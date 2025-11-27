Новини
Цветелина Пенкова: Активна дипломация, сигурност и справедлив бюджет трябва да бъдат приоритетите на ЕС

27 Ноември, 2025 09:13 359

Евродепутатът от БСП коментира основните решения и рисковете, които стоят пред ЕС – от нуждата от дипломатическите усилия за мир, през по-автономна отбранителна индустрия, до предстоящия седемгодишен бюджет

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В интервю за предаването „Светът и ние“ по БНТ, директно от Страсбург, евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова коментира основните решения и рисковете, които стоят пред Европейския съюз – от нуждата от дипломатическите усилия за мир, през по-автономна отбранителна индустрия, до предстоящия седемгодишен бюджет.

Част от разговора беше посветена на развитието на войната в Украйна и усилията за нейното дипломатическо прекратяване – позиция, която БСП последователно отстоява още от началото на конфликта. Пенкова отбеляза, че едва сега се наблюдава движение към дипломатически разговори, макар че този процес е бил необходим още в първите месеци на войната. „Мирът и дипломацията ще бъдат единственото решение за този конфликт и колкото повече се отлага, толкова повече жертви дават и двете страни“, заяви тя.

По думите ѝ настоящата ситуация трябва да бъде сигнал за ЕС да направи трезва оценка на собствената си роля в процеса. „Реално не бяхме включени в голяма част от водените дипломатически разговори. Вместо да търсим вина във външни фактори, е важно да отчетем какво не сме направили достатъчно добре през годините на конфликта“, каза Пенкова, като подчерта, че активната дипломатическа роля на ЕС не бива да бъде замествана от други държави.

Темата за новия дългосрочен 7-годишен бюджет на ЕС също зае ключово място в разговора. Пенкова определи като положителна страна увеличения обем средства – около два трилиона евро, или приблизително с 50–60% повече от предходната рамка. Въпреки това тя изрази сериозни резерви към предложението финансирането да се обвърже с модела „пари срещу реформи“. „Това не е най-ефективният начин, защото води до забавяне на средствата, ако европейските институциите преценят, че дадена реформа не е изпълнена в пълнота“, обясни евродепутатът.

Пенкова предупреди, че подобен модел би поставил под риск ключови европейски политики като кохезията и земеделието, ключови за България. Най-същественото ѝ опасение обаче е свързано с ограничаването на правомощията на регионите. „Средствата ще зависят единствено от националните правителства. Регионите няма да могат да кандидатстват пряко по конкретни проекти, финансирани от ЕС. Това е голям проблем, защото не искаме да ограничаваме възможността на местната власт да има свое място и пряка връзка с европейското финансиране. Няма да допуснем това за се случи. Основен приоритет за Европейския парламента в преговорите остава честно, справедливо и равнопоставено разпределение на средствата между регионите в ЕС“, подчерта тя.

Пенкова подчерта, че решението за допълнително финансиране на европейската отбранителна индустрия е продиктувано от необходимостта ЕС да изгради по-независим и устойчив отбранителен капацитет. „Прие се допълнително финансиране за военнопромишления сектор и отбранителната индустрия в рамките на един милиард и половина евро за периода 2025–2027 година“, посочи тя.

Според евродепутата България има реален потенциал да се възползва от тази мярка, тъй като военнопромишленият комплекс у нас традиционно заема значима индустриална позиция, призната и от европейските партньори. Пенкова допълни, че при определянето на параметрите на програмата социалистите са поставили силен акцент върху насърчаването на технологично развитие, което да бъде от полза не само за отбраната, но и за други икономически сектори.

В заключение Цветелина Пенкова отбеляза, че предстоящите месеци ще бъдат решаващи за начина, по който Европа ще структурира своите приоритети – в сигурността, дипломатическата активност и регионалното развитие. „Тази битка ще бъде водеща в следващите месеци“, заяви тя, настоявайки за гарантиран и равнопоставен достъп на регионите до европейските фондове.

