Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

13 Февруари, 2026 13:25 949 6

  • волтова дъга-
  • работници-
  • плевенско

Инцидентът е станал вчера малко преди 12:00 часа. Двамата работници са извършвали дейности по метален покрив и не са спазили отстоянието от близък електропровод

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама работници пострадаха от волтова дъга в пловдивското село Правище, община Съединение, съобщи за БТА директорът на Инспекцията по труда в Пловдив Атанас Чернаев.

Инспекцията е започнала проверка по случая. Инцидентът е станал вчера малко преди 12:00 часа. Двамата работници са извършвали дейности по метален покрив и не са спазили отстоянието от близък електропровод. Вследствие на това са ударени от волтова дъга, посочи Чернаев.

На място е пристигнала линейка, двамата са откарани в болница и са без опасност за живота.

На място е пристигнала линейка, двамата са откарани в болница и са без опасност за живота.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Късмет!

    4 1 Отговор
    Много е опасно да те удари ток високо напрежение + волтова дъга.

    13:36 13.02.2026

  • 2 Какъв покрив

    10 0 Отговор
    Не трябва да има нищо под високоволтов Ел. Провод

    13:39 13.02.2026

  • 3 очевидец

    6 0 Отговор
    Основни медикаменти в Българската медицина:
    - Газ, мас, оцет, чесън, лук, вино, ракия, пилешка супа, крем "Здраве" и бой!

    13:48 13.02.2026

  • 4 арлингтън

    0 1 Отговор
    Нали са електротехници,знаят правилата за тока,а са ги нарушили? Физиката на електричеството не прощава нарушения.

    Коментиран от #5

    14:36 13.02.2026

  • 5 Токайто

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "арлингтън":

    Тези "електоротехници" са от маалата. Запушвали са някаква дупка на покрива.

    14:39 13.02.2026

  • 6 Некадърко Неразбирко

    0 0 Отговор
    Ама озаптете го този Волт най накрая

    14:44 13.02.2026

