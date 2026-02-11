Доц. Стойчо Стойчев за избора на Андрей Гюров за служебен премиер: Реверанс към ПП-ДБ

Това са персонални, лични решения на президента, влизащи в правомощията ѝ. Какви мотиви е имала да избере този кандидат, вероятно няма да разберем. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка с избора на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен министър-председател.
Не би трябвало да има значение кой е служебен премиер, но президентът носи и отговорност за представянето на този кандидат, вероятно съображенията ѝ за избора ѝ са и от тази гледна точка, добави доц. Стойчев.
Предполагам, че предварително са уточнявани някакви неща. Има някакъв вид реверанс към "Продължаваме промяната-Демократична България", които се бяха запънали, че ако не е това министър-председателят, няма да бъдат честни изборите, посочи политологът.
От кандидатите няма някой, който да не е еманация на политическата воля. Президентът не може да носи кой знае колко голяма отговорност, защото изборът ѝ е ограничен. Ако се абстрахираме от политическия генезис, Гюров е висок образователен ценз, има опит, от гледна точка на компетентност и на морал най-малкото не може да се каже, че е лош избор. Трябва да приемем нещата такива, каквито са, добави Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд.
Двамата коментираха и налагането на вето от Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "Възраждане" ограничиха до 20 секциите в страните извън Европейския съюз.
В БСП има някаква динамика в последните дни. Май и към Изборния кодекс вече имат алтернативно мнение. Може би е предварително ясно, че ветото няма да бъде отхвърлено в парламента и промените за гласуването в чужбина няма да останат, заяви доц. Стойчо Стойчев.
В БСП са плаващи пясъци, не можем да сме сигурни, че бесепарската дисциплина ще заработи и ще гласуват в една или друга посока. Но мисля, че след наложеното вето то няма да бъде отхвърлено, няма да се съберат гласове. Тук проблемът е, че пак в последния момент започна да се пипа Изборният кодекс. Това трябва да бъде оставено за едни по-спокойни времена, отбеляза Бойко Станкушев.
Във връзка с информацията, че България пропада в традиционната класация на Transparency International ("Прозрачност без граници"), известна като "Индекс за възприятие на корупцията", и вече сме на 84-то място сред общо 182 държави, доц. Стойчев каза: "Винаги питам младите хора, с които се срещам, кога давахте за последно подкуп, и никога не съм получавал утвърдителен отговор. Усещането за корупция се получава от говоренето по медиите, говоренето на политиците и т.н. По ниво на корупцията сме съизмерими със съседните ни държави, като Гърция, Турция, Сърбия и Румъния".
И на мен в последните 10 г. полицай не ми е искал подкуп на пътя. Това нещо намалява, обаче на високите етажи на властта това става все по-драматично, подчерта Станкушев.
