Висши генерали от НАТО идват в София за годишната конференция на шефа на отбраната

Годишната конференция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще се проведе днес и утре- 24 и 25 февруари 2026 г., съобщават от Dariknews.bg
На 24 февруари началникът на отбраната ще представи „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“.
Поканен е да присъства президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Илияна Йотова. На събитието ще присъстват министърът на отбраната Атанас Запрянов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание, висшият команден състав на Българската армия, национални представители в командните структури на НАТО и Европейския съюз, ръководители на структури в държавни институции, директори на дирекции в Щаба на отбраната и Министерството на отбраната, началници и командири на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.
След приключването на „Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“ ще бъде открита годишната Конференция на началника на отбраната.
Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“. Гости на събитието ще бъдат също заместник-командирът на Военновъздушното командване на НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома, командирът на Съвместния център по бойна подготовка на НАТО генерал-майор Рупрехт фон Батлър и заместник-командирът на операцията на НАТО за подпомагане на Украйна генерал-майор Улф Хоисла.
До коментар #1 от "Пич":Евреите ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.
ще му докладвам
Ще бъдат предвождани от руския натовски генерал сина на Решетников
Ще бъде
България е НАТО.
Другарката Йотова
Натовско оръжие
До коментар #4 от "Трол":Бомби Русия....Путин да си гледа войната...
08:35 24.02.2026
НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Механик
А тоя "адмирал" е единствения адмирал дето има едва един боен кораб. Гинес, направо.
08:41 24.02.2026
До коментар #24 от "Перо":Като ГЛАВНОКОМАНДВАЩ да ти отговори.....
До коментар #10 от "ма ДУРО":Надявам се да си толкова активен и когато трябва да хванеш щика" господин диванников"
На събитието ще присъстват...
Следователно, вековният враг на България - турската държава - няма нужда да харчи пари за разузнаване.
Защото началникът на отбраната ще представи „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.".
България отново ли е васална държава на съседна Турция?
С такъв началник на отбраната и с такова политическо ръководство на квази-държавата Р. България, други врагове не ни трябват.
До коментар #40 от "На събитието ще присъстват...":Естествено, че ще присъстват генерали от страни на НАТО, а не путлеровски от ордата му.
Исторически никога Россиюшка не е искала голяма и просперираща България и това е ФАКТ
