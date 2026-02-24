Новини
Висши генерали от НАТО идват в София за годишната конференция на шефа на отбраната

Висши генерали от НАТО идват в София за годишната конференция на шефа на отбраната

24 Февруари, 2026 08:10 1 120 45

Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.

Висши генерали от НАТО идват в София за годишната конференция на шефа на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Годишната конференция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще се проведе днес и утре- 24 и 25 февруари 2026 г., съобщават от Dariknews.bg

На 24 февруари началникът на отбраната ще представи „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“.

Поканен е да присъства президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Илияна Йотова. На събитието ще присъстват министърът на отбраната Атанас Запрянов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание, висшият команден състав на Българската армия, национални представители в командните структури на НАТО и Европейския съюз, ръководители на структури в държавни институции, директори на дирекции в Щаба на отбраната и Министерството на отбраната, началници и командири на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

След приключването на „Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“ ще бъде открита годишната Конференция на началника на отбраната.

Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“. Гости на събитието ще бъдат също заместник-командирът на Военновъздушното командване на НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома, командирът на Съвместния център по бойна подготовка на НАТО генерал-майор Рупрехт фон Батлър и заместник-командирът на операцията на НАТО за подпомагане на Украйна генерал-майор Улф Хоисла.


  • 1 Пич

    42 1 Отговор
    Дрън дрън ярина !!! Генерали от НАТО няма да дойдат в София, само за да пият по един коняк !!! Координационен център, може би ?!

    Коментиран от #3

    08:20 24.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    1941 г обявили война на САЩ като мислели че е много далеч.Следващите години американски самолети унищожават 130 града в България.Същото мислят сега като обявиха война на Иран.

    08:21 24.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Евреите ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    08:22 24.02.2026

  • 4 Трол

    32 3 Отговор
    Русия ще следи отблизо срещата.

    Коментиран от #15, #16

    08:23 24.02.2026

  • 5 кой му дреме

    9 7 Отговор
    путин мине приятел у фейса
    ще му докладвам

    08:24 24.02.2026

  • 6 Въй

    33 2 Отговор
    Значи, за това хамерските самолетчета са кацнали на летището в София. Аха,ястнооо!

    Коментиран от #43

    08:25 24.02.2026

  • 7 Само да добавя

    35 5 Отговор
    Няма нужда да идвате. Не ви искаме нито жилото, нито меда!

    08:27 24.02.2026

  • 8 Хаха

    26 5 Отговор
    Знаем ги такива мероприятия. Обикновено са съчетани с много ядене, пиене и евтини к.рви за височайшите гости

    08:27 24.02.2026

  • 9 Да, верваме

    31 3 Отговор
    Нещо като ремонта на шахти на летището, та и тия лешoяди идват само да му честитят 200 годишнината на дъртия натю-кукyмицин. Хич не е да ни вкарат във войната, ама не с Иран, а на източния "фланг".

    08:28 24.02.2026

  • 10 ма ДУРО

    5 24 Отговор
    Руските партии в България ще ги посрещнат с хляб и сол, изразявайки безрезервната си обич към НАТО !
    Ще бъдат предвождани от руския натовски генерал сина на Решетников

    Коментиран от #39

    08:28 24.02.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    25 2 Отговор
    Намерили черква да се прекръстят! Не знаят с какъв съюзник са се сдобили натовците!😂

    08:28 24.02.2026

  • 12 Ще бъде

    26 3 Отговор
    сбор на палячовците от нато ,начело с нашия несменявм клоун

    08:30 24.02.2026

  • 13 България е НАТО.

    2 20 Отговор
    Нали БСП путинисти

    08:33 24.02.2026

  • 14 Другарката Йотова

    7 15 Отговор
    Ша участва в конференцията, щото България е НАТО.

    08:34 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Натовско оръжие

    2 19 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Бомби Русия....Путин да си гледа войната...

    08:35 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Другарката Йотова

    6 7 Отговор
    Главнокомандващ на българската армия в НАТО ша произнесе похвално слово за Алианса.

    08:37 24.02.2026

  • 19 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    5 14 Отговор
    Другарката Йотова идеално разбира този лозунг.

    08:38 24.02.2026

  • 20 Механик

    25 2 Отговор
    И как само съвпадна с "паркирането" на американски самолети на летище "В. Левски", а? Глей па ти ква случайност..
    А тоя "адмирал" е единствения адмирал дето има едва един боен кораб. Гинес, направо.

    08:41 24.02.2026

  • 21 А къде ще се проведе?

    15 3 Отговор
    За един приятел иранец питам

    08:49 24.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Перо

    11 0 Отговор
    И защо тази конференция е международна, какви “успехи” може да покаже държава, с немодерна и мижава армия, само с шкембелии на заплата! В страните, където родовете войски не са обособени, като отделни единици в министерства с щабове и без н-к на обединените щабове, обикновено н-к на ген. щаб е висш офицер от основния род войска! У нас най-мижавия неосновани род войска ВМС, който има 2-3 лодки трета ръка е командващ отбраната адмирал! А министърът е от подържащ и обслужващ род войска! Ставаме смешни с такива прояви на некомпетентни държавни, паркетни чиновници, които не виждат обективната истина, а приемат механично действия, сравнени от народа с жабата и коня!

    Коментиран от #25

    09:28 24.02.2026

  • 25 Другарката Йотова

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Перо":

    Като ГЛАВНОКОМАНДВАЩ да ти отговори.....

    09:32 24.02.2026

  • 26 Перо

    6 1 Отговор
    Мутренските “демократи” и неолиберали, напълниха държавата с джихадисти-“мигранти”, сега ще ги активират в тероризъм, чрез събитията в Иран! Нашата “отбрана” ще се сблъска не с танкове и изтребители, а с бутилки “Молотов” и павета!

    09:42 24.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДС ковpи

    2 0 Отговор
    Шеф от гробарската шайка...

    10:14 24.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Перо

    2 1 Отговор
    Мероприятието отново е за финансиране и помощи за Украйна! За това присъства и ресорен генерал от НАТО! Да им предадем десетината танка 10 самолета и 3 лодки, да разпуснем личния състав и да се приключи с това бреме на бюджета! За това ни вкараха в кошарата, под единно чуждо командване! Ционистката менажерия си разиграва топката, както си иска!

    10:35 24.02.2026

  • 33 ЧЕСТИТО

    2 1 Отговор
    КОЛОНИЯТАЩЕ СТАВА ФРОНТ БЪЛГАРИНО Д...Т О ДА ТИЕ ЯКО

    10:48 24.02.2026

  • 34 Софиянецо

    1 1 Отговор
    Стягай се за дълбоко под земята

    10:49 24.02.2026

  • 35 събитието

    1 0 Отговор
    Не е никакво събитие

    10:49 24.02.2026

  • 36 Пешо

    1 1 Отговор
    Нещо много съвпадения

    10:54 24.02.2026

  • 37 Софиянецо

    1 1 Отговор
    Стягай се за дълбоко под земята

    10:55 24.02.2026

  • 38 ФАКТ

    1 1 Отговор
    АЙДЕ ДЖЕНДИ ЛАМИ И БУДИ НА ФРОНТААА НАЛИ СТЕ СМЕЛИ

    10:56 24.02.2026

  • 39 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ма ДУРО":

    Надявам се да си толкова активен и когато трябва да хванеш щика" господин диванников"

    10:57 24.02.2026

  • 40 На събитието ще присъстват...

    2 1 Отговор
    ...национални представители в командните структури на НАТО.

    Следователно, вековният враг на България - турската държава - няма нужда да харчи пари за разузнаване.

    Защото началникът на отбраната ще представи „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“.

    България отново ли е васална държава на съседна Турция?

    С такъв началник на отбраната и с такова политическо ръководство на квази-държавата Р. България, други врагове не ни трябват.

    Коментиран от #44

    11:23 24.02.2026

  • 41 Честито софиянецо

    1 1 Отговор
    Ами сегаа копрайм

    11:44 24.02.2026

  • 42 !!!?

    3 0 Отговор
    Висши офицери от НАТО идват в София...Мистър Кеш минава в нелегалност !!!?

    11:44 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "На събитието ще присъстват...":

    Естествено, че ще присъстват генерали от страни на НАТО, а не путлеровски от ордата му.
    Исторически никога Россиюшка не е искала голяма и просперираща България и това е ФАКТ

    12:04 24.02.2026

  • 45 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Виц на годината

    12:25 24.02.2026

