Висши генерали от НАТО идват в София за годишната конференция на шефа на отбраната

Годишната конференция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще се проведе днес и утре- 24 и 25 февруари 2026 г., съобщават от Dariknews.bg

На 24 февруари началникът на отбраната ще представи „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“.

Поканен е да присъства президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Илияна Йотова. На събитието ще присъстват министърът на отбраната Атанас Запрянов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание, висшият команден състав на Българската армия, национални представители в командните структури на НАТО и Европейския съюз, ръководители на структури в държавни институции, директори на дирекции в Щаба на отбраната и Министерството на отбраната, началници и командири на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

След приключването на „Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“ ще бъде открита годишната Конференция на началника на отбраната.

Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“. Гости на събитието ще бъдат също заместник-командирът на Военновъздушното командване на НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома, командирът на Съвместния център по бойна подготовка на НАТО генерал-майор Рупрехт фон Батлър и заместник-командирът на операцията на НАТО за подпомагане на Украйна генерал-майор Улф Хоисла.