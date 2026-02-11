Новини
България »
Вигенин: Изборът на нов лидер е шанс за реална промяна и връщане на влиянието на БСП

Вигенин: Изборът на нов лидер е шанс за реална промяна и връщане на влиянието на БСП

11 Февруари, 2026 10:07 563

  • кристиан вигенин-
  • бсп-
  • лидер

Той акцентира, че освен избор на председател, делегатите са приели и политическа платформа, която ще бъде основата за предизборната програма

Вигенин: Изборът на нов лидер е шанс за реална промяна и връщане на влиянието на БСП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Изборът на новия председател не е край на процес, а шанс БСП да си върне позицията на водеща политическа сила. От всички нас зависи тази промяна да се превърне в реалност – чрез нова организация, нова политика и ангажиране на млади хора в ръководството и парламентарната група.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в интервю за Дарик радио от Страсбург.

Вигенин: Изборът на нов лидер е шанс за реална промяна и връщане на влиянието на БСП

По думите му последният конгрес на партията е обърнал негативните тенденции и е дал нова перспектива пред левицата. „Само преди седмици имаше усещане за обреченост и апатия в част от партийния актив. Конгресът, който някои очакваха да се превърне в форум на разпада на БСП, направи точно обратното – мобилизира партията и даде надежда“, подчерта Вигенин.

Той акцентира, че освен избор на председател, делегатите са приели и политическа платформа, която ще бъде основата за предизборната програма. „Ние препотвърдихме идеологическата си основа и ролята си като единствената голяма политическа формация в лявото пространство“, посочи евродепутатът.

Според Вигенин пред партията стои сериозна работа за възстановяване на доверието. „Не бива да считаме случилото се за добре свършена работа. Тепърва ни чака много работа – както в централните органи, така и в местните структури“, каза той.

Евродепутатът призна, че участието на БСП в управлението е донесло както положителни резултати, така и политически щети. „Нашите министри се справиха достойно и в секторите, които управляваха, се случиха важни неща. Но натрупването на компромиси и ограниченията като младши партньор доведоха до спад на доверието“, коментира Вигенин.

Евродепутатът изтъкна, че изборът на делегатите ясно показва посоката на партията. „БСП трябва да бъде стабилизиращ фактор в политическата система. Лявото не е всеядно – нашите избиратели имат силно чувство за политически морал и справедливост“, заяви той.

Кристиан Вигенин коментира и позицията на президента Илияна Йотова в настоящата политическа ситуация, като подчерта нейния надпартиен характер. „Илияна Йотова вече е държавник. Тя има образ на човек, който стои над чисто партийните страсти и именно такава трябва да бъде ролята на бъдещия президент“, заяви той. По думите му социалистите продължават да я възприемат като близка до левицата, но институционалната ѝ роля изисква по-широко представителство. „По-естествената формула за нейно евентуално участие в президентски избори би била чрез инициативен комитет с подкрепа от различни обществени и политически среди“, е мнението на Вигенин.

Той коментира и провежданите консултации за служебно правителство. „Най-добрият вариант за служебен премиер е този, който избере президентът Йотова. Конституционните ограничения са ясни, а отговорността на политическите сили е да съдействат за гарантиране на честни избори“, заяви евродепутатът.

Вигенин напомни, че основната задача пред служебния кабинет е прозрачността на изборния процес. „Злоупотребите с изборите не идват от институциите, а от партиите. Затова всички политически сили носят отговорност за честността на вота“, каза още той.

Според Кристиан Вигенин БСП може да работи с формации със сходни политики, но няма да прави компромиси със своята идентичност. „Ние сме лява партия с ясни принципи. Социална държава не може да има без демокрация и върховенство на закона, както няма социална справедливост без справедлива съдебна система“, подчерта той.

Евродепутатът изрази увереност, че ако партията продължи започнатите промени, левицата може да възстанови влиянието си в българския политически живот.

„Ако продължим по правилния път, ще постигнем по-силен резултат от очакванията и ще поставим началото на връщането на влиянието на левицата“, заключи Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Изборът на нов лидер е шанс за реална промяна и връщане на влиянието на БСП


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове