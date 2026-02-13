Алармираха за "тенденциозни и манипулативни твърдения" за дискредитирането на АЕЦ и нейното ръководство

Във връзка с многократните публикации в социалните мрежи от народния представител Йордан Тодоров, касаещи дейността на АЕЦ - Козлодуй и сегашното ѝ ръководство в лицето на Иван Андреев в редакцията ни постъпи информация, че същите са тенденциозни и манипулативно насочени към дискредитирането на дейността на ядрената централа и нейното ръководство.
Информацията която се получи е че публикациите и сигналите, които пуска депутатът Тодоров са писани от бивши ръководители ма АЕЦ, а именно от Александър Николов и кръгът около него, в който влиза и руския гражданин Владимир Евгениевич Худницки, пребиваващ на площадката на централата с офис в сградата на Атом Енерго Ремонт.
В тази връзка възниква въпросът съветник ли е на Тодоров санкционираният по Магнитски Александър Николов по енергийни въпроси и провежда ли с него срещи? Остава впечатлението че Тодоров е само проводник на информациите на Александър Николов с които последния се опитва да компрометира и саботира дейността на централата.
Защо Тодоров не си зададе въпроса, дали тази проблематика, която цитира в сигналите и постовете си, не е наследство от времето на ръководния екип Александър Николов - Наско Михов и че същите го използват като дезинформатор, чрез който да прикрият своите технологични грешки и пропуски по време на тяхното управление на централата.
В същото време се поражда въпроса има ли зависимост Тодоров от бивши ръководители на АЕЦ в лицето на Иван Генов и Александър Николов, работил ли е преди влизането си в парламента във енергийни фирми свързани с тях? Познава ли се със съпругата на Иван Генов, която е родом от Добрич?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 енергетик
Коментиран от #4
16:01 13.02.2026
2 питам
16:02 13.02.2026
3 хехе
16:02 13.02.2026
4 Барман
До коментар #1 от "енергетик":Някой ви цака с разредена бира .
16:05 13.02.2026