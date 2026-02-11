Новини
Доц. Стойчо Стойчев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер: Реверанс към ПП-ДБ

11 Февруари, 2026 18:22 614 35

  • андрей гюров-
  • стойчо стойчев-
  • служебен премиер-
  • служебен кабинет-
  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство

В БСП има някаква динамика в последните дни

Доц. Стойчо Стойчев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер: Реверанс към ПП-ДБ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

Това са персонални, лични решения на президента, влизащи в правомощията ѝ. Какви мотиви е имала да избере този кандидат, вероятно няма да разберем. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка с избора на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен министър-председател.

Не би трябвало да има значение кой е служебен премиер, но президентът носи и отговорност за представянето на този кандидат, вероятно съображенията ѝ за избора ѝ са и от тази гледна точка, добави доц. Стойчев.

Предполагам, че предварително са уточнявани някакви неща. Има някакъв вид реверанс към "Продължаваме промяната-Демократична България", които се бяха запънали, че ако не е това министър-председателят, няма да бъдат честни изборите, посочи политологът.

От кандидатите няма някой, който да не е еманация на политическата воля. Президентът не може да носи кой знае колко голяма отговорност, защото изборът ѝ е ограничен. Ако се абстрахираме от политическия генезис, Гюров е висок образователен ценз, има опит, от гледна точка на компетентност и на морал най-малкото не може да се каже, че е лош избор. Трябва да приемем нещата такива, каквито са, добави Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд.

Двамата коментираха и налагането на вето от Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "Възраждане" ограничиха до 20 секциите в страните извън Европейския съюз.

В БСП има някаква динамика в последните дни. Май и към Изборния кодекс вече имат алтернативно мнение. Може би е предварително ясно, че ветото няма да бъде отхвърлено в парламента и промените за гласуването в чужбина няма да останат, заяви доц. Стойчо Стойчев.

В БСП са плаващи пясъци, не можем да сме сигурни, че бесепарската дисциплина ще заработи и ще гласуват в една или друга посока. Но мисля, че след наложеното вето то няма да бъде отхвърлено, няма да се съберат гласове. Тук проблемът е, че пак в последния момент започна да се пипа Изборният кодекс. Това трябва да бъде оставено за едни по-спокойни времена, отбеляза Бойко Станкушев.

Във връзка с информацията, че България пропада в традиционната класация на Transparency International ("Прозрачност без граници"), известна като "Индекс за възприятие на корупцията", и вече сме на 84-то място сред общо 182 държави, доц. Стойчев каза: "Винаги питам младите хора, с които се срещам, кога давахте за последно подкуп, и никога не съм получавал утвърдителен отговор. Усещането за корупция се получава от говоренето по медиите, говоренето на политиците и т.н. По ниво на корупцията сме съизмерими със съседните ни държави, като Гърция, Турция, Сърбия и Румъния".

И на мен в последните 10 г. полицай не ми е искал подкуп на пътя. Това нещо намалява, обаче на високите етажи на властта това става все по-драматично, подчерта Станкушев.


  • 1 Рамбо Силек

    7 3 Отговор
    Не бе, Стойчо Гербаджийски, това е шанс за по-честни избори

    Коментиран от #4

    18:24 11.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    За съжаление Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Нищо добро не очаквам от него.

    Коментиран от #6

    18:26 11.02.2026

  • 3 Озадачен

    7 2 Отговор
    Тоя пък специалист по показване на среден пръст откъде го изкопаха?

    18:26 11.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    Терзиев стана кмет с хиляди надписани гласове на машините.Удобен е на мафията и чуждите служби заради записите от хижата в Петрохан.

    18:28 11.02.2026

  • 5 Гост

    7 3 Отговор
    Най корумпираната държава в ЕС. Те си го знаят ония в Европа ама .... С Бойко и Шишо кво да е? Е на и БДЖто почнаха да ръфат, а държавата ни е малка, бедна и слаба и ето това я убива.

    Коментиран от #16

    18:28 11.02.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Знаем, знаем! Ти чакаш добро само от Бюреков и Льотчика.

    Коментиран от #13

    18:28 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дедо Мраз

    6 1 Отговор
    Скандала с екипа на Роби Уилямс беше достатъчно красноречив.

    18:28 11.02.2026

  • 9 Дориана

    7 3 Отговор
    Това не е реверанс, а единственото възможно разумно решение за да се противодейства на Борисов и Пеевски, които умишлено създадоха Домовата книга с техни политически патерици като Главчев , който умишлено в полза на Борисов и Пеевски създаде най- крадливите, фалшифицирани и опорочени избори.

    18:29 11.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майора

    4 5 Отговор
    За пореден път си пролича зависимостта от НПО на Сорос , които за пореден път се обявиха за избора на своя човек , независимо че същият е основател на Партията на Партията на кеша и пудела с пачките , отстранен от ръководството на БНБ и подсъдим! Жалко е да се говори за ново начало щом Йотова повтори хода на Радев за избиране от него на премиер с двойно гражданство , а сега избира силно партиен и подсъдим човек!

