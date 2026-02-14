Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Деян Николов: Гюров беше избран за подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ

Деян Николов: Гюров беше избран за подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ

14 Февруари, 2026 04:10, обновена 14 Февруари, 2026 03:18 414 3

  • деян николов-
  • възраждане-
  • депутат-
  • андрей гюров

Нямаме големи очаквания към него, заяви депутатът от Възраждане

Деян Николов: Гюров беше избран за подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Деян Николов от „Възраждане“ коментира в „Панорама“, че партията не възлага високи очаквания на служебния премиер Андрей Гюров.

„Андрей Гюров в момента изглежда като единственият кандидат, който не е на ГЕРБ и Пеевски.“

Той добави, че очакванията към него са ниски.

„Ние нямаме изобщо високи очаквания към него, защото да припомним, че той беше избран като подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ.“

По повод случая „Петрохан“, Николов подчерта сериозността на трагедията и проблемите с институциите.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1300 г България

    9 0 Отговор
    През цялата си съществуване територията е била под робство или чуждо командване.
    Така и ще бъде.

    03:31 14.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ДОМОВАТА КНИГА Е НАЙ - ГОЛЯМОТО
    ИЗВРАЩЕНИЕ НА ТУИЙН ПИГС :)

    03:37 14.02.2026

  • 3 що не може дасе пише под време бе кавали

    6 0 Отговор
    Аз съм Козлодуй. някой ако иска може да ми го надуйй
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    03:37 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове