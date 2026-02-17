Новини
Подалото оставка правителство на Желязков провежда последно заседание

17 Февруари, 2026 06:46, обновена 17 Февруари, 2026 06:02 403 10

  • правителство-
  • заседание-
  • желязков

Обявените точки в предварителният дневен ред са 21

Подалото оставка правителство на Желязков провежда последно заседание - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

В очакване на новото служебно правителство, което да бъде назначено до края на седмицата, кабинетът, който от 12-ти декември миналата година е в оставка, се събира на последно редовно заседание в мандата си.

105-тият български кабинет, начело с премиера Росен Желязков, повече от 2 месеца работи в условията на оставка и година и месец от встъпването си като редовно правителство.

Днес обявените точки в предварителният дневен ред са 21. Сред тях са приемането на доклад за изпълнението на Плана за намаляване на административната тежест и на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа "епизод от живота", внесени от министър-председателя в оставка.

Няколко са и позициите, които ще бъдат приети за участие на страната ни в европейските заседания - по общи въпроси, по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, по външни работи.

Социалният министър внася за одобрение план за насърчаване на колективното договаряне 2026-2030 година. С решение имот - публична държавна собственост, ще бъде обявен за имот - частна държавна собственост, и ще се апортира в капитала на "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ".

Имоти ще получат община Велико Търново и Държавната агенция за бежанците.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 уруда джилязкуф

    3 1 Отговор
    без "награда" няма да се отървеш

    06:05 17.02.2026

  • 2 И никога

    3 1 Отговор
    Повече дано не се върнете.

    06:05 17.02.2026

  • 3 Какво

    4 1 Отговор
    ще ми заседават ? Да заминават !

    Коментиран от #4

    06:06 17.02.2026

  • 4 хехе

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    ами водопада ще прелива от пусто в празно.

    06:10 17.02.2026

  • 5 Големи успехи

    4 1 Отговор
    След подаването на оставката, успяха да разпродадат БДЖ, да включат бг-то във някакъв военен съюз и доста неуспешно да замажат поредния провал на МВР и ДАНС.

    Коментиран от #9

    06:13 17.02.2026

  • 6 Анонимен

    1 1 Отговор
    На какво основание че изостави хората

    06:17 17.02.2026

  • 7 Анонимен

    3 1 Отговор
    Айде на автобуса и в софийския затвор

    06:19 17.02.2026

  • 8 Град Симитли

    2 1 Отговор
    Даниел Митюф ще се появи с щрасусово перо,забито в ...и с точка на челото,по стар будистки обичай !

    06:19 17.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И ДА ГИ СТИГНЕ СИНДРОМА, ,ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦЦА,,!

    06:21 17.02.2026

