това е краят“. Изведнъж се прелива една енергия, която дава нови сили на партията. Това заяви социологът Юрий Асланов в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg

Той направи паралел със СДС и заяви: „Причината, заради която СДС приключи своята битност бе, че те постигнаха всички свои цели и на практика се изчерпаха от съдържание. При БСП много малко от целите и програмите ѝ са постигнати. Много хора смятат, че пътят на Левицата трябва да продължи. Това е добра новина, защото ще събуди партията за нов живот“.

Лобита в БСП сигурно има. Те се променят и прегрупират на различни основания. Повечето от тях приличат на идейни течения. Сега, като че ли се групират около подкрепата на една или друга личност. Вероятно има сблъсък между отделните групи. Изборът на Крум Зарков е по-скоро рефлекс, инстинкт, поради това, че опасността за партията е сериозна, обясни той.

Ръководството на партията не успя да чуе какво казаха хората, които се изсипаха по улиците на България. Те не приеха арогантността на тази власт. Това беше присъда за едно провалено управление. Няма как да го оцениш положително, отчете Асланов.

БСП много сериозно се отклони от идеите и принципите си и забрави интересите на кои части от обществото трябва да представлява и забрави кой ѝ е противника. Левите хора са много по-чувствителни към дадената дума преди избори и неизпълнените обещания. Много рядко се е случвало левите хора да са изразили някакво недоволство срещу представители на партията в местната власт, призна социологът.

Юрий Асланов заяви, че не знае дали БСП ще премине 4% бариера на изборите. „Мисията на левицата не е приключила, тя трябва да продължи и ще продължи. Винаги хората ще вярват в идеите на левицата. Въпросът за възстановяване на доверието в партията е голям проблем. Румен Радев не е направил заявка, че ще се позиционира в ляво. Ние и сега не знаем нищо за неговия проект. Той стъпи на терена на лявото с изказването, че си поставя за задача да пребори драстичните неравенства в България, в същото време той няма да променя данъците. Как се случва това нещо – не е ясно. Ако някой си мисли, че БСП е ракета-носител на някакъв проект - греши“, изтъкна той.

Със сигурност ще има промяна, ще има пренареждане в БСП, увери той.

Асланов не изключи вероятността за сътрудничество с проекта на Румен Радев по конкретни точки, като съдебната реформа и борбата с олигархията, но безусловна подкрепа няма да се дава.