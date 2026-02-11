Министър Генов: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.

Ще започна с позитивна новина. Състоянието на всички значими водоеми, които се контролират от нас, са в много добро състояние. С тези валежи и очакваното снеготопене очакваме по-спокойно лято. След четири години суша, това е много добра новина. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов пред БНТ.
Той коментира и казуса „Петрохан“.
„Финансираме НПО-та, осъществяваме съвместни дейности с тях. С тази Национална агенция – това е пълен парадокс. Съвсем в разрез с всички правила е сключено това споразумение с нея без становище от правна дирекция в министерството, без иницииращо писмо. Някой си намисля, сключва споразумение. Не са членове на Юропарк (Europarc) – регистрацията им е половин година след това споразумение. Подвеждащо е да носи името „национална”, категоричен е той.
„Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало“, допълни министърът в оставка.
"В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал за еконарушение от организацията", подчерта още той и уточни, че от 2022 г. в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото самият район е труднодостъпен.
„Всички следващи министри след сключването на споразумението са опитвали да прекратят споразумението с НАКЗТ. В коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат въоръжени в министерството. Мисля, че това е било 2022 г. лятото. Очевидци разказват това. Мисля, че Ивайло Иванов е влязъл въоръжен, имало е и други хора с него“, обяви още Генов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6
09:49 11.02.2026
2 Като на входа на министерството няма
09:51 11.02.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #7, #12
09:56 11.02.2026
4 генов е боклук
09:56 11.02.2026
5 Синоптик
09:57 11.02.2026
6 Хе-хе
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":22 калибър е много мизерен калибър!
Коментиран от #11, #18, #19, #23
09:57 11.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Те ВСИЧКИ имат АМНЕЗИЯ и НИКОЙ не си спомня за случая в Нови Искър❗
Макар да беше преди по-малко от 10 години и на по-малко от 100 км от там ❗
09:58 11.02.2026
8 Вашето мнение
09:58 11.02.2026
10 честен ционист
09:59 11.02.2026
12 Вашето мнение
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Каква руска намеса бе ганьо. Делото е на половонеорентирани паветни от ппдб.
09:59 11.02.2026
13 Партизаните са били клетка
Коментиран от #16
09:59 11.02.2026
14 Факти
10:00 11.02.2026
15 Тоя
10:00 11.02.2026
17 Абе мани бе
10:01 11.02.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хе-хе":Всъщност е много удобен❗ Почти безшумен е, а поразяващият му ефект е поразителен, когато се използва от опитни стрелци❗
10:01 11.02.2026
20 прокопи
10:06 11.02.2026
21 !!!?
Апропо, защо са допуснати в министерството "въоръжени"...!?
Защо "много министри" не са закрили тази "национална агенция"...!?
10:07 11.02.2026
22 дядото
10:07 11.02.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хе-хе":Дали е мизерна пушката 22-ри калибър, с която бе застрелян босът на митичната групировка ВИС 2 Георги Илиев🤔❓
10:10 11.02.2026