Румен Радев на живо в "Панорама" по БНТ този петък

Този петък от 21:00 ч. по БНТ 1 в предаването „Панорама“ с Бойко Василев президент Румен Радев (2017 - 2026) ще даде първото си интервю след напускането на поста.
Защо? Как? С кого? Румен Радев ще гостува в студиото, за да отговори на тези и още ключови въпроси за следващите си стъпки.
Румен Радев напусна президентския пост след 9 години, начело на институцията. Оставката му дойде след месеци на догадки и прогнози, че той се готви да се включи в предстоящите предсрочни избори за парламент. Макар все още да не е обявил политическия си проект, социолози прогнозират, че той има потенциал за над 1 милион гласа.
1 оня с питон.я
Коментиран от #19
15:25 28.01.2026
2 Василев, питай фатмака
Коментиран от #18, #24
15:26 28.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8
15:27 28.01.2026
4 Боже
15:27 28.01.2026
5 Трол
Коментиран от #12
15:27 28.01.2026
6 Какво може да очакваме
Коментиран от #11
15:28 28.01.2026
7 Оракула от Делфи
"Банкера от Банкя" и КТБ -"Феномена",
вече на път за Дюбай!!!
Водещия е "мазник" от най-великите!!!
15:29 28.01.2026
8 оня с питон.я
До коментар #3 от "честен ционист":Добитъкът има право да избира само кой да го краде.
Коментиран от #15
15:29 28.01.2026
9 немо
15:29 28.01.2026
10 България няма късмет!
Очаква ни хаос!
Коментиран от #21
15:30 28.01.2026
11 честен ционист
До коментар #6 от "Какво може да очакваме":Той така и така президентският пост в тази държава е незаконен.
15:30 28.01.2026
12 Очевидец
До коментар #5 от "Трол":То и тука е "Тандем"- територия!!
15:31 28.01.2026
13 Чичо Али Хаменей
15:32 28.01.2026
14 Директора👨✈️
И накрая, предната глупост: Да е имал валяци Хан Аспарух и... кой е слонът в стаята?!
Дори не можа да разбере какво го питат!
Трагедия
15:32 28.01.2026
15 честен ционист
До коментар #8 от "оня с питон.я":Овцы сказали: "Мы не овцы, нам не нужен пастух!"
Коментиран от #30
15:32 28.01.2026
16 Никой
15:32 28.01.2026
17 Направо Решетников да поканят
15:33 28.01.2026
18 Оракула от Делфи
До коментар #2 от "Василев, питай фатмака":Този "Пижо" няма "топки", за такива сложни въпроси!!!
15:33 28.01.2026
19 Де да беше
До коментар #1 от "оня с питон.я":ама петолъчката му личи от 100км. А на бас, че има снимка на Пу в портфейла????
15:34 28.01.2026
20 Промяна
15:34 28.01.2026
21 По-лошо
До коментар #10 от "България няма късмет!":чака ни добре структуриран съветски/руски терор с тоя Рундьо.
15:35 28.01.2026
22 Гледайте от вчера
15:41 28.01.2026
23 Никой
Измъчихме се с ГЕРБ - хората просто са садисти - искат да постигнат нещо - което и Чаушеску в Румъния не успя - да ни научат да не ядем.
То - хубаво да не се яде - но все пак - има доза глупост в цялата история - при положение - че нищо не работи както трябва. Тоест парите не отиват дори за нещо разумно.
Коментиран от #44
15:41 28.01.2026
24 Козя, това се изтърка
До коментар #2 от "Василев, питай фатмака":Да го пита чия е Гренладния!
Коментиран от #45
15:41 28.01.2026
25 Анонимен
15:42 28.01.2026
26 Аз съм веган
15:42 28.01.2026
27 И така
15:44 28.01.2026
28 хаха
Коментиран от #46
15:45 28.01.2026
29 Ликуй народе,
15:46 28.01.2026
30 оня с питон.я
До коментар #15 от "честен ционист":Пастухов нет, волки есть.
15:46 28.01.2026
31 гост
15:49 28.01.2026
32 Стига ве
15:50 28.01.2026
33 мдаааа
15:51 28.01.2026
34 Феникс
15:51 28.01.2026
35 Горски
Коментиран от #47
15:51 28.01.2026
36 Дика
15:52 28.01.2026
37 Дедовия
16:00 28.01.2026
38 Бате Георги
16:00 28.01.2026
39 Пловдивчанин
Коментиран от #48
16:02 28.01.2026
40 Голем смех
16:04 28.01.2026
41 Дали ще се осмели да пита-надали
16:04 28.01.2026
42 Зъл пес
16:05 28.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Да бе да
До коментар #23 от "Никой":Абе отворко,я обиколи по кофите за боклук да видиш тоновете изхвърлена храна от "бедния"българин,пък после пиши пак.
Коментиран от #51
16:12 28.01.2026
45 Руzя ,
До коментар #24 от "Козя, това се изтърка":Не ... Крим са изтърка .. 🤭🤫
16:14 28.01.2026
46 Бастардо
До коментар #28 от "хаха":От години нвърдя,че мухъла мунчо няма дар слово,ни харизма.Сига ще го видим в целият му блясък.
16:15 28.01.2026
47 Поеми малко въздух
До коментар #35 от "Горски":Възрожденец.
Коментиран от #49
16:19 28.01.2026
48 Зъл пес
До коментар #39 от "Пловдивчанин":Ти пък,аз на нова година като му дойде реда да мучи излезнах на двора при кучето ми.Тя горката от тия гърмежи се чудеше къде да се свре.
16:20 28.01.2026
49 Горски
До коментар #47 от "Поеми малко въздух":Пийни една ракия!
16:24 28.01.2026
50 Браво
16:51 28.01.2026
51 Никой
До коментар #44 от "Да бе да":Напротив - няма никаква храна по никакви контейнери и - не е масово да имаш пари.
Това са фактите - всички пари ни ги прибираха - хората работеха за под 500 лева - на сегашните цени.
От спортист акъл да искаш - той си мисле - че като той има средства - това важи и за другите.
16:51 28.01.2026