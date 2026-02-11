Новини
Министър Генов: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.

11 Февруари, 2026 09:46 1 012 23

Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало

Ще започна с позитивна новина. Състоянието на всички значими водоеми, които се контролират от нас, са в много добро състояние. С тези валежи и очакваното снеготопене очакваме по-спокойно лято. След четири години суша, това е много добра новина. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов пред БНТ.

Той коментира и казуса „Петрохан“.

„Финансираме НПО-та, осъществяваме съвместни дейности с тях. С тази Национална агенция – това е пълен парадокс. Съвсем в разрез с всички правила е сключено това споразумение с нея без становище от правна дирекция в министерството, без иницииращо писмо. Някой си намисля, сключва споразумение. Не са членове на Юропарк (Europarc) – регистрацията им е половин година след това споразумение. Подвеждащо е да носи името „национална”, категоричен е той.

„Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало“, допълни министърът в оставка.

"В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал за еконарушение от организацията", подчерта още той и уточни, че от 2022 г. в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото самият район е труднодостъпен.

„Всички следващи министри след сключването на споразумението са опитвали да прекратят споразумението с НАКЗТ. В коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат въоръжени в министерството. Мисля, че това е било 2022 г. лятото. Очевидци разказват това. Мисля, че Ивайло Иванов е влязъл въоръжен, имало е и други хора с него“, обяви още Генов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    И що не ги е избил ритуално с 22 калибър ❓

    Коментиран от #6

    09:49 11.02.2026

  • 2 Като на входа на министерството няма

    7 0 Отговор
    Метални кутии за съхранение на оръжие така е

    09:51 11.02.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    2 9 Отговор
    Путинофилите от държавните институции бягат като дявол от тамян, за възможна връзка на руската мафия. Въобще не коментират такъв вариант!

    Коментиран от #7, #12

    09:56 11.02.2026

  • 4 генов е боклук

    9 3 Отговор
    няма какво да коментира

    09:56 11.02.2026

  • 5 Синоптик

    5 0 Отговор
    С кражбите на вода и спуканите водопроводи пак ще има режими.

    09:57 11.02.2026

  • 6 Хе-хе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    22 калибър е много мизерен калибър!

    Коментиран от #11, #18, #19, #23

    09:57 11.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Те ВСИЧКИ имат АМНЕЗИЯ и НИКОЙ не си спомня за случая в Нови Искър❗
    Макар да беше преди по-малко от 10 години и на по-малко от 100 км от там ❗

    09:58 11.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    8 1 Отговор
    Когато паветника чуе за НПО му се отварят всички дупки. Паветника се изхранва с НПО, то е въздуха и водата за всеки паветник. От него се иска нещо много просто, да продава децата ни, род и родина, все неща без никаква стойност за паветника. НПО-тата трябва да се забранят и ще има мира в тази държава.

    09:58 11.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    4 0 Отговор
    Хората почнаха да получават двойни сметки за ток и парно и пуснаха тоя фишек със сектантите.

    09:59 11.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вашето мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Каква руска намеса бе ганьо. Делото е на половонеорентирани паветни от ппдб.

    09:59 11.02.2026

  • 13 Партизаните са били клетка

    1 2 Отговор
    на ГРУ за преврат в територията!

    Коментиран от #16

    09:59 11.02.2026

  • 14 Факти

    3 0 Отговор
    Министър Генов: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен до зъби в сградата на МОСВ през 2022 г.

    10:00 11.02.2026

  • 15 Тоя

    3 0 Отговор
    и той в хора на безумните и нагли !

    10:00 11.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе мани бе

    8 0 Отговор
    Мислех си, че нашите службаши като гътнаха замундата и решиха всички проблеми в държавата, а то не било така. Въоръжени някакви се разхождат из министерствата. Масови убийства наляво и надясно. Мъкароня ни кара всички солидарно да плащаме дълговете на франсетата. Цените след приемането на еврото скочиха двойно. Нови заеми си закичваме на шията да даваме на покрайнината. Държавни институции издават разрешителни за оръжие с тонове на разни нпо-та. И къде е Къдравата Сю? Като гътнаха замундата, изскачаше като въшка на чело по всички телевизии, а сега се е покрила и си трайка

    10:01 11.02.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хе-хе":

    Всъщност е много удобен❗ Почти безшумен е, а поразяващият му ефект е поразителен, когато се използва от опитни стрелци❗

    10:01 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 прокопи

    1 0 Отговор
    Очаквам и песен, посветена на жертвите. Ще бъде в изпъълнение на триото - Коцето Калки, Дони и оня, където полицията го брани.

    10:06 11.02.2026

  • 21 !!!?

    5 0 Отговор
    Като са въоръжени и "влизат въоръжени в министерството" защо не са убили някой, а са се самоубили...!?
    Апропо, защо са допуснати в министерството "въоръжени"...!?
    Защо "много министри" не са закрили тази "национална агенция"...!?

    10:07 11.02.2026

  • 22 дядото

    3 0 Отговор
    влизал,добре.какво обаче важно и съществено е това по отношение убийството на шестима български граждани.медии и власт хвърлят плява в пространството,което само засилва съмненията на обществото,че истината се прикрива.

    10:07 11.02.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хе-хе":

    Дали е мизерна пушката 22-ри калибър, с която бе застрелян босът на митичната групировка ВИС 2 Георги Илиев🤔❓

    10:10 11.02.2026

