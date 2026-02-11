Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Сачева: Служебният премиер Андрей Гюров е изборът, пожелан от групата на ПП-ДБ

11 Февруари, 2026 14:37 511 12

  • деница сачева-
  • андрей гюров

Сачева: Служебният премиер Андрей Гюров е изборът, пожелан от групата на ПП-ДБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на ПГ на ГЕРБ -СДС Деница Сачева коментира избора за служебен министър-председател в лицето на Андрей Гюров.

Ние от ГЕРБ-СДС не посочихме наши предпочитания по време на консултациите. Казахме, че изцяло изборът е в ръцете на г-жа Йотова за разлика от други парламентарно представени групи като колегите от ПП-ДБ, които шумно рекламираха и агитираха за г-н Гюров. Виждаме, че консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ, посочи Сачева.

И добави: Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия - тя да го приеме или не, когато той бъде предложен. Следователно кабинетът ще бъде изцяло на ПП-ДБ и г-жа Йотова.

Това, че министърът на вътрешните работи е най-важната фигура на едни избори, по-скоро обикновено е било оправдание за всички онези, които ги губят, смята тя.

"Домовата книга" със сигурност показа, че далеч не е най-доброто решение на Конституцията, но само преди няколко години се говореше, че именно решенията на ПП-ДБ са най-важните, най-значимите. Днес колегите от ПП-ДБ дори нямат доблестта да поемат отговорността за това, заяви тя.

По случая "Петрохан" Сачева коментира, че вътрешният министър в оставка Даниел Митов не се е скрил, той не е в страната заради служебен ангажимент. По думите ѝ политическата злоупотреба с криминални случаи не помага за изясняване на правосъдието.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    7 2 Отговор
    А вашата вина е, че променихте конституцията във ваша (на ГЕРБ) и на ППДБ полза.

    Заехте почти всички капии и се надявахте на главоча Главчев да ви изправи и на тези избори...

    Единствено г-жа Николова беше равно отдалечена от ГЕРБ, ДПС и от ППДБ...

    14:40 11.02.2026

  • 2 Изборът

    8 2 Отговор
    е прекрасен . Достоен , умен , компетентен , праволинеен и можещ ! Нещо , което е изключително нужно за държавата ни народа !

    Коментиран от #11

    14:43 11.02.2026

  • 3 Георги

    8 0 Отговор
    имате ваш вариант, но го отдръпнахте. Тогава за какво ревете?

    Коментиран от #10

    14:44 11.02.2026

  • 4 Бай Дън Сяо Пън

    7 0 Отговор
    А ти искаш главчев ??? Я и рашков да стане на вътрешното министерство и да ги подкара всички областни на герп инн

    14:44 11.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Деница Сачева през 2013: "ГЕРБ идват от силовите структури, занимават се с рекет и покровителстват сенчести бизнеси." 🤔🤔🤔

    Коментиран от #8

    14:45 11.02.2026

  • 6 хехе

    6 0 Отговор
    И туловището като тиквения й вожд ще изкарат, че домовата книга за която гласуваха дружно с ппдб устройва само другите, но не и тях

    14:45 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е ПРО.100 съвпадение на имената😉❗

    14:46 11.02.2026

  • 9 Перник

    4 0 Отговор
    Тая жаба не мога да гледам ,гнус и отврат

    14:47 11.02.2026

  • 10 Искаха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    да надхитрят българите и Йотова - тая скорпионка ѝ предложи да не била Райка , а някой друг ! Жалка сцена !

    14:47 11.02.2026

  • 11 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Изборът":

    Жена, глупашки влюбена в кретен! Няма нищо вярно в тази оценка на поредния разследван ПП психопат!

    14:49 11.02.2026

  • 12 Стрина

    0 0 Отговор
    Ох , ох ох др да до беше наш Боци премиер , ама що ли се е скрил

    14:50 11.02.2026

Новини по градове:
