МОН отговаря на bTV: Откритият на Околчица 15-годишен Александър не е посещавал училище от 5 януари

МОН отговаря на bTV: Откритият на Околчица 15-годишен Александър не е посещавал училище от 5 януари

11 Февруари, 2026 18:14 931 21

Отсъствията му обаче са били нанесени месец по-късно – на 3 февруари, когато тинейджърът вече е в неизвестност

МОН отговаря на bTV: Откритият на Околчица 15-годишен Александър не е посещавал училище от 5 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15-годишният Александър, чието тяло беше открито в района на връх Околчица в кемпера на Ивайло Калушев, не е посещавал училище от 5 януари (след края на зимната ваканция). Това обясниха от образователното министерство в позиция до bTV.

МОН започват проверка ЧСУ „Космос“, където е учил младежът.

Отсъствията му обаче са били нанесени месец по-късно – на 3 февруари, когато тийнейджърът вече е в неизвестност.

„Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище“, уточняват от МОН.

От там уточняват, че според ЧСУ „Космос“ той е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище.

От образователното ведомство допълват, че на 6 февруари Александър е бил отписан с молба от родителите си от частното училище „Космос“, но със задна дата – 3 февруари.

„Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица“, казват още от МОН.

По наша информация и друго малолетно дете, за което е подаван сигнал, че в продължение на месеци е било в хижата на Калушев, е посещавало същото учебно заведение. Потърсихме частното училище „Космос“, но от там отказаха да коментират случая с двамата ученици.

По време на изслушване в парламента стана ясно още, че екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) също извършва проверка в Частно училище „Космос“, съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

Депутатите попитаха как е възможно 15-годишно момиче да не ходи на училище, при положение че образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст.

„От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище „Космос“. Проверката се провежда и в момента. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, каза председателят на ДАЗД.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    9 0 Отговор
    Джендърските бизнеси смъpдят!

    18:17 11.02.2026

  • 2 Цвете

    7 0 Отговор
    НЕ Е МОМИЧЕ, А Е МОМЧЕ. ЗАЩО ЛИ СЕ Е ПОКРИЛ ДИРЕКТОРА?

    18:20 11.02.2026

  • 3 Браво на вас

    9 0 Отговор
    И никой от т.н. образователна система не го потърси, защо не ходи на училище?!

    Коментиран от #7, #15

    18:21 11.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Българският остров на Епщайн.

    18:22 11.02.2026

  • 5 Григор

    7 0 Отговор
    А другият застрелян, 22-годишният Николай Златков е с Калушев от 11-годишен. Твърди го майка му. В какво е превърнал Калушев това невръстно дете,съдете сами. Редно е да се запита майката: Ти къде беше, защо позволи?

    Коментиран от #10

    18:23 11.02.2026

  • 6 брей че работа добрия чичко калушев

    6 0 Отговор
    мили и добри хора лама гуру бил добър човек в аги поздравявал обаче каде и да погледнеш се нещо незаконно има около него… то не бе закупуването на имотите то не бе името на групировката отвличането на децата от учебната система няма начин да са ги убили случайно много добре са знаели че им е дошъл редът само се чудя защо не е оставил някъде мимчето да се спаси толкова ли си е вярвал че ще избяга от килърите???

    18:23 11.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на вас":

    Използвали са проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.Терзиев е платил 60 000 лв

    18:23 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    8 0 Отговор
    Директора и класния ръководител трябва да понесат отговорност и да бъдат уволнени. Те умишлено са прикривали отсъствията с цел да вземат пари за бюджета на училището.

    18:24 11.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    Подбирали са от хиляди деца такива със зависимости от които родителите искат да се отърват

    Коментиран от #20

    18:25 11.02.2026

  • 11 аферата петрохан

    2 10 Отговор
    е руска канибалска секта!

    Коментиран от #13, #19

    18:27 11.02.2026

  • 12 да лай лай лама

    2 0 Отговор
    го учил на източни мурафети

    18:27 11.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "аферата петрохан":

    Деца ядат Хазарите.

    18:33 11.02.2026

  • 14 Хмм

    5 0 Отговор
    ами децата на самата директоркаса минали през школата на Калушев

    18:34 11.02.2026

  • 15 Училище любимо...

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на вас":

    А къде е Янка Такева,социалните служби,защита на детето и други знайни и незнайни комитети,съюзи и организации които получават заплати за нищо?Другата жертва е на "обучение"от 11 годишен.Дали е можел да смята и чете?Едва ли.

    18:38 11.02.2026

  • 16 Монк

    1 0 Отговор
    Всичко ще излезне на яве но ще мине време! Сега бащата да каже знае ли колко време сина му отсъства от вкъщи?

    18:38 11.02.2026

  • 17 Перо

    5 0 Отговор
    Родителите на 15-годишното дете са първо поколение джензита с мозък на пиле!

    18:38 11.02.2026

  • 18 Сзо

    1 0 Отговор
    Късно е либе за китка (проверка). Момчето си отиде.

    18:39 11.02.2026

  • 19 Миризливата КРАВА

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "аферата петрохан":

    Повече ми смърди на твоя побратим СОРОС и компанията му в БГ/ КИРЕТО, АСАНЧО, ГНОМА и...... Въй айде, че много смърди от теб и твоите братя по джендърлък

    18:40 11.02.2026

  • 20 БОЙС ТУ МЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    И ИНТЕРЕСНО
    КАК БЯХА АКТИВИРАНИ
    ЗА ПЪРФОРМАНСА НА ПЕНЬ
    ЮАРИТЕ...?????СЕГА ЗАЩО ГИ НЯМА НИКЪДЕ...

    18:43 11.02.2026

  • 21 Механик

    1 0 Отговор
    В това училище учили са момичета или е било само за момчеНЦА?
    Кой е дал разрешително на това училище да е УЧИЛИЩЕ? Кой е к онтролирал процеса на обучение? Кой и къде е издавал дипломи за завършено образование? Искам да кажа, кой е провеждал ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за да провери дали знанията сътовестват на ДЪРЖАВНИЯ СТАНДАРТ?
    Щото и аз мога да основа училище за укротители на дракони и да издавам дипломи, ама тия дипломи ще са валидни ли за постъпване във ВУЗ (например)?

    18:45 11.02.2026

