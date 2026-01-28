Румен Радев на живо в "Панорама" по БНТ този петък

Този петък от 21:00 ч. по БНТ 1 в предаването „Панорама“ с Бойко Василев президент Румен Радев (2017 - 2026) ще даде първото си интервю след напускането на поста.



Защо? Как? С кого? Румен Радев ще гостува в студиото, за да отговори на тези и още ключови въпроси за следващите си стъпки.

Румен Радев напусна президентския пост след 9 години, начело на институцията. Оставката му дойде след месеци на догадки и прогнози, че той се готви да се включи в предстоящите предсрочни избори за парламент. Макар все още да не е обявил политическия си проект, социолози прогнозират, че той има потенциал за над 1 милион гласа.