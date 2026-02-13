Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Намериха новородено в найлонов плик в София

13 Февруари, 2026 16:38 1 852 31

  • новородено-
  • плик-
  • дружба

От СДВР уточниха, че детето било недоносено

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намериха новородено в найлонов плик в София.

Бебето е открито в квартал „Дружба” 1, предаде NOVA.

Текат действия на място. От СДВР уточниха, че детето било недоносено.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    25 10 Отговор
    Оставете плика пред къщата на примата наричан "Буда",това е негово дете

    16:40 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Деца раждат деца.

    Коментиран от #13, #16, #27

    16:44 13.02.2026

  • 3 Да го

    16 3 Отговор
    погребат нещастничето , да не го хвърлят при биологичните отпадъци .

    16:46 13.02.2026

  • 4 Горкото ангелче

    27 3 Отговор
    Даже животно няма да направи такова нещо с детето си.

    16:48 13.02.2026

  • 6 Ройтерс

    24 2 Отговор
    Единственият общ език на Земята е плачът на новородено..
    Еднакъв и в Америка и в Русия и в Япония и в Африка...

    16:50 13.02.2026

  • 7 България не може да се грижи

    15 3 Отговор
    За много деца
    Затова е обречена

    16:58 13.02.2026

  • 8 майчицата и да я открият

    11 1 Отговор
    даже и условна няма и дадат
    какво разследват тогава

    17:08 13.02.2026

  • 9 Тома

    19 3 Отговор
    За недоносени деца има кувьози и пак оживяватДруго е изродката която го е родила да го хвърли на боклука

    17:09 13.02.2026

  • 10 Сила

    4 14 Отговор
    Гадефф абортира ....мъртвороден политически проект !!!
    Комсомолеца - хотелиер - поет може да напише ода по темата а баба Данче Христова да я изпее ....

    17:09 13.02.2026

  • 11 Аз полковникът

    6 3 Отговор
    ПП-то са виновни

    Коментиран от #18

    17:12 13.02.2026

  • 12 Аз полковникът

    4 4 Отговор
    ПП-то са виновни

    17:13 13.02.2026

  • 14 Ауу,

    6 2 Отговор
    сега афера Пеевска ще гракне , че от ПП ДБ са го метнали...

    17:17 13.02.2026

  • 15 Гражданин.

    5 1 Отговор
    Бял ден няма да види Всевишния си знае работата.

    17:19 13.02.2026

  • 17 Банан

    10 1 Отговор
    Как не те е срам да хвърлиш бебето си на боклука и да си мислиш че няма да те хванат.
    Плюяти на лицето !

    17:22 13.02.2026

  • 18 ПолуПолковник

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Аз полковникът":

    Така си е, истината винаги излиза на яве.

    17:22 13.02.2026

  • 19 604

    8 1 Отговор
    Дъ живей демокрацията...имъ ефтини банани и бебета в пликове!

    Коментиран от #21

    17:25 13.02.2026

  • 20 а може ма ма ша ти

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "А може и":

    турсги тираджийчета

    17:26 13.02.2026

  • 21 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "604":

    комурас и банани

    17:27 13.02.2026

  • 22 Тити

    4 0 Отговор
    Нищо ново в гетото София.

    Коментиран от #24, #28

    17:34 13.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    От лилавите сиукси ще да е!Те имат тази практика!

    17:34 13.02.2026

  • 24 Столичанин

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    Като е гето що напирате от цяла БГ?! Продавате нивите и къщята на родите;ите си-да купите гарсониера в ГЕТОТО! Не мога да Ви разбера!

    17:36 13.02.2026

  • 25 Роза

    4 0 Отговор
    Тая майка не може ли да роди бебето в болница и да го остави,като не го иска?!Грешно е така да си хвърлиш детето на буклука!Преди много години имаше случаи на бебе,изхвърлено в тоалетна на автогарата в Станке Димитров.Не зная какво стана с него.

    17:40 13.02.2026

  • 26 Троянец

    3 0 Отговор
    Докато не заработят крематориумите за такива примат-изверги.....така ще е!Няма Съд-Няма Прокуратура!Няма и Държава!

    17:41 13.02.2026

  • 27 Може и да е така

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ама те не ги хвърлят в контейнера ,ами ги регистрират и вземат ,,майчински" като...,,самотни майки" заедно и със собствените си майки чийто ,,деца" са все още и ,които също се водят...,,самотни"...
    Пей сърце...

    17:51 13.02.2026

  • 28 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    За пръв път виждам примати,които по-своя воля да дават мило и драго да живеят в Гето!Ха ха ха! Добре дошли в Зоопарка мили "Столичани в повече" от където и да сте!

    Коментиран от #30

    17:51 13.02.2026

  • 29 Никой

    0 1 Отговор
    Нежелано е - това са явно - млади хора.

    Лошото е че и - възрастни хора изхвърлят рожби.

    Мизерията е пълна - 100 евро на месец - толкова ти остават като платиш на Монополистите.

    Хората трябва да избират - между инстинктът за продължаване на рода - или за самосъхранение.

    В момента сме по-зле и от Англия и там са така нещата.

    В Русия не е по-различно - там има терор.

    17:52 13.02.2026

  • 30 Столичанин

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ха ха":

    Колко е хубава и чиста София по-празниците-когато се прибирате по родните си места!

    17:54 13.02.2026

  • 31 Каква

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти си":

    ...,,шкембе чорба бе?
    Мие тоалетната на Централна гара и троли за по няколко цента на пост ...

    17:55 13.02.2026

