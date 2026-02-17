Подалото оставка правителство на Желязков провежда последно заседание

В очакване на новото служебно правителство, което да бъде назначено до края на седмицата, кабинетът, който от 12-ти декември миналата година е в оставка, се събира на последно редовно заседание в мандата си.

105-тият български кабинет, начело с премиера Росен Желязков, повече от 2 месеца работи в условията на оставка и година и месец от встъпването си като редовно правителство.

Днес обявените точки в предварителният дневен ред са 21. Сред тях са приемането на доклад за изпълнението на Плана за намаляване на административната тежест и на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа "епизод от живота", внесени от министър-председателя в оставка.

Няколко са и позициите, които ще бъдат приети за участие на страната ни в европейските заседания - по общи въпроси, по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, по външни работи.

Социалният министър внася за одобрение план за насърчаване на колективното договаряне 2026-2030 година. С решение имот - публична държавна собственост, ще бъде обявен за имот - частна държавна собственост, и ще се апортира в капитала на "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ".

Имоти ще получат община Велико Търново и Държавната агенция за бежанците.