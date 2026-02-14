Деян Николов: Гюров беше избран за подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ

Деян Николов от „Възраждане“ коментира в „Панорама“, че партията не възлага високи очаквания на служебния премиер Андрей Гюров.
„Андрей Гюров в момента изглежда като единственият кандидат, който не е на ГЕРБ и Пеевски.“
Той добави, че очакванията към него са ниски.
„Ние нямаме изобщо високи очаквания към него, защото да припомним, че той беше избран като подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ.“
По повод случая „Петрохан“, Николов подчерта сериозността на трагедията и проблемите с институциите.
1 1300 г България
Така и ще бъде.
03:31 14.02.2026
03:37 14.02.2026