    18:29 11.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    Моля се Румен Радев да не е ходил в хижата в Петрохан.

    18:30 11.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе психар

    6 1 Отговор
    Не ти ли писна да се излагаш пред цяла България?
    Толкова ли си огладнял, разчиташ на подхвърлени центове.
    Жалко подобие.
    Я покажи къде си си наврял средния пръст!

    18:31 11.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Гюров има задача от мафията да закрие Товарни превози на БДЖ.

    18:31 11.02.2026

  • 17 Мотивите

    3 4 Отговор
    за избор на А.Гюров са договорката на Радев със своите ала бала шарлатани за назначаване на Рашков за вътрешен министър да организира изборите, което е и изискване на АПС срещу бъдеща колаборация.
    Доган е добрият депесар както за Радев, така и за Кокорчо.

    18:32 11.02.2026

  • 18 Стойчо подлого

    6 3 Отговор
    и теб те чака среден пръст - такъв какъвто ти показа на протестиращите!

    18:32 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГанЧо

    3 2 Отговор
    В Китай лекуват корупцията с изстрел в тила или смъртоносна инжекция. И в двата случая корупционера не продължава да вреди на държавата. В Европа явно може да се прави без проблем и наказание.

    Коментиран от #27

    18:33 11.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 С ПП-ДБ сега педофилията

    2 3 Отговор
    Ще стане законна като в Израел. Аре излезте извратеняци от Шалом Ама много искам, аре !;....страдал духа, страдало и тялото ..и прочие ... А ционизма какво е? Извън спеотологията? Екзотеричен и философски принцип ли е? А? Повтарям ви ей:Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН

    Коментиран от #33, #35

    18:35 11.02.2026

  • 24 Майора

    2 3 Отговор
    Дориана , най крадливите и лъжливи избори ги направи твоята любима Партия на кеша и пудела с пачките , спечелила ги с ала бала с машините и помощта на раздинителя Радев и довела страната до това положение чрез теглене на големи заеми и дефицит от 18 млд лв!

    18:35 11.02.2026

  • 25 Цвете

    3 1 Отговор
    КАК ДА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, КОЙ ЩЕ Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ?! ДА НЕ БИ ОНИЯ КАКИ ДА СА ПО ДОБРЕ? КОЯ ОТ КОЯ, НА МАГНИТСКИ. ПРЕСТАНИ СТОЙЧЕВ ДА СУГЕСТИРАШ НАС,КОИТО ВИЖДАМЕ ИГРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО. ПРЕКРАСЕН ИЗБОР ЗА ГЮРОВ. ПОЗДРАВ. 🇧🇬💯👍

    18:36 11.02.2026

  • 26 А,кого да изберат?

    1 2 Отговор
    ППДБ и ГЕРБ направиха правилата за Домовата книга, нека да си сърбат попарата. Такава глупост трудно се побира в някакви рамки. Хубаво ще бъде бумерангът на омразата да се стовари върху тях.

    18:36 11.02.2026

  • 27 Хараламби

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГанЧо":

    Там и за наркотрафик отиваш на оня свят.

    18:36 11.02.2026

  • 28 Реверанс към ПП-ДБ

    1 2 Отговор
    И Сектанска България в конституцията ще впишат с МС от ренджери будисти внос от някъде си щото тук взеха че се изтепаха

    Коментиран от #31

    18:37 11.02.2026

  • 29 Цвете

    3 1 Отговор
    КАК ДА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, КОЙ ЩЕ Е МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ?! ДА НЕ БИ ОНИЯ КАКИ ДА СА ПО ДОБРЕ? КОЯ ОТ КОЯ, НА МАГНИТСКИ. ПРЕСТАНИ СТОЙЧЕВ ДА СУГЕСТИРАШ НАС,КОИТО ВИЖДАМЕ ИГРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО. ПРЕКРАСЕН ИЗБОР ЗА ГЮРОВ. ПОЗДРАВ. 🇧🇬💯👍

    18:38 11.02.2026

  • 30 Реверанс към ПП-ДБ

    1 1 Отговор
    И ко пък ? Те са си в транс

    18:39 11.02.2026

  • 31 МС от ренджери будисти внос от някъде си

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Реверанс към ПП-ДБ":

    Хахахахаха........

    18:41 11.02.2026

  • 32 Дедо

    3 0 Отговор
    На първо място по корупция. А имаме ли осъден за корупция? Казаха, че в ниското корупцията вече почти я няма, значи е на високото. Е?

    Коментиран от #34

    18:41 11.02.2026

  • 33 То обаче

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "С ПП-ДБ сега педофилията":

    и в младежкият ГЕРБ момичетата ги женят след навършване на 12 години.. мидааа, и то групово с един КУМ

    18:43 11.02.2026

  • 34 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дедо":

    Е Пеевски нали е по Магнитски.

    18:43 11.02.2026

  • 35 Извратеняци и психари

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "С ПП-ДБ сега педофилията":

    Просто няма избор в тая кочина атлантическа. Фани единия удри другия

    18:45 11.02.2026

