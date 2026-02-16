Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цветанов: Делян Добрев няма да напусне ГЕРБ, но предполагам, че няма и да е сред кандидатите за новия парламент

16 Февруари, 2026 17:58 389 4

Борисов доведе ГЕРБ до състояние на ерозия, която ще се увеличава. В момента ГЕРБ се крепи на хора, които с нищо не са допринесли за изграждането на партията в реалния живот, коментира още лидерът на "Републиканци за България"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борисов доведе ГЕРБ до състояние на ерозия, която ще се увеличава. В момента ГЕРБ се крепи на хора, които с нищо не са допринесли за изграждането на партията в реалния живот, каза в интервю пред БНР Цветан Цветанов, бившият най-доверен човек на Бойко Борисов в ГЕРБ и вътрешен министър в първия кабинет на ГЕРБ.

"Сачева беше кандидат от Хасковския район през 2013 г., работеше срещу Делян Добрев и искаше Борисов да е в затвора. Дончев я направи зам.-министър. А Делян Добрев като основен говорител на ГЕРБ по няколко теми в последните години си спечели доверието на много симпатизанти. И в регионален аспект беше решаващ фактор, защото беше разпознаваем и не губеше връзката с избирателите", каза още Цветанов.

В предаването "Нещо повече" той коментира разрива на Добрев с ГЕРБ, което не е за първи път.

"Доколкото имам информация, конфликтът между Бойко Борисов и Делян Добрев е назрявал от няколко месеца и после 10 дни е бил по-интензивен. Добрев няма да напусне ГЕРБ, но предполагам, че няма да бъде от редиците на кандидатите на ГЕРБ за новия парламент", прогнозира бившият вътрешен министър и основател на партия "Републиканци за България".

Цветанов разказа, че и преди Добрев си е тръгвал заради конфликт, но той го е защитил от парламентарната трибуна. След това Борисов натиснал Добрев през пиарите си Севда и Никола да подаде ново заявление и така се е върнал в ГЕРБ.

За 9-процентната разлика в социологическото проучване между ГЕРБ и проекта на Радев, Цветанов коментира, че това не е оттласкване на ГЕРБ от ДПС-НН:

"Няма как Борисов да се оттласне, защото той вкара ГЕРБ в тази спирала на ерозия и трябва да си понесе отговорността заедно с хората, с които управляваха. Досега всеки с различно мнение, излязъл от ГЕРБ трябваше да бъде омаскарен. Предполагам, че Делян Добрев до изборите няма да предприеме нищо, но с неговото неучастие в изборите е започнал процесът на оттегляне от ГЕРБ и много привърженици ще се оттеглят. И смятам, че този процент на социолозите може да бъде по-голям."

Бившият приближен на Борисов посочи, че "трябва да се носи отговорност за резултатите от сега". Цветанов посочи, че не е нормално Костадин Ангелов, който не е бил одобряван заради корупционни скандали около Александровска болница, сега да е придобил сила.

"Ангелов, Сачева, Тома Биков нямат нищо общо с ГЕРБ, а и виждате, че един Даниел Митов, добре позициониран във външен план, когато отиде в ГЕРБ и беше водач на листа през 2021 г. За мен това е конформистко поведение, за да получаваш позиции, но, когато има колапс в министерството трупаш негатив за партията", каза още Цветанов.

Той коментира и случая "Петрохан", и препоръча за изборите да бъдат сменени всички областни директори на МВР.


  • 1 Дориана

    3 0 Отговор
    Много ясно, Делян Добрев не е във форма провали се с бюджета, за който твърдеше, че уж нямало пари , отпада от Парламента.

    18:07 16.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Делян Добрев никога не е работил нищо. Бойко Борисов отдавна трябваше да го изхвърли.

    18:08 16.02.2026

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор
    Пиянистчето отива в Ново Начало, както и 90% от гербаджиите.

    18:09 16.02.2026

  • 4 обективен

    2 0 Отговор
    А този и боко трябваше отдавна да са в една килия , но съд и прокуратура ги пази !! !!!

    18:10 16.02.2026

