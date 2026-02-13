Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Двама работници пострадаха от волтова дъга в пловдивското село Правище, община Съединение, съобщи за БТА директорът на Инспекцията по труда в Пловдив Атанас Чернаев.
Инспекцията е започнала проверка по случая. Инцидентът е станал вчера малко преди 12:00 часа. Двамата работници са извършвали дейности по метален покрив и не са спазили отстоянието от близък електропровод. Вследствие на това са ударени от волтова дъга, посочи Чернаев.
На място е пристигнала линейка, двамата са откарани в болница и са без опасност за живота.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Късмет!
13:36 13.02.2026
2 Какъв покрив
13:39 13.02.2026
3 очевидец
- Газ, мас, оцет, чесън, лук, вино, ракия, пилешка супа, крем "Здраве" и бой!
13:48 13.02.2026
4 арлингтън
Коментиран от #5
14:36 13.02.2026
5 Токайто
До коментар #4 от "арлингтън":Тези "електоротехници" са от маалата. Запушвали са някаква дупка на покрива.
14:39 13.02.2026
6 Некадърко Неразбирко
14:44 13.02.2026