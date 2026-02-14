Новини
КЗП: 80% от сигналите от началото на годината са свързани с въвеждането на еврото

14 Февруари, 2026 09:20

Председателят на комисията Александър Колячев за празничните надценки и санкциите за търговски трикове

В предаването „Събуди се” по NOVA председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев коментира актуалните сигнали за нарушения на пазара, свързани с празниците и прехода към новата валута. Той посочи, че от началото на годината са постъпили общо 9 000 жалби и сигнали, като по-голямата част от тях касаят Закона за въвеждане на еврото.

„Около 80% от сигналите ни са във връзка със Закона за въвеждане на еврото. В началото имаше проблеми с връщането на стотинки или невърнато евро, но тези случаи вече не са актуални, тъй като периодът на двойно обръщение премина”, обясни Колячев. Той допълни, че статистически основателните нарушения към момента са около 10-15%. По негови думи общата сума от събрани санкции до момента е не по-малко от 200 000 евро.

Относно твърденията за драстично закръгляне на цените от 1 лев на 1 евро, Колячев заяви, че подобно явление не се наблюдава при хранителните стоки. „Наблюдаваме огромен процент от пазара на хранителни продукти. Там ясно се вижда, че такова нещо не се случва”, подчерта той. Като пример за фрапантно увеличение председателят на КЗП посочи паркинги в страната, които са удвоили цените си от 2 лева на 2 евро на час.

Във връзка с празниците Свети Валентин и Трифон Зарезан Колячев отбеляза, че е обичайно да има завишаване на цените на цветята и подаръците, което идва предимно от доставните цени на едро. Той разказа и за санкциониран ресторант на централен столичен булевард, който е начислявал скрита такса „сервиз” в размер на 10%. „В менюто беше написано, че цената подлежи на 10% допълнителен сервиз, но по начин, по който не е видно за потребителя. Така напитка от 5 лева реално е струвала 5,50 лв.”, поясни той.

По темата за сигналите за двойни сметки за ток Колячев уточни, че КЗП няма преки компетенции, но препраща жалбите към Комисията за енергийно и водно регулиране. Той посъветва потребителите първо да се обръщат към своето електроразпределително дружество за проверка.

На финала на разговора Колячев подчерта, че потребителите са станали по-активни и информирани. „Вече трудно могат да бъдат заблудени от търговците. Сигнализират ни и ние, където можем, проверяваме и налагаме санкции”, заключи той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шишарка нашишкана

    3 0 Отговор
    Не ни трябва това евро,трябва да си върнем лева! Смениха ни валутата и цените литнаха,като "Аполо" в космоса!

    Коментиран от #3

    09:25 14.02.2026

  • 2 чан кайши

    1 0 Отговор
    охххх ма малиииии....тази карикатура и други шантонери и шантонерки като този екезмпляр защитавали интересите на обществото....мбуахаха ха ха ха!!!..прословутото БАЙ ГАНЬОВСКО ЛИЦЕМЕРИЕ!!!кзп и други подобни мислели за добруването мила моя майнольо за обществото ти да видиш...мислим за хората не на омразата ние се грижим за вас лицемерие до дупкааааааа!!!!!.....това заслужават слепците...поздрав за всички ЛИЦЕМЕРИ с песента НА АХАТ ЗЕМЯ НА СЛЕПЦИ!!!

    09:44 14.02.2026

  • 3 нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "шишарка нашишкана":

    Хиляди препатили ни предупреждаваха, че във всички страни с влизане в еврозоната цените скачат, но еничарите ни набутаха вътре. Накажете еничарите на изборите!

    09:48 14.02.2026

