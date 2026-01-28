Новини
България »
Румен Радев на живо в "Панорама" по БНТ този петък

Румен Радев на живо в "Панорама" по БНТ този петък

28 Януари, 2026 15:23 1 521 51

  • румен радев-
  • панорама-
  • бнт

Първо интервю след оставката

Румен Радев на живо в "Панорама" по БНТ този петък - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Този петък от 21:00 ч. по БНТ 1 в предаването „Панорама“ с Бойко Василев президент Румен Радев (2017 - 2026) ще даде първото си интервю след напускането на поста.

Защо? Как? С кого? Румен Радев ще гостува в студиото, за да отговори на тези и още ключови въпроси за следващите си стъпки.

Румен Радев напусна президентския пост след 9 години, начело на институцията. Оставката му дойде след месеци на догадки и прогнози, че той се готви да се включи в предстоящите предсрочни избори за парламент. Макар все още да не е обявил политическия си проект, социолози прогнозират, че той има потенциал за над 1 милион гласа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    7 17 Отговор
    Плешо. Щатската подлога.

    Коментиран от #19

    15:25 28.01.2026

  • 2 Василев, питай фатмака

    21 17 Отговор
    чии е Крим и кой го назначи за Резидент?

    Коментиран от #18, #24

    15:26 28.01.2026

  • 3 честен ционист

    20 8 Отговор
    Манджурският кандидат пак ще ги каканиже едни и същи глупости.

    Коментиран от #8

    15:27 28.01.2026

  • 4 Боже

    21 17 Отговор
    Радев колкото повече говори, толкова повече симпатизанти губи.

    15:27 28.01.2026

  • 5 Трол

    15 9 Отговор
    Трябваше първо при Цветанка Ризова.

    Коментиран от #12

    15:27 28.01.2026

  • 6 Какво може да очакваме

    17 13 Отговор
    от Президент, който доброволно изостави президентската институция за първи път в историята на България?

    Коментиран от #11

    15:28 28.01.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    13 5 Отговор
    "Панорама" , предаването на " Тандема " !!!
    "Банкера от Банкя" и КТБ -"Феномена",
    вече на път за Дюбай!!!
    Водещия е "мазник" от най-великите!!!

    15:29 28.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Добитъкът има право да избира само кой да го краде.

    Коментиран от #15

    15:29 28.01.2026

  • 9 немо

    17 2 Отговор
    точно при тоя мазник ли намери да отиде

    15:29 28.01.2026

  • 10 България няма късмет!

    15 9 Отговор
    И Радев е зодия "Близнаци" , като Тиквата и Тръмп!
    Очаква ни хаос!

    Коментиран от #21

    15:30 28.01.2026

  • 11 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Какво може да очакваме":

    Той така и така президентският пост в тази държава е незаконен.

    15:30 28.01.2026

  • 12 Очевидец

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    То и тука е "Тандем"- територия!!

    15:31 28.01.2026

  • 13 Чичо Али Хаменей

    11 7 Отговор
    Боли ме ху@, че Гумен Крадев ще е гост на Панорама.

    15:32 28.01.2026

  • 14 Директора👨‍✈️

    11 6 Отговор
    ББ и Пеевски активизираха всички сайтове, ПиАр агенции, блогъри, влогъри и т.н. Навсякъде само хвалби. Бойко както си беше кротък, изведнъж при Карбовски, Дачков... не спира да се хвали сам.

    И накрая, предната глупост: Да е имал валяци Хан Аспарух и... кой е слонът в стаята?!
    Дори не можа да разбере какво го питат!

    Трагедия

    15:32 28.01.2026

  • 15 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    Овцы сказали: "Мы не овцы, нам не нужен пастух!"

    Коментиран от #30

    15:32 28.01.2026

  • 16 Никой

    5 2 Отговор
    От партия " България може " учредена 2024 г . свързвана с бившия президент Радев изключиха бившите членове Кузман Илиев, Иво Русчев, Александър Арангелов , Красимир Гълъбов , Севдалина Петрова , Николай Дренчев . Всички са бивши членове на " Възраждане " .

