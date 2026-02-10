Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Прокуратурата: Ивайло Калушев е убил двамата младежи и се е самоубил. Бележки за "духовно пречистване и извисяване"

Прокуратурата: Ивайло Калушев е убил двамата младежи и се е самоубил. Бележки за "духовно пречистване и извисяване"

10 Февруари, 2026 15:12 1 111 28

  • ивайло калушев-
  • петрохан-
  • педофилия-
  • масови убийства-
  • секс с деца

Калушев и Ивайло Иванов получили оръжие през 2021 г., а Николай Златков - 2023 г., Иванов имал 16 броя

Прокуратурата: Ивайло Калушев е убил двамата младежи и се е самоубил. Бележки за "духовно пречистване и извисяване" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В официално съобщение Прокуратурата разкри ключови детайли от разследването на шестте смъртни случая в района на Петрохан и връх Околчица. Държавното обвинение потвърди хипотезата за двойно убийство и самоубийство в кемпера на Ивайло Калушев, както и наличието на огромен боен арсенал. При огледите в „хижата на ужасите“ криминалистите са се натъкнали на доказателства за специфични ритуали, включващи „духовно извисяване чрез сексуални практики“.

Ето цялото изявление на прокуратурата:

Във връзка с високия обществен интерес и множество запитвания от медии предоставяме допълнителна информация за хода на разследването по две досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло К.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

И днес, 10.02.2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло К. на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под вр. Околчица.

На името на Ивайло И. на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

На името на Николай З. на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г. Това съобщиха от прокуратурата. От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков, уточни "Гласове".

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. И тогава министър бе Рашков. Самата процедура за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия На името на Николай Зталков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. И Златков, както другарите си, е отговарял на законовите изисквания.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    7 1 Отговор
    Ашколсун.

    15:14 10.02.2026

  • 2 си дзън

    7 2 Отговор
    Всички са убити от руснаците и после три тела са натоварени в кемпера.

    15:15 10.02.2026

  • 3 мършляци

    19 4 Отговор
    Това е най - удобната хипотеза на най-честната прокуратура в цялата вселена !!

    15:15 10.02.2026

  • 4 бою циганина

    15 1 Отговор
    да не забравяме, че мвр, съд и прокуратура също са мафия

    15:16 10.02.2026

  • 5 ББ- ГРАБ

    6 2 Отговор
    ПП -ДБ са издали разешение на оръжията за да се избият толкова много хора !!

    15:18 10.02.2026

  • 6 Голвма

    5 3 Отговор
    фантасмагория , дори и за деца не става да им я разказват като приказка .

    15:18 10.02.2026

  • 7 Нали всички

    6 1 Отговор
    били убити с оръжие 22 калибър, сега нови 5 лева

    15:18 10.02.2026

  • 8 Безупречно

    3 0 Отговор
    16 броя огнестрелни оръжия на едно лице?

    15:18 10.02.2026

  • 9 Пич

    4 0 Отговор
    Хахаха......аз съм човека с предсказанията !!! Онзи Маг ряпа да яде !!! Тези малоумнци от прокуратурата така нагло ви пързалят, както и на Олимпиадата не се пързалят в момента !!! Кой държи прокуратурата ?! Защото това твърдение не може да бъде доказано !!! Но спокойно, ако трябва ще напишат птедсмъртни писма..... Как па не се сетиха досега...???!!! ПП и ДБ трябва да бъдат спасявани !!!

    Коментиран от #15

    15:19 10.02.2026

  • 10 Сталин

    7 0 Отговор
    Пак поредното внушения на корумпираната прокуратура,кога успяха да направят всички експертизи.
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    15:20 10.02.2026

  • 11 Сделано в СССР

    4 0 Отговор
    Прикриватурата под ръководството на узурпиралия кабинета на гл. Прокурор няма никаква легитимност.
    Продължават с малoyмните си истории и си мислят, че някой ще им повярва ?!?!?
    Че то тошко маймyната от ИТН понякога пишеше по добри сценки, особено ако е изплагиатствал някой виц за сценката

    15:20 10.02.2026

  • 12 Ама верно ли че процедурата за

    3 0 Отговор
    издаване на оръжие е проста ? И се иска само да е изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие? Я пак проверете!

