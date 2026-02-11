МОН отговаря на bTV: Откритият на Околчица 15-годишен Александър не е посещавал училище от 5 януари

15-годишният Александър, чието тяло беше открито в района на връх Околчица в кемпера на Ивайло Калушев, не е посещавал училище от 5 януари (след края на зимната ваканция). Това обясниха от образователното министерство в позиция до bTV.
МОН започват проверка ЧСУ „Космос“, където е учил младежът.
Отсъствията му обаче са били нанесени месец по-късно – на 3 февруари, когато тийнейджърът вече е в неизвестност.
„Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище“, уточняват от МОН.
От там уточняват, че според ЧСУ „Космос“ той е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище.
От образователното ведомство допълват, че на 6 февруари Александър е бил отписан с молба от родителите си от частното училище „Космос“, но със задна дата – 3 февруари.
„Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица“, казват още от МОН.
По наша информация и друго малолетно дете, за което е подаван сигнал, че в продължение на месеци е било в хижата на Калушев, е посещавало същото учебно заведение. Потърсихме частното училище „Космос“, но от там отказаха да коментират случая с двамата ученици.
По време на изслушване в парламента стана ясно още, че екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) също извършва проверка в Частно училище „Космос“, съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова.
Депутатите попитаха как е възможно 15-годишно момиче да не ходи на училище, при положение че образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст.
„От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище „Космос“. Проверката се провежда и в момента. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, каза председателят на ДАЗД.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
18:17 11.02.2026
2 Цвете
18:20 11.02.2026
3 Браво на вас
Коментиран от #7, #15
18:21 11.02.2026
4 Последния Софиянец
18:22 11.02.2026
5 Григор
Коментиран от #10
18:23 11.02.2026
6 брей че работа добрия чичко калушев
18:23 11.02.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Браво на вас":Използвали са проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.Терзиев е платил 60 000 лв
18:23 11.02.2026
9 Дориана
18:24 11.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Григор":Подбирали са от хиляди деца такива със зависимости от които родителите искат да се отърват
Коментиран от #20
18:25 11.02.2026
11 аферата петрохан
Коментиран от #13, #19
18:27 11.02.2026
12 да лай лай лама
18:27 11.02.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "аферата петрохан":Деца ядат Хазарите.
18:33 11.02.2026
14 Хмм
18:34 11.02.2026
15 Училище любимо...
До коментар #3 от "Браво на вас":А къде е Янка Такева,социалните служби,защита на детето и други знайни и незнайни комитети,съюзи и организации които получават заплати за нищо?Другата жертва е на "обучение"от 11 годишен.Дали е можел да смята и чете?Едва ли.
18:38 11.02.2026
16 Монк
18:38 11.02.2026
17 Перо
18:38 11.02.2026
18 Сзо
18:39 11.02.2026
19 Миризливата КРАВА
До коментар #11 от "аферата петрохан":Повече ми смърди на твоя побратим СОРОС и компанията му в БГ/ КИРЕТО, АСАНЧО, ГНОМА и...... Въй айде, че много смърди от теб и твоите братя по джендърлък
18:40 11.02.2026
20 БОЙС ТУ МЕН
До коментар #10 от "Последния Софиянец":И ИНТЕРЕСНО
КАК БЯХА АКТИВИРАНИ
ЗА ПЪРФОРМАНСА НА ПЕНЬ
ЮАРИТЕ...?????СЕГА ЗАЩО ГИ НЯМА НИКЪДЕ...
18:43 11.02.2026
21 Механик
Кой е дал разрешително на това училище да е УЧИЛИЩЕ? Кой е к онтролирал процеса на обучение? Кой и къде е издавал дипломи за завършено образование? Искам да кажа, кой е провеждал ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за да провери дали знанията сътовестват на ДЪРЖАВНИЯ СТАНДАРТ?
Щото и аз мога да основа училище за укротители на дракони и да издавам дипломи, ама тия дипломи ще са валидни ли за постъпване във ВУЗ (например)?
18:45 11.02.2026