    15:32 28.01.2026

  • 17 Направо Решетников да поканят

    12 6 Отговор
    Няма нужда от ретранслатора РР.

    15:33 28.01.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Василев, питай фатмака":

    Този "Пижо" няма "топки", за такива сложни въпроси!!!

    15:33 28.01.2026

  • 19 Де да беше

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    ама петолъчката му личи от 100км. А на бас, че има снимка на Пу в портфейла????

    15:34 28.01.2026

  • 20 Промяна

    14 3 Отговор
    И защо постоянно ни обливат с приказки за този господинРР го знам от 5 години еднолични служебни назначи шарлатаните назначи измамниците НЕ желая изобщо да го чувам и виждам БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    15:34 28.01.2026

  • 21 По-лошо

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "България няма късмет!":

    чака ни добре структуриран съветски/руски терор с тоя Рундьо.

    15:35 28.01.2026

  • 22 Гледайте от вчера

    6 4 Отговор
    изказването на глобалния Триморец на некъв си бизнес форум. Директно си каза - работя за 100% интеграция в структурите на ЕС, разбирайте - заличаване на остатъците от държавност и пълно федерализиране във фашисткия съюз. Същото искат и чуждестранните агенти кокормирчевци. Тримореца е подмолен глобалистки слуга и национален предател!

    15:41 28.01.2026

  • 23 Никой

    1 7 Отговор
    Много успешен политик е Румен Радев - не вряска като някой друг - да крещи - при това - напълно ненужно.

    Измъчихме се с ГЕРБ - хората просто са садисти - искат да постигнат нещо - което и Чаушеску в Румъния не успя - да ни научат да не ядем.

    То - хубаво да не се яде - но все пак - има доза глупост в цялата история - при положение - че нищо не работи както трябва. Тоест парите не отиват дори за нещо разумно.

    Коментиран от #44

    15:41 28.01.2026

  • 24 Козя, това се изтърка

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Василев, питай фатмака":

    Да го пита чия е Гренладния!

    Коментиран от #45

    15:41 28.01.2026

  • 25 Анонимен

    8 2 Отговор
    Изобщо не ме интересува това РР къде щял да ходи да рецитира Без червени ескадрони видях кои са с РР Какво е това пиарствате за РР незнамЗа Демокрацията съм

    15:42 28.01.2026

  • 26 Аз съм веган

    9 2 Отговор
    До петък, България ще плати на боташ 1,5 милиона. Браво мунчо. Дано обясни колко е заселил за себе си.

    15:42 28.01.2026

  • 27 И така

    7 4 Отговор
    На живо или на умряло ще е Мунчо,все ми тая. От хамелеон не може да стане Аполон

    15:44 28.01.2026

  • 28 хаха

    9 2 Отговор
    От сега са редуцирали въпросите, а от тази вечер резидента започва наизустяването на отговорите, които суфльорите му са написали както винаги.

    Коментиран от #46

    15:45 28.01.2026

  • 29 Ликуй народе,

    8 1 Отговор
    балъците ще си начешат крастата

    15:46 28.01.2026

  • 30 оня с питон.я

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Пастухов нет, волки есть.

    15:46 28.01.2026

  • 31 гост

    9 1 Отговор
    Ще гледаме представлението на Бойко Василев пред Радев в стил плужек.

    15:49 28.01.2026

  • 32 Стига ве

    4 2 Отговор
    С такава реклама по всички телевизии и аз ще стана президент. Б….и сериалите ! Б.Б.и другия мълчат като партизани на разпит

    15:50 28.01.2026

  • 33 мдаааа

    8 1 Отговор
    И сега , да ръкопляскаме ли ?

    15:51 28.01.2026

  • 34 Феникс

    8 2 Отговор
    Аз за Радев няма да гласувам , това е поредния инструмент за повече от същото!