    15:20 10.02.2026

  • 13 Сила

    2 1 Отговор
    Педеламата Калушев приключи земния си път ....сега чакаме багатура ИвИлин с 365 жени годишно ( по една на ден ) да го видите как ще завърши неговата секта меркантилна ( схема Понци ) ...

    15:22 10.02.2026

  • 14 Срам

    1 1 Отговор
    Ужас.Духовно извисяване чрез сексуални практики между мъж и деца

    15:22 10.02.2026

  • 15 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    И да знаете - ако сега вземат идеята и напишат предсмъртни писма, не са истински! Ако имаше истински, отдавна да ги бяха огласили!!!

    15:22 10.02.2026

  • 16 Нямаше Ли ?

    1 0 Отговор
    Един По-препечен !

    игандки !

    На Който Да се Възвиси !

    15:22 10.02.2026

  • 17 Тома

    2 0 Отговор
    А бе кой ще се застреля сам след като има пари имоти и власт.Защо не се застрелят тиквата мамута и доган а.

    15:22 10.02.2026

  • 18 Дедо Мраз

    0 0 Отговор
    С това изявление на прокуратурата доказва за пореден път, че всячески се опитва да политизира темата. Министрите ли одобряват разрешителните за оръжия?

    15:23 10.02.2026

  • 19 Ъхъъъъъъ....

    2 0 Отговор
    освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики"..... като религия и секс в училищата май по програмата на министерството ....

    Коментиран от #27

    15:23 10.02.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Много убедителна версия на онези, дето го самоубиха.
    Дали "стадото" им се връзваме ?

    15:23 10.02.2026

  • 21 УжасТ

    0 0 Отговор
    Тези структури по съветски модел като Прокуратура, Милиция, ДАНС , трябва да бъдат моментално закрити, служителите до един да се изгонят и да се основат наново.
    То няма такава сбиpщина от некадърници !

    15:24 10.02.2026

  • 22 Кирил

    0 0 Отговор
    Тъй ще е както структурите казват...а и медиите те са истински.

    15:25 10.02.2026

  • 23 Невена

    0 0 Отговор
    Пълни глупости от изкукуригалото от високи заплати министерство на Дани Мите!.
    Къдравата Сю, май е в неизвестност, откакто има
    малки дечица! Вие дали си вярвате, ченгета!

    15:25 10.02.2026

  • 24 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМА ДА УСПЕЕТЕ ДА НИ УПОИТЕ НАС ДНЕС С ТЕЗИ ИЗМИШЛЬОТЕНИ.ВЧЕРА ЧУХТЕ ЛИ БЛИЗКАТА НА ИВАНОВ ( ЕДИН ОТ ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ ) ,ЧЕ ВРЪЩАЙ КИЛОМЕТРА СЕ ОТ ХИЖАТА БЛИЗО ДО ЧЕШМАТА Е ВИДЯЛА СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ 4 ( ЧЕТИРИ) ЧЕРНИ ДЖИПА ДА СЕ РАМИНАВАТ С НЕЯ.?! ТОВА Е ВЕЧЕРТА ПРЕДИ ДА СЕ СЛУЧИ СЛУЧКАТА.КАЗВА СЕ МИЛЕНА.НЕ НИ ПРОБУТВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ЛЪЖИ.🙄🤔🇧🇬

    15:25 10.02.2026

  • 25 А кубури към тея

    0 0 Отговор
    двата бойни каубойски пистолета ? А?

    15:25 10.02.2026

  • 26 да бе да

    0 0 Отговор
    станали са свидетели на нещо и са им запушили устите

    ...това, че държавният апарат е впрегнат на макс със смехотворни версии ни говори, че пак прасетата са намесени

    15:26 10.02.2026

  • 27 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ъхъъъъъъ....":

    Тамплиерката баба Янка и дедо Сатанаил бяха приготвили некъв путинистки култ за децата !!!

    15:26 10.02.2026

  • 28 123

    0 0 Отговор
    На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.
    Мвр да бъде разследвено, това е скандално и се дължи обяснение.

    15:26 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове