Алармираха за "тенденциозни и манипулативни твърдения" за дискредитирането на АЕЦ и нейното ръководство

13 Февруари, 2026 15:33, обновена 13 Февруари, 2026 15:58 470 4

Те се съдържали в многократни публикации в социалните мрежи от народен представител

Алармираха за "тенденциозни и манипулативни твърдения" за дискредитирането на АЕЦ и нейното ръководство - 1
Снимка: Уикипедия
Във връзка с многократните публикации в социалните мрежи от народния представител Йордан Тодоров, касаещи дейността на АЕЦ - Козлодуй и сегашното ѝ ръководство в лицето на Иван Андреев в редакцията ни постъпи информация, че същите са тенденциозни и манипулативно насочени към дискредитирането на дейността на ядрената централа и нейното ръководство.

Информацията която се получи е че публикациите и сигналите, които пуска депутатът Тодоров са писани от бивши ръководители ма АЕЦ, а именно от Александър Николов и кръгът около него, в който влиза и руския гражданин Владимир Евгениевич Худницки, пребиваващ на площадката на централата с офис в сградата на Атом Енерго Ремонт.

В тази връзка възниква въпросът съветник ли е на Тодоров санкционираният по Магнитски Александър Николов по енергийни въпроси и провежда ли с него срещи? Остава впечатлението че Тодоров е само проводник на информациите на Александър Николов с които последния се опитва да компрометира и саботира дейността на централата.

Защо Тодоров не си зададе въпроса, дали тази проблематика, която цитира в сигналите и постовете си, не е наследство от времето на ръководния екип Александър Николов - Наско Михов и че същите го използват като дезинформатор, чрез който да прикрият своите технологични грешки и пропуски по време на тяхното управление на централата.

В същото време се поражда въпроса има ли зависимост Тодоров от бивши ръководители на АЕЦ в лицето на Иван Генов и Александър Николов, работил ли е преди влизането си в парламента във енергийни фирми свързани с тях? Познава ли се със съпругата на Иван Генов, която е родом от Добрич?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 енергетик

    8 0 Отговор
    Новото гориво от Уестинг хаус е с по малък експлоатационен срок 3 месеца, спрямо руското.

    Коментиран от #4

    16:01 13.02.2026

  • 2 питам

    9 0 Отговор
    А защо криете ,че единият атомен блик работи на 80% натовареност ,поради калпавият ремонт който са направили , и за това внасяме скъп ток !!

    16:02 13.02.2026

  • 3 хехе

    7 1 Отговор
    на тия все някой друг им виновен що не кажат за ремонт на ремонта с ония нефелни мембрани заради които блока на два пъти спираше да работи и внасяхме ел.енергия.

    16:02 13.02.2026

  • 4 Барман

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "енергетик":

    Някой ви цака с разредена бира .

    16:05 13.02.2026