    15:51 28.01.2026

  • 35 Горски

    5 2 Отговор
    Пускай петиция тогава за преучредяване на обществения договор, защото отдавна е нарушен. Използвайте максимално инструментите на пряката демокрация и съкратете до минимум всякаква сложна процесуалност на вота, която дава възможност да се развихрят мошениците и да фалшифицират. Не ни трябват партии, контролирани от милиционери, а единен фронт срещу мутроолигархията и фашизма! Цялото му президентстване, служебни кабинети мина под /нео/"либералните" "ценности", зелена енергия,миграция, наливане на бензин в украинския конфликт, втора вноска милиарди за несъществуващи изтребители. Сега констатира, че господарите отвъд океана "препоръчвали" друго. Повече суверенитет препоръчвали. На който суверенитет този и останалите натовци, евроатлантици и интегратори от "елита" му разказаха играта. Напротив, той е човекът, който разписа Закона за еврото, но после ситуативно се "вклини" в патриотичния тренд и предложи референдум. Така разгърна максимално ветрилото към още по-широк електорат.

    Коментиран от #47

    15:51 28.01.2026

  • 36 Дика

    5 1 Отговор
    Няма шанс за 1 милион, най много тия социолози да гушнат милион.

    15:52 28.01.2026

  • 37 Дедовия

    6 2 Отговор
    Преди тва късия обикаляше като цветарка по телевизиите, сега кауна поема щафетата, абе копейки сър....

    16:00 28.01.2026

  • 38 Бате Георги

    6 2 Отговор
    Мдаа, ще има 1 час пелтечене и празни приказки.

    16:00 28.01.2026

  • 39 Пловдивчанин

    6 0 Отговор
    Не мога да го изтрая дори 10 минути на Нова Година, що да го трая цял час сега тоя фaтmak ?

    Коментиран от #48

    16:02 28.01.2026

  • 40 Голем смех

    7 0 Отговор
    А аз си имам дистанционно :) хахахахаххахаха

    16:04 28.01.2026

  • 41 Дали ще се осмели да пита-надали

    5 0 Отговор
    Ще го признаем за обективен журналист Бойко Василев,ако хубаво разпита Радев за Боташ и как ще върне парите! И друго, каква е ролята на Божков, който е разследван от прокуратурата и защо "касичката"Копринков е още в президентството!😂😂😂

    16:04 28.01.2026

  • 42 Зъл пес

    4 0 Отговор
    Представям си сухаря как ще нарежда с военен тон.Отврат.

    16:05 28.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Абе отворко,я обиколи по кофите за боклук да видиш тоновете изхвърлена храна от "бедния"българин,пък после пиши пак.

    Коментиран от #51

    16:12 28.01.2026

  • 45 Руzя ,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Козя, това се изтърка":

    Не ... Крим са изтърка .. 🤭🤫

    16:14 28.01.2026

  • 46 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    От години нвърдя,че мухъла мунчо няма дар слово,ни харизма.Сига ще го видим в целият му блясък.

    16:15 28.01.2026

  • 47 Поеми малко въздух

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    Възрожденец.

    Коментиран от #49

    16:19 28.01.2026

  • 48 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пловдивчанин":

    Ти пък,аз на нова година като му дойде реда да мучи излезнах на двора при кучето ми.Тя горката от тия гърмежи се чудеше къде да се свре.

    16:20 28.01.2026

  • 49 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Поеми малко въздух":

    Пийни една ракия!

    16:24 28.01.2026

  • 50 Браво

    0 0 Отговор
    Ще гледам с интерес...и всички ще се уверим, че шапкаря един час ще говори и никой нищо няма да разбере какво е говорил

    16:51 28.01.2026

  • 51 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да бе да":

    Напротив - няма никаква храна по никакви контейнери и - не е масово да имаш пари.

    Това са фактите - всички пари ни ги прибираха - хората работеха за под 500 лева - на сегашните цени.

    От спортист акъл да искаш - той си мисле - че като той има средства - това важи и за другите.

    16:51 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове