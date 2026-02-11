Сачева: Служебният премиер Андрей Гюров е изборът, пожелан от групата на ПП-ДБ

Председателят на ПГ на ГЕРБ -СДС Деница Сачева коментира избора за служебен министър-председател в лицето на Андрей Гюров.
Ние от ГЕРБ-СДС не посочихме наши предпочитания по време на консултациите. Казахме, че изцяло изборът е в ръцете на г-жа Йотова за разлика от други парламентарно представени групи като колегите от ПП-ДБ, които шумно рекламираха и агитираха за г-н Гюров. Виждаме, че консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ, посочи Сачева.
И добави: Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия - тя да го приеме или не, когато той бъде предложен. Следователно кабинетът ще бъде изцяло на ПП-ДБ и г-жа Йотова.
Това, че министърът на вътрешните работи е най-важната фигура на едни избори, по-скоро обикновено е било оправдание за всички онези, които ги губят, смята тя.
"Домовата книга" със сигурност показа, че далеч не е най-доброто решение на Конституцията, но само преди няколко години се говореше, че именно решенията на ПП-ДБ са най-важните, най-значимите. Днес колегите от ПП-ДБ дори нямат доблестта да поемат отговорността за това, заяви тя.
По случая "Петрохан" Сачева коментира, че вътрешният министър в оставка Даниел Митов не се е скрил, той не е в страната заради служебен ангажимент. По думите ѝ политическата злоупотреба с криминални случаи не помага за изясняване на правосъдието.
