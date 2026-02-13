Намериха новородено в найлонов плик в София.
Бебето е открито в квартал „Дружба” 1, предаде NOVA.
Текат действия на място. От СДВР уточниха, че детето било недоносено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уса
16:40 13.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #16, #27
16:44 13.02.2026
3 Да го
16:46 13.02.2026
4 Горкото ангелче
16:48 13.02.2026
6 Ройтерс
Еднакъв и в Америка и в Русия и в Япония и в Африка...
16:50 13.02.2026
7 България не може да се грижи
Затова е обречена
16:58 13.02.2026
8 майчицата и да я открият
какво разследват тогава
17:08 13.02.2026
9 Тома
17:09 13.02.2026
10 Сила
Комсомолеца - хотелиер - поет може да напише ода по темата а баба Данче Христова да я изпее ....
17:09 13.02.2026
11 Аз полковникът
Коментиран от #18
17:12 13.02.2026
12 Аз полковникът
17:13 13.02.2026
14 Ауу,
17:17 13.02.2026
15 Гражданин.
17:19 13.02.2026
17 Банан
Плюяти на лицето !
17:22 13.02.2026
18 ПолуПолковник
До коментар #11 от "Аз полковникът":Така си е, истината винаги излиза на яве.
17:22 13.02.2026
19 604
Коментиран от #21
17:25 13.02.2026
20 а може ма ма ша ти
До коментар #13 от "А може и":турсги тираджийчета
17:26 13.02.2026
21 1488
До коментар #19 от "604":комурас и банани
17:27 13.02.2026
22 Тити
Коментиран от #24, #28
17:34 13.02.2026
23 Последния Софиянец
17:34 13.02.2026
24 Столичанин
До коментар #22 от "Тити":Като е гето що напирате от цяла БГ?! Продавате нивите и къщята на родите;ите си-да купите гарсониера в ГЕТОТО! Не мога да Ви разбера!
17:36 13.02.2026
25 Роза
17:40 13.02.2026
26 Троянец
17:41 13.02.2026
27 Може и да е така
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ама те не ги хвърлят в контейнера ,ами ги регистрират и вземат ,,майчински" като...,,самотни майки" заедно и със собствените си майки чийто ,,деца" са все още и ,които също се водят...,,самотни"...
Пей сърце...
17:51 13.02.2026
28 Ха ха ха
До коментар #22 от "Тити":За пръв път виждам примати,които по-своя воля да дават мило и драго да живеят в Гето!Ха ха ха! Добре дошли в Зоопарка мили "Столичани в повече" от където и да сте!
Коментиран от #30
17:51 13.02.2026
29 Никой
Лошото е че и - възрастни хора изхвърлят рожби.
Мизерията е пълна - 100 евро на месец - толкова ти остават като платиш на Монополистите.
Хората трябва да избират - между инстинктът за продължаване на рода - или за самосъхранение.
В момента сме по-зле и от Англия и там са така нещата.
В Русия не е по-различно - там има терор.
17:52 13.02.2026
30 Столичанин
До коментар #28 от "Ха ха ха":Колко е хубава и чиста София по-празниците-когато се прибирате по родните си места!
17:54 13.02.2026
31 Каква
До коментар #16 от "Ти си":...,,шкембе чорба бе?
Мие тоалетната на Централна гара и троли за по няколко цента на пост ...
17:55 13.02.2026